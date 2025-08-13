La Quotidienne centriste du 13 août 2025. Le populisme et l’extrémisme, c’est la critique systématique quitte à se contredire sans cesse

Quand il arrive au pouvoir en 2016, Trump n’a qu’un objectif, détruire l’accord sur le nucléaire avec l’Iran au motif que c’est Obama qui l’a signé, donc qu’il est mauvais par essence et qu’il encourage la politique guerrière des mollahs.
Quand il revient au pouvoir en 2024, Trump n’a qu’un objectif, signé un accord tout à fait similaire avec l’Iran au motif que ce serait une grande victoire pour la paix grâce à lui…
En 2005, Laurent Wauquiez vote l’introduction dans la Constitution de la Charte de l’environnement au motif qu’elle est présentée par le président de la république de sa famille politique, Jacques Chirac.
En 2025, Laurent Wauquiez dénonce la décision du Conseil constitutionnel sur la loi agricole (loi Duplomb) qui censure l’utilisation d’un pesticide en se basant sur les dispositions de cette charte…
Depuis des années, Le Pen et le FN/RN dénonce la corruption des politiques et réclame des sanctions exemplaires de la Justice contre eux.
En 2024, Le Pen est condamnée pour détournements de fonds et s’en prend à la Justice qui outrepasserait sa mission…
En 2019, Mélenchon n’avait pas eu de mots contre la Justice qui l’avait condamné pour rébellion et provocation.
Depuis, il réclame sans cesse que celle-ci juge tous ses opposants politiques et applaudit lorsqu’ils sont condamnés…
Quelques exemples qui illustrent parfaitement la démagogie et l’irresponsabilité des populismes et des extrémismes qui sont dans la critique systématique sans se soucier le moins du monde de défendre une politique rationnelle.
Critiquer est le fondement même de leur comportement, leur fonds de commerce qui leur permettent de trouver un écho chez tous ceux qui se plaignent de tout ou d’une chose ou d’une autre, sachant qu’ils trouveront toujours à les embarquer à un moment ou à un autre dans leur politique du chaos contre la démocratie républicaine libérale.
