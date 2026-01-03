Propos centristes. France – Maduro aux mains des Américains / Incendie de Cran-Montana / Viol d’une fillette de 10 ans dans un foyer de l’ASE / Poupées pédopornographiques Shein: acheteur condamné / Budget 2026 / Souveraineté numérique…

Voici une sélection, ce 3 janvier 2026, des propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France à propos de la nomination du gouvernement puis de la démission du premier ministre.
► Emmanuel Macron (Président de la
République)
> Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le Président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m’entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d’incertitude.
► Sébastien Lecornu (Premier ministre)
[Nota: Nous faisons figurer Sébastien Lecornu dans cette liste alors qu’il n’est pas centriste mais appartient à l’aile droite de Renaissance, parti centriste/central et qu’il s’est toujours défini comme un homme de droite; c’est à ce titre que ses propos sont retranscrits ici et du fait qu’il a composé un gouvernement d’axe central.]
> Le prix de l’abonnement de tous les contrats de fourniture d’électricité baisse au 1er février 2026. 540 millions d’euros sont rendus au pouvoir d’achat des Français grâce à une baisse de 25 % de la Contribution tarifaire d’acheminement que vient d’annoncer le Ministre Roland Lescure. En moyenne, l’abonnement diminue de 5 %, soit 10 € par an pour les ménages et jusqu’à 200 € pour certains professionnels comme les boulangers. Un premier pas concret pour réduire la facture d’électricité et préparer la présentation dans quelques semaines du grand plan d’électrification des usages, au service de notre souveraineté énergétique.
► Gouvernement
● Ministres centristes/centraux
Catherine Vautrin (ministre des Armées et des Anciens combattants)
> Toute ma solidarité va aux victimes de l’incendie survenu à Crans-Montana et à leurs proches. À la demande des autorités suisses et en lien étroit avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Santé, dans le cadre de la coordination interministérielle engagée, les armées françaises sont mobilisées pour appuyer la prise en charge des blessés, en particulier des grands brûlés. Le service de santé des armées a immédiatement mis en alerte ses capacités spécialisées, notamment les services de grands brûlés des hôpitaux militaires de Percy à Clamart et de Sainte-Anne à Toulon ; une équipe dédiée d’évaluation et d’orientation des blessés a été déployée pour soutenir le travail des autorités sanitaires suisses.
> Merci pour ce que vous faites et pour ce que vous représentez. À 150 km de la Russie, votre engagement incarne la France qui protège, qui tient et qui assume ses responsabilités. En ce 31 décembre, partagé avec nos militaires déployés sur le camp de Tapa en Estonie, j’ai mesuré la force de cet esprit de cohésion et de service. Pendant que beaucoup se retrouvent en famille, des femmes et des hommes servent, veillent et protègent, en France comme partout dans le monde.
Roland Lescure (ministre de l’Economie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique)
> Protéger le pouvoir d’achat, soutenir nos entreprises, préparer l’avenir, telles sont mes obsessions du quotidien. Orchestrer et planifier la transition écologique, industrielle et numérique dans une Europe plus forte ont été les moteurs de 2025 et seront les objectifs de 2026.
2026 sera une année d’action, d’engagement et de progrès.
Chaque jour depuis trois mois, c’est un honneur au quotidien de servir, aux côtés de mes collègues et sous l’autorité du Premier ministre, d’agents engagés, d’entreprises qui font notre fierté et de parlementaires avec qui nous préparons l’avenir du pays.
Ma conviction est intacte : la France doit être à la fois le bouclier de ses citoyens et le moteur de son destin.
Agissons ensemble pour transformer 2026.
> Au 1er février 2026, le prix de
l’abonnement d’électricité va baisser de 5 % par an. Le Premier ministre
s’y était engagé, nous agissons. Nous réduisons la contribution tarifaire
d’acheminement (CTA) sur l’ensemble des factures des Français pour avoir un
impact direct, efficace et immédiat.
