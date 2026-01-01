Propos centristes. France – 2026, année utile / défendre notre indépendance et nos libertés / Ne pas renoncer / Crise agricole / Dangerosité du protoxyde d’azote / Inquiétude du monde médical…

Voici une sélection, ce 1er janvier 2026, des propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France à propos de la nomination du gouvernement puis de la démission du premier ministre.
► Emmanuel Macron (Président de la
République)
> [Vœux pour 2026] Françaises, Français, mes chers compatriotes,
J'ai, en ce soir de 31 décembre, une pensée avant tout pour ceux qui assurent la continuité de la Nation : forces de sécurité, sapeurs-pompiers, bénévoles, soignants, travailleurs, tous ceux qui sont ce soir comme toujours en première ligne face aux difficultés. Protéger, soigner, nourrir, aider, apporter secours et fraternité, ainsi va la vie des grandes nations qui tiennent chaque jour par le dévouement de leurs citoyens. J'ai une pensée en votre nom à tous, pour celles et ceux qui sont seuls, malades, dans l'épreuve ou le dénuement. Je sais comme la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous, placés devant des souffrances personnelles et les malheurs de la vie, et je veux vous dire notre soutien et notre affection.
Grâce à l'engagement de tous, grâce à vous, nous tenons. Oui, notre pays tient. Fort de ses institutions, de ses services publics, fort de ses armées qui sont les plus efficaces d'Europe, par l'engagement de ses soldats. Fort de notre économie, où jamais autant de Français n'ont eu un emploi, où la croissance se tient et où notre inflation est l'une des plus faibles de la zone euro. Fort de notre recherche, de notre excellence académique, de nos initiatives diplomatiques aussi, qu'il s'agisse de celles prises pour la paix, le climat ou nos océans.
Mais au-delà de tout cela, nul n'est aveugle sur les désordres du monde et nos propres failles. Notre monde est plus dur chaque jour. La guerre et l'instabilité continuent d'être là, au Proche et au Moyen-Orient, avec des conséquences sur nos économies, nos intérêts, parfois notre cohésion. Et la guerre continue de sévir sur le sol européen, avec une intensité particulière depuis que la Russie a décidé d'une nouvelle agression de l'Ukraine voilà bientôt 4 ans. Nous assistons au retour des empires, à la remise en cause de l'ordre international, un monde de guerres commerciales, de compétition technologique, souvent d'instabilité.
Je vois aussi nos propres divisions, nos doutes, la solitude croissante qui existe dans la société, la baisse de notre natalité, l'insécurité, les difficultés de pouvoir d'achat.
Je sais toutes les impatiences, parfois les colères, qui continuent d'exister dans le pays et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences exigent des réponses. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre, le Gouvernement et le Parlement auront à bâtir des accords pour doter la nation d'un budget. C'est indispensable. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire, comme notre sécurité alimentaire. Renforcer encore notre économie en simplifiant les règles pour nos entrepreneurs, comme pour nos agriculteurs. Persévérer dans nos efforts contre l'insécurité, contre toutes les formes d'incivilité, et mener sans relâche la lutte contre les trafics de drogue sous toutes leurs formes. Continuer à reprendre le contrôle de nos frontières françaises et européennes face à l'immigration illégale, poursuivre la formation de nos enseignants et donner les moyens à l'école comme au collège de mieux transmettre les savoirs fondamentaux, reconnaître les compétences de nos médecins en ville comme à l'hôpital, en simplifiant leur exercice et en leur permettant de davantage décider et d'organiser leur activité. Mettre en œuvre une décentralisation concrète et radicale, construite avec nos élus de terrain pour simplifier le fonctionnement du pays, faire des économies et répondre aussi, par là même, aux aspirations légitimes de la Corse et de plusieurs territoires d'Outre-mer. Pour tout cela, et j'aurais pu égrener ici tous les chantiers qui nous attendent, je sais le Gouvernement à la tâche et le Premier ministre déterminé à être utile au pays et je veux ce soir les en remercier sincèrement. Cela supposera aussi la mobilisation de chacun et les efforts de tous.
