La Quotidienne centriste du 30 décembre 2025. Désarmer le Hamas n’apportera pas la paix

Ni le Hamas, ni Netanyahu n’ont intérêt à la paix.
Et ce dernier ne remerciera jamais assez ces terroristes d’avoir commis un acte d’une barbarie indicible qui lui permet de mettre en œuvre son projet de toujours, expulser les Palestiniens de son «grand Israël» c’est-à-dire de toute la Palestine.
Rappelons que le projet du Hamas est d’expulser tous les Juifs.
Ces deux extrémismes empêchent toute idée de cohabitation entre ces deux peuples sur une même terre.
Le «plan de paix» de Trump passe par un désarmement du Hamas ce que celui refuse après avoir fait semblant de l’accepter.
Évidemment, retirer ses armes à ces terroristes fanatisés qui ne pensent qu’à tuer du juif est absolument nécessaire.
Pour autant, cela ne résoudra pas le conflit à long terme.
Seul un Etat palestinien (ou une fédération israélo-palestinienne plus réaliste au vu de la viabilité de celle-ci par rapport aux contraintes naturelles du territoire) est capable d’apporter une vraie paix avec toutes les garanties de la communauté internationale pour pérenniser un accord entre les deux peuples.
Si tel n’est pas le cas, que ce soit le Hamas ou d’autres organisations religieuses ou laïques, voire des groupes de combattants, continueront la lutte du côté palestinien avec de la violence et des morts de chaque côté.
Même le projet aberrant et scandaleux de vouloir déporter tous les Palestiniens de Gaza (et sans doute tous les autres ensuite), ne permettrait pas à Israël de vivre en paix et en sécurité.
Et il y a quelque chose de profondément indécent de voir le Premier ministre israélien partisan de cette solution remettre un prix de la paix au Président américain qui a émis cette proposition.