Concrètement, pour un ménage, la baisse sera de l’ordre de 10€ par an. Pour un boulanger qui consomme de l’électricité, cette baisse pourra atteindre 200€ par an. Cette mesure réglementaire rentrera en vigueur dès le 1er février après les consultations des instances concernées pour 21 jours.
Jean-Noël Barrot (ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères)
> En confisquant le pouvoir au peuple vénézuélien, en le privant de ses libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'auto-détermination. La France s'est engagée avec constance, notamment par ses actions de médiation, en faveur du respect de la souveraineté du peuple vénézuélien, dont la voix doit primer. L'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir. La multiplication des violations de ce principe par des nations investies de la responsabilité principale de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies aura de lourdes conséquences sur la sécurité du monde, qui n'épargneront personne. Instruite par l'Histoire, la France s'y prépare, mais ne peut s'y résoudre. Elle réitère son attachement à la Charte des Nations unies, qui doit continuer de guider l’action internationale des États, toujours et partout.
> Le drame survenu à Crans-Montana aura un terrible bilan humain et nos pensées sont avec le peuple suisse et les familles endeuillées ou toujours à la recherche d’information sur leurs proches. La France, ainsi que d’autres partenaires européens, sont mobilisés pour porter assistance aux autorités suisses, aux victimes et à leurs familles. Nos équipes diplomatiques et consulaires sont sur place et à la tâche depuis hier. À ce stade, nous savons que 14 Français ont été blessés et pris en charge. 8 de nos compatriotes n’ont pas encore été localisés. Les équipes du Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères sont joignables au 01 53 59 11 10 pour les personnes toujours à la recherche d’information concernant un proche sur place. Dans ce moment, chacun doit laisser les secours, autorités sanitaires, diplomatiques et de sécurité civile remplir leur mission, exercées avec des défis importants de coordination. Le respect dû aux victimes et à leurs proches invite à éviter les conjectures tant qu’aucune confirmation officielle n’est intervenue s’agissant de leur situation. Je salue la coordination interministérielle et l’engagement précieux des équipes des ministères de la Santé, de l’Intérieur et des Armées aux côtés des agents du Quai d’Orsay. D’ici ce soir, la France aura par ailleurs accueilli 11 personnes dans ses hôpitaux à Lyon, Metz, Nantes et en région parisienne, dont trois ressortissants suisses. Nous avons également dépêché sur place une équipe spécialisée dans les pathologies liées aux grandes brûlures, en soutien et à la demande de la Suisse. Les besoins seront réévalués quotidiennement et nous continuerons de porter assistance à nos voisins autant que nécessaire.
> Deepfakes à caractère sexuel : depuis l’entrée en vigueur de la loi que j’ai portée dans mes fonctions de ministre du Numérique, le code pénal est clair. Jusqu’à 3 ans de prison et 75 000€ d’amende. Nul ne saurait impunément bafouer la dignité des femmes. Portez plainte, la loi est là pour vous protéger !
Stéphanie Rist (ministre de la Santé, des
Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> [Viol d’une fillette de 10 ans dans un foyer de l’aide sociale (ASE) de Paris] Les faits révélés sont d’une extrême gravité. Toute violence sexuelle à l’encontre d’un enfant est inacceptable et appelle une réponse immédiate de l’État. Dès le signalement, les services judiciaires et administratifs compétents ont été saisis et des mesures de protection sans délai ont été mises en œuvre. Une enquête est en cours. La protection de l’enfance est une obligation républicaine absolue. La parole des enfants doit être entendue, protégée et suivie d’actes. Toute la lumière sera faite et les responsabilités établies. J'exprime mon plein soutien à l’enfant victime et à sa famille.
