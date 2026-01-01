La Quotidienne centriste du 1er janvier 2026. Le mensonge russe qui montre la peur de Poutine d’un accord entre Trump et Zelensky

La pseudo-attaque de drones ukrainiens contre une résidence de Poutine – dans laquelle il n’était pas présent – est un nouveau mensonge des autorités russes.
Selon l’Institute for the Study of War, les affirmations du Kremlin «ne correspondent pas au schéma observé lorsque les forces ukrainiennes mènent des frappes en Russie».
Et la responsable de la diplomatie européenne, la centriste Kaja Kallas, a déclaré que « L’affirmation de la Russie selon laquelle l’Ukraine aurait récemment pris pour cible des sites gouvernementaux clés en Russie est une diversion délibérée ».
De son côté, la France estime qu’«Il n’existe aucune preuve solide qui vienne corroborer les graves accusations des autorités russes, y compris après recoupement des informations avec nos partenaires».
Au-delà d’un nouvel élément à ajouter l’amoncèlement de fausses informations diffusées par la Russie depuis le début de son agression de l’Ukraine, celui-ci démontre la peur de voir Trump changer de camp après sa rencontre avec Zelensky à Mar-a-Lago, dans sa résidence de Floride.
Les convergences entre les deux hommes en vue d’un plan de résolution du conflit ont de quoi inquiéter le dictateur russe qui ne cherche pas à mettre fin à sa guerre de manière pacifique mais en obtenant une reddition des Ukrainiens.
Dès lors cette pseudo-attaque qu’aucune preuve sérieuse ne vient corroborer – une vidéo d’un soldat russe tenant un débris de drone a été publié sans qu’il soit possible de conclure à une attaque quelconque et de pouvoir la localiser – est une tentative aussi maladroite que significative des inquiétudes d’un régime qui est à bout de force et dont l’économie est proche de s’effondrer.
Notons que cette fake news révèle quels sont les soutiens de Poutine comme l’autocrate indien Narendra Modi, ce qui ne surprendra personne mais pose encore une fois la relation entre la France et le régime en place à New-Dehli.
