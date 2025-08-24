Propos centristes. Monde – Brésil: protection numérique des enfants / Venezuela: appel à la désobéissance civile / Etats-Unis: charcutage électoral des républicains / Etats-Unis: analyse d’Hillary Clinton sur Trump / Royaume-Uni: des centristes pour la proportionnelle / Le Canada contient la guerre commerciale de Trump…

Voici une sélection, ce 24 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne et dans le monde.
● Brésil
♦ União Brasil
Antonio Rueda (président)
> Au cours des deux derniers jours, la Chambre a pris des mesures décisives pour protéger les enfants dans l’environnement numérique: dans l’urgence le projet de loi 2.628/2022 a été approuvée. C’est ce qu’on appelle le «ECA Digital».
Le projet crée des règles claires : contrôle parental obligatoire, mécanismes de signalement, suppression immédiate de contenus nocifs et interdiction de l’adultération des enfants sur les réseaux sociaux.
Ce n’est pas une question de gouvernement ou d’opposition, c’est une question de protection des enfants. Maintenant le projet de loi suit son chemin au Sénat.
Que l’enfance brésilienne soit toujours une priorité.
> L’approbation
de notre statut est le fondement d’une alliance puissante, qui réunit deux
grands partis en une force unifiée prête à conduire le pays vers un avenir plus
prospère et juste.
Cette fédération est la réponse aux aspirations du peuple, qui réclame l’unité au lieu de la division, des actions concrètes au lieu de promesses creuses.
Nous disons oui à un Brésil où le centre-droit se renforce, où les valeurs comme la liberté économique, la sécurité publique et la famille sont prioritaires.
Nous disons non à l’extrémisme et oui au dialogue constructif.
Ce statut que nous approuvons aujourd’hui est notre pacte d’honneur, notre engagement avec le Brésil dont nous rêvons. Vive l’Union progressiste! Vive le Brésil!
> Le centre-droit
a toujours donné le ton de la modération et l’accent sur le projet de pays.
Aujourd’hui, on retrouve l’espoir que nous remettrons notre avenir au centre du débat.
Nous reviendrons, en tant que nation, à parler du Brésil, à penser au Brésil, à travailler pour le Brésil.
Notre meilleur, pour le meilleur du pays.
> [Première Convention nationale extraordinaire de l’Union Brésil] Nous allons délibérer sur la proposition de fédération avec les progressistes, ainsi que d’approuver le statut de la fédération.
> L’élection en
Bolivie apporte un tournant important et un signal positif pour toute la région:
en amenant 2 candidats de droite au second tour, la majorité du peuple a opté
pour une voie d’équilibre politique et de stabilité institutionnelle.
C’est un message clair que le pays cherche à surmonter les polarisations et à construire des consensus durables, en montrant la confiance dans le dialogue et l’équilibre, ainsi que l’importance de la responsabilité fiscale et administrative pour l’avenir du pays.
Le résultat partiel de l’élection bolivienne ouvre déjà la voie à la stabilité et à la modération, ce qui est très important pour la reprise économique du pays, direction dans laquelle nous croyons que le Brésil choisira également en 2026.
● Canada
♦ Gouvernement
Mark Carney (Premier ministre)
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Tout juste arrivé à Kiev, en Ukraine. En ce Jour de l’indépendance de l’Ukraine et à ce point tournant de son histoire, le Canada accroît son aide et ses efforts en vue d’une paix équitable et durable pour l’Ukraine.
> [Guerre commerciale de Trump / Accord entre le Canada
et les Etats-Unis] Tout au long de nos
négociations avec les États-Unis au sujet de notre nouvelle relation de
commerce et de sécurité, les objectifs du gouvernement du Canada ont été
constants :
- Protéger les travailleurs canadiens et leurs familles
- Renforcer la compétitivité des entreprises canadiennes
- Bâtir la plus forte économie du G7
Ces négociations ont lieu pendant que les États-Unis transforment leurs relations commerciales de fond en comble. Cette nouvelle politique commerciale américaine a plusieurs objectifs : augmenter les recettes récoltées au moyen des droits de douane, protéger les industries stratégiques, encourager l’investissement étranger aux États-Unis et modifier les politiques commerciales et non commerciales des partenaires des États-Unis.