Cette année, se tiendront aussi les élections municipales dans nos communes. Et je veux redire ce soir à tous les maires, à nos élus, ma reconnaissance et ma gratitude envers eux. Ils ont été durant ces dernières années de tous les combats, de toutes les crises à mes côtés et à votre service.
Cette année doit donc être et sera une année utile.
Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Nous irons, enfin, au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité, sujet sur lequel je m'étais engagé, devant vous en 2022.
À la fin de l'année, quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027, la première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans. Pour autant, je serai, jusqu'à la dernière seconde, au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié, et je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère.
Au-delà des chantiers à mener, je veux avoir, pour notre nation, trois vœux.
D'abord, un vœu d'unité. Quels que soient les défis, notre histoire nous enseigne que nous pouvons tout relever, tout affronter, si nous savons rester unis. N'oublions donc jamais que nos raisons de vivre ensemble sont chaque jour plus fortes que ce qui peut nous diviser, que les flots des urgences, des faits divers ou des mauvaises nouvelles. Notre unité suppose de lutter sans relâche contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination. Notre unité exige de reconnaître que chaque Française, chaque Français a un rôle à jouer pour relever les défis qui sont devant nous, que chacun d'entre nous est nécessaire et doit être encouragé et reconnu. Oui, dans notre vie de chaque jour, au fond, je nous souhaite plus de bienveillance et plus d'humanité.
Mon deuxième vœu est un vœu de force, d'indépendance. Alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde et que notre Europe est assaillie de toutes parts, nous devons défendre notre indépendance et nos libertés.
Notre indépendance exige que nous continuions d'investir dans nos armées, dans nos forces de sécurité, dans nos services publics et notre économie malgré les difficultés financières. Depuis 10 ans, j'ai beaucoup plaidé et nous avons beaucoup fait pour renforcer en Européens cette indépendance et il nous faut accélérer. L'Europe de la défense a longtemps été un débat, elle a commencé de se faire et en 2026, cela accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen. Protégeons aussi notre Europe industrielle et agricole, en instaurant des règles de commerce loyales, justes vis-à-vis du reste du monde. Osons être une vraie puissance qui assume une préférence européenne pour ses emplois, ses entreprises. Bâtissons une Europe indépendante dans l'industrie spatiale, le quantique ou l'intelligence artificielle. Il en va de notre prospérité en France comme en Europe.
Mon dernier vœu est un vœu d'espérance, espérance pour nous-mêmes et pour nos enfants.
Ne renonçons pas. Ne renonçons pas au progrès, encore possible à condition de le bâtir, de travailler dur, d'investir dans la durée et de reconnaître que les avancées véritables ne se font pas en un jour, mais qu'elles prennent parfois le temps d'une génération.
Ne renonçons pas à réconcilier climat, biodiversité, croissance et indépendance. Ne renonçons pas aux grandes découvertes scientifiques, à l'amour de la science et de la recherche, aux succès économiques.
Ne renonçons pas à la place de la lecture, du beau, de la culture. Ne renonçons pas chaque jour à être une nation plus solidaire, plus fraternelle. Oui, au fond, je nous souhaite de résister à l'air du temps, tout simplement, car nous sommes français. Nous devons tenir bon sur ce que nous chérissons, l'humain, la paix, la liberté. Nous y arriverons. Alors, regardons devant et regardons loin, comme citoyens et comme nation.
Mes chers compatriotes de France hexagonale, de nos Outre-mer et vivants à l'étranger, je vous souhaite une très belle, une très heureuse année 2026.
Vive la République ! Vive la France !
> Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel.
> Henri Mosson avait été arrêté pour faits de Résistance puis deporté au camp de Natzweiler-Struthof, le seul camp nazi en France dont il était le dernier survivant. Porteur de mémoire, il était avec nous en novembre l’année passée, commémorant les 80 ans de la libération de l’Alsace. Comme tant, je me souviens de sa force de vie et d’enseignement. Pensées à ses proches.
► Sébastien Lecornu (Premier ministre)
[Nota: Nous faisons figurer Sébastien Lecornu dans cette liste alors qu’il n’est pas centriste mais appartient à l’aile droite de Renaissance, parti centriste/central et qu’il s’est toujours défini comme un homme de droite; c’est à ce titre que ses propos sont retranscrits ici et du fait qu’il a composé un gouvernement d’axe central.]