Je souhaite vous tenir informés de
l’évolution de la situation à la suite du drame survenu à Crans-Montana. La
mobilisation européenne est désormais achevée :
– 35 patients ont été transférés depuis la Suisse vers 5 pays européens
– 17 patients ont été pris en charge par la France, dans un esprit de solidarité européenne
Conformément au plan européen de réponse aux afflux de patients brûlés, qui fixe un objectif de transferts avant 96 heures, l’ensemble des transferts a pu être réalisé avant 72 heures. Un poste d’urgence médico-psychologique (PUMP) a été mis en place aujourd’hui afin d’assurer un soutien psychologique aux familles des ressortissants français disparus.
La France reste pleinement mobilisée en cas de demandes ponctuelles de transferts formulées par les autorités suisses.
Je tiens à saluer l’engagement exemplaire des hôpitaux, des équipes de SMUR, la mobilisation du Centre de crise CORRUSS, en lien étroit avec les agences régionales de santé, ainsi que celle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Service de santé des armées, qui ont permis une prise en charge rapide et coordonnée.
Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble des personnes touchées par ce drame.
David Amiel (ministre délégué
auprès de la ministre de l’action et des comptes publics chargé de la
Fonction publique et de la Réforme de l’État)
> L'année 2026 commence avec un budget de la sécurité sociale, c'est la moitié de la dépense publique et la méthode nouvelle du Premier ministre de Sébastien Lecornu a permis de l'adopter sans 49.3. Il reste l'autre moitié de la dépense publique qui est effectivement le Budget de l'État et puis les transferts aux collectivités locales. On sait depuis le début que c'est le plus difficile parce que ça a une portée symbolique plus forte et on sait que dans une classe politique qui est obsédée par l'élection présidentielle de 2027, on a certains qui se disent «si je fais un compromis maintenant sur le budget de l'État, alors le cœur le plus dur de mon électorat m'en voudra dans un an». D'autres qui se disent le temps joue contre moi. Il faut pouvoir accélérer les élections parce qu’il faut pouvoir créer une crise le plus rapidement possible.
Moi, je suis fier d'appartenir à une famille politique qui, avec Gabriel Attal, a fait depuis le début le choix du dialogue pour éviter le blocage et je crois que ce bon sens peut prévaloir dans les prochaines semaines.
> [Non-remplacement d'un poste de fonctionnaire sur deux] Moi, je n'y suis pas favorable. J'ai eu l'occasion de le dire au Sénat parce que je crois justement, les années précédentes l'ont montré, qu'on a besoin d'agents publics de terrain, de première ligne pour désengorger les tribunaux, pour renforcer la présence policière sur le terrain, pour accompagner les élèves en situation de handicap. Et puis, par ailleurs, quand on regarde les 30 dernières années, les dépenses publiques n'augmente pas pour les services publics.
● Autres ministres
Gérald Darmanin (garde des sceaux, ministre de la Justice)
> Belle et heureuse année 2026 à toutes et tous. Je souhaite à notre beau et grand pays une année d’ambition, d’audace, de création, de solidarité et d’optimisme, qui caractérisent le génie Français. Vivent les Françaises et les Français et vive la France !
Maud Bregeon (porte-parole du
Gouvernement)
> Le Budget doit désormais aboutir en janvier, loin du délire fiscal que certains décrivent. Il n’y a ni croissance économique, ni rayonnement industriel, ni progrès social sans stabilité politique et visibilité.
> [Budget] Les discussions avancent. En toile de fond, il y a d’abord l’enjeu du déficit, qui devra être sous le seuil de 5% du PIB. Pour rappel, l’Assemblée n’a pas encore examiné les dépenses et le Sénat a arrêté un déficit budgétaire à 5,3%. Nous ne transigerons pas sur ce cap, il en va de notre souveraineté. Il y a ensuite des désaccords, notamment sur l’effort demandé aux collectivités territoriales, et sa répartition entre elles. Nous entendons aussi les groupes qui veulent davantage protéger certains secteurs, comme l’université et la recherche.