À cette fin, les États-Unis ont annoncé une série de mesures commerciales, à commencer par l’imposition de droits de douane au Canada et au Mexique en vertu de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pour donner suite à leurs inquiétudes au sujet de la gestion frontalière et du trafic de fentanyl. Par la suite, les États-Unis ont imposé des droits de douane de manière réciproque à tous leurs partenaires commerciaux ainsi que de très importants droits de douane sectoriels partout dans le monde dans des industries stratégiques telles que l’acier, l’aluminium, l’automobile et le cuivre. Les États-Unis ont aussi appliqué des mesures commerciales substantielles à l’industrie du bois d’œuvre du Canada.
Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont conclu une série d’accords commerciaux avec divers pays, et ces accords ont certains aspects en commun :
- Droits de douane de base qui visent une grande variété de marchandises et sont considérablement plus élevés que par le passé. Le taux de droits de douane moyen imposé par les États-Unis à l’échelle internationale est passé d’un peu plus de 2 % à la fin de l’année dernière à près de 16 % à l’heure actuelle;
- Allègement limité ou inexistant des droits de douane sectoriels dans des industries stratégiques telles que l’acier et l’automobile;
- Engagements substantiels de la part des partenaires commerciaux des États-Unis pour qu’ils investissent aux États-Unis;
- Engagements substantiels de la part des partenaires commerciaux des États-Unis pour qu’ils mettent en œuvre d’importantes mesures de libéralisation commerciale unilatérales.
En conséquence, l’envergure des modifications apportées par les États-Unis à leurs politiques commerciales est devenue plus manifeste. Plus précisément, dans le cadre de la nouvelle approche américaine, les pays doivent maintenant « acheter leur accès à la plus grande économie mondiale » par le biais de droits de douane, d’investissements, d’une libéralisation commerciale unilatérale et de changements à leurs politiques dans leurs propres marchés.
Comme dans d’autres différends commerciaux passés, le Canada a imposé une série de droits de douane de manière réciproque. Leur objectif est de protéger les travailleurs et les entreprises du Canada et de favoriser un accord négocié avec les États-Unis. D’autres pays ont fait de même.
Sur une note positive, plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à l’égard de notre accord de libre-échange, l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), en indiquant que les exportations canadiennes aux États-Unis qui sont conformes à l’ACEUM ne feraient pas l’objet de droits de douane des États-Unis en vertu de l’IEEPA. En conséquence, le taux de droits de douane moyen actuel des États-Unis sur les marchandises canadiennes est de 5,6 % et demeure le plus faible parmi tous leurs partenaires commerciaux, et plus de 85 % du commerce canado-américain est maintenant exempté de droits de douane.
Soyons clairs : le Canada a en ce moment le meilleur accord commercial avec les États-Unis. Il est différent des accords du passé, mais il est déjà mieux que ceux que les États-Unis ont conclus avec tout autre pays. Nous nous affairons à régler les enjeux commerciaux en suspens avec les États-Unis, et pendant ce temps il est important de faire tout ce que nous pouvons pour préserver l’unique avantage que nous avons pour les travailleurs canadiens et leurs familles. Nous devrons donc nous appuyer sur l’ACEUM, qui sera revu sous peu, et nouer une nouvelle forme de partenariat de commerce et de sécurité.
Dans ce contexte, et conformément à l’engagement du Canada à respecter l’ACEUM, j’annonce aujourd’hui que le gouvernement du Canada prendra des mesures équivalentes à celles des États-Unis et éliminera tous les droits de douane canadiens sur les marchandises américaines qui sont visées par l’ACEUM. Cette décision entrera en vigueur le 1er septembre 2025. En bref, le Canada et les États-Unis rétablissent le libre-échange de la grande majorité de leurs marchandises.
Le Canada maintiendra ses droits de douane sur l’acier, l’aluminium et l’automobile pendant qu’il travaillera d’arrache-pied avec les États-Unis à résoudre les enjeux dans ces secteurs.
