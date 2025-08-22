La Quotidienne centriste du 22 août 2025. Être anti-Netanyahu, ce n’est pas être antisémite

Dans une convergence étonnante et pour des raisons différentes, l’extrême-droite et l’extrême-gauche estiment qu’être contre le premier ministre israélien et sa politique populiste et radicale, c’est être antisémite (antisioniste est le terme utilisé par l’extrême-gauche mais le fond est, lui, antisémite).
Pour l’extrême-droite, critiquer la politique de Netanyahu notamment vis-à-vis des Palestiniens, c’est s’attaquer à Israël et donc aux juifs, donc être antisémite.
Ce rapprochement aussi frauduleux qu’abjecte signifierait que toute personne qui n’est pas d’accord avec les décisions d’un populiste extrémiste juif serait, par nature, antisémite.
C’est d’ailleurs ce qu’a signifié Netanyahu dans sa missive contre Emmanuel Macron dont la faute est de s’élever contre les crimes que commet celui-ci à Gaza, un territoire que l’ONU vient de déclarer en état de famine.
Si l’on va jusqu’au bout de ce raisonnement, tout adversaire politique de Netanyahu en Israël serait donc antisémite!
Pour l’extrême-gauche, Netanyahu n’est pas un politicien marqué à l’extrême-droite mais, en réalité, la main même des desseins voire des machinations du peuple juif.
La critiquer, le condamner et mener une lutte à son encontre en soutenant tous les antisémites comme les terroristes du Hamas rebaptisés en résistants, c’est pour elle dénoncer le projet sioniste et c’est blâmer l’ensemble des juifs qu’ils soient israéliens ou d’une autre nationalité.
C’est ce que signifie constamment Jean-Luc Mélenchon.
Réduire les juifs à Netanyahu pour faire de ce dernier le réceptacle de l’antisémitisme est une volonté de diviser et de ranger les gens dans deux catégories, les bons et les méchants, sachant que pour l’extrême-droite, les bons sont les méchants de l’extrême-gauche et vice-versa.
Mais être anti-Netanyahu ne peut en aucun cas déboucher sur l’antisémitisme, c’est uniquement combattre une politique qui, par bien des aspects, ressemble à celle de Poutine et trouve des convergences avec celle de Trump qui, pourtant, ne sont pas juifs…
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
