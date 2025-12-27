Propos centristes. Union européenne – L’UE soutien Thierry Breton au nom de ses valeurs / Soutien à l’Ukraine / Soutien au Groenland /. Italie: mauvais Budget et augmentation d’impôts / Allemagne, Autriche, Pologne: bilans centristes…

Voici une sélection, ce 27décembre 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne.
► Institutions européennes
● Commission européenne (commissaires centristes)
[Nota: les propos tenus par les commissaires européens français sont à lire dans Propos centristes France]
Kaja Kallas (vice-présidente, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)
> La décision des États-Unis d'imposer des restrictions de voyage aux citoyens et responsables européens est inacceptable et constitue une atteinte à notre souveraineté.
L'Europe continuera de défendre ses valeurs : la liberté d'expression, des règles numériques équitables et le droit de réglementer son propre espace.
> Nous restons solidaires du Danemark
et du Groenland. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du
Danemark. Toute modification de ce statut relève de la seule compétence des
Groenlandais et des Danois.
Nous attendons de tous nos partenaires qu'ils respectent leur souveraineté et leur intégrité territoriale et qu'ils honorent leurs engagements internationaux, notamment ceux inscrits dans la Charte des Nations Unies et le Traité de l'Atlantique Nord.
Michael McGrath (commissaire à la
démocratie, à la justice et à l’état de droit)
> Le Royaume-Uni est un partenaire stratégique clé pour l’Union européenne – et maintenant, nous approfondissons ce partenariat.
La Commission a renouvelé ses décisions d’adéquation pour le Royaume-Uni, garantissant que les données personnelles puissent continuer à circuler librement et en toute sécurité entre l’UE et le Royaume-Uni.
Depuis que je suis devenu commissaire européen responsable de la protection des données et des accords internationaux de flux de données avec des pays tiers il y a un an, l’établissement d’une base juridique solide pour les flux de données avec le Royaume-Uni a été une priorité majeure pour moi-même et mon équipe.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
Cela signifie que les entreprises et les autorités publiques peuvent partager des données personnelles au-delà des frontières sans bureaucratie inutile, car le cadre britannique de protection des données continue d’offrir des garanties étroitement alignées sur les normes européennes. Ces décisions rendent les interactions numériques quotidiennes plus fluides et plus sûres.
Les décisions d’adéquation peuvent sembler techniques, mais leur impact est bien réel. Les flux de données fiables sont une composante essentielle des économies modernes. Ils soutiennent le commerce, l’innovation et la compétitivité, tout en soutenant la coopération dans des domaines tels que la justice et l’application de la loi. En même temps, ils veillent à ce que des normes élevées de protection des données personnelles accompagnent les données, où qu’elles aillent.
Cette décision est un signal clair que l’UE et le Royaume-Uni restent engagés dans un partenariat étroit, digne de confiance et tourné vers l’avenir à l’ère numérique
> Lors de la dernière réunion du
Collège des commissaires pour 2025, la Commission européenne a adopté une
vision audacieuse de progrès dans divers domaines.
Le Housing Package expose le plan de la Commission visant à renforcer un logement abordable, accessible et de haute qualité à travers l’Union européenne. Nous reconnaissons l’ampleur du défi du logement à travers l’Europe en ce moment.
Ce plan aidera à libérer des financements pour la construction de logements et à soutenir les personnes les plus touchées dans la société. Il est central pour la santé de nos sociétés et démocraties que tous les Européens aient accès à des logements sûrs et abordables. Lorsque les gens peuvent vivre en toute sécurité, ils sont habilités à participer pleinement à la vie civique, à planifier leur avenir et à avoir confiance que nos institutions démocratiques leur répondent à leurs besoins.
Le Paquet santé propose des mesures ambitieuses visant à améliorer la santé des citoyens de l’UE tout en renforçant la résilience et la compétitivité à long terme du secteur de la santé européen. Il soutient la recherche médicale et la biotechnologie, facilite l’accès des nouveaux dispositifs médicaux aux patients, et renforce la lutte contre les maladies cardiaques, principale cause de décès dans l’UE.
Le Package Automobile soutient la transition de l’industrie automobile vers une mobilité propre tout en maintenant la compétitivité. Il combine des objectifs climatiques clairs à long terme avec une plus grande flexibilité pour les constructeurs, un soutien aux véhicules et batteries fabriqués dans l’UE, ainsi que des règles plus simples pour réduire les coûts et accélérer les investissements.
