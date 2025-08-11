Une Semaine en Centrisme 2025/31 (4 août-10 août). Les messages de Bayrou ont peu d’échos / Trump veut s’entendre avec Poutine / Netanyahu versus la communauté internationale

► On ne
pourra pas dire que François Bayrou n’a pas essayé de convaincre les Français
que ses plans pour s’attaquer à la dette publique et pour relancer la
production française sont la solution.
Sa décision de s’adresser directement à eux via des podcasts «quotidiens» en est une des preuves.
Pour autant, les premières constatations montrent que ses messages ne sont guère écoutés par les Français et que ses propos n’ont que peu de résonnances dans le débat politique.
Une des raisons, bien sûr, est qu’il n’y a rien de nouveau dans les propos du Premier ministre qui tente d’expliquer sa politique mais c’est ce qu’il fait déjà depuis plusieurs mois.
Et sa volonté de s’adresser «directement» aux Français n’est guère convaincante puisqu’il le fait déjà depuis sa prise de fonction dans ses interviews et ses discours.
Néanmoins, au-delà de l’entreprise de justifier sa politique et des mesures qu’il veut prendre, il faut saluer cette pédagogie sur la situation de la France et de son économie ainsi que des risques qui sont réels si rien n’est fait.
Pas sûr, pourtant, que les Français aient réellement pris conscience de l’importance des enjeux.
► Donald Trump a
convié son «ami» Vladimir Poutine en Alaska ce vendredi pour parler de la paix
en Ukraine sans, pour l’instant, avoir lancé une invitation à Volodymyr
Zelensky.
L’objectif premier de l’extrémiste populiste n’est bien évidemment pas la paix mais bien de renouer le contact avec le dictateur criminel pour de nombreuses raisons qui n’ont rien à voir avec l’Ukraine.
C’est pourquoi cette dernière doit vraiment craindre d’être le dindon de la farce à propos des décisions qui seront prises lors de ce sommet.
Pour Trump l’Ukraine est une épine dans le pied de ses projets avec Poutine qui vont d’un partage du monde à des intérêts personnels d’investir en Russie.
Afin de réaliser cet objectif, il convient de sortir Poutine de sa condition de paria dans les pays démocratiques et de permettre des accords avec la Russie.
Tout ceci n’est pas nouveau en témoigne tous les efforts qu’il fit lors de sa première présidence qui ont, d’ailleurs, suscité de nombreuses interrogations sur lien qui unissait les deux hommes au-delà d’une vision partagée où ils se voient tous les deux en maîtres du monde.
► Benjamin
Netanyahu est un homme d’extrême-droite et, avant tout, un politicien corrompu
qui évite la prison uniquement par ses fonctions de premier ministre.
Les deux cumulés en font un jusqu’au-boutiste qui a toujours rêvé d’un grand Israël et d’être premier ministre à vie.
Sa fuite en avant dans la crise de Gaza mais aussi vis-à-vis de l’Iran et du Liban, voire de la Syrie ainsi que sa politique intérieure musclée sont unanimement condamnées par la communauté internationale.
Mais Netanyahu n’en a cure.
Il a même déclaré qu’il continuerait même si l’ensemble de cette communauté internationale se liguait contre lui.
Ce qui est évidemment une bravade et des propos qui n’engagent à rien sachant qu’il continue à bénéficier du soutien sans faille de Donald Trump.
Car quoi qu’il en dise, si les Etats-Unis cessaient demain leur envoi d’armes à Israël, Netanyahu serait obligé de renoncer à ses projets.
