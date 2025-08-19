La Quotidienne centriste du 19 août 2025. Ukraine, un jeu de poker menteur avec Poutine en aigrefin?

Poutine veut bien rencontrer Zelensky mais… à Moscou!
Poutine veut bien la paix mais si l’Ukraine devient… un appendice de la Russie!
Et s’il n’obtient pas gain de cause ce ne sera pas de sa faute mais de celle… des Européens!
Ce serait risible si l’on ne parlait pas d’un criminel de guerre dont les agissements ressemblent à mix entre Staline et Hitler.
Car, Poutine comme en son temps Hitler ne parle que de paix pendant qu’il fait une guerre sale et qu’il fait porter la responsabilité de son agression sur les autres, les juifs et les démocraties pour Hitler, les Ukrainiens et, toujours, les démocraties pour Poutine.
Au milieu, on trouve le lamentable Trump qui parle de paix sans imposer de cessez-le-feu à Poutine, en ne le menaçant même plus de sanctions s’il ne cesse pas son agression et qui a repris l’essentiel de ses demandes pour tenter de les imposer Zelensky et aux Européens.
Ceux-ci qui, connaissant dorénavant le narcissisme mégalomaniaque de l’extrémiste populiste étasunien, sa vanité et sa fatuité, agissent en le couvrant d’éloges pour tenter de le mettre de leur côté, celui du droit et de la justice, alors qu’il a sans doute déjà décidé de contenter son ami du Kremlin qu’il a longuement applaudi à Anchorage ce qu’il n’a évidemment pas fait pour Zelensky à la Maison blanche.
Oui, tout cela est un jeu de poker menteur avec l’aigrefin Poutine et le cave Trump dont les Européens espèrent qu’il se rebiffe…
