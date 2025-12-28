Propos centristes. France – Décès de Brigitte Bardot / Service national / Violences d’agriculteurs radicaux / Cisjordanie: implantations illégales de colons israéliens / Agression de Poutine contre l’Ukraine…

Voici une sélection, ce 28 décembre 2025, des propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France à propos de la nomination du gouvernement puis de la démission du premier ministre.
► Emmanuel Macron (Président de la
République)
> Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle.
► Sébastien Lecornu (Premier ministre)
[Nota: Nous faisons figurer Sébastien Lecornu dans cette liste alors qu’il n’est pas centriste mais appartient à l’aile droite de Renaissance, parti centriste/central et qu’il s’est toujours défini comme un homme de droite; c’est à ce titre que ses propos sont retranscrits ici et du fait qu’il a composé un gouvernement d’axe central.]
► Gouvernement
● Ministres centristes/centraux
Laurent Nunez (ministre de l’Intérieur)
> Rappelons que si les nouveaux barrages sur les axes structurants n’ont pas été tolérés à l’approche des vacances scolaires, aucun autre barrage n’a été levé par les forces de l’ordre et de nombreuses manifestations spontanées ont pu se dérouler sans être entravées, permettant une expression revendicative large. Auch est le théâtre depuis plusieurs jours de dégradations significatives. Hier soir, des dégradations ont visé les locaux d’un organe de presse. Les forces de l’ordre sont intervenues dans ce contexte, dans le respect du cadre légal, le conducteur du tracteur n’ayant pas obtempéré aux injonctions, faisant mouvement vers eux, les mettant directement en danger. Le communiqué de presse du préfet l’explique clairement. Aucune expression violente ne peut être acceptée.
> Je félicite les enquêteurs et policiers de la police régionale des transports de la préfecture de police qui ont identifié puis interpellé avec les policiers du Val d’Oise l’auteur présumé des violences avec arme blanche commises dans le métro parisien cet après-midi, notamment grâce au réseau de caméras de vidéoprotection et à leur connaissance exceptionnelle du terrain.
Catherine Vautrin (ministre des Armées et
des Anciens combattants)
> Je porte une ambition forte pour nos forces navales, fondée sur les enseignements tirés de l’évolution de la dangerosité dans les espaces maritimes, notamment en mer Rouge. Mes priorités sont les munitions, avec le renforcement des stocks, en particulier de missiles Aster et Mer-Mer 40, les drones (…)
> [Sur le Service National] Nous lancerons une campagne
de communication début janvier pour procéder au recrutement de
3 000 jeunes l’an prochain. Ils seront 4 000 en 2027 et
10 000 par an en 2030. Ce service s’effectuera exclusivement sur le
territoire national, dans l’hexagone ou les outre-mer, et durera 10 mois,
avec un mois de formation et neuf mois de service utile. Les volontaires,
logés, nourris, rémunérés 800 € par mois et dotés d’une carte de réduction
SNCF pour leurs déplacements, seront versés dans la réserve à la fin de leur
service national volontaire.
Le recrutement commencera lors de la prochaine journée de mobilisation des jeunes, à leurs 17 ans. Ceux qui signaleront leur intérêt pour un service national volontaire à ce moment-là seront recontactés au premier trimestre de leur année de terminale, ou l’année de leurs 18 ans s’ils ne sont plus au lycée, pour confirmation. Les candidats devront répondre à un questionnaire sur leurs compétences, les langues qu’ils maîtrisent, l’armée dans laquelle ils voudraient servir. Les sélectionnés seront convoqués à un entretien, ils passeront un examen médical et leur profil sera vérifié par nos services de renseignement. Ils auront une réponse en mai, en parallèle de Parcoursup, avec possibilité pour les élèves de terminale qui choisiront de faire un Service National de recandidater sur Parcoursup l’année suivante. L’incorporation se fera l’été suivant. (…)
Le financement du Service National pour 3 000 jeunes, c’est 100 millions d’euros de budget l’année prochaine. Ça passe. Pour être en capacité d’intégrer 10 000 jeunes en 2030, nous avons programmé 2,3 milliards d’investissements dans des bâtiments et du matériel, sur cinq ans. Il faudra lancer les ordres de dépenses dès 2026 si on veut être dans les temps. Ce ne sera possible qu’à la condition qu’un budget soit voté d’ici la fin de l’année.
