Propos centristes. Monde – Obama: lutter pour notre démocratie et pour nos valeurs fondamentales avant qu'il ne soit trop tard / Japon: un budget de droite dépensier / Canada: soutien sans réserve à l’Ukraine / Etats-Unis: il faut publier tous les documents de l’affaire Epstein / Venezuela: menaces contre les prisonniers politiques…

Voici une sélection, ce 30 décembre 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne et dans le monde.
● Argentine
♦ Propuesta Republicana
Mauricio Macri (président)
> Je me réjouis de l'adoption du budget et remercie notre bloc pour son engagement et son travail acharné ! C'est une excellente nouvelle pour tous les Argentins, qui disposent désormais d'un cadre clair et d'une meilleure prévisibilité pour la croissance de l'Argentine l'année prochaine.
● Bolivie
♦ Gouvernement
Rodrigo Paz (président)
> La foi devient un refuge, et l'espoir, un chemin.
La Bolivie a déjà traversé de dures épreuves et a toujours su se relever.
Que ces fêtes nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, qu'une force supérieure nous unit et nous soutient.
Avec foi, avec espoir et avec la certitude que la Bolivie ira de l'avant.
Joyeuses fêtes. Que Dieu bénisse chaque famille bolivienne.
> C'est désormais une réalité ! Nous
avons promulgué le Décret suprême 5509, qui autorise les géants de la
technologie comme Starlink, Amazon et OneWeb à s'implanter en Bolivie. Nous
garantissons une connectivité de pointe aux communautés rurales, aux zones
frontalières et aux régions isolées qui ont longtemps été négligées.
Nous réduisons la fracture numérique : la Bolivie connectée au monde et le monde connecté à la Bolivie.
● Canada
♦ Gouvernement
Mark Carney (Premier ministre)
> Le Canada se tient aux côtés de l’Ukraine. Nos nouvelles mesures comprenant du financement et des garanties de prêts contribueront à instaurer une paix juste et durable ainsi qu’à aider le peuple ukrainien à se rétablir et à reconstruire.
> Le combat de l’Ukraine — liberté, démocratie, souveraineté — est aussi celui du Canada. À ce stade critique, nous offrons jusqu'à 2,5 G$ en garanties de prêts et autres mécanismes pour aider l'Ukraine à instaurer une paix juste et durable, à se relever et à se rebâtir.
> Bon retour au Canada, président Zelensky . Aujourd'hui, à Halifax, nous avons annoncé des nouvelles mesures pour aider l'Ukraine à mettre fin à la guerre d'agression russe, à se relever et à rebâtir. Lorsque la paix viendra, le Canada sera là pour l’Ukraine. Slava Ukraini.
> Lorsque je me suis tenu aux côtés du président Zelensky à Kiev à l’occasion de la fête de l’Indépendance de l’Ukraine cette année, j’ai clairement indiqué que le Canada soutiendra l’Ukraine tout au long de cette terrible guerre et lorsque la paix régnera enfin. C’est pourquoi le Canada a annoncé un nouveau soutien à l’Ukraine, non seulement pour contribuer à mettre fin à cette guerre, mais aussi pour aider le peuple ukrainien à se relever et à reconstruire. Le Canada se tient aux côtés de l’Ukraine, parce que son combat – la liberté, la démocratie et la souveraineté – est aussi le nôtre.
> Le Canada est une fédération, et notre force réside dans notre unité et notre collaboration. Merci aux premiers ministres des PT de ce partenariat cette année. Au plaisir de collaborer en 2026 pour continuer à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus indépendante.
> Cette année, des millions de Canadiens et de Canadiennes ont choisi d’acheter canadien, et grâce à notre nouvelle politique « Achetez canadien », le nouveau gouvernement du Canada a fait de même. À l'achat de produits canadiens en 2026!
> Nous transformons notre économie et mettons tout en œuvre pour mener à bien ce changement.
● Côte d’Ivoire
♦ Gouvernement
♦ Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)
> Dans le cadre des élections législatives, le Président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté ses concitoyens à accomplir leur devoir citoyen pour le renforcement de la démocratie en Côte d’Ivoire.
● Etats-Unis
♦ Parti démocrate
Hakeem Jeffries (leader du Parti démocrate à la Chambre des représentants)
> Les Républicains s'acharnent à renommer illégalement des bâtiments au nom de leur maître manipulateur. Pendant ce temps… Ils ne se soucient absolument pas de préserver le système de santé des Américains.
