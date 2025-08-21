Propos centristes. France – Macron soutien Bayrou / Agression de Poutine contre l’Ukraine / Crise de Gaza / Décès d’un streamer / Respect des victimes…

Voici une sélection, ce 21 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France.
► Emmanuel Macron (Président de la République)
> [Crise de Gaza] Je viens de m’entretenir avec le Roi de Jordanie Abdallah II puis avec le Président égyptien Sissi. Nous partageons la même conviction : L’offensive militaire sur Gaza que prépare Israël ne peut conduire qu’à un véritable désastre pour les deux peuples et entrainera la région dans une guerre permanente.
Nous pensons que seul le processus suivant peut mettre fin à cette guerre :
- Mise en place d’un cessez-le-feu permanent à Gaza.
- Libération de tous les otages.
- Acheminement massif d’aide humanitaire aux Gazaouis.
- Désarmement du Hamas et renforcement de l’Autorité palestinienne à Gaza.
Pour y parvenir, avec l’Égypte, la Jordanie et tous nos partenaires régionaux et internationaux, il nous faudra :
- Mettre en œuvre une mission de stabilisation internationale pour Gaza.
- Travailler à une solution politique qui réponde aux aspirations des deux peuples, israélien comme palestinien.
La France co-présidera la conférence sur la solution à deux États avec l’Arabie saoudite en septembre à New-York pour avancer sur ce chemin. C’est la seule voie crédible pour les familles des otages, pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Non à la guerre, oui à la paix et à la sécurité pour tous.
> Je viens de
m’entretenir avec le Président Lula.
À la suite de la réunion qui s’est tenue lundi à Washington, j’ai réitéré la nécessité de défendre le multilatéralisme et son rôle central pour parvenir à une paix juste et durable en Ukraine, avec des garanties de sécurité solides pour l‘Ukraine et la sécurité de l‘Europe.
Dans la perspective de la COP30 qui aura lieu à Belém fin 2025, nous avons fait le point sur les grands enjeux globaux, notamment sur les questions environnementales et la lutte contre la pauvreté. Concernant le Mercosur, je lui ai redit être prêt à un accord UE-Mercosur ambitieux dès lors qu’il préserverait les intérêts de notre agriculture française et européenne, et serait au service de nos économies respectives. Nous avons également longuement évoqué les questions économiques et notamment les droits de douane, ainsi que notre coopération bilatérale dans les domaines de la défense et des transports. Nous sommes convenus de continuer à approfondir notre relation bilatérale dans la continuité de ma visite d’État au Brésil et de celle du Président Lula en France en juin dernier.
> Échange avec le
Président Erdogan à l’instant sur la situation internationale. Nous partageons
d'abord l'objectif de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre
l'Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de
garanties de sécurité robustes pour l’Ukraine. Je remercie la Turquie pour la
très bonne collaboration sur ce point dans le cadre de la Coalition des
volontaires.
Sur la situation au Proche-Orient, nous condamnons fermement les récentes décisions du gouvernement israélien de conduire une offensive militaire sur Gaza et de coloniser de nouvelles terres en Cisjordanie, notamment à E1, qui contredisent les efforts de paix. Cette fuite en avant ne peut conduire qu’à un état de guerre permanente. Seul un cessez-le-feu, la libération des otages, l’acheminement d’aide humanitaire et la définition d’une solution politique peuvent amener paix et sécurité pour tous dans la région.
Nous travaillons étroitement avec les autorités turques en vue de la Conférence sur la solution à deux États que la France co-présidera en septembre à New-York. Il importe notamment d'opérationnaliser une mission de stabilisation à Gaza et de relancer une solution politique sur la base des deux États.
Nous avons évoqué l'espoir soulevé aussi par la réunion entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide du Président Trump le 8 août. Il est important que les progrès se poursuivent, et permettent la réouverture de toutes les frontières et un renforcement de la coopération régionale.