Alice Rufo (ministre déléguée auprès du
ministre de l’Intérieur de la ministre des Armées et des Anciens
combattants)
> Ginette Kolinka survivante du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau élevée au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Combattante de la mémoire, elle enseigne à nos jeunes la réalité destructrice de l’antisémitisme et ce que l’humanité a de meilleur.
Anne Le Henanff (ministre déléguée
auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle, énergétique et numérique chargée de l’Intelligence artificielle
et du Numérique)
> La souveraineté numérique est le fil rouge de mon action. Nous avons déjà obtenu une victoire très concrète lors du sommet de Berlin pour la souveraineté numérique. Avec les Allemands, nous avons réussi à converger sur le principe de préférence européenne. C'est inédit. C'est aussi à Berlin que nos champions français et allemands ont décidé d'unir leur force écran.
Nous devons protéger les plus jeunes des risques et des dangers liés aux réseaux sociaux. C'est un combat qui me tient profondément à cœur. Je prépare un projet de loi qui sera prêt dès janvier 2026 pour instaurer une majorité numérique en France. À 15 ans, laissons à nos enfants, le droit d’être des enfants.
Je porte aussi ce combat au niveau européen, aux côtés du président de la République pour convaincre les autres pays de rejoindre la France.
Plateforme: aucune plateforme n'est au-dessus de nos lois. Nous l'avons prouvé avec Shein en obtenant le retrait de leur marketplace en France. Nous l'avons prouvé avec X, première plateforme à être condamnée par la Commission européenne, dans le cadre du règlement des services numériques, à une amende de 120 millions d'euros.
Avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, nous continuerons à être intransigeants.
La french tech; ce sont des femmes et des hommes engagés partout en France pour notre compétitivité et pour notre souveraineté. Je veux remercier les équipes de la mission French tech qui font vivre ce collectif chaque jour.
Je veux aussi féliciter tous les entrepreneurs aux quatre coins du pays, à l'étranger, qui innovent, créent, osent et font notre fierté collective. (…)
Le premier sommet Choose France édition France a permis d'annoncer plus de 30 milliards d'euros d'investissements, donc 4 milliards investis pour développer un centre de données de grande ampleur en Seine-et-Marne, en partenariat avec EDF et 2,5 milliards annoncés.
Le numérique et l'IA créent des emplois partout dans le pays. Il faut continuer. .J'ai commencé à déployer notre stratégie pour créer d'autres mistrals, d'autres champions européens de l'IA. Pour que la France et l'Europe jouent le premier rôle dans la compétition internationale, j'ai notamment nommé de 500 ambassadeurs IA venus de toutes les régions de France pour diffuser l'IA dans nos PME, nos TPE, nos ETI et surtout dans tous nos territoires. Avec David Amiel, nous avons aussi noué des projets de partenariat avec Mistral et avec doctrine pour que l'État montre l'exemple et se dote de solutions souveraines et efficaces.
Charlotte Parmentier-Lecocq (ministre
délégué de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des
Personnes handicapées chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées)
> Pour cette nouvelle année, nous restons pleinement mobilisés et continuerons à avancer sur nos grands chantiers, notamment, avec le lancement du Plan Grand Âge et la tenue de la Conférence nationale du Handicap.
► Partis politiques
● Renaissance
[Nota: dans ce parti, les propos de ses membres qui ne sont pas centristes et se considèrent à droite ou à gauche ne sont plus retranscrits]
> Inflation, croissance, productivité : grâce à notre détermination depuis 2017, notre travail paie et la France avance. Oui, nous avons raison de croire en notre pays, en ses atouts et en ses forces !
