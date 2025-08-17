Propos centristes. France – La France résolument aux côtés de l'Ukraine / L’Europe doit assurer sa propre sécurité / Pollution plastique / Les espaces publics pour enfants se réduisent…

Voici une sélection, ce 17 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France.
► Emmanuel Macron (Président de la République)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Réunion de coordination ce matin avec le Président Trump, le Président Zelensky et mes partenaires européens après la rencontre entre le Président Trump et le Président Poutine en Alaska. À l’issue de cette réunion, nous avons poursuivi les échanges avec mes homologues européens.
Nous sommes alignés pour dire :
- qu'il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit et qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue ;
- que toute paix durable devra s’accompagner de garanties de sécurité indéfectibles.
Je salue, à cet égard, la disponibilité des États-Unis à y contribuer. Nous y travaillerons avec eux et avec tous nos partenaires de la Coalition des volontaires, avec qui nous nous réunirons prochainement à nouveau, pour avancer de manière concrète. Il sera aussi essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements.
Nous continuerons à travailler étroitement avec le Président Trump et le Président Zelensky pour veiller à la préservation de nos intérêts dans un esprit d'unité et de responsabilité.
La France continue de se tenir résolument aux côtés de l'Ukraine.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] / Déclaration
du Président Macron, de la Première Ministre Meloni, du Chancelier Merz, du
Premier Ministre Starmer, du Président Stubb, du Premier Ministre Tusk, du
Président Costa, de la Présidente von der Leyen]
Tôt ce matin, le Président Trump nous a informés, ainsi que le Président Zelensky, des échanges qu’il a eus avec le Président russe en Alaska le 15 août 2025.
Les dirigeants ont salué les efforts du Président Trump pour mettre fin aux tueries en Ukraine, mettre un terme à la guerre d’agression menée par la Russie et parvenir à une paix juste et durable.
Comme l’a souligné le Président Trump: «il n’y a pas d’accord tant qu’il n’y a pas d’accord». Comme envisagé par le Président Trump, la prochaine étape doit désormais consister en de nouvelles discussions incluant le Président Zelensky, qu’il rencontrera prochainement.
Nous sommes également prêts à travailler avec les Présidents Trump et Zelensky en vue d’un sommet trilatéral, avec le soutien de l’Europe.
Nous réaffirmons clairement que l’Ukraine doit bénéficier de garanties de sécurité inébranlables pour défendre efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Nous accueillons favorablement la déclaration du Président Trump selon laquelle les États-Unis sont prêts à accorder de telles garanties. La Coalition des volontaires est prête à jouer un rôle actif.
Aucune restriction ne doit être imposée aux forces armées ukrainiennes ni à leur coopération avec des pays tiers. La Russie ne peut avoir de droit de veto sur le chemin de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’OTAN.
C’est à l’Ukraine qu’il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire. Les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force.
Notre soutien à l’Ukraine se poursuivra. Nous sommes déterminés à renforcer nos efforts pour maintenir l’Ukraine forte, afin de mettre fin aux combats et d’aboutir à une paix juste et durable.
Tant que les tueries en Ukraine se poursuivront, nous resterons prêts à maintenir la pression sur la Russie. Nous continuerons à renforcer les sanctions et les mesures économiques ciblées pour peser sur l’économie de guerre de la Russie, jusqu’à l’établissement d’une paix juste et durable.
L’Ukraine peut compter sur notre solidarité sans faille alors que nous œuvrons en faveur d’une paix qui préserve les intérêts vitaux de sécurité de l’Ukraine et de l’Europe.
► Gouvernement
[Nota: Ce gouvernement est dirigé par un centriste, François Bayrou ; nous avons donc décidé de reprendre les propos de tous les ministres puisqu’ils agissent sous l’autorité d’un Président de la République et d’un Premier ministre centristes/centraux ; néanmoins nous avons fait une distinction avec d’un côté les ministres centristes-centraux et les autres puisqu’il s’agit d’un gouvernement de coalition du fait que le Président de la République et le Premier ministre ne disposent pas d’une majorité à l’Assemblée nationale]
●
Ministres centristes/centraux
Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche)
> Réduire la pollution plastique, ce n’est pas « tuer des emplois » comme nous le disent les pays producteurs, c’est d’abord protéger la santé de nos concitoyens face aux substances chimiques nocives et préserver nos écosystèmes. Sortir du plastique à usage unique, par exemple, c’est une transformation nécessaire qui peut s’organiser de manière progressive. Mais si on ne décide pas aujourd’hui, il ne se passera rien demain.
