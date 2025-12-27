La Quotidienne centriste du 27 décembre 2025. Union européenne en 2025: peut nettement mieux faire

En 2025, l’Union européenne a tenté de compter et, timidement de s’imposer.
Ce serait de bon augure pour l’avenir si le présent n’était pas aussi prégnant pour son existence.
Et il faut bien avouer que l’UE a plutôt été dans la réaction alors qu’elle se doit d’être dans l’action face à toutes les menaces qui pèsent sur elle et ses membres mais aussi pour être autre chose qu’un figurant de luxe dans le nouvel ordre mondial en train de se construire.
Face à l’agression de Poutine contre l’Ukraine et la connivence entre Trump et le dictateur du Kremlin pour s’entendre sur son dos et celui de Zelensky, elle n’a pas réussi à voir le rôle qu’elle devrait avoir dans les négociations directes en tant que partie prenante et acteur tout aussi important que les Etats-Unis et la Russie.
De même, et malgré ses affirmations, elle continue après près quatre ans de guerre à financer l’effort de guerre de Moscou par ses achats de pétrole et de gaz.
Bien sûr, elle aide Kiev et est même devenue son premier financier pour l’achat et la fourniture de matériel militaire depuis que les Etats-Unis l’ont laissé tomber.
Face aux multiples attaques de Trump qui veut mettre fin à son existence, l’Union européenne est pour l’instant dans la résistance alors qu’elle devrait être dans la contre-attaque face aux pressions, aux intimidations, aux chantages et aux sanctions auxquelles elle doit faire face continuellement de la part de Washington.
Quant à la menace chinoise – qui est loin d’être uniquement commerciale –, elle la sous-estime complètement sauf lors d’événements particuliers comme le scandale Shein, les droits de douane sur les produits laitiers ou les difficultés à s’approvisionner en terres rares.
Concernant ses politiques intérieures comme la PAC, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l’immigration illégale, la sécurité face au narcotrafic et au terrorisme, entre autres, les réalisations ne sont guère à la hauteur des enjeux.
Tout cela ne remet évidemment pas en cause l’absolue nécessité d’une Europe de plus en plus unie parce que c’est le seul moyen pour les Etats qui la composent d’avoir leur avenir en main et non de devenir des vassaux à la merci de grandes puissances dont le seul objectif est de faire de ceux-ci une simple zone commerciale pour écouler leurs produits.
2026 demandera autre chose que des bonnes intentions et des déclarations de principe.
Reste à savoir si l’Europe le veut ou, plus inquiétant, si l’Europe le peut.