Enfin, j’ai redit au Président Erdogan la disponibilité de la France de travailler à un agenda bilatéral ambitieux avec la Turquie.
> Je viens de
m’entretenir avec le Premier ministre Narendra Modi. Nous avons coordonné nos
positions sur la guerre en Ukraine pour avancer vers une paix juste et durable,
avec des garanties solides pour l’Ukraine et la sécurité de l’Europe.
S’agissant des questions commerciales, nous sommes convenus de renforcer nos échanges économiques et notre partenariat stratégique dans tous les domaines, c’est la clé de notre souveraineté et notre indépendance.
Dans le prolongement du Sommet pour l’Action sur l’IA tenu à Paris en février dernier, nous travaillons à la réussite du Sommet sur l’intelligence artificielle qui se tiendra à New Delhi en 2026. Pour un multilatéralisme plus efficace, nous sommes convenus de nous coordonner étroitement en vue de la présidence française du G7 et la présidence indienne des BRICS en 2026.
> [Agression de Poutine
contre l’Ukraine] Je pense que depuis son arrivée au pouvoir, en janvier, nous
avons fait changer le président Trump. Souvenez-vous du temps où il pensait
régler le conflit en vingt-quatre heures. Souvenez-vous de la scène
d’humiliation du président Zelensky dans le Bureau ovale. Nous nous sommes
levés, en étant unis, en tant qu’Européens, et il l’a pris en compte. Il
apporte aussi un atout fondamental face à la Russie: son imprévisibilité.
Il est beaucoup plus imprévisible que Joe Biden, et Poutine en est bien conscient. En bon ancien du KGB et fin psychologue, il cherche d’ailleurs à le flatter par toutes sortes de compliments. Mais Donald Trump a compris que la Russie n’est pas aussi simple qu’il le croyait. Le grand changement des derniers jours, c’est qu’il a pris acte qu’il faut garantir la sécurité de l’Ukraine.
> [Chirac était proche de Poutine] C’était un autre Poutine, il n’avait pas encore basculé dans une politique de déstabilisation systématique à l’égard de l’Europe. Angela Merkel me l’avait confié aussi. Elle a vu le moment où il s’est mis à nous mentir sans cesse, au tournant de 2007-2008. Quant à remonter à de Gaulle, il faut relire les excellents livres d’Hélène Carrère d’Encausse. Il voulait faire contrepoids aux États-Unis mais a toujours été d’une clarté parfaite contre les pouvoirs communistes russes. Tout cela n’empêche pas un infini respect pour la culture russe.
> [Serrer la main de Poutine après ce qui s’est passé, après les crimes de guerre] Oui, parce que je suis pragmatique. La diplomatie, ce n’est pas la morale. Par conséquent, il faut parler avec les gens, même quand on ne partage pas leurs valeurs. Je pourrai lui serrer la main et essayer d’avoir les meilleurs accords possibles, mais il faut se donner les moyens aussi de se faire respecter.
> [Guerre commerciale de Trump] Trump a surtout la volonté d’enrichir les États-Unis, et on ne peut pas le lui reprocher. Il est vrai qu’il déteste l’Europe comme entité, mais il respecte des pays comme la France.
> [Relations personnelles avec Trump] Nous nous connaissons depuis longtemps. Je lui parle franchement. Il est arrivé que le ton monte entre nous, mais contrairement à d’autres, je ne me moque jamais de lui. Je ne suis jamais familier. Je sais qu’il poursuit des objectifs clairs, idéologiques, et je ne le sous-estime jamais.
> Nouvelle dissolution] Non. La dissolution, je l’ai faite, je m’en suis expliqué. J’ai été huit ans aux responsabilités en continu, sans alternance, sans perte de majorité au Parlement. Cela n’était jamais arrivé depuis le général de Gaulle et je ne me compare pas à lui. C’était une autre époque. Il y avait l’ORTF. On soumettait même les programmes au pouvoir ! Maintenant, en 2025, après la dissolution, on a un Parlement qui reflète les fractures du pays. C’est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C’est ainsi que s’organise la coalition du chancelier Merz.