> Avec le Président de la République, nous avons été pionniers en interdisant les plastiques à usage unique grâce à la loi AGEC, une loi qui a ensuite inspiré la législation de l’Union européenne. Mais la copie n’est pas parfaite en France : nous devons aller plus loin sur le tri et le recyclage. Je présenterai à la rentrée un plan de réduction de la pollution plastique.
> Les négociations sur le traité plastique n’ont pas abouti cette fois-ci. Mais près de 120 pays, des cinq continents, restent unis pour un accord ambitieux. En 10 jours, nous avons rapproché nos positions, y compris sur le financement. Cette dynamique sera motrice pour la suite. Le combat continue !
> Il y a 4 ans, le sort des femmes afghanes basculait à nouveau sous le joug des talibans. Leur liberté volée, leurs droits bafoués, leur dignité niée. Comme le chante Pierre Perret : « Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. » Le silence tue. Ne les oublions pas.
Aurore Bergé (ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte
contre les discriminations)
> Je rencontre trop de Français juifs qui se sentent seuls face à la haine antisémite et envisagent de partir. Je leur dis que la France est leur pays et qu’il ne serait plus le même sans eux. Ce combat est le nôtre. Celui de la société tout entière.
Patricia Mirallès (ministre déléguée auprès du ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants)
> C’est ici, il y a 81 ans, sur cette plage du Dramont à Saint-Raphaël, que les premières troupes alliées ont posé le pied sur le sol de Provence. Au pied du massif de l’Estérel, dans la lumière dure du matin, s’est jouée l’une des pages les plus décisives de la Libération. Le 15 août 1944, près de 30 000 soldats et 10 000 véhicules débarquent ici : Américains, Britanniques, Canadiens, mais aussi soldats venus d’Afrique, des Antilles, du Maghreb, des colonies d’Indochine et bien sûr de la France combattante. Tirailleurs, goumiers, Forces françaises de l'intérieur, maquisards… tous unis par la volonté farouche de libérer notre pays. Ce lieu, pour nombre de touristes, n’est qu’un décor. Pour nous, Français, c’est une leçon. Une leçon de courage, d’intelligence et de fraternité. Aujourd’hui, nous honorons ceux qui ont combattu ici et tous les peuples libres qui se sont levés ensemble pour briser le joug de l’occupation. Que vive à jamais la mémoire de ceux du Dramont, et l’amitié entre les nations. (…)
Il y a 81 ans, le 16 août 1944, Draguignan redevenait française. Les ombres familières des résistants dracénois et des gendarmes de la ville planent sur cette reconquête. Dans cette victoire, il y avait la Résistance dans ce qu’elle a de plus noble : cette part d’humanité debout, qui refuse de plier, qui endure dans l’ombre, qui sert la liberté et prépare l’avenir au cœur même des ténèbres. À Draguignan, comme partout en Provence, la Libération fut une œuvre partagée. Celle des Alliés et des Forces françaises de l’Intérieur, des parachutistes tombés du ciel et des maquisards du Var, comme ceux du maquis Vallier, guidés par Gleb Sivirine. Et dans cette épopée, la France combattante n’était pas seule. Elle était plurielle, fraternelle, à l’image du monde : tirailleurs, goumiers, légionnaires, soldats venus d’Afrique, des Antilles, d’Indochine, du Pacifique et de la France Libre. Cette diversité des combattants, cette fraternité des armes, est l’honneur de notre République. (…)
Ils venaient de l’Ohio, du Texas, de Californie, du Massachusetts… Ils ont traversé l’Atlantique, affronté le roulis des vagues et des cales, franchi les plages du sud de la France pour livrer leur dernier combat. 851 soldats américains reposent aujourd’hui ici, à Draguignan. Ces sépultures blanches forment, pour nos yeux, un cimetière. Mais pour l’Histoire, elles dessinent une armée silencieuse de sentinelles de la liberté. Ce qu’ils ont incarné, c’est une boussole morale. Ils ont montré qu’il existait des causes pour lesquelles il faut se lever, combattre, et parfois tomber. Ce ne fut pas seulement une puissance militaire en marche, mais un peuple, une jeunesse, une conscience collective. Ici reposent côte à côte tant de jeunes héros venus de loin, nous mesurons la force du sacrifice et la puissance de la fraternité qui nous lient à jamais à nos amis américains par une alliance de sang.
