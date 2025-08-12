La Quotidienne centriste du 12 août 2025. Une canicule de plus en attendant la canicule de trop?

Le changement climatique est une réalité que seuls les populistes, les menteurs et les ignares réfutent, Trump, en l’occurrence cumulant les trois appellations.
La nouvelle vague de chaleur qui touche la France en est une nouvelle preuve bien que nous n’ayons plus besoin d’être convaincus.
Pour autant, la lutte pour un environnement sain – ou, en tout cas, pour ne pas aggraver la situation qui est déjà à un stade plus que préoccupant – n’est toujours pas une évidence et un impératif pour une grande majorité de la population comme c’est le cas, d’ailleurs, dans tous les pays du monde.
Oh! bien sûr, dans les sondages, parfois, l’écologie arrive dans les questions les plus importantes mais cette posture ne résiste pas à la réalité quand la population refuse toutes les contraintes qui sont liées à une véritable lutte pour l’environnement qui a un coût et qui nécessite des contraintes.
Alors, tout en souffrant de la chaleur, tout en voyant les réserves d’eau s’amenuisées, tout en attendant le contre-coup de cette vague de fortes températures, c’est-à-dire des orages violents voire des tempêtes qui causeront des dégâts et des victimes, nous continuons à ne pas agir à la hauteur du défi.
Mais, un jour, après maintes et maintes canicules arrivera celle de trop, celle du trop tard pour agir.
