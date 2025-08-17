La Quotidienne centriste du 17 août 2025. Après les Gilets jaunes, LFI et Mélenchon soutiennent encore l’extrême-droite avec «Bloquons tout»

Même s’il y avait peu de suspens en la matière, ça y est, le populiste d’extrême-gauche Jean-Luc Mélenchon, et ses fan(atique)s de LFI ont rejoint l’appel à tout bloquer le 10 septembre.
Et comme pour les Gilets jaunes, cette extrême-gauche qui n’a comme programme le chaos du pays, soutient une nouvelle fois un mouvement, «Bloquons tout», né à l’extrême-droite.
Là, non plus, pas d’étonnement, sachant que les extrêmes se rejoignent dans leur combat comme la démocratie républicaine libérale et dans les modes d’action d’organisations à l’idéologie totalitaire.
On appelle ça parfois «convergence des luttes»…
Mélenchon et ses sbires n’avaient pas réussi leur OPA sur les Gilets jaunes mais ils espèrent cette fois-ci, en entrant dans la danse le plus tôt possible de pouvoir bien infiltrer «Bloquons tout» et ainsi récupérer le mouvement pour leur agenda qui comprend, d’abord, de provoquer la chute du gouvernement Bayrou – qu’ils ne pourront réussir qu’avec l’aide de l’extrême-droite, c’est-à-dire du RN, convergence des luttes oblige – puis de créer une instabilité avec l’aide de la rue – avec Bloquons tout – pour provoquer une crise afin de se débarrasser de Macron et de tenter de prendre le pouvoir, légalement ou non.
Rappelons que le chaos ne leur fait pas peur, ni même le fait qu’il pourrait se faire au bénéfice du RN.
Car dans leurs cerveaux de révolutionnaires exaltés, ils pensent qu’une victoire de l’extrême-droite provoquerait une onde de choc avec l’organisation d’une résistance qu’ils dirigeraient, bien entendu, et qui aboutiraient à leur prise du pouvoir…
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.