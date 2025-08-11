La Quotidienne centriste du 11 août 2025. Ukraine: un accord Trump-Poutine permettra-t-il à la Russie de continuer sa guerre avec la bénédiction américaine?

Le sommet de vendredi en Alaska aura pour tâche officielle de mettre fin à l’agression de Poutine contre l’Ukraine même si, pour Trump, les responsables du conflit sont les Ukrainiens...
Mais beaucoup de scénarios alternatifs sont possibles et évoqués.
Ce sommet voulu par Trump et Poutine depuis longtemps mais jusqu’ici impossible parce que l’un des deux auraient alors perdu la face, ce qui est inadmissible pour un autocrate et un dictateur, permettra d’abord aux deux hommes de renouer un dialogue officiel.
Mais pas de se parler à nouveau.
Car, outre les appels téléphoniques récents, rappelons qu’ils se sont souvent entretenus ensemble entre 2020 et 2024 alors que Trump n’était plus président et ce de manière confidentielle et aurait pu le demeurer sans les révélations de la presse.
Il permettra aussi à Trump de se présenter à nouveau en faiseur de paix comme il a tenté de le faire déjà dans le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (alors que les combats ont déjà repris…) et dans celui entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (paix qui ne devrait malheureusement pas durer beaucoup plus longtemps que la photo officielle).
Il permettra à Poutine de sortir de son isolement, lui qui ne voit depuis trois ans que des dictateurs et des autocrates et alors que l’économie russe est à bout de souffle.
Mais il pourrait aussi permettre ce dont on parle moins, le blanc-seing donné par Trump à Poutine pour continuer son agression.
En effet, cette rencontre pourra donner à Poutine, quel que soit le résultat concret, l’image de celui qui veut négocier et qui veut la paix.
Cependant, comme ses demandes sont inacceptables pour l’Ukraine et les Européens, l’échec des mesures qui seront éventuellement décidées par les deux personnages, Trump pourrait en profiter pour accuser ceux-ci de ne pas vouloir la paix, ne plus vouloir fournir des armes à Zelensky et laisser Poutine agir à sa guise.
Peut-être même que c’est le but recherché par ce sommet si l’on se rappelle que Trump a toujours été du côté de Poutine et que, malgré ses déclarations, il n’a jamais cherché à faire cesser cette agression, ni même les bombardements qui tuent quotidiennement des civils ukrainiens.
Alors que ce sommet se propose officiellement de construire la paix, c’est peut-être une guerre d’agression d’une plus forte intensité qui en découlera avec la bénédiction de Trump.