> [Vœux pour 2026] Bonne année à chaque Française et à chaque Français. 2025 nous a permis de surmonter des défis importants pour notre pays. 2026 doit nous permettre de poursuivre l’action et de préparer l’avenir. Le Gouvernement agira avec détermination et sens des responsabilités, dans le dialogue et le compromis, pour mener à leur terme des projets indispensables à notre sécurité, à notre économie, à la transition écologique, à notre modèle social et au bon fonctionnement de l’État. Nous agirons pour que cette année soit utile à toutes et à tous. Comptez sur nous. Bonne année.
> Ce soir, 98,5 % des bovins de l’Ariège sont vaccinés contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse. Conformément à l’engagement du Gouvernement, l’intégralité du cheptel ariégeois sera vacciné d’ici au 31 décembre. Je salue la mobilisation de la ministre de l’Agriculture, de la ministre des Armées, des vétérinaires civils, des ministères et des services de l’État qui ont assuré la coordination, la livraison, l’acheminement et l'administration des vaccins. Les vétérinaires militaires poursuivent la campagne dans le Gers et la Haute-Garonne. Dans l’ensemble du Sud-Ouest, près de 62 % des 750 000 bovins sont désormais vaccinés.
► Gouvernement
● Ministres centristes/centraux
Laurent Nunez (ministre de l’Intérieur)
> Je vais vous expliquer comment nous gérons les crises agricoles. Toutes les questions d'ordre public relèvent du ministre de l'Intérieur, évidemment sous l'autorité du Premier ministre et du président de la République. Nous gérons cette crise agricole de manière extrêmement souple, avec beaucoup de tact et de finesse. La plupart des mouvements ne sont pas empêchés, ils sont encadrés. Nous laissons libre cours à l'expression revendicative. Les policiers encadrent le mouvement. Quand il y a des barrages qui sont mis en place, on organise des déviations, on discute avec les agriculteurs. On met beaucoup de souplesse dans la gestion de ce mouvement. Sauf que, quand il y a évidemment des blocages d'axes structurants importants, il y a des interventions des forces de l'ordre, le plus souvent d'ailleurs par la discussion et le dialogue, et les agriculteurs lèvent les barrages. Les choses se passent très bien. Et puis parfois, il y a des dégradations qui sont commises. C'était le cas à Auch. Les nuits qui ont précédé les incidents dont vous parlez, il y avait eu des déversements de fumier et de lisier sur des bâtiments publics. Et donc, j'ai demandé au préfet d'y mettre un terme et de faire en sorte que les forces de l'ordre demandent à ce que le mouvement s'interrompe. Un certain nombre de policiers ont vu un engin aller dans leur direction et ils ont effectivement sorti leur arme pendant quelques secondes. Ils les ont immédiatement rangées quand l'agriculteur a obtempéré aux injonctions qui étaient faites. Je ne saisirai pas l'IGPN.
> [Nouveaux blocages] Il y a des annonces en ce sens de certains représentants syndicaux ou de militants des syndicats agricoles. Nous, nous sommes prêts. Nous encadrerons ces mouvements mais nous ne tolérerons pas de violences, de débordements et évidemment de blocages d'axes structurants. Ça n'est pas possible. C'est un week-end de grands retours des vacanciers, notamment vers la capitale, vers les grandes métropoles. Nous ne tolérerons pas les blocages d'axes structurants. Nous accompagnerons ce mouvement comme nous l'avons fait depuis le début.
> [Protoxyde d'azote] Les maires peuvent prendre des arrêtés interdisant la consommation dans l'espace public et les préfets, sur le territoire de leur département. Ce n'est que du contraventionnel. Il faut évidemment modifier la loi pour interdire purement et simplement le port, le transport en dehors d'un cadre professionnel. C'est ce à quoi le gouvernement travaille au travers de mesures législatives qui seront débattues au Parlement très rapidement.
