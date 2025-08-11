Propos centristes. Monde – Japon: commémorations des 80 ans d’Hiroshima et de Nagasaki / Etats-Unis: le Parti républicain tente de voler les prochaines élections / Gaza: mobilisation contre la politique de Netanyahu / Guerre commerciale de Trump: la Suisse au combat / Royaume-Uni: le scandale des eaux usées continue…

Voici une sélection, ce 11 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne et dans le monde.
● Brésil
♦ União Brasil
Antonio Rueda (président)
> Notre député Pedro Lucas Fernandes est en Suède et a visité le siège d’Ericsson, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde.
Ericsson est une référence mondiale en matière d’innovation, de connectivité et d’impact social :
- Plus de 567000 étudiants atteints avec l’inclusion numérique
- Actions pour réduire l’empreinte carbon
- Investissements milliardaires dans l’IA et la 5G.
Et le Brésil est aussi présent dans cette histoire d’innovation !
L’ingénieur du Ceará Ícaro Leonardo da Silva, diplômé de l’UFC, a été le premier Sud-Américain à recevoir le prix Inventor of the Year d’Ericsson.
Fierté nationale !
Il a été reconnu pour son travail sur le développement de la technologie 5G - qui a révolutionné les télécommunications dans le monde.
Ces agendas internationaux sont précieux pour échanger des expériences, attirer des solutions innovantes et penser l’avenir du Brésil avec plus de technologie, d’éducation et de développement durable.
Nous continuons à construire des ponts avec le monde.
Avec écoute, articulation et vision d’avenir.
> Cette semaine,
une délégation de l’Union du Brésil est à Stockholm pour représenter le projet
Brésil 2044, une initiative qui rassemble différents leaders pour penser les 20
prochaines années de notre pays.
Notre parti participe avec fierté à cette journée d’écoute et de construction collective. Nous voulons un Brésil plus fort, libre et prêt pour les défis de l’avenir.
En tant que président de l’Union du Brésil, je réaffirme notre engagement envers une politique moderne, connectée au monde et axée sur les résultats.
L’avenir ne s’attend
pas : il se construit.
Nous suivons ensemble la direction.
> Sous la
direction de Mauro Mendes (Union), le gouvernement du Mato Grosso donne un
exemple de gestion publique avec un impact réel.
Plus de 1300 ponts en bois seront remplacés d’ici 2026 par des structures plus sûres, durables et durables.
L’initiative comprend de nouveaux ponts en béton et l’installation de vannes et tuyaux métalliques - une solution moderne, avec moins d’impact environnemental et plus de sécurité pour tous.
787 structures ont déjà été livrées et 520 autres sont en cours d’exécution.
Le projet améliore la mobilité rurale, facilite l’écoulement de la production et renforce le développement régional avec des infrastructures de qualité.
L’infrastructure est la base d’un Brésil qui fonctionne.
Une gestion qui connecte les gens, réduit les coûts et favorise un développement responsable.
Félicitations à gouverneur du Mato Grosso pour montrer comment le pouvoir public peut transformer les réalités.
● Canada
♦ Gouvernement
Mark Carney (Premier ministre)
> Le Canada a ce dont le monde a besoin. Avec la Loi sur l’unité de l'économie canadienne, on passe de la dépendance à la résilience et on bâtit l’économie la plus forte du G7.
> J’ai discuté avec les premiers ministres des provinces et des territoires aujourd'hui. Pendant que nous travaillons à la conclusion d’un nouvel accord commercial avec les États-Unis, nous restons concentrés sur le renforcement de notre puissance industrielle au pays. Ensemble, nous resserrons nos partenariats commerciaux au pays et à l’étranger, notamment en éliminant des obstacles entre les provinces et les territoires, et nous aidons nos industries et nos travailleurs à répondre aux demandes de nouveaux marchés.
> Dans ce contexte commercial changeant, nous transformons les défis en occasions. Le gouvernement du Canada aide le secteur du bois d'œuvre à diversifier ses marchés et produits pour saisir des occasions alors qu’il accélère la construction de logements et les grands projets.
> [Crise de Gaza] Le
Canada condamne la décision du gouvernement israélien d'intensifier davantage
le conflit à Gaza.
Cette escalade ne contribuera en rien à mettre fin à l'horreur humanitaire qui sévit à Gaza ni à soulager les souffrances croissantes des otages israéliens et des civils palestiniens. Elle ne favorisera pas non plus la paix et la sécurité à long terme pour le peuple israélien.
Le Canada appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le Hamas doit libérer immédiatement tous les otages enlevés lors de l’horrible attaque terroriste du 7 octobre. Le Hamas doit être désarmé, et une augmentation massive et soutenue de l’aide humanitaire, en quantité suffisante, doit être mise en œuvre.
Nous continuons de travailler avec nos partenaires internationaux en vue d’une solution à deux États, dans laquelle un État palestinien indépendant, viable et souverain coexisterait avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Nous réaffirmons que le Hamas ne doit jouer aucun rôle dans la future gouvernance d’un État palestinien démilitarisé. Le Canada continuera d’appuyer l’engagement de l’Autorité palestinienne en faveur de réformes et d’une gouvernance forte et démocratique.
Préserver les perspectives de paix et de stabilité dans la région doit être notre priorité collective. Le Canada exhorte toutes les parties à négocier de bonne foi en vue d’une paix juste, significative et durable qui respecte la dignité, la sécurité et les aspirations de tous les Palestiniens et Israéliens.
> [Crise de Gaza] les Forces armées canadiennes ont largué par avion des fournitures vitales à Gaza. La catastrophe humanitaire à Gaza s’aggrave rapidement. Le Canada intensifie ses efforts avec ses partenaires internationaux pour élaborer un plan de paix crédible, et il veillera à ce qu’une aide suffisante soit fournie.
> Nous réinvestissons pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. (…) Les Forces armées canadiennes permettent au Canada de rester fort – et le temps est venu de réinvestir dans cette force.
> Les femmes et les hommes qui composent nos Forces armées canadiennes rendent le Canada fort et, aujourd’hui, nous investissons dans cette force. En offrant une hausse salariale à chaque membre des FAC, nous renforçons nos forces militaires, reconnaissons les sacrifices des membres des FAC et leur offrons les ressources, la confiance et la certitude dont ils ont besoin pour servir notre pays.