> Quel rapport entre le changement de nom du Kennedy Center et le fait de rendre la vie plus abordable ? Absolument aucun.
Chuck Schumer (leader de la majorité
démocrate au Sénat)
> L’administration d’extrême droite de Trump mène une guerre contre l’accès à l’avortement sécurisé. Sa nouvelle politique du Département des Anciens Combattants interdit l’avortement aux vétérans, même en cas de viol, d’inceste ou de complications mettant leur vie en danger. C’est une trahison envers nos courageux vétérans américains.
> [Dossiers Epstein] L'administration
Trump ment comme une arracheuse de dents. D'après l'analyse des Démocrates,
elle n'a publié que 40 000 pages, dont beaucoup entièrement expurgées,
depuis la date limite du 19 décembre. Quand elle prétend en avoir publié des
centaines de milliers, c'est tout simplement incroyable. (…)
La publication, la veille de Noël, d'« un million de documents supplémentaires » ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : Trump est impliqué dans une vaste opération de dissimulation.
La question à laquelle les Américains méritent une réponse est simple : que cachent-ils, et pourquoi ?
Justice différée est justice refusée. Publiez les documents. Respectez la loi.
Barack Obama (ancien président des
Etats-Unis)
> Partout dans le monde, nous assistons à une montée de l'autoritarisme.
Les politiciens s'en prennent à la société civile, sapent la liberté de la presse et instrumentalisent le système judiciaire. Personne n'est épargné. Même les pays qui se croyaient à l'abri des attaques massives contre la démocratie comprennent désormais que nous sommes tous concernés par ce combat.
À l'aube de 2026, nous devons tous prendre conscience que nous sommes à un tournant décisif. Il est temps de lutter pour notre démocratie et pour nos valeurs fondamentales, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. (…)
Nous savons que notre démocratie ne fonctionne pas d'elle-même. Il nous incombe, en tant que citoyens, de défendre nos valeurs fondamentales, surtout en ces temps difficiles.
Cory Booker (sénateur du New Jersey)
> Ensemble, nous pouvons créer un système de santé qui fonctionne pour tous. Trump et les Républicains ont tout fait pour rendre l'accès à des soins de qualité plus difficile et moins coûteux.
> Nous devons faire davantage pour protéger les enfants américains de la violence armée.
> Oui, il y a beaucoup de négativité et
d'obscurité en ligne. Mais on y trouve aussi une profonde bonté : des
actes de grâce, un courage discret et une bienveillance au quotidien.
Ce qui me donne de l'espoir, c'est vous. Dans vos commentaires, vos messages et les histoires que vous avez partagées avec moi, vous aussi, vous mettez constamment en valeur et célébrez ce que nous avons de meilleur en nous.
Comme nous l'a rappelé Martin Luther King Jr. : « Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres ; seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine ; seul l'amour le peut. »
Merci de contribuer à créer une communauté empreinte de bienveillance et de compassion et d'inspirer plus de lumière dans le monde.
Adam Schiff (sénateur de Californie)
> La solution à notre crise du logement ? Plus de logements. Beaucoup plus. Mon projet de loi pour un boom du logement stimulerait la construction et la création d’emplois, comme lorsque nous avons construit des millions de logements abordables après la Seconde Guerre mondiale pour les GI de retour au pays.
> Les Californiens ont payé plus de 1 000 $ de taxes supplémentaires cette année, en raison des droits de douane imposés par l'administration Trump, ce qui a renchéri le logement, l'alimentation et les produits de consommation courante. Et avec l'inflation qui continue de faire grimper les prix, le coût de la vie sous Donald Trump pourrait encore augmenter en 2026.
> Des dizaines de projets énergétiques annulés en Californie. Et maintenant, cinq autres sur la côte Est. Tout cela parce que Donald Trump veut anéantir les énergies renouvelables et bon marché.
> Voici un nouvel exemple glaçant de l'obstination de l'administration Trump à servir ses riches complices. Les discours haineux et les actes de violence en ligne contre les enfants ont explosé, et voilà que l'administration s'en prend à ceux qui luttent contre ce fléau. Leur cupidité est sans limites.