L’Accord sur l’industrie propre définit des mesures pour soutenir l’industrie européenne tout en accélérant la transition vers une économie à faible émission de carbone. Elle renforce la concurrence loyale pour les entreprises, réduit le risque de fuite de carbone et soutient les secteurs industriels clés en combinant ambition climatique avec compétitivité, investissement et simplification réglementaire.
● Parlement européen
♦ Renew Europe (groupe centriste et libéral au Parlement européen)
[Nota: les propos tenus par les députés européens français sont à lire dans Propos centristes France]
Billy Kelleher (premier vice-président)
> La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations sur la participation du Royaume-Uni à notre marché de l'électricité. Cette initiative est très positive et cruciale pour les économies européenne et britannique.
C'est également important pour l'Irlande, car nous avons besoin d'une forte connectivité infrastructurelle avec l'UE, à la fois directement et via le Royaume-Uni.
Plus nos échanges d'électricité seront importants, mieux ce sera pour les prix et la sécurité d'approvisionnement.
Dan Barna (vice-président)
> 36e anniversaire de l'embrasement de la Révolution dans les rues de Bucarest.
Le 21 décembre 1989 est le jour où le courage individuel s'est mué en force collective et où le cri de liberté a brisé le silence imposé par des décennies de dictature. C'est le jour où les Roumains ont surmonté la peur, bravant balles et chars pour reconquérir la dignité d'une nation qui refusait de vivre dans l'obscurité et l'oppression.
La leçon la plus importante que notre société doit préserver est que la démocratie n'est pas un acquis, mais un organisme fragile qui exige une vigilance constante et un engagement civique. Le sacrifice de ceux qui sont tombés en ces jours-là nous oblige à ne jamais accepter de dérives autoritaires, à protéger la vérité historique et à cultiver une culture de la liberté d'expression.
Notre avenir démocratique repose directement sur notre capacité à honorer la mémoire des héros avec intégrité, esprit critique et refus de laisser l'indifférence dicter notre destin national.
Gerben-Jan Gerbrandy (vice-président)
> Depuis près d'un an, le Congrès américain laisse Donald Trump détruire l'ordre mondial, l'état de droit international, l'économie internationale et américaine. La dernière attaque contre l'ancien commissaire européen, Thierry Breton, est une fois de plus totalement inacceptable. Congrès américain, défendez vos intérêts !
► Pays membres de l’Union européenne
● Allemagne
♦ FDP
Wolfgang Kubicki (ancien vice-président du Bundestag)
> Le citoyen est traité comme un objet à surveiller, à éduquer et à exploiter. La CDU combine des politiques de gauche et de droite – pourvu qu'elles soient répressives et autoritaires – et prétend ensuite défendre une politique centriste.
> Quiconque justifie les violations massives des droits fondamentaux par le vague terme juridique de « haine et incitation » révèle les véritables intentions des plans de conservation des données : un fantasme de contrôle excessif d'un gouvernement qui considère la liberté de ses citoyens avec suspicion.
♦ Freie Wähler
Hubert Aiwanger (président)
> Noël approche à grands pas et nous mettons la dernière main aux préparatifs pour troquer le train-train quotidien contre des jours plus paisibles en famille.
L'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour nous tous, notamment en raison des élections fédérales anticipées que nous avons dû gérer. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à mobiliser l'attention nécessaire ni à obtenir suffisamment de voix pour que notre programme électoral, « Responsabilité pour l'Allemagne », soit approuvé par le gouvernement fédéral.
Cependant, ce titre est devenu le thème central de l'accord de coalition. Notre proposition d'une allocation de 2 000 € par mois, exonérée d'impôt, même à titre de complément de revenu, a également trouvé sa place, bien que partiellement, dans le programme du nouveau gouvernement.
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont investies dans la cause des Freie Wähler l'année dernière et qui œuvrent également, de diverses manières, souvent bénévolement, pour le bien-être de nos concitoyens !
La nouvelle année sera tout sauf ennuyeuse, avec de nombreuses élections locales et nationales à venir. Je souhaite bonne chance à tous nos militants sur le terrain. Profitons du calme des fêtes de fin d'année pour nous ressourcer, nous adonner à nos loisirs et nous recentrer sur l'essentiel, loin des préoccupations quotidiennes qui nous assaillent de toutes parts.
Espérons, pour le bien de notre pays également, que la voie d'un avenir prometteur soit tracée en cette nouvelle année et que la paix règne dans le monde, notamment ici en Europe de l'Est.