● Autres
ministres
Sébastien Lecornu (ministre des Armées)
> Investir dans nos armées, c’est concret. En Pays-de-la-Loire, l’économie de défense c’est :
- 10 577 emplois dans les 200 PME et ETI sous-traitantes de l’industrie de défense, pour un total de 1,7 milliard d'euros de paiements directs du ministère des Armées aux entreprises en 2025
- 5 956 personnels du ministère présents, qui génèrent avec leurs familles 5 831 emplois dans les services et commerces de proximité
- 37,3 millions d’euros investis dans les infrastructures, et 857 PME et ETI fournisseurs directs du ministère sur le territoire
Notre effort de défense est nécessaire pour garantir notre capacité à être libres souverainement. Il est aussi essentiel pour notre économie.
> Investir dans nos armées, c’est concret.
En Occitanie, l’économie de défense c’est:
- 20 743 emplois dans les 420 PME et ETI sous-traitantes de l’industrie de défense, pour un total de 3,0 milliard d'euros de paiements directs du ministère des Armées aux entreprises en 2025
- 21 002 personnels du ministère présents, qui génèrent avec leurs familles 16 445 emplois dans les services et commerces de proximité
- 150 millions d’euros investis dans les infrastructures, et 1 329 PME et ETI fournisseurs directs du ministère sur le territoire
Notre effort de défense est nécessaire pour garantir notre capacité à être libres souverainement. Il est aussi essentiel pour notre économie.
> Investir dans nos armées, c’est concret.
En Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, l’économie de défense c’est :
- 19 883 emplois dans les 397 PME et ETI sous-traitantes de l’industrie de défense, pour un total de 5,3 milliards d'euros de paiements directs du ministère des Armées aux entreprises en 2025
- 41 292 personnels du ministère présents, qui génèrent avec leurs familles 27 110 emplois dans les services et commerces de proximité
- 723,9 millions d’euros investis dans les infrastructures, et 1 899 PME et ETI fournisseurs directs du ministère sur le territoire
Notre effort de défense est nécessaire pour garantir notre capacité à être libres souverainement. Il est aussi essentiel pour notre économie.
François Rebsamen (ministre de l’Aménagement du
territoire et de la Décentralisation)
> Indignation face à la tentative d’incendie d’une salle de prière musulmane à Châtillon-sur-Seine. Ces actes antireligieux n’ont pas leur place en République. La laïcité, c’est le respect et la protection de toutes les croyances. Jamais la haine.
Clara Chappaz (ministre déléguée auprès du ministre de
l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique)
> Nos universités brillent dans le classement de Shanghai 2025, notamment en IA !
Notre rayonnement en IA est possible grâce à cette excellence scientifique, au cœur de la Stratégie Nationale pour l’IA depuis 2018, notamment avec le dispositif Cluster IA. 360 M€ pour 9 projets d’excellence partout sur le territoire : à Paris, Saclay, Grenoble, Nancy, Toulouse, Rennes et Nice.
Bravo à toute la communauté académique qui fait rayonner la France.
On continue.
Benjamin Haddad (ministre délégué auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] La Russie de Poutine est une menace de long terme pour l’Ukraine et l’Europe. Tout accord devra être accompagné de garanties de sécurités pour dissuader une future agression. La démilitarisation de l’Ukraine est inacceptable.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] La France est prête à jouer un rôle actif pour appuyer des garanties. (…) Donald Trump a d’ailleurs indiqué soutenir l’idée de participer à ces garanties de sécurité ce qui est une avancée positive.
> [Adhésion de Kiev à l’UE] La candidature à l’Union est un processus exigeant et long, qui implique des réformes profondes pour garantir l’État de droit, la lutte contre la corruption, l’indépendance de la justice.
> Les bénéfices de l’UE ont représenté une réunification historique du continent européen après un demi-siècle de rideau de fer et de totalitarisme communiste. (…) [L’arrivée dans l’Union Européenne de nouveaux membres contribuerait à] assurer la stabilité géopolitique de notre continent.
> Il faut tirer les conséquences de la réorientation de la puissance américaine. C’est aux Européens d’assurer leur propre sécurité.
► Partis
politiques
● Renaissance
[Nota: dans ce parti, les propos de ses membres qui ne sont pas centristes et se considèrent à droite ou à gauche ne sont plus retranscrits]
Gabriel Attal (député, secrétaire général de Renaissance, président du groupe Ensemble pour la république à l’Assemblée nationale)
Sylvain Maillard (député)
> [Réponse à Mélenchon] En France, être les porte-paroles du groupe terroriste Hamas est un délit, pas une opinion politique. l’apologie du terrorisme est un délit encourant une peine jusqu’à 10 ans de prison, comme l’antisémitisme jusqu’à 1 an d’emprisonnement. Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du Code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable.