Catherine Vautrin (ministre des Armées et
des Anciens combattants)
> [Vœux aux troupes françaises basées en Estonie] C'est donc avec à la fois beaucoup de respect mais aussi beaucoup d'admiration que je suis venue vous dire ce soir au nom de la nation française, merci. Fierté, je veux le redire, car ici, vous êtes au cœur de cette guerre hybride que nous voyons se déployer sous nos yeux, guerre à la fois conventionnelle et de haute intensité en Ukraine. Partout en Europe et dans le monde où les pressions, les informations, les cyberattaques, les tentatives de déstabilisation s'additionnent. Ces dernières se sont multipliées ces derniers mois. (…) Face à cela, votre présence porte un signal stratégique. Elle, dit la fidélité de la France à ses alliés, dont je veux saluer l'hospitalité.
> Arrivée en Estonie pour passer le réveillon du 31 décembre auprès de nos militaires engagés dans le cadre de la mission Lynx. Sur le flanc est de l’Europe, dans un contexte marqué par des menaces hybrides persistantes, l’Estonie est en première ligne. La France y affirme, aux côtés de ses alliés estoniens et britanniques, son engagement concret au service du renforcement de la posture de défense de l’Alliance et de la sécurité du continent européen.
Roland Lescure (ministre de l’Economie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique)
> [Vœux pour 2026] Bonne année à toutes et à tous! Protéger le pouvoir d’achat, soutenir nos entreprises, préparer l’avenir. Transition écologique, industrielle et numérique dans une Europe plus forte, tels ont été les moteurs de 2025 et tels seront les objectifs de 2026 2026 sera une année d’action, d’engagement et de progrès
Jean-Noël Barrot (ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères)
> [Vœux pour 2026] En 2025, le monde a continué de se durcir. Nous avons vu le réveil des empires, la poursuite de la guerre en Ukraine, sur le sol européen, la remise en cause des frontières, la manipulation des élections, les assauts redoublés contre la démocratie. Nous avons vu l’emprise grandissante des géants du numérique sur nos vies et celles de nos enfants. Les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique, la violence gagner du terrain sur le civisme, le poids de la dette menacer notre capacité à maîtriser notre destin.
Tout cela nous le voyons, nous le savons.
Mais nous savons aussi que la France dispose de toute l’énergie, de tout le génie pour relever ces défis et s’engager dans de grandes aventures collectives.
La diplomatie française l’a montré cette année, grâce à la mobilisation tous, avec des succès majeurs. Avec la libération de 8 de nos compatriotes otages ou détenus arbitrairement à l’étranger - j’ai une pensée pour eux et leurs familles à cet instant. Avec l’initiative qui a abouti à la reconnaissance de l’État de Palestine et qui nous a permis de réouvrir le chemin vers la Paix au Proche Orient. Avec la plus grande manifestation jamais organisée pour la préservation des Océans, que nous avons accueillie à Nice au mois de juin.
Mais les succès Français ne s’arrêtent pas là. Nos talents ont été reconnus cette année dans le monde entier. Deux de nos chercheurs ont reçu le Prix Nobel. L’une de nos équipes de foot est devenue championne d’Europe. Un jeu vidéo français a raflé les prix les plus prestigieux. Nos entreprises dans l’intelligence artificielle rivalisent avec les plus grandes. Et la fusée Ariane 6 a effectué son premier vol commercial, assurant notre indépendance dans l’accès à l’espace.
Il y a donc de véritables raisons d’espérer.
C’est pourquoi je forme pour l’Europe le vœu qu’en 2026 elle devienne plus forte, plus sure, et plus indépendante. Que le principe de souveraineté européenne, défendu inlassablement par le PR depuis 8 ans devienne réalité.
Je forme pour notre pays des vœux de force et de justice. De force pour résister à la brutalité du monde et défendre ce que nous sommes. De justice pour que chacun puisse trouver sa place, être considéré.
Je forme enfin pour vous et pour vos proches des vœux de bonheur, de santé et de réussite dans ce que vous entreprendrez.
En ayant une pensée pour ceux qui souffrent de la maladie ou de la solitude.
En ayant une pensée pour les agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères éloignés de leur famille pour accomplir leur mission. En première ligne face aux convulsions du monde.