En ce moment, nous accordons en effet la priorité absolue à ces secteurs stratégiques et à l’avenir.
Le gouvernement du Canada entamera ses préparatifs en vue du processus d’examen de l’ACEUM prévu l’an prochain en lançant de nouvelles consultations à compter du mois prochain afin d’évaluer les priorités canadiennes dans le nouveau contexte commercial mondial.
De plus, à la suite de ma conversation avec le président des États-Unis hier, le Canada et les États-Unis intensifieront leurs discussions afin d’aborder les défis commerciaux actuels dans des secteurs stratégiques et de saisir les importantes occasions qui se présentent actuellement pour établir des partenariats en matière de commerce, d’investissement et de sécurité.
Les occasions sont nombreuses. Les États-Unis constituent l’économie la plus importante et la plus dynamique au monde, et le Canada est l’un de ses plus importants partenaires commerciaux. Le Canada est le deuxième investisseur étranger en importance aux États-Unis, et bon nombre de nos entreprises sont essentielles aux chaînes d’approvisionnement complexes qui stimulent la compétitivité américaine. Le Canada entreprend une transformation de ses capacités militaires et de sécurité pour défendre les Canadiens et les Canadiennes – des investissements qui créeront de nombreuses occasions d’établir de nouveaux partenariats en matière de défense et de sécurité.
Alors qu’il établit une nouvelle relation commerciale avec les États-Unis, le Canada continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir les travailleurs, les entreprises et les consommateurs canadiens.
Pour relever les défis dans des secteurs stratégiques allant de l’agriculture à l’automobile, le gouvernement canadien annoncera bientôt une nouvelle stratégie industrielle globale qui protégera les emplois canadiens, stimulera la compétitivité du Canada, favorisera l’achat de biens canadiens et diversifiera les exportations canadiennes.
Parallèlement, nous avons l’objectif de renforcer notre pays, de bâtir un Canada fort. Le gouvernement du Canada sélectionnera sous peu le premier d’une nouvelle série de grands projets d’intérêt national qui permettront d’unifier et de transformer notre économie. Nous stimulerons l’investissement et créerons des carrières bien rémunérées au moyen de notre nouvelle Stratégie industrielle en matière de défense. Nous transformerons les secteurs stratégiques canadiens durement touchés par les mesures commerciales des États-Unis. Nous doublerons la construction résidentielle au Canada et créerons une nouvelle industrie du logement. Nous nouerons de nouveaux partenariats commerciaux plus solides dans le reste du monde.
Depuis des décennies, à la suite d’une série d’accords commerciaux, les économies canadienne et américaine sont devenues de plus en plus intégrées et de plus en plus étroitement liées. Comme je l’ai souligné ces derniers mois, cela est maintenant terminé. En conséquence, certaines de nos forces historiques sont devenues des vulnérabilités.
Nous pouvons nous adapter à cette nouvelle réalité, et nous devons le faire. Cela signifie que nous devrons nous concentrer sur l’établissement de partenariats en matière de commerce, d’investissement et de sécurité qui permettront de préserver notre souveraineté. Nous devrons en outre conclure de nouveaux accords commerciaux qui résisteront aux différentes circonstances économiques et aux différents gouvernements en raison des avantages mutuels qu’ils généreront pour les deux pays.
De toutes ces façons, le Canada passera de la dépendance à la résilience : il deviendra plus fort, développera de nouveaux marchés à l’étranger, créera de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises du Canada alors que nous bâtissons l’économie la plus forte du G7.
> Nous travaillons avec des chefs d’entreprise de Montréal et du Canada pour renforcer l’économie. Face à l’évolution du paysage commercial, le gouvernement du Canada diversifie ses partenariats commerciaux, protège ses travailleurs et aide les industries à s’adapter aux marchés.
> J’ai eu une conversation productive sur plusieurs
sujets avec Donald Trump.
Au menu: défis commerciaux, occasions, établissement d’une nouvelle relation économique et de sécurité entre nos pays et soutien à la paix et à la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe.