> [Relancer la réalisation de grands projets d’infrastructure en partenariat avec les peuples autochtones] Nous transformons les défis en opportunités, et nous le faisons en partenariat. Le projet de loi C-5 est une mesure législative habilitante qui ouvre la voie à de nouvelles formes de collaboration. Grâce à l’investissement de capitaux et à la gestion des ressources par les Autochtones, nous construirons des ports, des ponts, des autoroutes et d’autres grands projets d’infrastructure en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones. Ce sommet a marqué une étape importante dans cette démarche, à l’heure où nous cherchons à mettre en œuvre des projets transformateurs en véritable partenariat avec les Métis.
> L'agression dont a été victime hier après-midi un père juif à Montréal, devant ses propres enfants, est un acte de violence odieux. Au Canada, chacun a le droit inaliénable de vivre en sécurité. Mes pensées accompagnent la victime et sa famille, qui se remettent de cette épreuve, et je soutiens de tout cœur les forces de l’ordre qui travaillent en vue de traduire l'agresseur en justice.
● Côte d’Ivoire
♦ Gouvernement
Alassane Ouattara (président de la république)
> [Message à la nation a l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire] Ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d’Ivoire célèbre le 65ᵉ anniversaire de son accession à l’indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre Nation : l’unité, la paix, la solidarité et le travail. C’est l’héritage des Pères fondateurs de notre pays, qui ont rêvé d’une Côte d’Ivoire libre, fraternelle et prospère.
Soixante-cinq ans : c’est l’âge de la maturité. L’âge où une Nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est, donc, bien plus qu’une commémoration : c’est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur.
Et c’est à Bouaké que nous avons choisi de célébrer cette édition hautement symbolique. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente.
Bouaké est une ville de douleurs passées, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée.
C’est aussi un retour historique car la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l’indépendance, c’était en 1964. Soixante-et-un ans plus tard, en 2025, c’est donc toute la Côte d’Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer son rôle, sa résilience, et ce qu’elle symbolise pour notre Nation.
Chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d’Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement.
Ce que nous avons accompli, ensemble, depuis plus d'une décennie n’est pas seulement une série de réformes ou de chiffres. C’est une transformation profonde de l’État, de notre rapport à l’unité nationale et au bien commun.
Aujourd’hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays.
Cela a été rendu possible parce que, dès les premiers jours, nous avons fait le choix de nous mettre au travail, d’orienter nos efforts sur la recherche du mieux-être de nos concitoyens.
Le contexte régional et international reste marqué par de grandes incertitudes. Aux menaces sécuritaires dans la sous-région, s’ajoutent les défis économique et monétaire auxquels sont confrontés plusieurs pays d’Afrique et du monde.
Face à cela, la Côte d’Ivoire a su faire preuve de résilience. Grâce à la solidité de nos Institutions, à l’unité des filles et des fils de notre pays, à l’engagement continu et au professionnalisme de nos Forces de Défense et de Sécurité, la Côte d’Ivoire est un havre de paix et de stabilité, un pôle de confiance et un modèle de développement.
Nous avons su faire les bons choix, dans la rigueur et l’anticipation, pour rétablir les équilibres macro-économiques, soutenir l’activité économique et maintenir le cap du développement, tout en garantissant notre souveraineté.
Dans nos villes comme dans nos villages, l’eau potable et l’électricité continuent de gagner du terrain. Ce ne sont plus des privilèges, mais des droits que nous consolidons chaque jour.
Dans le domaine de l’éducation, les infrastructures scolaires et universitaires augmentent partout dans le pays et se modernisent, tandis que de nouveaux établissements de santé renforcent notre maillage territorial.
Les infrastructures routières que nous construisons, relient les hommes autant qu’elles ouvrent les marchés. Le développement est une réalité quotidienne et il est partagé par un nombre croissant de nos concitoyens, sur toute l’étendue du territoire national.
En dépit des actions que nous avons menées, je sais que certains de nos compatriotes ressentent, encore, une pression sur leur pouvoir d’achat. C’est pourquoi, nous avons pris des mesures concrètes pour soulager les ménages, notamment en matière de contrôle des prix des produits de grande consommation, de revalorisation des salaires et de soutien à nos compatriotes les plus vulnérables, à travers les filets sociaux notamment.
Dans la continuité de cette dynamique et de notre engagement à faire des efforts chaque fois que nos finances publiques le permettent, j’ai décidé d’augmenter la prime exceptionnelle de fin d’année des fonctionnaires. Elle passera, ainsi, d’un tiers du salaire indiciaire mensuel de base à deux tiers du salaire indiciaire mensuel de base à compter de janvier 2026. Pour les retraités, elle passera, également, d’un tiers de la pension mensuelle à deux tiers de la pension mensuelle, à compter de septembre 2025. C’est une reconnaissance de l’action des fonctionnaires au service de l’Etat, de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. J’encourage le secteur privé à, également, faire un effort pour ses employés.
En ce qui concerne les femmes de Côte d’Ivoire, gardiennes de nos valeurs et moteurs silencieux de notre développement, la revalorisation des pensions, l’adoption du code de la famille régulant le mariage, la filiation et les successions ou encore les réformes sur la représentation dans les fonctions électives sont autant de mesures qui traduisent notre engagement en faveur de leur épanouissement. Au-delà du cadre légal, nous avons œuvré à améliorer les conditions de vie de nos femmes et de nos filles.
Ainsi, depuis sa création, le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (le FAFCI), a bénéficié à plus de 420 000 femmes entrepreneures dans toutes les régions de notre pays.
Nous poursuivrons nos efforts pour permettre aux femmes de Côte d’Ivoire d’accéder à plus de ressources financières et de créer des activités génératrices de revenus.
Jeunes de Côte d’Ivoire, Vous êtes l’avenir de Notre Nation.
Vous êtes une force créatrice, un moteur en mouvement que nous avons décidé
d’accompagner avec ambition et constance.
Nous avons multiplié les dispositifs pour que chaque jeune puisse, selon son talent ou sa volonté, trouver un chemin vers la réussite : que ce soit dans l’artisanat, le numérique, l’agriculture, l’innovation ou le volontariat.
Grâce au Programme Jeunesse du Gouvernement, plus d’un million d’entre vous ont été impactés directement ces deux dernières années à travers le pays : dans la formation, l’insertion, l’engagement citoyen ou l’entrepreneuriat.
Nous irons plus loin pour vous et avec vous, parce que le progrès de la Côte d’Ivoire doit être porté par tous.
Au cours de ces dernières années, nous avons fait de l’excellence, une priorité. Que ce soit dans les sciences, les arts, la technologie ou le service public, nous avons décidé d’encourager le mérite, de promouvoir les talents et de créer les conditions d’épanouissement pour nos élites de demain.