> François Bayrou est mon ami. Je le connais intimement. C’est mon compagnon de route. Il a les capacités pour tenir ce gouvernement qui n’est pas habituel. Et je pense que le plan qu’il a proposé, que nous avons longuement préparé ensemble, et qu’il a travaillé avec ses ministres, est un bon plan. Il est lucide et courageux.
> [Vote du Budget 2026] Les responsables politiques doivent vraiment faire attention à ce qu’ils feront. Dans le contexte international, le pays a vraiment besoin de stabilité. Donc pas de coups politiques. Et du courage pour prendre les décisions fortes.
> J’ai forcément envie de faire un maximum de choses d’ici 2027. Et je dis à ceux qui se voient déjà en mai 2027 : méfiez-vous. Moi, j’ai connu des gens à l’été 2015 qui se projetaient déjà à l’été 2017 et qui n’étaient plus là en 2017.
► Gouvernement
●
Ministres centristes/centraux
Elisabeth Borne (ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
> De retour à Paris après un déplacement fort en émotions à Mayotte et La Réunion. J’ai vu l’incroyable énergie de la communauté éducative, la soif d’apprendre de nos élèves et la franchise des élus et des acteurs de terrain. Merci. Continuons à construire l’école de la République pour tous et partout.
Manuel Valls (ministre d’Etat, ministre des Outre-mer)
> Dès mon arrivée en Nouvelle-Calédonie, j’ai rappelé lors d’un échange devant le Sénat coutumier que dans l’accord de Bougival rien ne remet en cause les fondements de l’accord de Nouméa.
Son préambule réaffirme même que les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa « sont des acquis historiques à partir desquels une nouvelle page doit s’écrire. »
Dès le début du texte de l’accord de Bougival, il est écrit « la pleine reconnaissance de l’identité kanak ».Le peuple kanak n’est ni effacé, ni marginalisé. Son identité, sa place et son rôle fondateur dans le processus de décolonisation sont reconnus et doivent continuer à être honorés.
Il n’y a donc aucune trahison de l’esprit des accords de Nouméa et la pleine reconnaissance de l’identité kanak, en tant que peuple d’origine, est pleinement préservée dans l’accord de Bougival.
Aurore Bergé (ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte
contre les discriminations)
> Il y a 2 ans, je lançais le Pass Colo pour que chaque enfant ait un souvenir de vacances. En 2 ans, 44 000 enfants en ont déjà bénéficié. Partir en vacances, c’est offrir aux enfants un espace de liberté, d’apprentissage, de confiance en soi. Le Pass Colo, c’est lutter contre les assignations et garantir l'égalité des chances.
Marc Ferracci (ministre délégué auprès du ministre
de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique,
chargé de l’Industrie et de l’Energie)
> Airbus et la filière aéronautique mettent la France et l'Europe en première position ! L'Airbus A320 est l'avion de ligne le plus vendu au monde. Ce succès reflète l'excellence de cette filière industrielle, des hommes et des femmes qui ont conçu, produit et exporté les meilleurs avions du monde. L'aéronautique, c'est 27 Md€ d'excédent commercial pour la France en 2024 et 30 000 recrutements par an sur tout le territoire. Ce succès n'est pas un hasard, il est le fruit d'une stratégie industrielle française au long cours qui, au plus près des acteurs industriels, multinationales comme PME locales, favorise la compétitivité, l'innovation et la recherche. France 2030 et le CORAC poursuivent cet accompagnement de l'Etat pour maintenir l'excellence de la filière aéronautique jusqu'en 2030 et au-delà ! Bravo à Airbus et à l'ensemble de la filière !
Juliette Méadel (ministre déléguée auprès du ministre
de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation chargée de la Ville)
> Le drame de Jean Pormanove est le signe glaçant d’une société qui banalise la déshumanisation, jusqu’à transformer l’annihilation de l’autre en spectacle.