> L’IA est la clé pour favoriser la productivité et la
prospérité et offrir des emplois bien rémunérés.
J’ai rencontré l’équipe de l’institut d’IA Mila pour savoir comment le Canada peut être à l’avant-garde des technologies émergentes qui renforceront son économie.
> Le gouvernement du Canada investit plus de 500M$ pour bâtir des infrastructures publiques partout au Québec. Nous allons bâtir plus de logements et veiller à ce que les communautés disposent des routes, réseaux d’aqueduc, espaces verts et autres infrastructures nécessaires.
> Le nouveau gouvernement du Canada va bientôt lancer son bureau des grands projets pour simplifier l’approbation des projets autoroutiers, portuaires, énergétiques et autres projets d’infrastructure d’intérêt national. Le temps est venu de bâtir grand, avec audace, maintenant.
> J’ai participé à un autre appel ce matin avec les dirigeants de la Coalition des volontaires. Nous travaillons de près avec le président Zelensky et nos partenaires pour renforcer notre soutien militaire et financier à l’Ukraine et obtenir une paix durable.
> Je suis soulagé d’apprendre qu’Air Canada et le Syndicat canadien de la fonction publique ont conclu un accord provisoire plus tôt ce matin. J’espère que cet accord permettra aux agents de bord de recevoir une rémunération équitable en tout temps, et qu’il mettra fin aux perturbations qui touchent des centaines de milliers de familles et de travailleurs canadiens et de visiteurs au Canada.
> Il y a quelques semaines, je suis allé au port de Vancouver. Nos ports relient nos entreprises à nos partenaires commerciaux du monde entier. Le Canada a ce dont le monde a besoin, et grâce aux travailleurs et matériaux et à l’ingéniosité du Canada, nous répondrons à la demande.
> Aujourd’hui, j’ai discuté avec des dirigeants de la Coalition des volontaires, aux côtés du président Zelensky. Le Canada travaille avec ses partenaires afin d’intensifier son soutien à l’Ukraine en faveur de sa paix et de sa sécurité.
● Côte d’Ivoire
♦ Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)
> À deux mois de la présidentielle d’octobre, le RHDP
réaffirme sa confiance en la victoire de son candidat, Alassane Ouattara, et
salue la mobilisation réussie pour son parrainage. Le parti met en avant le
bilan du Chef de l’État, marqué par des réformes sociales, des progrès
économiques et le renouveau des infrastructures. Il rappelle la célébration du
65ᵉ anniversaire de l’indépendance, symbole d’une Côte d’Ivoire retrouvant sa
stabilité et son rayonnement international.
Tout en dénonçant les dérives de l’opposition et ses appels au boycott, le RHDP insiste sur la fermeté de l’État face à toute tentative de déstabilisation. Enfin, il appelle les Ivoiriens à la sérénité, à la mobilisation et à la confiance en un scrutin apaisé, démocratique et porteur d’avenir.
> Le RHDP a tenu sa conférence de presse « Les
rendez-vous du RHDP » avec le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani
porte-parole principal. Il a annoncé que le Président Alassane Ouattara
déposera bientôt sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 octobre.
Le parti a réussi à obtenir les parrainages nécessaires à l’échelle nationale et encourage une compétition électorale ouverte. Adjoumani a dénoncé les menaces et propos violents de l’opposition, en appelant au respect des institutions et de la loi. Il a conclu en appelant les Ivoiriens à rester sereins et à soutenir la candidature d’Alassane Ouattara pour la paix et le développement du pays.
> Non, Laurent Gba gbo
n’a pas changé!
Une semaine après la marche du Front Commun (PDCI-RDA et PPA-CI), Laurent Gbagbo a clôturé sa tournée politique à Yopougon, malgré sa radiation définitive de la liste électorale. Son discours, jugé provocateur, a montré qu’il reste un contestataire, s’attaquant au Président Alassane Ouattara et à la France.
L’ex-chef d’État, condamné à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, est déclaré inéligible, mais continue de revendiquer sa participation à la présidentielle du 25 octobre.