Belle et heureuse année 2026
Stéphanie Rist (ministre de la Santé, des
Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> [Vœux pour 2026] Bonne année 2026 ! 2026 s’ouvre avec une ambition claire : continuer à agir, concrètement, pour améliorer la santé et la vie quotidienne de nos concitoyens. Après une année 2025 marquée par des défis relevés collectivement, 2026 sera une année d’action et d’engagement renforcé. Une année pour aller plus loin, avec des priorités fortes :
- Faire de la santé mentale et de la prévention des priorités durables,
- Développer les soins palliatifs et mieux accompagner la fin de vie,
- Soutenir l’enfance, les familles et la parentalité,
- Améliorer l’accès aux soins et poursuivre l’investissement dans nos hôpitaux,
- Garantir un financement solide et pérenne de notre modèle social, …
et poursuivre de nombreux autres chantiers essentiels.
En 2026, plus que jamais, nous avancerons avec détermination et responsabilité. Un immense merci aux professionnels de santé et à toutes celles et ceux engagés au service des autres, particulièrement en ce soir de réveillon. Votre mobilisation, souvent discrète, est indispensable.
> Depuis plusieurs semaines, de nombreuses inquiétudes, et parfois de la colère, s’expriment chez les médecins, les internes et les étudiants en médecine au sujet de la LFSS pour 2026. Les débats parlementaires et certaines informations inexactes ont créé de la confusion, que je souhaite dissiper. C’est le sens de la lettre ouverte j’adresse aux médecins, internes et étudiants en médecine : Clarifier ce qui a réellement été voté, lever les malentendus sur plusieurs sujets (tarification des actes, dépassements d’honoraires, DMP, arrêts de travail) et, surtout, réaffirmer ma méthode : le dialogue et la négociation. Je suis la ministre de tous les médecins, quels que soient leur mode et leur lieu d’exercice. Aucune réforme durable ne se fera sans vous, ni contre vous. La voie conventionnelle et le respect de votre exercice resteront des principes essentiels. Rétablir la confiance demande du temps et de l’écoute. Ma porte est ouverte pour poursuivre ce dialogue, avec une seule boussole: l’intérêt des patients.
Marie-Pierre Vedrenne (ministre déléguée
auprès du ministre de l’Intérieur)
> Nous sommes l'État membre de l'Union européenne qui met le plus en place de manière effective les OQTF. (…)
Il faut travailler de manière diplomatique avec tous les États tiers pour que ce soit effectif. C’est effectif dès l’instant où nous avons un « laissez-passer » consulaire de la part des États tiers pour pouvoir le mettre en œuvre.
> [Sécurité routière] C’était important
de changer la loi pour comprendre la dangerosité vis-à-vis de la recrudescence
des excès de vitesse. (…)
Le permis de conduire doit être synonyme de « liberté et de sécurité », et à l’heure actuelle, on le voit bien, malheureusement, il est encore trop souvent synonyme de « vies brisées. » (…)
Cela va être mon objectif en tant que ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur. Oui, il y a cette loi relative aux grands excès de vitesse qui a changé et c’était absolument nécessaire. Mais ce n’est pas satisfaisant et ce n’est pas suffisant.
> Le protoxyde d’azote est facilement
accessible ; il est peu cher et de nombreux jeunes s’en procurent. C’est un
produit, quand il est consommé de manière détournée, il peut conduire à la
mort.
Quand vous êtes un jeune et que vous n’êtes pas en études de cuisine ou de pâtisserie ou dans d’autres domaines et que vous transportez jusqu’à 500 kg de protoxyde d’azote, je pense que c’est assez clair.
Mathieu Lefevre (ministre délégué auprès
de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des
Négociations internationales sur le climat et la nature chargé de la
Transition écologique)
> Comme le prévoit la loi adoptée par le Parlement, de nombreux produits contenant des PFAS seront interdits au 1er janvier prochain pour protéger notre santé et notre environnement
● Autres ministres
Gérald Darmanin (garde des sceaux, ministre de la Justice)
> Dans le contexte parlementaire et budgétaire difficile que nous connaissons, du fait de la loi dite spéciale, voici ma lettre aux chefs de cour et juridictions. Il est essentiel que le Parlement vote rapidement le budget, car nous continuons les investissements essentiels pour le service public de la Justice, en particulier les recrutements de magistrats, greffiers, agents pénitentiaires, agents de la PJJ et agents administratifs et techniques (1600 postes en plus).