> L'immense majorité des Américains, et même la Cour Roberts, s'accordent à dire que cette instrumentalisation illégale de notre Garde nationale doit cesser. Il est grand temps que nos militaires rentrent chez eux et cessent d'être déployés contre leurs propres communautés.
> [Les principaux donateurs de Trump après l'élection] « Sur les 346 donateurs identifiés par le Times, au moins 197 ont bénéficié, ou travaillent dans des secteurs qui ont bénéficié, des politiques ou des actions de M. Trump ou de son administration. » C'est de la corruption au grand jour.
● Japon
♦ Parti démocrate constitutionnel
> [Propos du secrétaire général Atsushi Azumi sur) le projet de budget pour l'exercice 2026 et les discussions sur les crédits d'impôt avec prestations]
- Projet de budget pour l'exercice 2026
À la suite de l'adoption par le Conseil des ministres du projet de budget initial pour l'exercice 2026, le secrétaire général Azumi a déclaré qu'il s'agissait d'un « budget dépensier ». « Comme le montre la hausse des taux d'intérêt à long terme, les marchés ont tiré la sonnette d'alarme face à un budget de grande envergure, y compris l'émission d'obligations d'État, mais le budget élaboré dépasse largement celui de l'exercice précédent. De plus, il inclut des montants qui semblent inutiles dans des fonds, afin de le faire paraître plus important qu'il ne l'est en réalité », a-t-il déclaré.
Il a ensuite présenté sa politique pour la session ordinaire de la Diète : « Au cours du mois à venir, pendant les fêtes de fin d'année, nous allons procéder à une vérification complète de ce budget, corriger ce qui doit l'être et élaborer une contre-proposition afin d'améliorer le budget et de le rendre plus efficace dans le cadre d'une politique budgétaire durable. De notre point de vue, ce n'est absolument pas le meilleur budget possible. »
- Concertation sur les crédits d'impôt avec prestations
Concernant la participation à la Conférence nationale sur la sécurité sociale que le gouvernement envisage de mettre en place, le secrétaire général Azumi a expliqué : « Les discussions se poursuivent en coulisses, et aucune décision définitive ne sera prise avant le début de l'année prochaine. »
Le secrétaire général Azumi a ajouté : « Nous avons déclaré que nous ne participerions en aucun cas à une commission d'examen placée sous l'égide du gouvernement et qui servirait les intérêts de ce dernier. Le Komeito et nous-mêmes avons tenu le même discours. » Il a ensuite précisé : « La proposition qui a été faite à la fin de l'année ne relevait pas du gouvernement, mais d'une commission mixte réunissant notre parti, qui avait dès le départ appelé à la mise en place d'un crédit d'impôt avec prestations, les partis qui y sont favorables et le gouvernement. Nous sommes actuellement en train de finaliser les détails de cette proposition. »
Il a également déclaré : « Si un cadre de discussion sur le système de crédit d'impôt avec prestations peut être mis en place au sein d'un organisme consultatif conjoint sur un pied d'égalité avec le gouvernement, nous le lancerons. Nous voulons régler tous les détails, comme l'emplacement du secrétariat, et si possible, parvenir à une conclusion avant la session ordinaire de la Diète. »
> [Déclaration de Président de la
commission des affaires politiques du Parti constitutionnel démocrate, Tomofumi
Honjo concernant le budget 2026]
- Le budget pour l'exercice 2026 a été adopté par le Conseil des ministres. Concernant ce budget d'environ 122 300 milliards de yens, le plus important jamais établi, le ministre des Finances a déclaré : « Compte tenu de la tendance inflationniste, il est normal que le budget ne diminue pas par rapport à l'année dernière et qu'il atteigne un niveau record. » Il est ainsi apparu clairement que la « politique budgétaire responsable et proactive » du gouvernement Takaichi n'était en réalité qu'une « politique budgétaire irresponsable et laxiste » qui négligeait les risques d'accélération de la hausse des prix et d'augmentation des taux d'intérêt.
- Bien que ce budget représente une augmentation de 6 % par rapport au budget initial de l'exercice actuel, il dépasse largement le taux d'inflation actuel de 3 % et risque d'accélérer l'inflation. Augmenter les dépenses publiques de manière inconsidérée en invoquant l'inflation, sans revoir le budget existant, imposera un lourd fardeau à la génération actuelle et aux générations futures.