● Autriche
♦ Gouvernement
♦ Neos
> Notre bilan gouvernemental de 2025 démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque l'on assume ses responsabilités. Nous, NEOS, sommes le moteur d'un État moderne, de finances saines, d'une meilleure éducation, d'une bureaucratie allégée et de réelles perspectives d'avenir. Tout n'a pas été facile, mais beaucoup de choses étaient nécessaires. Les réformes naissent du courage, et non de l'indifférence.
> Chez NEOS, nous assumons nos responsabilités lorsque les choses se compliquent. Réforme des retraites, coupes budgétaires, consolidation du budget, pacte de stabilité. Ce n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Les réformes ne se font pas en fuyant, mais grâce au courage.
● Belgique
♦ Gouvernement
Maxime Prévot (vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement de la Belgique)
> La Belgique est consternée que 5 personnalités européennes, parmi lesquelles l’ex-commissaire européen Thierry Breton, fassent l’objet de restrictions de voyage par les USA en raison de leur investissement pour le Digital Services Act. Cette législation européenne soutenue par tous les États membres n’est pas un acte d’hostilité à l’égard des USA ; elle vise à veiller à ce que l’espace virtuel réponde aux mêmes impératifs de sécurité et de dignité que la vie réelle. Sanctionner des individus selon les contrariétés économiques vécues aux USA n’est pas acceptable. L’Europe a et gardera le droit souverain de préserver ses valeurs et de protéger ses citoyens.
> En application d’une décision prise en mai 2024 par le précédent gouvernement, et fidèle à sa tradition constante de défense du droit international, la Belgique a partagé, dans le cadre de l’affaire Afrique du Sud c. Israël devant la Cour internationale de justice, la lecture juridique de ses services sur l’interprétation à donner à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il ne s’agit pas de prendre parti ni de se prononcer sur l’existence ou non d’un génocide in casu ; seule la Cour étant habilitée à se prononcer au final sur cette question. De façon similaire, la Belgique a également livré son analyse en droit dans l’affaire Gambie c. Myanmar, et continuera de le faire dans d’autres affaires, dès lors que le droit international mérite d’être ardemment défendu.
> La Belgique exprime sa pleine solidarité avec le Danemark et le peuple du Groenland. Que ce soit en Ukraine, en RDC ou au Groenland, l'intégrité territoriale et la souveraineté sont des principes fondamentaux du droit international, consacrés par la Charte des Nations Unies, qui doivent être respectés par tous.
> L'annonce par le cabinet de sécurité israélien d'établir et de légaliser 19 colonies en Cisjordanie est une nouvelle violation flagrante et inacceptable du droit international. C'est une opposition assumée à la solution à deux États, qui est pourtant la meilleure et la seule option pour garantir durablement la sécurité tant des Palestiniens que des Israéliens. La Belgique poursuit ses efforts en faveur du droit international et de la paix, au profit de toutes les parties.
♦ Les Engagés
Yvan Verougstraete (président, député européen)
> Déclarer Thierry Breton et d’autres citoyens européens « persona non grata » aux États-Unis n’est pas un dérapage diplomatique. C’est une tentative d’intimidation politique. Une attaque directe contre l’Union européenne. Les règles numériques européennes, dont le Digital Services Act, ont été adoptées démocratiquement par le Parlement européen et à l’unanimité des 27 États membres. Les contester par la menace ou l’exclusion, c’est contester notre souveraineté. Ceux qui prétendent défendre la liberté d’expression seulement lorsqu’elle sert leurs intérêts révèlent leur vrai visage. La seule réponse possible est européenne. Unie, ferme, souveraine, autonome, y compris dans le monde numérique. Céder nous est interdit !
> Bonne nouvelle pour les jeunes parents ! Ils pourront bénéficier d’une semaine de congé de naissance supplémentaire, à prendre au choix par l’un des deux partenaires du couple. Peu importe leur statut professionnel : fonctionnaires, salariés mais aussi indépendants ! Une mesure juste pour permettre aux couples d’accueillir leur enfant dans de meilleures conditions, en étant présents dès les premiers jours.
> Sous l’impulsion des Engagés, le
gouvernement fédéral débloque 10 millions € supplémentaires pour la fusion des
zones de police à Bruxelles. Le budget passe de 55 à 65 millions €.
Les Engagés l’ont toujours dit : oui à la fusion, mais avec un refinancement de la police bruxelloise. Un pas concret vers une ville plus sûre, pour toutes et tous. La sécurité est et doit rester une priorité.
♦ DéFI
François de Smet (député)
> Le gouvernement ne parvient pas à un accord pour lutter contre la surpopulation en prison parce que... il ne trouve pas d'accord non plus sur le déploiement de militaires en rue. CD&V et MR bloquent chacun le dossier de l'autre. Cette Arizona n'a rien à envier aux particraties qui l'ont précédée.