Gabriel Attal (député, secrétaire général
de Renaissance, président du groupe Ensemble pour la république à l’Assemblée
nationale)
> L’intervention décidée par le Président Trump au Venezuela commande avant tout lucidité et pragmatisme de notre part. Comme lors des réactions à l’opération américaine en Iran de juin dernier, il y a une forme d’hypocrisie derrière les atermoiements à réagir, les déclarations de façade et les condamnations sans effet. Nicolas Maduro est un dictateur qui a opprimé son peuple et ruiné son pays, contre les aspirations des Vénézuéliens à vivre libres. Alors je le dis sans ambages : je ne regrette pas son départ. Ce qui importe le plus pour les jours et les mois à venir, c’est que ce soit la liberté du peuple vénézuélien qui prime, et non les intérêts économiques et pétroliers des États-Unis. La France, l’Europe, doivent s’en assurer. Regardons cliniquement les choses : ces événements sont surtout un signe supplémentaire que le monde est désormais régi par la force. Dans ce monde dangereux et violent, les Européens ont évidemment des valeurs à défendre. Mais ils le font aujourd’hui en spectateurs impuissants du délitement de toute forme de règle, et trop souvent en défenseurs béats d’institutions désormais totalement dépassées. Se contenter d’être les derniers à défendre et respecter la Charte des Nations unies, ou encore les règles de l’OMC quand il s’agit du commerce international, c’est sans doute être cohérents avec notre Histoire et fidèles à notre doctrine. Mais c’est surtout être complètement effacés. À ces responsables européens et français pétris de bonnes intentions, je le dis clairement : hélas, nous n'avons plus les moyens de ces indignations. Le monde, les grandes puissances, ne nous attendent pas, ni à Washington, ni même à Pékin. Cela peut et doit changer. Pour cela, même les démocraties doivent retrouver la voie de la force si elles veulent continuer d'espérer que le droit prévale de nouveau. Et pour la France, la force c'est notre capacité militaire à renforcer plus que jamais, notre refus de nous laisser effacer, et c'est l'Europe, seule à même d’hisser notre continent à la hauteur des défis qui viennent.
> Du plus profond du cœur, je vous souhaite une année 2026 pleine d’élan et d’énergie. Une année d’espoir, de confiance, où rien ne nous arrête. Que le bonheur vous accompagne, que la sérénité vous porte, et que vos projets se transforment en réussites. 2026 commence — faisons-en une année de mouvement et d’audace !
Agnès Pannier-Runacher (députée)
> Défendre le droit international n’exclut ni la lucidité ni la responsabilité. Refuser la loi du plus fort ne signifie pas en ignorer les conséquences lorsqu’elle s’impose. Gouverner, c’est aussi se préparer. Cela implique de ne pas détourner le regard face au rôle structurant des intérêts pétroliers dans certaines décisions américaines. La France reste fidèle à ses principes, tout en assumant son devoir premier : protéger les Français et les valeurs démocratiques auxquelles elle croit. Ce moment appelle aussi une clarification de la part des groupes politiques : on ne peut durablement dénoncer les violations du droit tout en restant ambigu face à ceux qui les pratiquent, qu’il s’agisse de Donald Trump ou de Vladimir Poutine. Nous, nous choisirons toujours de défendre et protéger la France et les Français.
Jean-René Cazeneuve (député)
> Les vœux du Président Emmanuel Macron empreints de gravité (sur la situation internationale et nos propres divisions) et de volontarisme (ses priorités, l'action du gouvernement et l'engagement des Français). Regardons devant, regardons loin !
Constance Le Grip (députée)
> Les forces du régime des mollahs tirent à balles réelles sur des manifestants descendus dans la rue pour clamer leur aspiration à la liberté, la démocratie et des conditions de vie décente. Peut-être est-il temps de faire entendre un soutien au peuple iranien et une mise en garde ferme à l'encontre de la théocratie islamiste et de ses affidés... À Téhéran, on tue !!
