La Quotidienne centriste du 29 décembre 2025. Ukraine: Zelensky, sa longue marche pour raisonner Trump

Il parait, selon Donald Trump, que l’on est de plus en plus proche de la paix en Ukraine.
Pour ceux qui suivent la question, il s’agit sans doute de la dix-millième déclaration de l’extrémiste populiste en ce sens…
Le repas pris entre celui-ci et Volodymyr Zelensky à Mar-a-Lago, sa résidence floridienne, se serait très bien passée et aurait permis d’évoluer vers un plan de paix que, bien sûr, Vladimir Poutine… refusera!
Et, dans la foulée, Trump s’en désolera et accusera l’agresseur russe et l’agressé ukrainien d’être responsables ensemble de la continuation de la guerre.
Ou, peut-être pas.
Parce que toute ces rencontres et ses négociations entre les présidents des Etats-Unis et celui de l’Ukraine avec discussions ensuite avec les Européens n’ont sans doute pas pour objectif une paix qui demeure illusoire en l’état mais d’enfin raisonner Trump pour qu’il soutienne Zelensky et lui donne les moyens de résister efficacement et, pourquoi pas, de défaire l’agression de Poutine.
Jusqu’à présent cette stratégie a échoué et le président ukrainien était souvent le seul à être condamné par l’Américain comme, à la fois, responsable de la guerre et l’empêcheur de paix.
Mais l’intransigeance criminelle de Poutine a refroidi Trump même si nous ne savons toujours pas quels sont les rapports entre les deux hommes depuis que le premier sauva le second de la faillite alors qu’il n’était encore qu’un promoteur newyorkais.
Toujours est-il que les dirigeants européens, dont Zelensky, ont compris qu’il fallait amener Trump à cesser ses accointances avec Poutine en le flattant – ce qui n’a pas donné de résultats probants jusqu’à présent – et en lui démontrant qu’il a plus à perdre en continuant à soutenir le dictateur qu’à gagner, ce qu’il commence à comprendre un tout petit peu.
Surtout à lui montrer que Poutine se moque de lui et le prend pour un crétin.
Et Trump a horreur d’être pris pour un crétin.
Cette stratégie a-t-elle une chance de réussir?
Cela semble illusoire mais qui ne tente rien n’a rien.
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.