> La première année de votre gouvernement Arizona a été la pire année en nombre de fusillades - il y en a eu 96.
● Danemark
♦ Moderaterne
> Les Modérés ont obtenu des réductions sur un large éventail d'impôts et de taxes, ce qui permettra à tous les Danois de disposer de plus d'argent dès le Nouvel An. Une famille moyenne avec enfants recevra, par exemple, 15 000 couronnes danoises de plus par an, et un couple de retraités près de 10 000 couronnes danoises.
C'est le fruit d'une politique avisée et responsable qui enrichit le Danemark dans son ensemble. Et c'est précisément pour cela que les Modérés ont été élus : apporter des solutions concrètes et concrétiser des politiques importantes.
♦ Venstre liberale parti
> Il nous faut faire la distinction entre une culture de la performance et une culture de la perfection.
> Ils étaient déjà parmi les deux premiers avec nous, mais nous sommes ravis que les Danois partagent notre avis. Un sondage révèle que Troels Lund Poulsen et Stephanie Lose sont les deux ministres les plus populaires du gouvernement. Un tel résultat n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail acharné, d'une grande intégrité et de résultats probants au sein d'un parlement très conservateur. Merci pour votre soutien. Nous continuons à œuvrer pour le Danemark et les Danois.
♦ Radikale Venstre
Martin Lidegaarg (leader)
> Trump n'a pas renoncé à son désir de s'emparer du Groenland. Il souhaite le manifester ouvertement par la nomination d'un envoyé spécial. Mais l'avenir du Groenland est et restera le choix du Groenland lui-même. La population groenlandaise a envoyé un signal clair lors des dernières élections : « Non merci ».
> Comment pouvons-nous nous permettre
d'investir des milliards dans la défense danoise alors que, dans le même temps,
nous attirons jusqu'à 16 000 hommes et femmes dans les forces de défense, au
détriment du marché du travail censé financer l'armement ?
La solution réside dans une réorientation stratégique des forces armées, davantage axée sur les hautes technologies, ce qui réduit le besoin de matériel militaire et de construction, conjuguée à des réformes économiques, à des réserves plus importantes et à un recours accru à la main-d'œuvre internationale. Elle ne saurait être ignorée.
● Espagne
♦ Ciudadanos
> En 2026, nous poursuivrons nos efforts avec encore plus d'ardeur pour une Espagne de consensus, d'égalité et d'opportunités.
● Estonie
♦ Gouvernement
Kristen Michal (premier ministre)
> Bonne conversation avec le président Zelensky. Il a remercié l'Estonie et le peuple estonien pour leur soutien. Cela compte énormément pour toute l'Ukraine. La récente décision de l'UE concernant les 90 milliards d'euros aidera l'Ukraine à poursuivre le combat. Nous avons discuté des derniers développements. L'Ukraine met tout en œuvre pour parvenir à une paix juste et durable. L'Estonie est fermement solidaire de l'Ukraine. Son soutien demeure. La pression sur la Russie reste maintenue.
> Pas de nuit de silence. Pas de volonté de paix. La Russie prouve une fois de plus que ses objectifs restent inchangés. La peur est le système sur lequel la Russie fonde ses actions. L'Ukraine a tout notre soutien. La Russie doit subir une pression constante.
> Le Conseil européen s'est achevé vendredi matin. L'Ukraine était le principal sujet à l'ordre du jour. 90 milliards d'euros permettront à l'Ukraine de poursuivre la lutte pour une paix juste et durable. L'Ukraine recevra le soutien dont elle a besoin. Le temps presse pour la Russie.
● Finlande
♦ Suomen Keskusta
> L'image de la Finlande en danger Il faut appeler un chat un chat. Le scandale du racisme démontre une fois de plus que, même en présentant le racisme sous un jour favorable ou en éludant le fond du problème, le même scénario se répète inlassablement. L'image de la Finlande a été fortement ternie.
● Hongrie
♦ Momentum Mozgalom
> Pourquoi les gens veulent-ils un changement de gouvernement ? - Vous le dites vous-mêmes!
