La Quotidienne centriste du 22 décembre 2025. L’après-Trump pourrait être bien pire

L’America fest, le rassemblement annuel de Turning Point USA, l’organisation créée et dirigée par l’activiste extrémiste et populiste, Charlie Kirk, jusqu’à son assassinat a montré, certes, une extrême-droite américaine très divisée et dont les leaders présents se sont invectivé les uns les autres mais, surtout, que l’ère post-Trump pourrait être bien pire que ce que nous voyons actuellement se passer aux Etats-Unis et avoir des conséquences encore plus désastreuses sur la démocratie républicaine libérale.
Tout le gratin de cette extrême-droite s’était donc donné rendez-vous à Phoenix dans l’Arizona.
On y a retrouvé des pro-nazis, des populistes extrémistes, des juifs ultra-orthodoxes aux côtés de suprémacistes blancs antisémites mais aussi racistes, des évangélistes fanatiques et autres masculinistes.
Et ce que l’on y a entendu fait froid dans le dos de la part de personnages qui n’ont que la haine à la bouche, la violence comme mode d’action et la revanche comme obsession.
C’est spécialement le cas du vice-président des Etats-Unis, JD Vance, qui se verrait bien dans le bureau ovale en 2028 si Trump n’arrive pas à devenir l’autocrate qu’il souhaite être en annulant la prochaine présidentielle ou en se présentant pour un troisième mandat alors que la Constitution l’interdit mais avec l’aval de la Cour suprême.
Et si c’est bien Vance qui sera le candidat des républicains, sa victoire serait encore bien pire que celle de Trump car le personnage est un vrai militant de l’extrême-droite la plus radicale dont nombre de ses figures le soutiennent déjà pour qu’il soit leur porte-drapeau en 2028.
A nouveau, lors de son intervention, il a utilisé les insultes et les menaces contre les démocrates.
Comme l’explique CNN, Vance a prononcé «un discours profondément partisan, empreint de nationalisme chrétien»
Il a ainsi exhorté les participants de l’America fest «à faire pression sur le Sénat, à majorité républicaine, pour qu'il approuve les juges nommés par Trump, afin de permettre ‘davantage de poursuites’ et une ‘justice plus rapide’».
De même, comme à son habitude, «Il a lancé des insultes aux démocrates à l'approche des élections de mi-mandat.»
Et il a conclu en affirmant:
«Je ne dis pas qu'il faut être chrétien pour être Américain. Je dis quelque chose de simple et de plus vrai : le christianisme est le rêve américain.»
Un christianisme qui est plus proche de celui du Ku Klux Klan que du message de Jésus.