> [Budget] Je suis la ministre la plus contrariée par l’absence de Budget! Je ne peux passer aucune commande nouvelle si nous restons à budget constant l’an prochain, alors que le budget de l’armée française doit passer de 50,5 milliards d’euros en 2025 à 57,1 milliards en 2026. Nous attendons 6,7 milliards de plus. C’est absolument majeur pour l’équipement et l’évolution de nos armées comme pour les entreprises de la base industrielle de technologie de défense (BITD) française. Je le dis aux parlementaires : ce sont des emplois sur vos territoires qui sont en jeu. Rien qu’en Bretagne, 246 PME ou ETI travaillent pour la défense. C’est 16 374 emplois en équivalent temps plein. Une absence de Budget se traduirait aussi par un gel de la commande, et donc une chute d’activité pour ces entreprises et ces salariés…
> La coopération avec la Grèce est d’autant plus forte que le parlement grec a voté récemment l’acquisition d’une quatrième frégate. Pour nous, c’est un enjeu absolument majeur. On sait que chez Naval Group, un des éléments clés est celui de la charge de travail de Lorient. Derrière, il y a les commandes de la Marine nationale puisque nous aussi nous avons des frégates en commande. En tout, quatre commandes françaises, plus une cinquième, qui est prévue dans le budget 2026 mais qui est, justement, en suspens tant que le budget n’est pas voté. C’est majeur pour Lorient. (…) La Suède est par exemple intéressée. Donc je me suis rendue en Suède, j’ai rencontré mon homologue, c’était mi-novembre. Ils doivent prendre leur décision en début d’année prochaine.
> On est dans une situation nouvelle. On ne peut plus
complètement dire que nous sommes en temps de paix, puisqu’il y a la guerre sur
le continent, mais nous ne sommes pas non plus en situation de guerre en
France. Cette tension implique une mobilisation. Il y a une nécessité absolue
de préparation de l’Europe et donc de préparation de la France. (…)
Nous devons échanger avec les Françaises et les Français. Pas pour leur faire peur, simplement pour leur dire que, oui, dans les choix de dépenses de notre pays, la défense est une priorité, parce que les dividendes de la paix, c’est fini. Il faut que chacun le comprenne. Notre souveraineté a un prix et exige qu’on y consacre les efforts nécessaires.
> [Agression de Poutine contre l’7Ukraine] Les conditions
de la paix ne peuvent pas être négociées sans les Ukrainiens, et sans l’Europe
non plus. Nous avons avancé, par rapport à la semaine dernière, notamment sur
les garanties de sécurité, y compris d’ailleurs sur la façon dont les
États-Unis regardent ces garanties de sécurité. (…)
La France a commencé à travailler avec la coalition des volontaires, qui est une initiative franco-britannique. Aujourd’hui, le travail qui est mené, c’est d’abord la recherche d’une paix juste et durable en Ukraine, puis la mise en œuvre de notre capacité à aider l’armée ukrainienne à se régénérer. C’est ça le sujet. Après, la réflexion porte sur les capacités à s’assurer du respect des accords de paix, avec notamment les réflexions autour des réassurances qui peuvent être maritimes comme elles peuvent être aériennes. C’est autour de cela que nous travaillons au sein de la coalition des volontaires.
> [Agression de Poutine contre l’7Ukraine] Depuis 2022, nous avons livré à l’Ukraine l’équivalent de 3,6 milliards d’euros. Nous avons formé 19 000 personnes. Et l’idée maintenant, c’est de concrétiser la déclaration d’intention qui a été signée le 17 novembre, qui concerne notamment l’acquisition de Rafales. Ainsi que d’autres matériels.
