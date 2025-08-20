La Quotidienne centriste du 20 août 2025. Netanyahu: après les corruptions et les tueries, les insultes

Benjamin Netanyahu devrait être en prison pour les affaires de corruption qui le touchent depuis plusieurs années.
Extrémiste depuis toujours et partisan du grand Israël où les Palestiniens n’ont pas leur place, il est en train de mettre en place – suite aux horreurs commises le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas –, avec la destruction de Gaza et les nombreuses victimes civiles, l’éviction de ceux-ci, certaines informations affirmant même qu’il aurait pris contact avec les autorités du Sud-Soudan pour les y déporter après de vaines tentatives en direction de l’Égypte et de la Jordanie.
La communauté internationale dans son ensemble sauf quelques dirigeants dont Donald Trump, condamne ses agissements qui ont même amené plusieurs pays déjà en faveur d’une solution à deux États – juif et palestinien – à reconnaître ou à le faire bientôt un État de Palestine.
Ce qui a provoqué l’ire du personnage et de ses soutiens en Israël et ailleurs.
Et dans cette propagande qu’il sert quotidiennement d’une lutte à mort contre les ennemis d’Israël qui comprend les enfants de Gaza, il vient de passer à l’insulte des politiques qui n’acceptent pas ses destructions et ses crimes.
C’est le cas d’Emmanuel Macron qui a, en plus, généré tout un mouvement de reconnaissance d’un État de Palestine en décidant que la France y souscrivait.
Dans une lettre publique, Benjamin Netanyahu l’accuse ainsi «d’alimenter le feu antisémite».
Et il ajoute un autre mensonge:
«Je suis préoccupé par la montée alarmante de l’antisémitisme en France et par le manque d’actions décisives de votre gouvernement pour y faire face. Ces dernières années, l’antisémitisme a ravagé les villes françaises.»
Puis il ordonne au président français de «remplacer la faiblesse par l’action, l’apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire : la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025.»
Une missive violente et haineuse jugée évidemment inacceptable par la France et qui fait, évidemment, l’apologie de Donald Trump…
Si l’Elysée a indiqué que le Président de la République y répondrait par écrit, ce que l’on peut dire c’est que si l’antisionisme et l’antisémitisme se sont accrus ces derniers mois c’est surtout à cause de Benjamin Netanyahu et qu’il a écorné, une fois de plus, dans sa fonction de premier ministre l’image d’Israël et cette fois-ci pour longtemps.
Et que ce n’est pas en insultant des soutiens sans faille d’Israël et des combattants inlassables de l’antisémitisme comme Emmanuel Macron qu’il va la rétablir.
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.