> Comme je m’y étais engagé en novembre, des opérations « Fouilles XXL » ont eu lieu dans l’ensemble des maisons d’arrêt de France, permettant la saisie de 1 789 téléphones portables, 2 558 objets dangereux et près de 13kg de drogues. Merci aux agents pénitentiaires pour leur engagement au service de la sécurité des Français. En janvier 2026, je prendrai une instruction pour revoir les organisations de fouilles en les rendant plus systématiques.
Annie Genevard (ministre de l'Agriculture,
de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire)
> [Vœux pour 2026] Très belle et heureuse année 2026 à tous ! Une pensée toute particulière à ceux qui nourrissent notre pays et font vivre nos territoires ! Au monde agricole et agroalimentaire, je veux le redire clairement : reconnaissance, respect et souveraineté resteront les piliers de mon engagement.
> Le projet de loi de finances pour
2026, qui contient plusieurs mesures fiscales fortes en faveur de
l’agriculture, n’a pas pu être adopté en 2025. Pour assurer aux agriculteurs le
bénéfice complet de ces mesures, je prends l’engagement de les défendre dans
les prochaines semaines au Parlement, avec effet rétroactif au 1er janvier
2026.
- l’exonération fiscale des indemnités d’abattage sanitaire perçues depuis 2025, complétée par l’exonération sociale déjà adoptée, afin de protéger pleinement les éleveurs touchés
- deux crédits d’impôts en faveur de l’agriculture biologique et de la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE)
- l’exonération sous conditions de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les constructions utilisées à la fois pour la production horticole et pour la vente directe des produits
- la prorogation de la déduction pour épargne de précaution (DEP)
> C’est fait ! Les décrets d'application de la loi ayant reformé la retraite des non-salariés agricoles vont être publiés et vont permettre son entrée en vigueur ce 1er janvier comme je m’y étais engagée, garantissant le calcul sur les 25 années les plus avantageuses. Une avancée concrète pour le revenu de tous les exploitants agricoles, conjoints collaborateurs et aidants familiaux qui partiront en retraite dès cette année.
> Notre chou-fleur français est en crise, sauvons-le ! Pour le réveillon et en 2026, mettons du chou-fleur dans nos assiettes. Il est abordable et sa qualité nutritionnelle est reconnue. Un petit geste pour nous, un grand soutien pour nos producteurs locaux, qui subissent une crise de surproduction liée à la météo qui menace la filière.
Edouard Geffray (ministre de l’Education
nationale)
> [Vœux pour 2026] Pour l'Ecole ! A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite une très bonne et heureuse année aux élèves, à leurs parents et à tous les personnels de l'Éducation nationale, ainsi qu'aux élus et aux personnels des collectivités territoriales qui œuvrent chaque jour à nos côtés.
Notre École nous unit : elle est à la fois l'émanation de notre société, et le berceau de notre avenir. Elle repose sur l'engagement de celles et ceux qui la font vivre chaque jour, qui changent la trajectoire individuelle de nos élèves et forgent notre destinée collective. Mais elle s'appuie aussi sur notre détermination commune à faire progresser et réussir tous nos élèves.
Très belle année 2026 à tous !
Pour l'Ecole !
Charlotte Parmentier-Lecocq (ministre
délégué de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des
Personnes handicapées chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> [Vœux pour 2026] Avec toute mon équipe, nous vous souhaitons une bonne année 2026 !
Pour cette nouvelle année, nous restons pleinement mobilisés et continuerons à avancer sur nos grands chantiers, notamment, avec le lancement du Plan Grand Âge et la tenue de la Conférence nationale du Handicap.
> En 2025, plusieurs avancées concrètes
ont été réalisées pour l’autonomie et le handicap.
Pour les personnes concernées, leurs proches et celles et ceux qui les accompagnent au quotidien.
Pouvoir se déplacer plus librement, avec la prise en charge intégrale des fauteuils roulants.
Simplifier les démarches, grâce au Tour de France des solutions auprès des MDPH.