> [Agression de Poutine contre l’7Ukraine] Au moment où nous parlons d’accords de paix, il faut bien avoir à l’esprit que toutes les nuits, les attaques russes contre les civils ukrainiens continuent. Le chemin à parcourir vers la paix est donc encore exigeant. Quant aux menaces hybrides, y compris contre notre pays, je pense qu’il faut rester calme. Si on commence à démontrer qu’on réagit au quart de tour, alors même que ces attaques ne sont pas encore attribuées, cela nous éloigne d’un juste équilibre et répond à l’attente de nos compétiteurs.
Roland Lescure (ministre de l’Economie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique)
> C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès d’un deuxième salarié à la suite de l’explosion survenue sur le site d’Elkem Au nom du Gouvernement, nous adressons avec mon collègue Sébastien Martin, nos pensées et nos condoléances à sa famille, ses proches et à l’ensemble de ses collègues.
Jean-Noël Barrot (ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères)
> [Déclaration conjointe sur la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée] Nous, représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, condamnons l’approbation par le cabinet de sécurité du gouvernement israélien de la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée.
Nous rappelons que cette action unilatérale, qui s’inscrit dans l’intensification générale de la politique de colonisation de la Cisjordanie, constitue une violation du droit international et risque d’alimenter l’instabilité. Cette action risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer à la deuxième phase, et elle nuit aux perspectives de paix et de sécurité durables dans l’ensemble de la région.
Nous réitérons notre claire opposition à toute forme d’annexion ainsi qu’au développement de la politique de colonisation, notamment l’approbation de la création de la colonie E1 et de milliers de nouveaux logements.
Nous appelons Israël à revenir sur cette décision, ainsi qu’à cesser l’expansion des colonies, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Nous sommes déterminés à soutenir le droit à l’autodétermination des Palestiniens. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à une paix globale, juste et durable reposant, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la solution des deux États où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues. Nous réaffirmons qu’il n’y a pas d’autre solution que la solution négociée des deux États.
Stéphanie Rist (ministre de la Santé, des
Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> Dès le 1er juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance devient une réalité. Un nouveau droit pour les parents, pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Aurore Bergé (ministre déléguée auprès du
Premier ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la
Lutte contre les discriminations)
> Brigitte Bardot fut une icône, une Marianne, 2 initiales qui firent le tour du monde B.B, une beauté insolente, une liberté totale. À Bazoches dans les Yvelines, elle restera celle qui dédia sa fortune, sa maison, ses souvenirs et le reste de sa vie à la défense des animaux. Elle en changea notre perception et nos lois.
Mathieu Lefevre (ministre délégué auprès
de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des
Négociations internationales sur le climat et la nature chargé de la
Transition écologique)
> Brigitte Bardot s'est éteinte. Depuis la création de sa fondation en 1986, elle avait fait de la défense des animaux le combat de sa vie. Son engagement aura marqué durablement la France et bien au-delà. Pensées pour sa famille et ses proches. Une légende s'en va.
> Profonde tristesse à l’annonce du décès du second salarié de l’entreprise Elkem suite à l’explosion intervenue lundi. L’enquête administrative que nous avons diligentée devra faire toute la lumière sur ses causes et en tirer toutes les conséquences en termes de sécurité.
● Autres ministres
Annie Genevard (ministre de l'Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire)
> Brigitte Bardot s’en est allée, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des Français et dans l’histoire culturelle de notre pays. Un visage, une voix, une liberté farouchement défendue tout au long d’une vie. Au-delà du cinéma, elle fut une combattante infatigable de la cause animale, qu’elle porta avec une détermination rarement égalée. À ceux qui l’ont aimée, à ceux qui l’ont admirée, va ce message de respect et de gratitude.
Alice Rufo (ministre déléguée auprès du
ministre de l’Intérieur de la ministre des Armées et des Anciens
combattants)
> Grande consternation et ferme condamnation suite vandalisation de la stèle en hommage aux résistants de Parigné-le-Pôlin. Tout mon soutien au maire, à la justice et aux forces de l'ordre afin que les auteurs de cet acte infâme soient retrouvés et punis.
