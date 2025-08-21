La Quotidienne centriste du 21 août 2025. La paix en Ukraine n’est-elle qu’une vaste manipulation?

Poutine a décidé de continuer à bombarder les civils ukrainiens et d’en tuer le plus possible; Trump a décidé de passer à autre chose alors qu’il n’a abouti à rien de concret; les Européens ont décidé de se persuader que la cessation des hostilités en faveur des Ukrainiens est au bout du chemin pour en persuader Trump; quant à Zelensky, il alerte quotidiennement sur les mensonges de la Russie: la paix en Ukraine n’est-elle qu’une vaste manipulation?
Peut-être, en tout cas elle n’est pas pour demain et ne semble pas l’être dans un avenir proche.
Mais pourquoi faire croire à une paix qui est plus qu’hypothétique?
Pour Poutine, c’est de faire semblant de vouloir une fin des combats alors que son objectif est l’écrasement de l’Ukraine qu’il ne peut faire qu’en trompant Trump ou en ayant son accord de faire semblant de le tromper…
Pour Trump, c’est de faire croire qu’il est un faiseur de paix et que sa voix porte comme le leader du monde alors que son échec est pour l’instant flagrant.
Pour les Européens, il s’agit d’une pression sur Trump pour qu’il fasse pression sur Poutine.
Enfin pour Zelensky et les Ukrainiens, cet espoir que cesse enfin cette boucherie provoquée par Trump.
Mais, après le sommet Trump-Poutine puis la rencontre entre Trump, Zelensky et les leaders européens, chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus de la paix avec des manœuvres grossières des Russes dont personne n’est dupe, même pas Trump…
