La Quotidienne centriste du 31 décembre 2025. 2025, une bonne année pour l’impérialisme chinois

L’année 2025 aura été une bonne année pour les visées internationales de la Chine.
Elle a pu compter, pour cela, sur l’élection de Trump à un second mandat.
Celui-ci s’est ainsi focalisé sur la critique et la pénalisation de ses alliés occidentaux, de l’Union européenne au Japon en passant par le Canada et l’Australie ainsi que sur une relation proche avec Poutine qui est le principal partenaire-vassal du régime de Xi Jinping.
Sans faire de bruits excessifs même à propos de Taïwan outre les désormais traditionnelles condamnations dès que l’Europe ou les Etats-Unis lui fournissent des armes et les sempiternels «exercices militaires majeurs» aux larges des côtes de l’île comme ceux qui viennent de débuter cette semaine, la Chine a raffermi sa position sur l’échiquier mondial.
D’autant que pointée du doigt par Trump comme son principal adversaire, Pékin a d’abord fait dos rond à propos des tarifs douaniers prohibitifs que celui-ci voulait appliquer à ses produits entrant aux Etats-Unis, ce qui lui a permis de contre-attaquer et de menacer ces derniers de ne plus fournir de terres rares et de ne plus acheter de produits agricoles américains obligeant l’extrémiste populiste de la Maison blanche de battre piteusement en retraite même si sa rhétorique demeure guerrière à l’encontre de la Chine tout en adressant des compliments à Xi Jinping…
Quant à l’Union européenne, elle continue à l’inonder de ses produits à bas coûts, de mauvaise qualité et ne répondant pas aux normes de sécurité sans trop risques pour l’instant, le scandale Shein ayant montré l’incapacité des Européens d’agir fermement afin de protéger leurs intérêts.
Du côté de l’agression de Poutine contre l’Ukraine, Xi est désormais ouvertement du côté du criminel du Kremlin et, surtout, par son aide et son soutien, permet à celui-ci de continuer son équipée meurtrière et illégale.
2025 a ainsi confirmé que la principale menace pour les démocraties était la Chine, leader de cette internationale totalitaire qui veut instaurer un nouvel ordre mondial où la liberté n’existera plus pour les peuples.