« Pour que nos petits-enfants et nos enfants puissent vivre dans un pays plus sain. » Tibor, 67 ans
« Je voudrais rentrer chez moi et qu'on puisse enfin vivre en Hongrie. » Éva, 48 ans
« À cause de la destruction délibérée du système de protection sociale. » Anikó, 53 ans
« À cause de la propagande haineuse financée par nos impôts. » Szabolcs, 26 ans
« À cause de l'avenir de mes enfants. Je veux qu'ils vivent ici. » Peti, 45 ans
« Je veux vivre dans un pays libre, sûr et en développement ! » Vivi, 32 ans
Ces derniers mois, les élus, les membres
et les militants de Momentum ont sillonné le pays dans le cadre de la campagne
« Contes populaires ». Nous avons fait passer le message qu'un changement de
gouvernement est nécessaire dans de nombreuses régions, mais nous ne voulions
pas seulement diffuser notre message, nous étions aussi curieux de connaître
votre avis sur TI ! Des centaines d'entre vous ont rempli le questionnaire à
nos stands, où vous pouviez indiquer pourquoi vous pensez qu'un changement de gouvernement
est nécessaire.
Merci à tous ceux qui ont rempli notre questionnaire et qui s'engagent avec nous pour un changement de gouvernement !
Lőcsei Lajos (vice-président et député)
> Monsieur le Premier ministre,
A Noël, la plupart des gens ne demandent pas grand-chose. Un peu de paix. De sécurité. De prévisibilité.
Et les collectivités locales souhaitent au moins pouvoir planifier : avoir les moyens de faire fonctionner les crèches, les services sociaux, les routes, les services publics.
Et qu'avez-vous offert pour Noël avec tout cela ?
Une nouvelle taxe. Une nouvelle déduction. Une nouvelle coupe.
Ce n'est pas le titre d'un roman policier de Noël, ni une mauvaise blague.
C'est la réalité quotidienne de la Hongrie sous le gouvernement de Viktor Orbán.
Alors que les gens se préparent pour les fêtes, vous présentez discrètement la facture suivante : une déduction de plusieurs milliards de forints, déguisée en « solidarité ». Le moment choisi est d'un cynisme absolu. À l'approche de Noël, période où l'attention est moindre, où l'on compte moins, où l'on pose moins de questions.
Pensaient-ils vraiment qu'en puisant discrètement dans les caisses des municipalités, cela passerait inaperçu ?
Ou est-ce un message voilé aux collectivités locales ?
« Joyeux Noël ! Débrouillez-vous comme vous savez le faire. Augmentez les tarifs, réduisez les services, reportez les rénovations, licenciez du personnel. »
Ne vous y trompez pas : ce péage n’est pas payé par les administrations. Ni par les maires. Mais par le peuple.
Votre austérité risque de mettre en péril les salaires, de dégrader les services publics et de compromettre les projets de développement. Voilà votre « solidarité ».
Mais j’ai aussi une mauvaise nouvelle, Monsieur le Premier ministre.
La patience du peuple a des limites. Vous pouvez faire des économies sous prétexte des fêtes, vous pouvez cyniquement renommer le péage, vous pouvez croire que tout est évitable. Mais la réalité finit toujours par rattraper le pouvoir.
Et j'ai une bonne nouvelle.
Cette politique insensible, destructrice et abjecte prendra bientôt fin.
Vous voulez maintenant faire payer le prix fort au peuple par le biais des autorités locales.
Mais au final, ce ne seront ni les familles, ni les communautés, ni les travailleurs qui en paieront le prix.
Vous en paierez la facture – politiquement.
Et ce moment n'est plus très loin.
● Irlande
♦ Gouvernement
♦ Fianna Fail
> Le Fianna Fáil au gouvernement fait de la protection de l'État irlandais une priorité dans le cadre du programme de radars militaires.
- Étude de cas préliminaire approuvée
- La France confirmée comme partenaire privilégié au niveau gouvernemental
- Lutte contre les drones et radars prioritaires en prévision de la présidence irlandaise de l'UE.
> Reconstruire des logements au-dessus des commerces est plus complexe et nécessite un accompagnement adapté. Une approche par logement et l'extension des dispositifs aux petites entreprises pourraient permettre de construire davantage d'appartements dans nos rues principales.
> Réfléchissez avant d'offrir un animal
de compagnie. Les animaux peuvent être un merveilleux cadeau et un véritable
trésor pour la famille, comme ils le sont souvent pour nous.
Trop d'animaux sont abandonnés après les fêtes de Noël.
Si vous accueillez un animal de compagnie pour Noël, offrez-lui un foyer aimant et permanent.
> Une nouvelle consultation publique est ouverte concernant le projet de loi de 2026 sur la protection et l'application des droits des consommateurs, qui vise à renforcer ces droits, à lutter contre les pratiques déloyales et à garantir une concurrence loyale.