Bâtir l’avenir, c’est aussi préserver notre histoire, nos traditions et notre patrimoine culturel. C’est pourquoi, je me réjouis du retour, d’ici la fin de l’année, du Tambour Parleur « Djidji Ayokwê », symbole ancestral du peuple Atchan.
Arraché il y a plus d’un siècle, il revient enfin sur sa terre, grâce à une diplomatie active.
La commémoration de l’indépendance de notre pays cette année, à l’instar de celle des années antérieures, est un fort moment d’union autour de notre chère Nation et l’occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent.
À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j’ai signé deux décrets au titre de la Justice ; un décret accordant la grâce présidentielle à 2 087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6 446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à trente-six mois. Ainsi, ce sont 8 533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, qui bénéficieront de ces mesures.
Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l’élection présidentielle. Je tiens, à nouveau, à rassurer l’ensemble de nos compatriotes : toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté, dans un esprit de responsabilité et de maturité. J’en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile.
Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis, pour bâtir, ensemble, une Nation solidaire, stable et prospère.
À vous, habitants de Bouaké et de ses environs, je vous invite à venir nombreux au grand défilé militaire, afin de partager ce grand moment de fierté nationale.
Vive la République !
Vive la Côte d’Ivoire !
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire !
> Lors du Conseil des ministres du 30 juillet 2025, nous avons adopté d’importantes mesures en vue de renforcer la sécurité des vols et des infrastructures aéroportuaires, assurer à nos populations un accès durable à l’eau potable et à des services d’assainissement de qualité, protéger les espèces fauniques menacées, et valoriser notre patrimoine culturel immatériel.
♦ Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)
> À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance, le Président Alassane Ouattara a prononcé un discours empreint de hauteur d’État et d’engagement social. Depuis Bouaké, il a rassuré les Ivoiriens quant à la tenue d’une élection présidentielle libre et apaisée. Le Chef de l’État a annoncé une revalorisation historique des primes pour les fonctionnaires et retraités. Il a réaffirmé son soutien aux femmes à travers le FAFCI, et à la jeunesse via les programmes d’insertion. Un message d’espoir, de justice sociale et de responsabilité républicaine.
> Ce mercredi 6 août 2025, le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a adressé un message à la nation à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Il a souligné les valeurs fondatrices du pays, la paix retrouvée et les progrès accomplis en matière de développement social et économique. Le président a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour le bien-être des Ivoiriens, notamment via des mesures sociales et l’appui aux femmes et aux jeunes. Il a également annoncé une augmentation des primes de fin d’année pour les fonctionnaires et les retraités. Enfin, il a appelé à l’unité nationale et à la responsabilité citoyenne à l’approche de l’élection présidentielle.
● Etats-Unis
♦ Parti démocrate
Hakeem Jeffries (leader du Parti démocrate à la Chambre des représentants)
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] Donald Trump et les républicains à la Chambre des représentants sont en train de détruire l'économie.
C'est la raison pour laquelle les extrémistes tentent de truquer les élections de mi-mandat.
Ce sont de vrais hypocrites.
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] Les
démocrates repoussent vigoureusement le projet de charcutage électoral
républicain.
Pourquoi ?
Pour empêcher Trump de voler l’élection.
> Donald Trump et les républicains de la Chambre ont brisé notre système de santé. Vous méritez mieux.
> [Guerre commerciale de Trump] Les tarifs de Donald Trump augmentent les prix. Les extrémistes ont promis de réduire les coûts. Au lieu de cela, les politiques républicaines rendent votre vie plus chère.
> La loi sur les droits de vote a été promulguée il y a 60 ans aujourd’hui. Les extrémistes républicains sont déterminés à revenir en arrière. Nous ne laisserons jamais cela arriver.
> Les républicains ont peur de faire face aux électeurs dans une élection libre et équitable. C’est la raison pour laquelle les extrémistes veulent falsifier la carte du Texas et voler cinq sièges. Républicains, regardez-vous dans le miroir et vous verrez les visages de lâches.
Chuck Schumer (leader
de la majorité démocrate au Sénat)
> Donald Trump ne cesse de s’agenouiller devant les grandes compagnies pétrolières et gazières aux dépens des familles américaines. Cela affectera les propriétaires de maison avec des factures d’énergie plus élevées, des valeurs immobilières plus faibles, polluera notre air, tuera des emplois et nuira à notre économie. Nous n’arrêterons pas de nous battre pour les familles.
> Trump est occupé à dorer son bureau ovale tout en arrachant les soins de santé à des millions d’Américains et en leur enlevant de l’argent avec ses taxes tarifaires. C’est une gifle au visage des Américains qui travaillent.
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] C’est de l’autoritarisme. Clair et simple. Les démocrates du Texas défendent la démocratie, et les républicains veulent envoyer le gouvernement fédéral pour les rassembler ? Ce n’est pas américain. Et bien sûr, ils ne crient pas que le FBI devrait arrêter les républicains de la Chambre des représentants quand ils ont quitté la ville pour les dossiers d’Epstein.
> Donald Trump peut essayer de mentir au pays. Il peut essayer de cacher les mauvais chiffres de l’emploi. Il peut essayer de blâmer les autres pour ses politiques terribles. Mais le peuple américain sait qu’il est responsable.
> [Guerre commerciale de Trump] Les tarifs de Trump sont l’une de ses politiques les plus désastreuses et mal réfléchies qu’il ait encore essayées. Ils vont coûter aux familles américaines des milliers de dollars par an.
> [Guerre commerciale de Trump] Les tarifs de Trump sont
payés par les contribuables américains. C’est une taxe sur vous.
Je me suis tenu aux côtés des familles et des entreprises du nord de l’État de New York pour dire :
Ça suffit—je vais forcer un vote pour mettre fin à la guerre commerciale destructrice de Trump.
> Il y a 60 ans, LBJ [Lyndon Johnson] signait la loi sur les droits de vote. Mais Trump et les Républicains ont travaillé pour défaire systématiquement ces protections, y compris à la Cour suprême. Les démocrates réintroduisent le John Lewis Voting Rights Act pour lutter pour les droits de vote de tous les Américains.
> RFK Jr. [ministre de la Santé de Trump] croit en la paranoïa et le complot. Pas la science. Pas un fait. Ces réductions mettront les Américains en plus grand danger de maladies et de décès que nous pourrions être capables de prévenir avec la bonne recherche. Les démocrates se battront pour qu’il annule ces coupes.
