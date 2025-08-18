La Quotidienne centriste du 18 août 2025. Apparemment l'émotion a une limite...

L'émotion aurait remplacé le rationnel dans la politique et dans la perception des peuples du monde qui les entoure.
Et c'est vrai que nous sommes plus attentifs à la souffrance et que nous avons des attitudes empathiques plus développées que par le passé.
En témoigne d'ailleurs les comportements des politiques qui prennent la parole lors d'événements tragiques qui, autrefois, seraient demeurés confinés dans la rubrique des faits divers des médias.
Ayant dit cela, cette sensibilité plus à fleur de peau et cette indignation plus réactive, ne changent pas fondamentalement le monde dans lequel nous vivons.
Nous pouvons ainsi juger inacceptable les morts des civils et notamment des enfants en Ukraine, à Gaza, au Sud-Soudan, au Kivu et ailleurs dans des conflits mais notre mobilisation est malgré tout limitée et notre volonté de nous impliquer concrètement et personnellement est souvent absente.
De même, nous ne souhaitons pas que nos gouvernements interviennent et nous impliquent dans des causes qui ne sont pas les nôtres.
Alors, oui, nous pouvons faire de l'humanitaire par le biais de l'aide publique ou des ONG souvent pour se donner bonne conscience mais nous n'allons pas plus loin.
Peut-être est-ce normal.
Reste qu'un fine nous acceptons l'inacceptable beaucoup trop souvent.