> Un investissement de 600 millions
d'euros pour la construction de logements en Irlande
- 400 millions d'euros provenant du Fonds stratégique d'investissement irlandais (ISIF)
- 200 millions d'euros de fonds propres supplémentaires provenant des banques nationales.
Ce financement porte le programme d'investissement de l'ISIF pour la construction de logements à 800 millions d'euros au total, avec pour objectif la construction de 25 000 logements d'ici 2030.
● Italie
♦ Azione
Carlo Calenda (secrétaire général)
> Au milieu du brouhaha habituel et stérile d'un débat vide de sens, rempli de slogans et d'insultes, nous avons tenté de fournir une évaluation complète et objective de la loi de finances. Ce qui manque, c'est une vision du pays et de son avenir. Croissance, jeunesse, femmes, recherche, culture, énergie : tout est absent. Rien n'est fait pour éliminer les profits monopolistiques, notamment ceux d'Enel. Rien n'est fait concernant la vente d'Iveco et de Comau par Elkann. L'effondrement de toutes les promesses électorales absurdes visant à maintenir les finances publiques est un progrès ; s'il s'accompagnait d'excuses aux citoyens floués, ce serait encore mieux.
> Ces imbéciles de l'ambassade de Russie, représentants d'un régime fasciste, impérialiste et meurtrier, s'indignent d'une manifestation pacifique contre un groupe de leurs acolytes, rassemblés par l'Association nationale pro-impérialiste (ANPI) et menés par des militants d'Azione. Vous les payez, nous manifestons contre eux. Qu'ils s'y fassent.
> Les États-Unis sanctionnent Thierry Breton et d'autres personnalités européennes pour avoir défendu les normes européennes face au Far West numérique prôné par Washington. Ils ont parfaitement rempli leur rôle de représentants d'une institution démocratique qui nous protège. Nous leur apportons toute notre solidarité. PS : On ne peut que s'interroger sur la joie de la Ligue. C'est dans sa nature que Salvini cherche un maître. Qu'il s'agisse de Poutine ou de Trump, cela lui importe peu.
> Rhétorique belliciste ? Excusez-moi, mais de quelle rhétorique parle-t-on ? Voilà un pays qui bombarde des civils et kidnappe des enfants, et qui se déclare prêt à occuper un pays indépendant entier. La Russie consacre 7,4 % de son PIB à l’armement. L’Italie y consacre 1,5 % ; la moyenne de l’UE est de 2,1 %, et c’est nous les bellicistes ? D’un autre côté, l’Ukraine a proposé un cessez-le-feu inconditionnel, que Poutine a rejeté. Que diable devons-nous faire pour vous satisfaire, vous autres russophiles ? Céder l’Ukraine et les pays baltes à la Russie ? Désarmer unilatéralement ? À vous de décider. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir.
> Chaque fois que nous parlons de
guerre sans discernement, nous commettons une erreur historique et morale. Il
n'y a rien de vulgaire dans la résistance des Ukrainiens face aux envahisseurs
russes ; au contraire, ils nous enseignent l'amour de la liberté, tout comme
les partisans dans les montagnes ou les jeunes Américains et Anglais sur les
plages de Normandie. Le discours de Benigni est d'une banalité déconcertante.
Rien n'est plus grand, plus héroïque, ni plus généreux que de risquer sa vie
pour la liberté d'un peuple.
Le fait que nous ne puissions plus reconnaître cette grandeur est le symptôme d'un mal qui nous rend mesquins, insignifiants et égoïstes face à l'idée même de liberté.
♦ Italia Viva
Matteo Renzi (président)
> Meloni était censée baisser les impôts, mais elle les a augmentés. Je n'ai jamais vu une loi de finances aussi médiocre.
> Avec Meloni, les impôts augmentent et la sécurité diminue. La droite se trahit.
> Intelligence artificielle, informatique quantique, centres de données : le monde débat de sujets importants. La Ligue et Meloni, eux, n’en font rien. Ils se disputent sur des amendements ridicules comme celui sur l’or. C’est honteux ! Il faut le voir pour le croire.
● Pays-Bas
♦ D66
> Les fêtes, pour beaucoup, c'est une période de convivialité et de partage. Pour des millions de personnes à Gaza et en Cisjordanie, la réalité est tout autre.
C'est précisément pourquoi le respect des droits humains et l'aide humanitaire restent essentiels. Protéger les civils et rendre l'aide possible doivent toujours être prioritaires.
C'est pourquoi nous posons des questions.
● Pologne
♦ Polska 2050
> Nous avons accompli beaucoup de choses, et nous ne comptons pas nous arrêter là !