> Trump et DOGE font tout ce qu’ils peuvent pour saboter la sécurité sociale. Le secrétaire au Trésor de Trump a même admis qu’ils veulent privatiser la sécurité sociale.
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] Les républicains dirigés par la frange droitière de MAGA sont déterminés à détruire toutes les normes qui ont soutenu l’Amérique pendant 200 ans. Les législateurs démocrates du Texas ont raison de ne pas les laisser en briser un autre. Restez forts.
Joe Biden (ancien président-des
Etats-Unis)
Kamala Harris (ancienne
vice-présidente des Etats-Unis)
Barack Obama (ancien
président des Etats-Unis)
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] Nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui compte – en ce moment, les républicains du Texas essaient de truquer les circonscriptions pour remporter injustement cinq sièges aux élections de mi-mandat l’année prochaine. C’est une prise de pouvoir qui sape notre démocratie.
Hillary Clinton
(ancienne secrétaire d’Etat)
> Si nous ne combattons pas pour notre démocratie, nous sommes condamnés à la perdre.
> Si vous êtes inquiet pour le monde ou effrayé par l’avenir, voici mon message pour vous: ne reste pas assis sans rien faire à te tordre les mains. Retroussez vos manches, canalisez cette anxiété en productivité.
> La plupart des Américains s’inquiètent du coût de leurs courses. Pendant ce temps, Trump dépense 200 millions de dollars de l’argent des contribuables pour construire une salle de bal en or [à la Maison Blanche].
> [Charcutage électoral au Texas des républicains] Gardez un œil sur ce qui se passe au Texas.
> Dans la guerre contre les maladies mortelles comme le covid19 et le cancer, l’administration Trump a choisi le côté du covid19 et du cancer.
> L’idée de l’Amérique qui a captivé le monde pendant des siècles est celle d’une démocratie par le peuple, du peuple et pour le peuple. Continuons à marcher pour le réaliser.
> C’est le 60e anniversaire de la Loi sur le droit de vote, et deux choses sont vraies à la fois : la loi n’a jamais été autant menacée, et il est plus important que jamais de se battre pour sa promesse d’une voix égale pour tous les citoyens.
> Les chiffres du rapport sur l’emploi ne mentent pas. Donc, Trump renvoie les collecteurs de données.
● Japon
♦ Parti démocrate constitutionnel
> [Guerre commerciale de Trump] Concernant les divergences entre les gouvernements japonais et américain au sujet des nouveaux taux de droits de douane réciproques mis en place par l'administration Trump le 7 mars, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, M. Akazawa, a déclaré : «Il n'y a pas de divergence entre les deux pays. Les États-Unis prendront des mesures pour modifier le décret présidentiel en temps opportun », mais sans donner d'explications claires sur le calendrier précis, se contentant de dire « dès que possible, en temps opportun». Il a également souligné que « la situation reste incertaine. Lors de la commission budgétaire, il a été expliqué qu'il était préférable de ne pas rédiger de document d'accord, mais des divergences sont apparues sur des questions fondamentales telles que les droits de douane sur les automobiles ou les droits de douane réciproques.
Le fait que le ministre doive se rendre aux États-Unis à chaque fois est extrêmement préoccupant. Il serait préférable de rédiger un nouveau document. Il faut écouter les explications, mais à l'heure actuelle, sincèrement, le fait de ne pas avoir rédigé de document d'accord était une erreur de jugement. Soulignons également que le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de rencontre (y compris par téléphone) entre le Premier ministre Ishiba et le président Trump dans cette situation semble étrange. Il faut organiser une réunion d'examen pendant la pause parlementaire et écouter les explications lorsque le ministre sera de retour au Japon. Nous demandons une réunion d'examen pendant la pause parlementaire avec les présidents des commissions parlementaires de la majorité et de l'opposition le jour même, et qu'il avait écouté les explications du gouvernement au sein du comité de travail sur les questions commerciales entre le Japon et les États-Unis.
> [Guerre commerciale de Trump] Le Comité de gestion des
questions commerciales entre le Japon et les États-Unis du Parti
constitutionnel démocrate (présidé par Kazuhiko Shigetoku, président du Comité
des affaires politiques) s'est réuni le 8 août et a entendu le gouvernement
japonais au sujet de l'état des négociations entre les deux pays sur la
politique tarifaire de la deuxième administration Trump.
Dans son discours d'ouverture, le directeur Shigetoku a souligné plusieurs points, notamment le fait que la date de modification du décret présidentiel, qui diffère de l'accord nippo-américain sur les droits de douane compensatoires, n'est pas claire, que les explications du Japon et des États-Unis divergent quant au montant des investissements japonais aux États-Unis, et qu'il est nécessaire d'examiner attentivement l'impact de la politique tarifaire américaine sur l'industrie nationale et de prendre les mesures économiques nécessaires en fonction des résultats.
Au cours de la réunion, après avoir entendu les explications du gouvernement, les membres ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de rédiger un document commun avec les États-Unis. Ils ont également posé des questions sur le moment où le gouvernement japonais a pris connaissance du document publié par les États-Unis et sur les mesures prises par la suite, ainsi que sur la date de modification du décret présidentiel américain.
Par ailleurs, les membres du comité ont été informés par les responsables du comité des affaires parlementaires que la réunion des membres du comité budgétaire se tiendrait la semaine prochaine afin de coordonner la tenue d'une réunion du comité budgétaire sur la question des droits de douane américains.
> [Commémoration du bombardement de Nagasaki] Yoshihiko Noda a assisté à la « cérémonie
commémorative du 80e anniversaire de l’attaque à la bombe A et des victimes de
la bombe atomique de Nagasaki qui s’est tenue au parc de la paix de la ville de
Nagasaki le 9 août. En plus de déposer des fleurs, nous avons proposé de
rester silencieux avec nos condoléances aux victimes de la bombe atomique et
nos prières pour une paix durable dans le monde.
Avant la cérémonie, M. Noda a rencontré des personnes qui avaient été exposées à la bombe atomique en dehors de la zone où le gouvernement avait tracé la ligne le matin du même jour et n’avaient pas été reconnues comme des survivants de la bombe A. Le litige pour que l’administration publie un carnet de santé pour les survivants de la bombe A est toujours en cours.
S’adressant aux journalistes après la cérémonie, Noda a réitéré que « 80 ans d’exposition sont une étape vraiment importante et ne devraient jamais être dépassés ». J’ai encore beaucoup de défis à relever, et je suis fermement convaincu qu’en tant que gouvernement, le message doit être envoyé.