Jean-René Cazeneuve (député)
> Le problème c'est Zelensky... pas Poutine La démocratie est bafouée en Ukraine... pas en Russie Ce crétin [Aurélien Taché, député LFI] mériterait de passer ses vacances en Sibérie.
Pieyre-Alexandre Anglade (député)
> Nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire et voulons à une paix juste et durable avec des garanties de sécurités indéfectibles !
> Ignoble acte antisémite ! Soutien aux proches d’Ilan Halimi torturé et tué parce qu’il était Juif. Nous ne céderons rien à la haine qui se répand.
Violette Spillebout (députée)
> Cher Xavier Bertrand, est-ce la nouvelle ligne de Nous France ou de LR que d’envoyer vos militants traiter de « roquet » – ce petit chien bruyant et agressif – des femmes engagées qui défendent leurs convictions ? Le courage politique, ce n’est pas d’insulter les femmes, c’est d’argumenter. Je vous demande de faire supprimer ces insultes et de faire en sorte que le candidat que vous soutenez à Lille fasse une campagne respectueuse à la hauteur des valeurs que vous défendez.
● MoDem
Frédéric Petit (député)
> [Agression de Poutine contre l‘Ukraine] M. Poutine, vous bombardez les enfants et les civils d’un « peule frère » pendant votre accolade soi-disant historique! Votre leçon d’histoire à nouveau rabâchée sur l’Unité des peuples russe et ukrainien («voyez, Trump m’écoute»): communication domestique, mais aveu d’échec international.
Même en Russie on admet ce matin quatre parties nécessaires: Russie, USA, Ukraine, UA! Au dernier moment, l’annulation du tête-à-tête et du dîner de travail, la présence de M. Rubio auprès de Trump, l’absence de M. Dmitriev à vos côtés, pas de conférence de presse. Je vous ai même trouvé un peu voûté...
Plus rien dans votre arsenal de bombes informationnelles efficaces vers nous : vos motos qui sont allés planter des drapeaux ne sont pas un effondrement ukrainien, vous ne voulez pas le droit international, vous trafiquez votre constitution et ne respectez pas les autres…
> [Rencontre Trump-Poutine] Je ne suis pas démoralisé, si je devais être démoralisé, je le serais depuis onze ans, depuis le début de la guerre. Je n'avais aucune attente particulière, j'étais plutôt inquiet qu'il y ait des résultats bizarres.
● Parti radical
> En 2006 Ilan Halimi a été séquestré, torturé à mort parce que juif. En 2025 l’arbre lui rendant hommage est abattu. Le même antisémitisme, la même ignominie, la même haine tentent de souiller sa mémoire. Le Parti radical combattra toujours sans relâche ce poison l’antisémitisme.
► Autres
● Organisations centristes
♦ Renew Europe
(Députés français du groupe centriste au Parlement européen)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska, rappelons l’essentiel : rien ne doit être décidé sur l’Ukraine sans l’Ukraine.
Fabienne Keller (députée)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula Von Der Leyen et d’autres dirigeants européens seront demain à Washington pour accompagner et soutenir Volodymyr Zelensky. La mobilisation des Européens est essentielle pour continuer à soutenir l'Ukraine et faire pression sur la Russie.
Nathalie Loiseau (députée)
> La sécurité de l’Europe est entre les mains d’amateurs. Arrêtons de les féliciter et d’essayer d’amadouer Donald Trump. S’il nous reste un peu de dignité, disons-lui de s’occuper de ses affaires et d’arrêter de vouloir faire la paix dans le monde. Il n’en est pas capable.
> [Rencontre Trump-Poutine] L’Europe ne peut pas laisser Donald Trump et Vladimir Poutine jouer aux dés avec le destin de l’Ukraine et le sien. Elle doit prendre en mains son avenir et cesser d’attendre que Washington la protège : cette période est révolue. Cette photo en est le symbole éclatant.
> [Rencontre Trump-Poutine] Une guignolade tragique.
● Personnalités
centristes
Sarah El Hairy (haut-commissaire à l’Enfance)
> La place donnée à l’enfant dans l’espace public se répercute directement sur sa santé et son développement. Aujourd’hui, les espaces pour les enfants se réduisent considérablement au détriment des espaces de jeux, augmentant l’anxiété chez les parents. Et demain ?