Bourreaux, voyeurs, diffuseurs : chacun a sa responsabilité. La société doit se réveiller.
> La panne d’ascenseur n’est pas une fatalité. Dans
certains quartiers populaires, elle est devenue un problème du quotidien,
source de fatigue, d’isolement, voire de mise en danger pour les habitants.
J’ai demandé à 30 préfets de lancer un plan ascenseurs : établir un diagnostic précis, mobiliser les bailleurs sociaux, les copropriétés et les ascensoristes, et surtout construire ensemble un plan d’action pour améliorer concrètement la vie des habitants.
Le 10 septembre, nous fixerons la date des débuts des travaux.
Laurent Saint-Martin (ministre délégué auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur et des
Français de l’étranger)
> [Guerre commerciale de Trump / Accord douanier EU-Etats-Unis] Après l’accord conclu en Ecosse, l’Union européenne et les Etats-Unis ont finalisé sa rédaction. La défense de nos secteurs à l’export reste notre priorité. L’accord laisse ouverte la possibilité d’exemptions additionnelles, nous y travaillerons. L’histoire n’est pas finie.
● Autres
ministres
Gérald Darmanin (ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice)
> [Surpopulation carcérale] Je veux plus de moyens pour les prisons. La plupart de nos prisons ne sont pas dignes mais on doit avoir un message clair vis-à-vis des victimes. Être détenu, c’est avant tout respecter les victimes et la société.
> La France a besoin de places de prison supplémentaires. À la maison d’arrêt de Nîmes, j’inaugure les 150 nouvelles places de prison qui permettront aux courageux agents pénitentiaires de travailler dans de meilleures conditions.
> J’ai donné instruction aux procureurs de la République de travailler en confiance avec les maires pour lutter contre le fléau des mariages frauduleux.
Sébastien Lecornu (ministre des Armées)
> Les deux premiers hélicoptères Caracal sont arrivés à Cayenne. Comme prévu en loi de programmation militaire, ils remplaceront les PUMA en Guyane : plus grande autonomie, plus grand rayon d’action, plus grande capacité d’emport. Ils renforceront les capacités de nos armées à lutter contre les trafics, effectuer des évacuations sanitaires, et sécuriser le Centre spatial guyanais.
Marie Barsacq (ministre des Sports, de la Jeunesse et de
la Vie associative)
> Pour que chaque enfant puisse dire «moi aussi, j’ai quelque chose à raconter» le jour de la rentrée.
Aujourd'hui, le Secours populaire et ses bénévoles rendent une nouvelle fois possible la Journée Des Oubliés des Vacances. C'est près de 40 000 enfants qui vivent une «journée de ouf»: animations sportives, culturelles, grand pique-nique au pied de la Tour Eiffel, et un concert !
Pour la première fois, plusieurs milliers d'enfants, venant de 49 pays du monde entier, participent à cette journée. Un bel exemple de solidarité, d’ouverture et d'échanges interculturels !
Cette 46ᵉ édition est aussi placée sous un parrainage spécial... Merci à Tony Estanguet pour son engagement aux côtés des enfants et des bénévoles.
Et surtout, merci au Secours populaire français, aux mécènes, aux bénévoles et aux associations impliquées ! Vous offrez à tous ces enfants des souvenirs mémorables qui vont leur donner confiance pour la rentrée !
> Fière de nos Bleus ! Du 7 au 17 août, 129 athlètes
français ont participé aux Jeux mondiaux 2025 à Chengdu. Avec plus de 20
disciplines au programme : force athlétique, sauvetage sportif ou encore le
roller, le wushu, le duathlon...
La France termine cette 12e édition dans le Top 5 avec 38 médailles, dont 11 en or.
Félicitations à nos athlètes.
Nos Bleus ont brillamment démontré la capacité de la France à exceller dans toutes les disciplines.
L'occasion aussi de se familiariser avec les sports additionnels au programme des Jeux de Los Angeles 2028 : squash, lacrosse, flag football et base-ball-softball.