De plus, en réponse à la rencontre avec les personnes qui ont vécu les bombardements atomiques, « Il y a plusieurs cas de bombardements atomiques, et malheureusement, en raison des limites fixées par l’administration, tous ceux qui ont été exposés aux bombardements atomiques ne sont pas éligibles pour une aide, y compris les problèmes de dignité. Je suis bien conscient qu’il y a encore des défis », a-t-il déclaré.
Interrogé sur le fait que le Premier ministre Ishibashi n’avait pas eu l’occasion de transmettre pleinement sa demande, et que le représentant Noda avait fourni une lettre d’amitié au Premier ministre Ishibashi, il a dit, "Parce que je suis venu à Nagasaki, il est plus nécessaire d’entendre autant de personnes que possible à Nagasaki. Puisque la ville est en train de négocier maintenant, j’aimerais voir la transition" dit-il avant d’ajouter "Si vous ne pouvez pas donner directement, j’ai proposé au nom. Je veux tenir ma promesse, dit-il.
En réponse au problème qui est resté non résolu depuis 2002, y compris pendant l’administration du Parti démocrate, Noda a déclaré : « Le fait est que je n’ai jamais entendu de voix aussi brutes et je ne les ai pas pleinement comprises. Je veux prendre des mesures responsables dès que je le réalise.
> Hiroshima 80 ans depuis la bombe atomique Les
représentants de Noda ont participé à la cérémonie commémorative de la paix
Yoshihiko Noda a assisté à la « Cérémonie commémorative des victimes de la bombe atomique d’Hiroshima et à la Cérémonie de prière pour la paix (Cérémonie commémorative pour la paix) » qui s’est tenue le 6 août au Parc du Mémorial de la Paix (ville d’Hiroshima), qui marque les 80 ans du bombardement atomique. À 8h15, l’heure du bombardement atomique américain, il a essayé de se taire et a juré d’abolir les armes nucléaires dès que possible et de parvenir à une paix durable dans le monde. Après la cérémonie, des membres de la Chambre des représentants Higashi Katsuya et de la Chambre des conseillers Shinji Morimoto ont visité la « Tour de confort des étudiants mobilisateurs » et présenté des fleurs.
Après cela, les représentants de Noda et d’autres ont demandé du réconfort à la maison de retraite A-bomb « Kanda-san Yasurakuen » (quartier Higashi de la ville d’Hiroshima). Le parc travaille également sur l’apprentissage de la paix qui hérite de l’expérience de la bombe atomique pour les élèves des écoles élémentaires, secondaires et secondaires, mais le nombre de résidents pouvant jouer les conteurs diminue d’année en année. Cette année, 80 ans après le bombardement atomique, en coopération avec d’autres maisons de retraite de la ville, a publié la neuvième collection de récits « Paper Stele » sur l’expérience des résidents avec la bombe A. Le monument a été affiché sur le site web du projet de soutien aux survivants de la bombe A d’Hiroshima et donné au musée du Mémorial de la paix.
M. Noda, qui se tenait dans son salut aux résidents, a dit, Pour faire comprendre la réalité du bombardement atomique, nous devons présenter nos sincères condoléances aux victimes de ce bombardement, et d’autre part, nous ne devons pas oublier qu’il y a encore beaucoup de gens qui souffrent des séquelles du bombardement atomique. Ne l’oublie jamais, j’ai pu venir à la maison (de soins) aujourd’hui et le ressentir à nouveau », a-t-il dit.
S’adressant aux journalistes après la visite, Noda a déclaré qu’il avait été « répété pour se resserrer » après avoir été invité à assister à la cérémonie des bombardements atomiques de 80 ans et à ses réflexions sur l’élimination des armes nucléaires. De l’année dernière à cette année, lorsqu’il y a des déclarations nationales et étrangères qui ne prennent malheureusement pas en compte les faits de l’histoire, et lorsqu’il y a un mouvement dans le monde qui se retire de l’abolition du nucléaire, Je ressens fortement que je dois une fois de plus solidifier ma détermination pour l’abolition nucléaire et envoyer un message à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Il a également fait référence au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires « de la première session de la Conférence des Parties en tant que membre du Parti démocratique constitutionnel. En fait, le gouvernement complète ce qu’il devrait faire avec la diplomatie parlementaire et de parti, mais je pense que le gouvernement devrait prendre une position ferme et participer à des observateurs dès que possible. Je voudrais également souligner ce point strictement, dit-il.
Yoshihiko Noda (président)
> [Discours lors du 80e anniv anniversaire du bombardement atomique de Nagasaki]
Cela fait quatre-vingts ans que la bombe atomique a été larguée sur Nagasaki le 9 août 1945, prenant la vie de nombreuses personnes innocentes en un instant, et causant ce qui serait l’enfer du monde. Je présente mes sincères condoléances aux esprits des victimes de la bombe atomique et exprime mes vives sympathies à ceux qui souffrent encore des séquelles, leurs familles et leurs proches.
Il est préférable de rapporter à tout le monde à Izushita que 80 ans se sont écoulés depuis que les armes nucléaires n’ont pas été utilisées, mais malheureusement, loin de réduire la menace des armes nucléaires, le régime de non-prolifération nucléaire est au point mort et le développement de nouvelles armes nucléaires s’accélère. En outre, des guerres d’agression par des États dotés d’armes nucléaires et l’utilisation de la force en violation du droit international sont menées. De plus, il y avait des déclarations qui justifiaient le bombardement d’installations nucléaires en le comparant au bombardement atomique d’Hiroshima et de Nagasaki. De telles actions et déclarations ne seront jamais acceptées.
Pour que l’humanité ne répète plus jamais les erreurs commises par les armes nucléaires, il est encore plus important de transmettre aux générations futures les expériences des survivants de la bombe A et la dévastation causée par la bombe atomique. En décembre de l’année dernière, le Conseil japonais des Nations Unies a reçu le prix Nobel de la paix, mais je comprends que le mouvement qui a surmonté les différentes souffrances pour parler de la réalité des bombardements atomiques et s’est propagé jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires avec le soutien des pays qui soutiennent l’abolition des armes nucléaires était hautement apprécié.
Le Japon, seul pays à avoir été exposé aux armes nucléaires, devrait participer en tant qu’observateur à la Conférence des parties au traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Le Parti Démocratique Constitutionnel a toujours envoyé des représentants à l’Assemblée nationale, qui se tient en même temps que la Conférence des Partis. Et, à la troisième conférence des parties en mars de cette année, il est devenu le premier parlementaire japonais à parler du caractère inhumain de la bombe atomique, envoyant au monde sa détermination pour l’abolition nucléaire.