● MoDem
Marc Fesneau (député, président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale)
> En ce premier janvier, je veux vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2026. Je vous souhaite et nous souhaite d’abord la santé, sans laquelle tout devient difficile. Et je souhaite à chacun tout ce qui fait une année réussie : des instants de sérénité, des projets qui avancent et des moments simples et authentiques auprès de ceux qui comptent vraiment. Que 2026 nous permette aussi, plus collectivement, de faire vivre un esprit de proximité, de respect et de dialogue. On parle trop souvent de ce qui nous oppose et de ce qui ne va pas. Prenons plutôt le temps de dire aussi ce qui nous rassemble et ce dont nous devrions être légitimement fiers et que, souvent, le monde nous envie.
● Parti radical
Nathalie Delattre (présidente)
> En soutien total du peuple iranien face à une théocratie violente & liberticide. Cette révolte est politique, contre un régime qui nie les droits fondamentaux, dont ceux des femmes. La réduire au pouvoir d’achat est une lecture biaisée & complaisante envers l’islamisme politique.
► Autres
● Organisations centristes
♦ Renew Europe
(Députés français du groupe centriste au Parlement européen)
Valérie Hayer (députée, présidente)
> Le régime de Nicolás Maduro a confisqué le pouvoir, réprimé son peuple et détruit les libertés fondamentales. Il porte une responsabilité majeure dans l’effondrement démocratique du pays. Aucune complaisance n’est possible à l’égard d’un régime autoritaire qui nie la souveraineté populaire. Mais l’intervention militaire américaine constitue une violation grave du droit international et de la Charte des Nations unies qui bafoue le principe de non-recours à la force. Ces violations fragilisent l’ordre international et créent des précédents dangereux pour la sécurité mondiale. L’avenir du Venezuela ne peut être imposé de l’extérieur. Il doit être démocratique et décidé par les Vénézuéliens eux-mêmes, aux côtés de l’opposition démocratique que nous soutenons.
Nathalie Loiseau (députée)
> La destitution de Maduro viole le droit qu’il avait lui-même violé : ce dictateur était illégitime et avait ruiné son pays. Pour autant, les Etats-Unis de Donald Trump renouent avec les errements des changements de régime imposés, qui n’ont jamais donné de bons résultats à terme.
> Bachar El Assad en Syrie, Nicolas Maduro au Venezuela, on comprend que le régime iranien soit nerveux. Être allié de la Russie de Poutine ne garantit plus grand chose.
> Pour ceux qui croyaient que c’était une intervention de rétablissement de la démocratie, de lutte contre le terrorisme et le narco-trafic que les Etats-Unis menaient au Venezuela, Donald Trump n’a pas été long à les détromper.
Christophe Grudler (député)
> Profondément attristé par la tragédie de Crans-Montana. En tant que Rapporteur du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, je veux adresser tout mon soutien aux victimes, aux familles et au peuple suisse. L’Europe est solidaire de la Suisse dans cette épreuve.
● Personnalités centristes
Clément Beaune (haut-commissaire au Plan)
> En ce début d’année 2026, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de fraternité et d’engagement. Dans un monde gouverné par l’urgence, sachons préserver le temps long, la réflexion, la vision. Belle et heureuse année 2026 à vous et à vos proches !
Comme le disait le Président Mitterrand : « Les pays qui réfléchissent à leur avenir sont en avance sur les autres. »
> Ce 3 janvier, le Plan, fondé par le général de Gaulle et Jean Monnet, a 80 ans. Et de longues décennies devant lui !
Sarah El Hairy (haut-commissaire à
l’Enfance)
> [Poupées pédopornographiques : six mois de prison pour l’acheteur] Premier procès depuis l’affaire Shein. Je ferai en sorte que ce ne soit pas le dernier. Acheter des poupées sexuelles à l’effigie d’enfants, c’est de la pédocriminalité. Point. (…)
Chaque acheteur est un danger potentiel. J’ai exigé que les plateformes transmettent tous les noms à la justice. Pour protéger les enfants, aucune complaisance n’est possible.