Rendez-vous à Karlsruhe 🇩🇪 en 2029 pour les prochains Jeux Mondiaux !
Charlotte Parmentier-Lecocq (ministre déléguée auprès de
la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargée
de l’Autonomie et du Handicap)
> On croit souvent que la perte d’autonomie est une affaire de demain. Pourtant, d’ici 2030, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans. Nous vivons plus longtemps, et c’est une chance !
Mais bien vieillir, ça n’attend pas. C’est pourquoi nous adaptons nos services et aides pour que chacun puisse rester actif, autonome et en sécurité chez soi.
Voici comment nous agissons dès maintenant pour accompagner le vieillissement :
- 75 millions d’euros pour améliorer la mobilité et les conditions de travail des professionnels de l’aide à domicile.
- Le programme ICOPE pour prévenir la perte d’autonomie dès 60 ans.
- Le service public départemental de l'autonomie (SPDA).
- MaPrimeAdapt’
> Le répit des aidants avance !
Avec ce nouveau décret, nous ouvrons la voie à des solutions concrètes : relayage à domicile et séjours aidant-aidé.
Ces dispositifs permettront :
- aux aidants de souffler,
- aux personnes accompagnées de garder la continuité et la qualité de leur accompagnement,
- aux professionnels d’agir dans un cadre clair, adapté et reconnu.
C’est une avancée attendue et saluée par le terrain. Elle traduit une conviction forte : prendre soin de celles et ceux qui aident, c’est aussi prendre soin de toute notre société.
J’invite tous les acteurs de l’accompagnement et du répit à poursuivre cet élan collectif pour soutenir les aidants partout sur le territoire.
Clara Chappaz (ministre déléguée auprès du ministre de
l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique)
> Concernant les dérives constatées sur la chaîne «Jeanpormanove» sur Kick en décembre 2024, une enquête est en cours sur les agissements présumés des streamers depuis les signalements de Mediapart, menée par le service de police judiciaire de Nice sous différents chefs d’accusation.
La justice mènera son travail pour faire aboutir cette enquête et pour éclaircir les circonstances tragiques du décès de Jean Pormanove, sur lequel une deuxième enquête est ouverte.
Toutes les plateformes ont la responsabilité légale de retirer les contenus manifestement illicites dont ils ont connaissance. Face aux dérives, nous pouvons collectivement agir en les signalant directement aux plateformes et via Pharos.
Dans le cadre du Règlement européen sur les Services Numériques (ou DSA), les plus grosses plateformes ont aussi la nouvelle responsabilité de lutter contre les risques systémiques comme la protection des mineurs, la santé publique ou la sécurité des personnes. Des enquêtes sont en cours sur certaines d’entre elles. Il faut qu’elles aillent au bout.
Depuis ma prise de fonction, j’ai fait de la protection des citoyens en ligne une priorité de mon action et je continuerai à me battre pour construire un internet plus sûr, notamment pour nos enfants.
Benjamin Haddad (ministre délégué auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] les Européens, les Américains et les Ukrainiens veulent la paix.
La Russie continue son agression tous les jours. S’il refuse d’arrêter le meurtre, nous devrons augmenter la pression.
> [Agression de Poutine
contre l’Ukraine] Dans un monde plus dangereux, les Européens doivent
prendre davantage en charge leur sécurité.
L’Ukraine est le premier test : c’est pourquoi nous devons renforcer les garanties de sécurité.
> [Agression de Poutine
contre l’Ukraine] Les bombardements russes continuent tous les
jours : Vladimir Poutine ne veut pas la paix, on ne peut pas lui faire
confiance.
C’est pourquoi nous aurons besoin de solides garanties de sécurité et d’un soutien continu à l’armée ukrainienne pour assurer la paix.
La faiblesse encouragera l’agression.