À la lumière de la réalité qu’aujourd’hui, 80 ans après le bombardement atomique de Nagasaki, de moins en moins de gens se souviennent des dégâts causés par la bombe atomique, nous continuerons à parler à la prochaine génération et à la jeune génération et à diffuser dans le monde avec encore plus d’efforts sur la réalité des dommages causés par la bombe atomique à Nagasaki. Je m’engage à poursuivre tous les efforts pour parvenir à un monde exempt d’armes nucléaires.
De plus, avec une forte détermination à faire de Nagasaki le site final du bombardement atomique, le Parti constitutionnel démocratique prendra l’initiative dans le monde et continuera à souligner l’importance de l’ordre international dans le cadre de l’état de droit construit par la communauté internationale après la guerre, du régime de non-prolifération nucléaire, des efforts de désarmement y compris les armes nucléaires, et la diplomatie par le dialogue. Je m’engage également à adhérer aux trois principes non nucléaires en tant que seul pays à avoir subi une attaque nucléaire, et à m’opposer clairement à toute voix qui justifie la possession d’armes nucléaires au Japon.
> [Déclaration pour le 80e anniversaire du bombardement
atomique d'Hiroshima]
Le 6 août 1945, la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité a été larguée sur Hiroshima. Cela fait maintenant 80 ans. Je présente mes sincères condoléances aux victimes de la bombe atomique et j'adresse mes sincères condoléances à ceux qui souffrent encore aujourd'hui des séquelles de cette tragédie, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches.
Je suis heureux de pouvoir annoncer à tous ceux qui reposent en paix que 80 ans se sont écoulés sans qu'aucune arme nucléaire n'ait été utilisée, mais malheureusement, loin de diminuer, la menace nucléaire s'intensifie, le système de non-prolifération nucléaire est dans l'impasse et le développement de nouvelles armes nucléaires s'accélère. De plus, les pays dotés d'armes nucléaires mènent des guerres d'agression et recourent à la force en violation du droit international. Des déclarations ont même été faites pour justifier le bombardement d'installations nucléaires en le comparant au largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. De tels actes et déclarations sont tout à fait inacceptables.
Afin que l'humanité ne répète plus jamais l'erreur des armes nucléaires, il est d'autant plus important de transmettre aux générations futures l'expérience des victimes et les ravages causés par les bombes atomiques. En décembre dernier, la Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations (Nihon Hidankyo) a reçu le prix Nobel de la paix. Nous considérons que cette distinction récompense le mouvement qui, après avoir surmonté diverses souffrances, a transmis la réalité des bombes atomiques et obtenu le soutien des pays favorables à l'abolition des armes nucléaires, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
Le Japon, seul pays à avoir subi des bombardements atomiques pendant la guerre, devrait participer en tant qu'observateur à la conférence des États parties au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le Parti constitutionnel démocrate a jusqu'à présent envoyé à chaque fois des représentants à la conférence des parlementaires qui se tient parallèlement à la conférence des États parties. Et en mars de cette année, lors de la troisième conférence des États parties, un parlementaire japonais a pour la première fois évoqué l'inhumanité des bombes atomiques et fait part au monde entier de la détermination du Japon à abolir les armes nucléaires.
Aujourd'hui, 80 ans après le bombardement atomique d'Hiroshima, face à la réalité du nombre décroissant de personnes qui se souviennent des ravages causés par la bombe atomique, nous nous engageons à redoubler d'efforts pour transmettre aux générations futures et aux jeunes la réalité des ravages causés par la bombe atomique à Hiroshima, à continuer de la faire connaître au monde entier, et à poursuivre tous les efforts possibles pour parvenir à un monde sans armes nucléaires.
De plus, afin de perpétuer à jamais l'histoire de la non-utilisation des armes nucléaires depuis Hiroshima et Nagasaki, le Parti constitutionnel démocrate continuera à jouer un rôle de premier plan dans le monde et à plaider en faveur de l'importance de l'ordre international fondé sur la primauté du droit, du régime de non-prolifération nucléaire et des efforts de désarmement, y compris des armes nucléaires, ainsi que de la diplomatie par le dialogue, que la communauté internationale a mis en place après la guerre. En tant que seul pays à avoir subi les bombes atomiques, nous nous engageons à respecter les trois principes non nucléaires et à nous opposer clairement à toute voix justifiant la possession d'armes nucléaires au niveau national.
> [Discussions entre le parti au pouvoir et les partis d’opposition sur la réduction des taxes à la consommation et les crédits d’impôt au titre des prestations] C’est quelque chose que nous avons pris l’engagement de faire, et quelles que soient les circonstances, nous ferons de notre mieux pour faire une proposition et obtenir un accord. Il y a différentes façons de penser à la taxe à la consommation, mais puisque la réduction de la taxe à la consommation est en accord, la prémisse principale est que nous allons d’abord consulter les 11 partis d’opposition et essayer d’organiser la façon de penser entre les partis d’opposition ainsi que l’abolition du taux de taxe provisoire sur l’essence. (. Il y a aussi une discussion sur les avantages soulevés lors de l’élection à la Chambre des conseillers, donc nous avons commencé des discussions avec le parti au pouvoir, y compris la déduction fiscale avec des avantages avant cela.
● Royaume Uni
♦ Liberal democrats
> De plus en plus de gens se tournent vers les démocrates libéraux pour l’opposition constructive qu’ils méritent, du NHS et des soins sociaux à la défense de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale.
Nous nous battrons toujours pour l’accord équitable que vous, votre famille et votre communauté méritez.
> [Crise de Gaza] Ce plan ne rendra pas le peuple palestinien ou les otages plus en sécurité et il ne rapprochera certainement rien d’une solution à deux États. Le PM doit intensifier la pression sur Netanyahou.
> [Guerre commerciale de Trump] Il est temps de travailler avec notre plus grand et plus proche voisin avec une union douanière UK-UE sur mesure, pour stimuler notre économie, faire venir des milliards pour reconstruire nos services publics et protéger les budgets des ménages.
> La Grande-Bretagne vit avec les conséquences d’un accord sur le Brexit brisé que les conservateurs nous ont imposé. Nous devons construire une nouvelle relation avec l’Europe pour libérer les entreprises britanniques de la bureaucratie et stimuler notre économie.