Les autorités voient dans cette mobilisation une tentative d’insurrection et rappellent que la Côte d’Ivoire est aujourd’hui stable grâce aux réformes et aux infrastructures mises en place depuis 2011.
Enfin, le gouvernement assure que l’élection se déroulera dans un climat apaisé, démocratique et sécurisé, malgré les appels à la contestation de l’opposition.
● Etats-Unis
♦ Parti démocrate
Hakeem Jeffries (leader du Parti démocrate à la Chambre des représentants)
> Le procureur général Tish James, le sénateur Adam Schiff et l’ambassadeur John Bolton ont osé défier Donald Trump. C’est pourquoi le ministère de la Justice a été utilisé contre eux comme arme de vengeance. Nous ne plierons jamais le genou face aux extrémistes de droite.
> [Charcutage électoral du Parti républicain] Les républicains du Texas ont voté leur charcutage électoral extrêmement partisan au milieu de la nuit. Pourquoi ? C’est à ce moment-là que les lâches voleurs opèrent.
> [Charcutage électoral du Parti républicain] La charcutage électoral du Texas racialement manipulée est une violation claire du Quatorzième Amendement. Et la loi de 1965 sur les droits de vote. Cette prise de pouvoir corrompue par des républicains désespérés sera combattue à la législature et devant un tribunal fédéral. Jusqu’à ce que la victoire soit gagnée.
> [Charcutage électoral du Parti républicain] Les républicains de la Chambre des représentants pensaient que nous ne réagirions pas avec force à leur prise de pouvoir arbitraire au Texas. Les démocrates ripostent fort. Et les flagorneurs de Trump ont le culot de se plaindre. Honteux.
> Les factures d’électricité montent en flèche dans tout le pays. Donald Trump et les républicains de la Chambre n’ont pas réduit les coûts, ils les augmentent. Vous méritez mieux.
> Donald Trump et les républicains de la Chambre ont promis de réduire les coûts dès le premier jour. Pendant ce temps: les prix de gros des légumes ont augmenté de près de 40 % le mois dernier.
Chuck Schumer (leader
de la majorité démocrate au Sénat)
> Les démocrates du Sénat s’assureront que toute mesure qui rendrait encore plus difficile le vote des Américains sera morte à leur arrivée au Sénat. Nous nous battrons à chaque étape pour protéger notre démocratie.
> Deux faits : Donald Trump a perdu l’élection de 2020, et le vote par correspondance est sûr, sécurisé et fiable. C’est encore une autre des tentatives de Trump pour faire taire les Américains et mettre en œuvre les lois Jim Crow à travers l’Amérique. Je ne cesserai pas de me battre pour protéger la démocratie et les droits de vote.
> Les prix de l’énergie montent en flèche, l’inflation
augmente et les coûts de santé augmentent. C’est l’Amérique de Trump.
Oh! et il ne veut toujours pas publier les fichiers Epstein.
> [Augmentation des faillites aux États-Unis après les
niveaux pandémiques de 2020] L’Âge d’or selon Trump : Rendre la faillite
encore grande.
Quand commencent toutes les victoires qu’on nous avait promises?
> Les coûts des soins de santé augmentent, et les
Américains ruraux seront les plus durement touchés.
Tout cela parce que les républicains ont voté pour retirer les crédits d’impôt sur la santé aux familles de travailleurs afin de financer des allégements fiscaux pour les ultra-riches dans leur grande trahison.
> Priver les gens de soins de santé pour payer des réductions d’impôts pour les ultra-riches est la législation la plus impopulaire depuis des décennies auprès du peuple américain. C’est la grande et laide réussite de Trump.
> Les coupures de financement imprudentes de Trump ont
forcé le Centre pour la radiodiffusion publique à mettre fin au système
d’alerte de nouvelle génération qui fournit des alertes d’urgence vitales.
Au plus fort des saisons des ouragans, des tornades et des incendies de forêt, les coupes budgétaires de Trump mettent les Américains en danger.
> C’est encore des conneries de la part de Trump. Il
coupe l’éolien et le solaire—certaines des formes d’énergie les moins chères —
puis les blâme lorsque les prix de l’énergie augmentent.
