La Quotidienne centriste du 2 janvier 2026. Les Iraniens vont-ils enfin se débarrasser des mollahs criminels et corrompus?

1500 exécutions, tel est le terrible bilan du régime des mollahs en Iran en 2025, soit plus de trois par jour…
L’Iran est gouverné par des criminels corrompus qui n’hésitent pas à s’en prendre au peuple en témoigne les répressions à chaque mouvement social.
Mais cela n’empêche ce peuple victime de ne pas abandonner la lutte comme le montre les nouvelles manifestations face au désastre économique d’un pouvoir incapable qui ne peut s’en sortir qu’en tuant et réprimant.
Ce courage du peuple iranien a été maintes fois loué.
Et déjà on compte cinq morts parmi les manifestants dont le pouvoir affirme, comme d’habitude, qu’ils faisaient partie de groupes qui voulaient s’en prendre à l’Etat et ses bâtiments.
Dans le même temps, comme d’habitude, des opposants ont été arrêtés sous l’accusation d’être, comme d’habitude, des agents étrangers à la solde notamment des Etats-Unis et d’Israël.
Depuis plus de 45 ans, les mollahs et leur police politique, les gardiens de la révolution, une des organisations les plus corrompues de la planète, imposent leur dictature tout en s’alliant avec les pires totalitarismes de la planète dont la Russie et la Chine.
Il est encore difficile de dire comment ce mouvement va évoluer.
Mais il montre que les Iraniens n’en peuvent plus et qu’ils continueront à défier un pouvoir qui ne survit que grâce à la terreur.
