La Quotidienne centriste du 23 août 2025. Trump-Poutine, histoire de deux menteurs

Poutine ment sur l’Ukraine et sa volonté de paix.
Trump sait qu’il ment mais fait semblant de le croire, ce qui en fait un menteur.
Poutine veut l’écrasement de l’Ukraine et Trump le sachant ne fait rien pour l’empêcher d’agir d’autant qu’il n’en a pas grand-chose à faire des Ukrainiens.
Trump parle et menace mais n’a jamais joint l’action à la parole pour empêcher Poutine de tuer des civils dont des enfants.
Et il n’a toujours pas déclaré que Poutine était l’agresseur.
Poutine fait le contraire en agissant tout en prétendant qu’il veut le contraire de ce qu’il fait.
Poutine et Trump sont deux menteurs invétérés et pas seulement sur l’Ukraine mais leurs gouvernances ne sont que mensonges sur lesquels ils veulent bâtir chacun un nouvel ordre mondial à leurs bottes.
Bien sûr, Poutine ne pourra rien faire sans son mentor, le chinois Xi mais les deux hommes sont d’accord.
D’ailleurs, des indices montrent que le dictateur russe sera un allié bien présent lorsque le dictateur chinois décidera d’attaquer Taïwan.
Alors on verra certainement Trump brasser du vent mais sans agir parce que Taïwan comme l’Ukraine ne sont pas dans la partie du monde qu’il veut contrôler.
Sans doute qu’il en profitera pour reparler de l’annexion du Groenland et, pourquoi pas, du Canada…
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