Nous avons dit que cela se produirait lorsqu’il a conclu son entente de 1 milliard de dollars avec les sociétés pétrolières.
> Tout ce qui s’est passé, c’est que Poutine a mangé le déjeuner de Trump. Encore.
> Trump vire quiconque dit la vérité. Quel «snowflake»!
Barack Obama (ancien
président des Etats-Unis)
> [Charcutage électoral du Parti républicain] À long terme, nous ne devrions pas avoir un charcutage électoral politicien en Amérique, juste une lutte équitable entre républicains et démocrates basée sur qui a de meilleures idées. Mais puisque le Texas suit la direction d’une Maison-Blanche partisane et qu’il fait un charcutage électoral arbitraire au milieu d’une décennie pour essayer de maintenir sa majorité à la Chambre malgré ses politiques impopulaires, j’ai beaucoup de respect pour la façon dont le gouverneur Newsom a abordé cela. Il a proposé une approche intelligente et mesurée en Californie, conçue pour aborder un problème très particulier à un moment très particulier.
Hillary Clinton
(ancienne secrétaire d’Etat)
> [Politique de Trump] Je pense que nous sommes à un tournant très critique. Ce sont des tactiques autoritaires [utilisées par Trump]. De la création de votre propre force de police avec ce qu’ils ont fait dans le projet de loi qu’ils ont adopté pour augmenter considérablement la taille de l’ICE [police anti-immigration] du renforcement des forces de sécurité à Washington suite à ce qu’ils ont essayé de faire à Los Angeles, du capitalisme de connivence ou d’extorsion, peu importe comment vous l’appelez, qui est un autre signal très clair des tactiques autoritaires et de la corruption.
L’accord commercial avec l’UE, s’il devait un jour aboutir, apportera des fonds au Trésor américain, mais il y a beaucoup de fonds qui afflueront dans les coffres de la famille Trump. Donc, tous les signaux sont là.
Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne s’inquiète pas. Le licenciement de la cheffe du Bureau des statistiques du travail parce que vous n’aimez pas les faits qu’elle rapporte. Vous savez, les faits sont têtus, la réalité ce sont les faits. Alors, que faites-vous ? Vous la licenciez ou vous embauchez quelqu’un dont vous espérez qu’il ne va pas rapporter les faits, qu’il ne va pas les analyser et qu’il va inventer les siens propres. De la même manière que Bobby Kennedy junior [ministre de la Santé] le fait avec des informations sur la santé qui sont totalement mensongères, qui n’ont aucun fondement scientifique et fondées sur aucune preuve.
Tout cela est au service de la nostalgie que vous trouvez souvent dans les régimes autoritaires, voire fascistes, où vous revenez à certains jours où tout était soi-disant tellement mieux. Les gens connaissaient alors leur place, en particulier les femmes et les minorités, où les hommes blancs étaient responsables de tout parce que c’est la nature qui le voulait. Il y a souvent une composante religieuse, le genre de perversion nationaliste blanche du christianisme qui est promue par un certain nombre de personnes autour et même travaillant pour Trump.
Vous mettez toutes ces pièces ensemble et je ne comprends pas pourquoi les gens intelligents ne peuvent pas voir le danger pour notre mode de vie et même pour eux-mêmes avec un autocrate. Il suffit de regarder Poutine avec les gens qui tombent des fenêtres, qui boivent du thé empoisonné au polonium, qui ont du poison dans leurs sous-vêtements, tous ces gens qui travaillaient avec Poutine, qui étaient des oligarques ou des fonctionnaires du gouvernement.
Certaines personnes pensent qu’il est l’homme le plus riche du monde. Je ne sais pas, mais beaucoup de gens qui étudient sa kleptocratie de très près croient que parce qu’il a commencé à prendre des pourcentages des transactions qui ont eu lieu après la chute de l’Union soviétique et qui ils sont allés directement dans sa poche. Peut-être que certains d’entre eux ont fini au gouvernement. Mais beaucoup ont sur son propre compte bancaire.
