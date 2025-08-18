Une Semaine en Centrisme 2025/31 (11-17 août). L’incompétence de Trump et l’ordre mondial / Echec du traité plastique ou la victoire de l’argent sur l’environnement / LFI fait de nouveau de l’œil au RN

► Que Trump
se soit fait rouler ou non dans la farine par Poutine lors du sommet qu’il a
organisé pour recevoir le criminel de guerre russe n’est pas tant le problème
que son incompétence en tant que dirigeant de la première puissance mondiale,
que ce soit en matière de politique intérieure que de politique extérieure.
De même, que ses attitudes et ses décisions aillent dans le sens de sa volonté ne font pas de cette dernière une juste et intelligente cause mais seulement la loi du plus fort parce qu’il peut les imposer à la communauté internationale.
En ayant épousé quasiment toutes les demandes de Poutine, Trump a encore un peu plus détruit l’ordre international basé sur le droit ou, en tout cas, se référant à un état de droit.
Mais il a fait la même chose en soutenant sans réserve Netanyahu dans sa volonté destructive de Gaza et la déportation du peuple palestinien que le premier ministre israélien est en train de planifier.
En outre, il a instillé le doute et la méfiance de la part des plus proches alliés des Etats-Unis que ce soient les pays européens, le Canada, le Japon ou l’Australie, fragilisant la défense du monde libre face à l’internationale totalitaire mise en place par la Chine et son vassal, la Russie.
Et bien sûr avec sa guerre commerciale qui est en train de mettre en danger l’économie mondiale pour un profit pour les Etats-Unis que ne voit aucun économiste digne de ce nom.
Cette incompétence a déjà un coût mais risque d’en avoir un d’une dimension vertigineuse qui s’appelle troisième guerre mondiale.
► Quand il
faut vraiment agir pour l’environnement, donc pour l’Humanité – car lorsque l’on
parle d’environnement c’est bien entendu celui des humains –, les véritables
comportements se dévoilent parce qu’il ne s’agit plus de faire des déclarations
de bonne intention, de s’afficher plus vert que vert mais de décider des
mesures concrètes qui vont impacter les activités humaines.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nombre de pays préfèrent se remplir les poches que d’assainir le monde et le rendre plus accueillant.
Avec l’échec des négociations pour un traité sur le plastique qui vient d’être acté à Genève, on a bien vu les pays qui n’en ont pas grand-chose à faire de la lutte pour l’environnement.
On trouve dans le lot les pays producteurs de pétrole, les Etats-Unis de Trump et la Chine, premier producteur de plastique du monde.
Concernant cette dernière, il faudrait enfin cesser de la montrer comme un modèle en matière d’écologie.
Rien n’est plus faux et mensonger.
Ce n’est pas parce que la Chine produit des biens écologiques et invente des technologies propres qu’elle est devenue le phare du développement durable.
En réalité, il s’agit avant tout de commerce, les Chinois produisant ce dont le monde et, en particulier, ce dont les pays riches ont besoin ou demandent.
Ici, la Chine se remplit les poches, pas plus, et continue allègrement ses activités hautement polluantes, détruisant un peu plus l’environnement quotidiennement.
► Or donc,
Mélenchon veut renverser le gouvernement et mettre le chaos dans les rues à la
rentrée, voire le plus vite possible puisque LFI a même demandé une session
extraordinaire du Parlement pour faire voter une motion de censure contre Bayrou.
Mais pour que cette motion ait une chance de réussir, il faut la faire voter par le RN.
De même, pour mettre le chaos dans la rue, LFI a décidé de soutenir l’appel à bloquer le pays le 10 septembre prochain qui vient de l’extrême-droite et qui est soutenue par une partie du RN.
A nouveau, LFI fait les yeux doux au RN.
Ce qui est surprenant, au-delà d’une stratégie bien connue de l’alliance des extrêmes contre la démocratie avant de s’affronter pour le pouvoir, c’est avec quelle facilité LFI peut faire passer son message au «peuple de gauche».
Car, soyons sûr que cette motion de censure sera votée par le PS et les écologistes…