La mémoire de la résistance contre le nazisme et la collaboration doit nous inspirer aujourd'hui plus que jamais ; certains se trompent manifestement de combat 80 ans après la capitulation du IIIe Reich.
Charlotte Parmentier-Lecocq (ministre
délégué de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des
Personnes handicapées chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> Accessibilité : le droit devient réalité Le décret sur l’accessibilité des bâtiments à usage professionnel neufs est publié. Une avancée concrète pour garantir un accès réel aux environnements de travail et renforcer l’égalité des chances.
Depuis 2005, la loi affirme que l’accessibilité est un droit fondamental. Il était temps que cet engagement se traduise pleinement pour les bâtiments professionnels neufs. C’est désormais le cas.
À l’approche de la Conférence nationale du handicap, nous poursuivrons la concertation pour faire progresser aussi l’accessibilité des bâtiments professionnels existants.
► Assemblée nationale
Yaël Braun-Pivet (présidente)
> Ainsi s’achève l’épopée de Brigitte Bardot, icône française absolue, née avec « Et Dieu… créa la femme » et immortalisée dans « Le Mépris » ou « La Vérité ». De ses rôles à l’écran à son engagement pour la cause animale, elle a imposé une figure de liberté singulière, devenue emblématique du rayonnement culturel français. Pensées à sa famille et ses proches. Au revoir, BB !
► Partis politiques
● Renaissance
[Nota: dans ce parti, les propos de ses membres qui ne sont pas centristes et se considèrent à droite ou à gauche ne sont plus retranscrits]
Gabriel Attal (député, secrétaire général de Renaissance, président du groupe Ensemble pour la république à l’Assemblée nationale)
> Brigitte Bardot nous a quittés. Elle était cette icône, cette égérie, ce visage de la France qui a fait rêver le monde entier. Grande actrice, première personnalité à donner ses traits au buste de Marianne, défenseuse acharnée de la cause animale, elle a vécu mille vies - toujours avec la même passion et le même talent.
Elisabeth Borne (députée)
> Une icône du cinéma vient de nous quitter. Brigitte Bardot nous a profondément marqué par son talent, sa liberté et son engagement pour la cause animale. Mes pensées vont à ses proches.
Olivia Grégoire (députée)
> Elle aura fait hurler les conservateurs, elle aura choqué, elle aura bousculé tant de codes et porté ses engagements sans peur. Elle nous aura aussi appris à nous, les femmes, une liberté assumée, une sensualité affichée comme un porte drapeau fier et déterminé. Au revoir madame.
Violette Spillebout (députée)
> Les chiffres de féminicides dans le Nord sont terribles. Notre territoire est particulièrement touché. Ces drames nous rappellent l’importance de combattre sans relâche les violences intrafamiliales et de mettre les moyens dans la prévention, en relevant les aides aux associations. Toutes mes condoléances aux familles et aux proches des deux femmes tuées cette dernière semaine à Lille.
Charles Rodwell (député)
> Traiter les criminels et délinquants étrangers atteints de troubles psychiatriques, avant qu’ils ne passent à l’acte. Si la proposition de loi que nous portons avec Michel Barnier est adoptée par le Parlement, Elle créera une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus susceptibles de porter gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à raison d’une radicalisation à caractère terroriste s’accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l’individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l’autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra ensuite prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun. (Article 1 de la proposition de loi)
> Les attaques par des étrangers sous OQTF contre des Français se multiplient. Une seule réponse possible : les enfermer et les expulser. Il y a urgence à adopter le texte que nous portons avec Gabriel Attal, Michel Barnier et 150 collègues, notamment pour empêcher ces criminels et délinquants étrangers de passer à l’acte.
Constance Le Grip (députée)
> [Décès de Brigitte Bardot] Belle, talentueuse, libre !
● MoDem
> La démocratie est un combat. Elle se construit chaque jour par l’engagement citoyen, elle renforce notre République.
► Autres
● Personnalités centristes
Clément Beaune (haut-commissaire au Plan)
> [Décès de Brigitte Bardot] Une icône de France s’en est allée.