> [Crise de Gaeza] Le Premier ministre doit agir en urgence, décrocher le téléphone au président Trump et lui demander d’arrêter cette proposition qui dévasterait les Gazaouis et mettrait en danger les otages encore détenus par le Hamas.
> Nous ne pouvons pas permettre un système à deux vitesses où les radiodiffuseurs traditionnels font face à un examen minutieux, tandis qu’un géant numérique comme YouTube est autorisé à manquer à ses propres devoirs. Il est temps pour Ofcom de traiter les publicités YouTube comme la télévision et de sévir contre les publicités frauduleuses.
> Trop de gens tombent pour des publicités trompeuses ou des arnaques directes dans leur flux YouTube. Il est temps de protéger les consommateurs et de sévir contre ces publicités frauduleuses, comme nous le faisons avec les publicités télévisées. Nos réglementations doivent s’adapter à la façon dont les gens consomment réellement du contenu de nos jours.
> Le gouvernement a parlé d’un bon jeu sur les eaux
usées, mais ses cibles n’ont pas réussi à convaincre le public.
Nous devons donner au nouvel organisme de réglementation les pouvoirs dont il a besoin pour tenir ces compagnies d’eau responsables des dommages qu’elles causent.
> Trump menace notre système de santé pour obtenir des
prix moins chers aux États-Unis et notre gouvernement reste à ses côtés.
Wes Streeting devrait agir maintenant pour protéger le NHS contre les pénuries et la flambée des prix.
> Cette crise du littoral menace de ruiner les étés
britanniques avec des gens qui ont peur de nager dans la mer en raison du
déversement massif d’eaux usées.
Le parti travailliste doit donner au nouvel organisme de réglementation les pouvoirs dont il a besoin pour tenir ces compagnies d’eau responsables des dommages qu’elles causent.
> Ces entreprises polluantes ont été libérées à chaque
tournant.
La seule façon d’inverser la négligence des conservateurs à l’égard de nos cours d’eau est que le parti travailliste donne au nouvel organisme de réglementation les pouvoirs dont il a besoin pour demander des comptes à ces sociétés.
Cela signifie permettre l’imposition d’amendes graves et plus élevées avec des responsables pénaux pour les dumpers d’eaux usées persistantes. Le public ne tolérera rien de moins.
Ed Davey
(leader)
> [Crise de Gaza] Le plan de Netanyahu d’occuper Gaza est odieux et il est de plus en plus clair que son objectif est le nettoyage ethnique.
Le Royaume-Uni ne peut pas rester les bras croisés. Le Premier ministre doit arrêter toutes les exportations d’armes vers Israël et sanctionner Netanyahu et son cabinet.
> Le Brexit ne fonctionne pas, et les Britanniques le
savent. Ils en ont assez des dégâts causés par l’accord que nous a imposé le
parti conservateur.
Keir Starmer doit faire preuve d’un peu de courage et mettre la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour une nouvelle union douanière avec l’UE d’ici 2030.
Roz Savage (députée)
> Les compagnies d’eau n’ont pas investi dans l’infrastructure pour garder nos cours d’eau propres. Et les gens se sentent à juste titre indignés par cela.
● Sénégal
♦ Union centriste du Sénégal
Abdoulaye Baldé (président)
● Suisse
♦ Le Centre
> [Guerre commerciale de Trump / Introduction des droits de douane américains : Agir avec assurance, clarté et responsabilité]
Les droits de douane de 39 % imposés par les États-Unis sont devenus réalité. Le Centre demande au Conseil fédéral d’agir avec calme et détermination. Il faut mener des négociations claires. En outre, des contre-mesures proportionnées doivent être examinées. L’objectif est de protéger l’économie et les emplois suisses.
Parallèlement, il faut renforcer les partenariats internationaux fiables.
Même si rien n’est jamais certain dans le temps avec Donald Trump, les droits de douane punitifs sont bel et bien entrés en vigueur aujourd’hui. Pour Le Centre, un point est désormais décisif : la Suisse doit réagir avec courage et sens des responsabilités. Le Centre salue ainsi la décision du Conseil fédéral de poursuivre les négociations avec les États-Unis, afin de garantir de bonnes conditions-cadres à l’économie exportatrice suisse. En même temps, il est essentiel que les partenaires internationaux comprennent qu’on peut négocier avec la Suisse, mais pas jouer avec elle. La Suisse doit ainsi poursuivre sa politique avec assurance, sans l’ajuster aux caprices de Donald Trump. Par exemple, la réglementation des plateformes de médias sociaux ne doit pas être reportée, mais bien mise en œuvre.
Examen de contre-mesures proportionnées
Le Centre demande au Conseil fédéral d’examiner des contre-mesures là où elles sont utiles, sans imposer de charge excessive à la population. L’instauration de droits de douane sur les produits américains qui sont fabriqués en quantité suffisante en Suisse ou peuvent être importés d’autres pays doit être envisagée. La possibilité de déposer une plainte auprès de l’OMC doit également être sérieusement examinée. Le commerce international a besoin de règles fiables et de respect mutuel.
Le Centre rejette les réactions impulsives, comme la demande d’annulation de la commande des avions F-35. Ceux qui souhaitent agir avec souveraineté en temps de crise doivent investir dans l’avenir et la sécurité de notre pays, et non les mettre en péril.
Soutien à l’économie d’exportation et protection des emplois
Les droits de douane à 39 % frappent directement l’industrie orientée vers l’exportation. Le Centre soutient donc les mesures du Conseil fédéral pour stabiliser le marché du travail, notamment la prolongation de l’indemnisation prévue du chômage partiel de 18 à 24 mois. D’autres mesures d’allègement doivent également être examinées rapidement. Cela inclut aussi la suspension temporaire de l’impôt minimum de l’OCDE. L’industrie suisse a aujourd’hui besoin de flexibilité, pas de nouveaux obstacles.
> [Guerre commerciale
de Trump] Le Centre salue la volonté ferme du Conseil fédéral de poursuivre les
négociations avec les États-Unis. Il exploite ainsi pleinement sa marge de
manœuvre pour continuer à offrir à l'économie suisse des conditions-cadres
optimales.
Selon le CF, les licenciements seront difficilement évitables avec les nouveaux droits de douane. Le Centre salue donc la prolongation à 18 mois de l’indemnité de chômage partiel dès le 1er août pour limiter les pertes d’emplois temporaires.