- Nous avons mis fin aux prêts hypothécaires à taux zéro,
- Nous avons rendu publics les prix demandés,
- Nous avons débloqué le Registre des prix immobiliers,
- Nous avons introduit une loi contre les promoteurs immobiliers abusifs,
- L'année prochaine, nous allouerons un budget record au logement social.
Le projet de loi, adopté par la Diète et le Sénat, interdisant la vente de logements dits « pseudo-mètres », attend la signature du président.
> Les enfants entrent trop tôt dans le
monde d'Internet et ils en paient le prix fort.
Posez votre téléphone.
Regardez vos proches dans les yeux.
Vivez pleinement le moment présent.
> Certains veulent sortir la Pologne de l'UE. Nous recevons des milliards de l'UE pour la sécurité polonaise. Et c'est là toute la différence.
> Les médias locaux jouent un rôle
important, mais ils fonctionnent souvent sans soutien suffisant.
C'est pourquoi nous allouons 10 millions de PLN à la promotion de la culture locale et au travail des médias locaux.
> Nous ramassons les déchets qui
présentent un risque sanitaire pour les habitants et nous ne laissons pas ceux
qui les abandonnent impunis.
Nous avons résolu un problème persistant en quelques mois seulement. Est-ce possible ? Bien sûr que oui !
● Portugal
♦ Iniciativa liberal
> Un pays, deux systèmes
Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où certains ont bien plus de droits que d'autres.
Ce sera un enjeu majeur pour l'Initiative libérale l'année prochaine.
> En ce trimestre, nous nous souvenons
du message qui a changé l'humanité : l'amour du prochain
1/ Non-discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou la condition sociale
2/ Non-imputation de la culpabilité collective aux individus.
Les partis qui promeuvent un discours généralisant la discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou la classe sociale sont anti-natalistes.
En chaque individu vivent leurs rêves et leurs luttes. En chacun de nous, l'empathie pour les luttes de chacun dans la construction d'une société qui nous permette d'aller plus loin, avec amour.
> Saviez-vous que lors des négociations
syndicales, les confédérations syndicales ne représentent que 7 % des
travailleurs portugais ?
Saviez-vous que 99 % des entreprises ne sont pas représentées ? Trop peu d’entre elles imposent des lois du siècle dernier à tous les travailleurs d’aujourd’hui.
● Roumanie
♦ Gouvernement
Nicosur Dan (président)
> Pour nous, chrétiens, la naissance du Christ est la célébration de l'espérance, de la lumière et de la vérité de la foi. Où que nous soyons, Noël nous rappelle notre foyer, la magie de l'enfance et nous rapproche de l'essence même des valeurs qui donnent sens à nos vies.
Les moments passés en famille et la joie d'être entourés de nos proches sont les plus précieux des cadeaux, que, dans le tumulte du quotidien, nous risquons parfois de ne pas apprécier à leur juste valeur.
En ces jours particuliers, trouvons la paix intérieure, la force d'être meilleurs, plus sages et plus compréhensifs afin qu'ensemble, nous puissions retrouver la force d'une nation consciente de son identité et déterminée à bâtir son avenir avec confiance.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël !
> J'organiserai en janvier,
immédiatement après les fêtes, un référendum au sein du corps des magistrats,
avec une question simple : « Le Conseil supérieur de la magistrature
agit-il dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un groupe au sein du système
judiciaire ? »
Si les magistrats, dans leur ensemble, répondent par l'affirmative, nous poursuivrons les discussions législatives.
En revanche, si la majorité des magistrats estime que le Conseil supérieur de la magistrature ne représente pas l'intérêt public, mais celui de la profession, alors le Conseil supérieur de la magistrature sera dissous d'urgence.
J'ai pris cette décision car les messages reçus des magistrats, soit plus de 2 000 pages, ont fait état de graves problèmes concernant le système judiciaire.
La plupart des notifications reçues concluent essentiellement à l'existence d'une catégorie de magistrats, de membres de la Cour suprême et d'administrateurs de tribunaux qui n'agissent pas dans l'intérêt public, mais dans celui d'un groupe auquel ils appartiennent. L'activité professionnelle du magistrat dépend ainsi des décisions, souvent discrétionnaires, de ce groupe.
Il est également impératif de se pencher rapidement sur des questions législatives afin de les résoudre à court terme : les modalités de promotion, l'introduction de critères objectifs, la composition des conseils d'administration des tribunaux, ainsi que les procédures de délégation et de détachement doivent être précisées afin de limiter considérablement les possibilités d'attribution discrétionnaire.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont écrit, car c'est un geste de responsabilité face à la situation du système judiciaire.