► Partis
politiques
● Renaissance
Gabriel Attal (député, secrétaire général de Renaissance, président du groupe Ensemble pour la république à l’Assemblée nationale)
> Un homme est mort en direct. Sur les réseaux sociaux. Devant des milliers de personnes. Le décès de Jean Pormanove, de son vrai nom, Raphaël Graven, est d’abord un drame. Et je veux dire à sa famille et ses proches toutes mes condoléances.
Mais c’est aussi une révélation brutale. Une révélation brutale de réseaux sociaux devenus les nouveaux jeux du cirque. Où un homme peut être humilié, insulté, frappé, mutilé, pendant des mois, dans une sordide course aux likes. Une révélation brutale de plateformes qui restent encore trop des zones de non-droit.
Où tout est permis.
Où rien n’est modéré.
Où tout est accessible à toutes et à tous, quel que soit l’âge.
Une révélation brutale de l’impact des réseaux sociaux sur notre jeunesse. À force de formats courts, nos jeunes deviennent des toxicomanes des réseaux sociaux. Addicts aux images qui se succèdent, aux discours chocs et aux actes toujours plus violents.
Alors, il faut agir.
D’abord, en demandant justice pour Jean Pormanove. Chacun doit être mis devant ses responsabilités et répondre de ses actes : ses bourreaux comme les plateformes.
Agir ensuite pour nos jeunes, et j’ai fait des propositions fortes, fermes, concrètes :
- Deux dépistages de l’addiction aux écrans, le premier à l’entrée du collège et le second au lycée. Pour savoir détecter et prendre en charge l’addiction au plus vite.
- Interdiction stricte des réseaux sociaux avant 15 ans et instauration d’un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans.
- Limitation forte du temps d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de plus de 15 ans et passage en noir et blanc des images après 30 minutes d’utilisation consécutives. Moins de couleurs, moins de dopamine, moins d’addictions.
- Création d’une taxe sur les plateformes pour financer la recherche sur l’addiction aux écrans et pour la santé mentale.
Nous fonçons droit vers un désastre sanitaire, éducatif et sociétal. Bâtissons une bulle de protection autour de notre jeunesse.
C’est mon combat. Et je continuerai à le porter avec vous.
Jean-René Cazeneuve (député)
> Le 10septembre il y aura bien 2 France. Celle qui appelle au blocage et se nourrit du chaos, celle qui veut faire avancer notre pays et propose des solutions dans un contexte si difficile.
► Autres
● Organisations centristes
♦ Renew Europe
(Députés français du groupe centriste au Parlement européen)
Valérie Hayer (députée, présidente)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] les Européens, notamment sous l'impulsion du président de la République, ont obtenu à Washington un engagement des États-Unis sur les garanties de sécurité. C'est le préalable à toute discussion avec Vladimir Poutine sur un éventuel cessez-le-feu.
> [Crise de Gaza] Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu est un obstacle à la paix. La seule voie possible, c'est celle diplomatique. L'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République est la bonne solution. Elle permettra de garantir la sécurité du peuple palestinien mais aussi du peuple israélien.
> La mort du streamer Jean Pormanove est particulièrement choquante. Cela interroge sur la société dans laquelle on vit et sur la responsabilité des plateformes. Au niveau européen, on a voté le DSA sur la régulation des contenus en ligne. Il faut que cette loi soit appliquée parce que l'autorégulation ne fonctionne pas : Kick était au courant depuis des mois et aucune action n'avait été entreprise.
● Personnalités
centristes
Sarah El Hairy (haut-commissaire à l’Enfance)
> [AdopRrisk] Je me réjouis de cette annonce sur un travail scientifique portant sur les adoptions illégales. Trop d’enfants, aujourd’hui adultes, souffrent suite à ces pratiques. Avec cette étude et les travaux que j’ai engagés, je veux que la France regarde en face les errements du passé.
> Chaque année, des milliers d'enfants ne partent pas en vacances. Pour ses 80 ans, le Secours populaire leur offre une journée inoubliable. C’est de la joie, des rencontres et du partage. Merci aux bénévoles qui font vivre ces «Vacances de ouf»!