Mieux accompagner, avec le lancement du Service public départemental de l’autonomie.
Vingt ans après la loi de 2005, l’exigence reste la même : faire en sorte que les droits se traduisent réellement dans la vie de tous les jours.
En 2026, cette action se poursuivra et s’amplifiera, avec le lancement d’un plan pour le Grand Âge et la tenue de la Conférence nationale du handicap.
Pour l’année 2026, notre boussole restera de répondre aux besoins des personnes à travers des solutions plus simples, un accompagnement renforcé et des droits toujours plus effectifs.
► Assemblée nationale
Yaël Braun-Pivet (présidente)
> [Vœux pour 2026] On parle toujours des trains qui sont en retard, jamais de ce qui arrive à l'heure. Pour l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Alors oui, notre Assemblée divisée, fracturée, elle donne parfois une lamentable image d'elle-même. Et vous me le dites souvent, oui, elle est un lieu de confrontation d'idées radicalement opposée. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la réalité. Saviez-vous par exemple que 152 lois ont été débattues et votées durant l'année 2025, dont 1/3 à l'u. Et oui, à l'unanimité, par exemple pour doter nos élus locaux d'un véritable statut protecteur, pour lutter contre la fraude bancaire, pour mieux prévenir et dépister les cancers en créant un registre national ou encore en aidant à la reconstruction de Mayotte suite à la catastrophe causée par le cyclone Chido. C'est bien la preuve que loin des clichés. Loin des images réductrices, notre Assemblée est au travail. Un travail exigeant parfois ou en couleurs, mais toujours essentiel pour améliorer concrètement le quotidien des Français, le vôtre. Faire fonctionner l'Assemblée nationale, c'est se parler, c'est s'écouter, c'est confronter les points de vue. C'est chercher des solutions transpartisane, construire des compromis et faire avancer la France. C'est ce que nous devons réussir à faire pour doter le pays d'un budget. Cela doit être notre priorité. Au début de l'année 2026, nous y sommes bien parvenus pour le budget de la sécurité sociale ou encore en inscrivant le non consentement dans la définition pénale du viol ou en agissant contre le narcotrafic. Il faut que nous poursuivions sur ce chemin. Ce travail demande de la responsabilité. De la constance et du dialogue. Et c'est précisément ce que je continuerai à défendre pour notre démocratie. Quand je préside l'Assemblée nationale et que je regarde tous les députés que vous avez élus, c'est la France que je vois, plurielle, vivante, engagée. Cette Assemblée nationale, c'est la vôtre, c'est la nôtre. En 2026, nous serons dans l'action. Nous poursuivrons ce travail de fond avec la même exigence et la même détermination. Je vous souhaite une très belle année, une année utile, une année engagée, une année audacieuse et tournée vers l'avenir. Et surtout, prenez soin de vous.
► Partis politiques
● Renaissance
[Nota: dans ce parti, les propos de ses membres qui ne sont pas centristes et se considèrent à droite ou à gauche ne sont plus retranscrits]
Elisabeth Borne (députée)
> [Vœux pour 2026] J’adresse à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour 2026. Les défis sont immenses — internationaux, économiques, sociaux, démocratiques, écologiques — mais notre pays a toujours su se dépasser lorsqu’il choisit le dialogue, la responsabilité et l’action. Que nous puissions continuer à renforcer notre souveraineté et notre prospérité en France et en Europe. Et que nous sachions faire vivre une République plus juste, plus unie et tournée vers l’avenir que nous voulons pour notre jeunesse.
Sylvain Maillard (député)
> Terrible constat des années Hidalgo-Gregoire se traduit cette année par la fermeture de 140 classes d’écoles parisiennes, une majorité des logements maintenant occupés par une personne seule, … une ville qui a tourné le dos à son avenir, à ses enfants.
Prisca Thevenot (députée)
> 2025… Cette année-là n’a pas été simple. Mais grâce à vous, aux élus, militants, associations… nous avons avancé malgré tout. Car oui, une majorité silencieuse veut sortir du chaos et 2026 sera décisive. Alors, ensemble, continuons de refuser l’immobilisme.