● Slovaquie
♦ Progresivne Slovensko
Michal Šimečka (président)
> Le président a échoué. Il avait l'opportunité de se ranger du côté du peuple, de l'opinion publique et des experts. Il a choisi le camp de la mafia. Il a signé la liquidation des condamnés et la criminalisation de l'opposition. Nous devons gagner le combat pour la démocratie sans lui. Nous déposons un recours devant la Cour constitutionnelle, où nous demandons également la suspension de l'application de cet amendement scandaleux. Nous défendrons une Slovaquie libre et démocratique, aux côtés des citoyens et de nos partenaires de l'opposition.
> Mon grand-père Milan a passé Noël en prison. Les communistes l'y ont jeté, simplement parce qu'il n'avait pas peur de dire la vérité. Mais la liberté et la démocratie ont fini par triompher. Et il en sera de même aujourd'hui. Il nous suffit de ne pas avoir peur et de persévérer. J'en suis convaincu : c'est possible.
● Slovénie
♦ Gouvernement
Robert Golob (premier ministre)
> « Ceux qui n'aiment pas la lumière, la soufflent sur eux-mêmes ; et après cela, ils n'ont plus le droit de maudire la nuit, » a écrit Ivan Cankar prévoyance dans Chrysanthème blanc. Cette pensée nous rappelle également aujourd'hui que chaque changement commence avec un individu et que nous pouvons faire le plus en tant que communauté lorsque nous sommes connectés. Ce n'est pas seulement le message des vacances d'aujourd'hui, mais une valeur que nous devons protéger et nourrir consciemment. Nous avons aussi le choix aujourd'hui : allons-nous renforcer la lumière de la communauté ou laisser les ombres de la méfiance nous séparer.
Ce jour nous ramène à décembre 1990, où nous avons su nous unir en tant que nation sur la décision la plus importante de notre histoire. En décembre, il y a trente-cinq ans, nous avons montré ce que signifiaient la volonté, le courage et la confiance communes dans notre propre avenir. A l'époque nous n'étions pas unis parce que nous serions égaux, mais parce que nous savions comment nous unir Nous avons réalisé que le changement ne peut être réalisé que si nous le construisons ensemble.
Nous avons parcouru un long chemin en tant que communauté au cours de cette période. Nous sommes devenus un pays mûr et indépendant, en même temps qu'une société, nous changeions, grandissons et apprenions à coexister à la fois en période de connexion étroit et lorsque nos opinions étaient différentes. Le monde d'aujourd'hui est marqué par des changements rapides, l'incertitude et la division qui nous affectent également. C'est exactement pourquoi ces vacances sont l'occasion de penser honnêtement à qui nous sommes devenus et où nous voulons aller.
Au premier plan de notre histoire ont toujours été les valeurs qui nous unissent : coopération, solidarité et liberté. Ce ne sont pas de grands mots, mais des valeurs fondamentales qui nous ont maintenus debout dans les moments les plus difficiles pendant l'indépendance, pendant les catastrophes naturelles, pendant les crises qui ont mis à l'épreuve notre pati Ce sont des valeurs qui se connectent, pas divisent.
La Slovénie n'a pas été créée seulement avec une décision historique, mais avec les actions quotidiennes des gens. Avec les petites victoires souvent silencieuses des scientifiques, travailleurs, agriculteurs, éducateurs, infirmiers et médecins, hommes d'affaires, artistes, athlètes et chacun d'entre nous, qui à leur façon a co-créé le bien commun. Le peuple est le cœur de notre pays.
La Slovénie est aujourd'hui un pays sûr et stable. Mais l'indépendance et l'unité ne sont pas considérées comme acquises. Ils sont une responsabilité que nous avons les uns envers les autres et envers les générations futures. Responsabilité de prendre soin de la communauté même lorsque nous sommes différents. Savoir écouter, coopérer et construire des ponts où les murs semblent plus faciles à poser.
Que le Jour de l'indépendance et de l'unité soit l'occasion de redécouvrir à quel point la vie est précieuse dans une communauté. Rappelons-nous que la responsabilité envers l'avenir n'est pas un fardeau, mais un honneur Et que l'esprit d'unité de 1990 ne reste pas seulement un souvenir, mais devient une inspiration pour nos actions quotidiennes.
● Suède
♦ Liberalerna
Simona Mohamsson (première secrétaire et ministre de l’Education)
> L'année prochaine, ce sera la campagne électorale. J'espère que nous pourrons nous rencontrer pour discuter de l'importance cruciale de l'école pour l'avenir de la Suède.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.