- Les dépenses liées aux obligations d'État ont dépassé pour la première fois les 30 000 milliards de yens, mais si la confiance dans les finances publiques japonaises continue de vaciller et que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, les charges d'intérêt augmenteront encore davantage, ce qui pèsera sur les dépenses nécessaires telles que les dépenses de sécurité sociale et les budgets consacrés à l'éducation et à la science et la technologie. La Première ministre Takaichi insiste sur le fait que « les finances dépendent de l'économie », mais « les politiques dépendent aussi des finances ». Nous demandons instamment une « gestion budgétaire intelligente » qui permette d'assurer les dépenses politiques nécessaires tout en assumant les responsabilités budgétaires.
- Il existe de nombreux autres points à examiner de près, tels que l'inscription d'une réserve colossale de 1 000 milliards de yens, les dépenses de défense qui s'avèrent inutiles chaque année, ou encore la « suraccumulation » de fonds soulignée par la Cour des comptes. De plus, la Première ministre Takaichi a déclaré qu'il était « très important de prévoir correctement le budget nécessaire dans le budget initial », dans le but de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des budgets supplémentaires à partir du budget de l'année prochaine. Ce point doit également être confirmé lors des délibérations budgétaires.
- Le Parti constitutionnel démocrate va examiner minutieusement ce budget, le plus important de l'histoire, en mettant tout en œuvre pour parvenir à une « gestion budgétaire intelligente », et proposera un budget qui soit bénéfique à la fois pour l'économie, les finances et la vie des citoyens.
● Royaume Uni
♦ Liberal democrats
> Cette année a démontré l'impact réel d'une politique pragmatique et axée sur les valeurs pour apporter des changements à travers le pays et dans nos communautés.
> L’époque de la Grande-Bretagne à la Dickens est peut-être révolue, mais les grandes surfaces continuent de se comporter comme Scrooge. Il est temps de dénoncer ce fléau de la réduction des formats et d’obliger légalement les grandes surfaces à vous informer lorsque la taille des produits diminue malgré la hausse des prix.
Ed Davey (leader)
> Donald Trump a clairement fait de la « culture de la résistance » au Royaume-Uni et ailleurs sa politique officielle. Donc oui, je pense que cela constitue une ingérence étrangère.
> Les Libéraux-démocrates sont fiers de lutter contre la taxe sur les exploitations familiales depuis le début. Le gouvernement a finalement fait une concession, mais après des mois d'angoisse et d'incertitude pour les agriculteurs familiaux, c'est insuffisant : nous ne nous arrêterons pas tant que cette taxe néfaste ne sera pas totalement abolie.
● Venezuela
♦ Vente Venezuela
> Aujourd'hui, 28 décembre, on commémore les 16 mois de détention de Biagio Pilieri à la prison d'El Helicoide. Il est innocent et souffre de graves problèmes de santé qui ne sont pas pris en charge.
16 mois d'isolement.
16 mois sans contact régulier avec sa famille.
16 mois d'injustice.
Nous exigeons des soins médicaux et la liberté pour Biagio.
María Corina Machado (leader)
> Alerte mondiale : menaces contre les prisonniers politiques au Venezuela
J'ai reçu ces dernières heures des informations concernant des menaces directes et systématiques d'exécution extrajudiciaire contre des prisonniers politiques détenus à la prison d'El Rodeo, au Venezuela.
Ces menaces émanent de responsables de l'appareil répressif du régime et constituent des crimes contre l'humanité, de graves violations du droit international humanitaire et un danger imminent pour la vie des personnes actuellement prises en otage par l'État. Il s'agit d'actes d'intimidation directs et répétés dirigés contre des personnes totalement sans défense, privées de liberté et sous la garde de l'État.
Le régime est responsable de tout préjudice physique et psychologique résultant de ces menaces.
À la communauté internationale :
Nous exigeons une action immédiate des instances internationales de défense des droits humains, notamment la mise en place de mécanismes de protection et de vérification, afin de prévenir les exécutions extrajudiciaires.
Nous exhortons les gouvernements démocratiques et leurs alliés à exercer d’urgence des pressions diplomatiques, à renforcer la surveillance internationale et à adresser des avertissements formels pour dissuader le régime de mettre à exécution ses menaces.
Nous demandons une protection immédiate pour les prisonniers politiques, l’accès d’observateurs indépendants et des garanties effectives pour la vie et l’intégrité physique. Des vies sont en danger aujourd’hui.