● MoDem
François Bayrou (président)
> [Vœux pour 2026] Mes vœux pour nous tous, concitoyens : d’abord la lucidité, sans laquelle on se leurre et s’égare. Ensuite le goût de la vérité partagée, qui seule, dans nos démocraties menacées, permettra de transformer la lucidité en volonté.
Enfin la passion de l’unité : nous sommes un seul peuple, et nous ne nous en sortirons qu’ensemble. Bonne année !
Philippe Vigier (député)
> [Budget] Je vous dis le fond de ma pensée. Je crois que ça sera très compliqué de rassembler les uns et les autres, donc au final, peut-être qu'on n'échappera pas au 49.3.
Avec le précédent budget, notamment celui de la Sécurité sociale, il y avait un certain nombre de pistes qui avaient été proposées, quelques économies qui étaient réalisées. Bien sûr, ça n'est pas complètement satisfaisant, mais il vaut mieux un budget comme celui que nous avions voté que de budget du tout. Parce qu'il n'y a pas pire que l'instabilité.
Donc, il faut trouver un budget dans les circonstances qu'on connaît de 3.400 milliards d'euros de dette, où on emprunte à un niveau qui est supérieur à l'Italie et qui se rapproche malheureusement d'autres pays qui sont encore plus endettés que nous.
► Autres
● Organisations centristes
♦ Renew Europe
(Députés français du groupe centriste au Parlement européen)
Bonne année ! Renew Europe est prêt à faire de 2026 une année à votre service !
> [Vœux pour 2026] Cette année,
l'Europe doit rester unie et œuvrer ensemble pour relever les défis qui se
présentent à notre Union et impulser un changement significatif sur la scène
internationale.
Nous sommes prêts à travailler sans relâche pour les citoyens européens !
Pascal Canfin (député)
> La taxe carbone aux frontières entre en vigueur aujourd’hui : les importateurs d'acier, d'aluminium, de ciment, d'engrais, d’électricité en Europe devront payer pour les émissions de CO2 qu’ils génèrent. Une première mondiale contre le dumping climatique.
Nathalie Loiseau (députée)
> « Aujourd’hui, il n’existe que deux options. Soit le monde arrête la guerre de la Russie. Soit la Russie entraîne le monde dans sa guerre. » Remarquable discours de Volodymyr Zelensky.
> Les agressions qui se confirment, ce sont les bombardements russes quotidiens sur l’Ukraine. Ils montrent que Vladimir Poutine fait durer la guerre et ne veut pas la paix.
Grégory Allione (député)
> [Vœux pour 2026] Meilleurs vœux pour 2026 ! Que cette nouvelle année soit porteuse de progrès pour nos concitoyens, d’unité face aux défis qui nous attendent, et d’espoir dans notre capacité collective à bâtir une Europe plus protectrice et résiliente. Ensemble, poursuivons notre engagement.
Sandro Gozi (député)
> [Vœux pour 2026] Ce soir, Emmanuel Macron s’est affirmé en leader qui assume les mots et les choix. L’UE doit être unie et indépendante. Défendre notre liberté, accélérer l’UE de la défense, imposer des règles commerciales loyales : c’est une question de souveraineté pour la France et l’UE.
Laurence Farreng (députée)
> [Vœux pour 2026] Très belle fin d’année, tous mes voeux pour 2026 à chacun. Ce sera pour nous une nouvelle année de combat pour notre modèle européen et pour la démocratie.
> Le Président s’engage pour une paix juste et durable sur notre continent européen et une préférence européenne en matière industrielle et agricole pour notre souveraineté.
Fabienne Keller (députée)
Je vous souhaite à toutes et tous un bon réveillon et une très belle année 2026 ! Que cette année rime avec vitalité, réussite et moments de joie partagée. Pour la France et l’Europe, souhaitons une année constructive tournée vers le dialogue et l’action !
● Personnalités centristes
Clément Beaune (haut-commissaire au Plan)
> Ce 1er janvier, 30 nouveaux bus français arrivent en Ukraine pour faciliter les déplacements essentiels. J’en avais pris l’engagement lors de ma visite comme ministre des Transports. Plus de 350 bus supplémentaires arriveront en 2026.