Le Centre salue également le fait que le CF poursuive, conformément à ses stratégies de politique extérieure et de politique économique extérieure, une diversification large des relations commerciales avec des partenaires internationaux fiables.
Philipp Matthias
Bregy (président)
> [Guerre commerciale de Trump] On peut négocier avec la Suisse, mais pas jouer avec elle.
> [Guerre commerciale de Trump] Le Centre soutient les mesures du Conseil fédéral pour stabiliser le marché du travail, notamment l’indemnité de chômage partiel.
♦ Vert’libéraux
> [Guerre commerciale de Trump] Avec ce plan pour l’avenir, nous continuons à écrire l’histoire du « miracle Suisse »
Les Vert’libéraux appellent à renforcer ensemble et de façon durable notre économie.
Le Conseil fédéral revient des États-Unis avec un résultat misérable : des droits de douane s’élevant à 39% ne sont tout simplement pas acceptables ! Le Conseil fédéral doit s’astreindre à les réduire considérablement au cours de ses prochains échanges avec l’administration Trump. Cela ne suffira cependant pas. La Suisse tout entière doit répondre d’une seule voix au défi posé par les droits de douane américains.
En plus de la poursuite des négociations additionnelles, nous devons articuler notre stratégie selon les axes suivants :
- Soumettre rapidement les bilatérales III au peuple
La Suisse a besoin de relations réglementées avec ses partenaires commerciaux les plus importants. C’est pourquoi notre pays se doit de garantir la poursuite de la voie bilatérale à l’avenir grâce au nouveau paquet d’accords.
- Garantir les places de travail et protéger l’industrie exportatrice
La durée de recours au chômage partiel doit être étendue à 24 mois.
- Renforcer l’assurance contre les risques à l’exportation
L’assurance contre les risques à l’exportation (ASRE) doit être étendue de manière ciblée à de nouveaux marchés et un « programme de garantie d’entrée sur le marché » doit être mis en place pour les PME.
- Garantir un approvisionnement électrique bon marché
Chacun-e doit pouvoir bénéficier des prix de référence du marché pour la consommation et la production d’électricité, et pouvoir choisir librement son fournisseur. Pour cela, il faut accepter l’accord sur l’énergie avec l’UE.
- Améliorer le libre-échange
La Suisse doit finaliser les accords de libre-échange (ALE) déjà en cours de négociation, en conclure de nouveaux et actualiser les accords existants, comme celui conclu avec le Japon.
- Créer des incitatifs à la diversification entrepreneuriale
Nous demandons que des mesures incitatives soient mises en place pour encourager les entreprises à investir dans de nouveaux marchés, telles que la déductibilité fiscale des coûts d’entrée sur le marché et des subventions pour les projets d’exportation dans de nouvelles régions. .
- Permettre la numérisation de l’exportation
La Suisse doit aider les PME à accéder aux marchés internationaux en ligne. Les exportations numériques réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et permettent de créer de la valeur ajoutée.
Encourager l’innovation respectueuse de l’environnement
La Suisse doit se positionner comme un pôle d’innovation dans le domaine de la cleantech et occuper une place de premier plan à l’échelle mondiale. Pour ce faire, il convient de conclure des accords de coopération avec des États partenaires pour les technologies respectueuses du climat, de mener des recherches communes, de faciliter l’accès au marché et aux spécialistes.
Moderniser Switzerland Global Enterprise (S-GE)
Les Swiss Business Hubs doivent être développés dans des régions stratégiques et la S-GE doit être renforcée en tant que point de contact central pour les PME dans le processus d’exportation – de manière numérique, efficace et spécifique à chaque secteur.
> [Crise de Gaza / Position du PVL sur la situation dans les territoires palestiniens et en Israël]
Nous appelons à un
cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. La famine qui y règne doit être
arrêtée sans délai. L’approvisionnement de la population en aliments, eau et
médicaments doit être garanti en tout temps. De plus, le gouvernement israélien
doit cesser toute planification d’annexion de territoires palestiniens. Au
contraire, toutes les parties doivent faire des pas concrets en faveur d’une
solution à deux États.
Si le gouvernement israélien ne devait pas prendre de mesures pour résoudre la crise humanitaire d’ici à l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre, la Suisse doit se tenir prête à reconnaître l’État palestinien. La condition pour ceci doit être que le Hamas libère tous et toutes les otages, dépose les armes et accepte de renoncer à jouer un rôle dans l’administration de Gaza à l’avenir.
La protection des populations civiles doit être la priorité absolue. L’offensive continue de l’armée israélienne à Gaza ainsi que le blocus de l’aide humanitaire violent les principes fondamentaux du droit international humanitaire et ne peuvent être justifiés dans leur brutalité. Les civils ne doivent jamais devenir des cibles.
Le gouvernement israélien a l’obligation de permettre un accès sans restriction aux organisations humanitaires et aux Nations Unies dans les zones touchées. Nous appelons toutes les parties au conflit à respecter scrupuleusement le droit international humanitaire et à œuvrer sans délai en faveur d’un cessez-le-feu.
En tant qu’État dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse et le Conseil fédéral doivent assumer leurs responsabilités : par des initiatives diplomatiques concrètes visant à faire respecter le droit international, par un soutien actif à l’accès humanitaire et par un engagement en faveur de la libération de tous les otages détenus par le Hamas.
Nous réitérons notre condamnation la plus ferme de l’attentat terroriste du 7 octobre 2023 ainsi que des prises d’otages perpétrées par le Hamas. Si les indications selon lesquelles le Hamas détourne de l’aide humanitaire pour financer ses activités venaient à se confirmer, il s’agirait là aussi d’un grave crime contre le droit international. Nous appelons avec insistance le Hamas à libérer tous les otages et à garantir que les hôpitaux et les écoles ne soient plus utilisés comme lieux de repli.
Parallèlement, nous sommes préoccupés par la montée de l’antisémitisme. Celui-ci touche de nombreuses personnes de confession juive qui ne portent aucune responsabilité dans les actes du gouvernement israélien.
Céline Weber (vice-présidente)
> [Guerre commerciale de Trump] Nous ne nous laisserons pas abattre par le mépris de l’administration américaine. Nous continuerons à nous engager pour le succès de nos entreprises qui font la force économique de la Suisse. Nous avons les recettes pour ça.
> [Guerre commerciale de Trump] La Suisse obligée de se soumettre aux Etats-Unis sans pouvoir agir, par la loi du plus fort. Voilà ce qu'on peut appeler un accord de soumission... Il est temps de nous tourner vers des partenaires plus fiables, comme l'Union européenne.