Quiconque pense que nous devrions sévir davantage contre les immigrants, peut-être pas contre toutes ces pauvres femmes et enfants, mais, vous savez, tous ces criminels, eh bien, Trump a du mal à les trouver. Il s’en prend à des gens qui travaillent réellement qu’il fait arrêter sur leurs lieux de travail. Il fait enlever des travailleurs agricoles des champs. Il fait retirer les gens qui travaillent dur des chantiers de construction. Ces gens n’ont rien à voir avec les caricatures que Donald Trump a peintes pour les gens qui ont voté pour lui sur cette question.
Ou jetez un coup d’œil à l’inflation. Selon beaucoup d’analyses politiques, Biden puis Harris ont vraiment échoué à cause du coût de la vie. Et je pense qu’il y a beaucoup de vérité à cela. Mais ça monte sous Trump. Et quand l’impact total des tarifs se fera sentir à l’automne, le coût de la vie va augmenter encore plus. Que fera-t-il alors? Il essaiera de supprimer les données, il essaiera de mentir à ce sujet, mais pour combien de temps les gens seront-ils trompés? Tout cela est de la responsabilité de Trump, pas de l’administration précédente. Combien de temps pense-il pouvoir maintenir le Grand Mensonge? Apparemment, il va essayer pendant un certain temps. Il pense qu’il peut mentir sur la réalité encore et encore, trouver d’autres personnes à blâmer et des boucs émissaires pour cette nouvelle réalité.
Les divertir pour les distraire de son impopularité. Par exemple, avec les projets de loi que les républicains ont adopté comme des adeptes d’une secte alignés. Qu’est-il arrivé aux républicains que j’ai connus et avec qui j’ai servi lorsque j’étais au Sénat pendant huit ans? J’ai travaillé de façon bipartisane. J’ai parrainé une législation avec presque tous d’entre eux. J’ai passé du temps à parler avec eux. J’ai voyagé avec certains d’entre eux. Comment peuvent-ils continuer à soutenir Trump et ses constants mensonges et attaques contre l’état de droit, nos institutions, les faits et les évidences. Cela a été la plus grande surprise. J’ai des raisons de croire qu’ils le savent. Pour les démocrates au Sénat, dans des conversations privées qu’ils ont eues avec les sénateurs républicains, ils disent qu’ils lèvent les yeux au ciel mais ne se lèvent pas et ne disent pas que l’empereur est nu. Quand j’étais petite fille, j’ai lu ce conte de fées et je me souviens avoir pensé, pourquoi personne ne lui a dit qu’il n’avait plus aucun pouvoir? Pourquoi a-t-il fallu que deux petits enfants qui regardait un défilé et qui disent que l’empereur était nu. Les gens avaient peur, ils étaient intimidés. Ils pensaient qu’ils seraient avantagés en ignorant la réalité. C’est ce qui se passe maintenant. Et donc je suis très inquiète du genre d’actions que Trump et son administration prennent. Cela va mettre notre pays en grand danger à l’avenir.
> [Charcutage électoral du Parti républicain] Je me tiens avec la représentante de l’État, Nicole Collier, et d’autres démocrates du Texas en première ligne pour protéger la démocratie américaine. Dans un pays libre, les législateurs de l’État ne sont pas pris en otage par l’opposition. Les démocrates du Texas croient que l’Amérique devrait toujours être un pays libre. Est-ce que les républicains pensent la même chose ?
● Japon
♦ Parti démocrate constitutionnel
> Yoshihiko Noda a avoir rencontré le président sud-coréen Lee Zaeming lors d’une réunion au siège du parti.
En parlant de la réunion avec le président Lee, M. Noda a déclaré: «C’est un signe que le gouvernement coréen et le président Lee vont également renforcer les relations entre le Japon et la Corée du Sud d’une manière multidimensionnelle. C’est aussi la première fois depuis la normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Sud en 1965 que le président Lee a choisi le Japon comme première diplomatie à deux pays avant de se rendre aux États-Unis. Le premier lieu que j’ai visité pour ma diplomatie bilatérale en tant que Premier ministre était la Corée du Sud. Je pense qu’ils ont quelque chose en commun" il a souligné l’importance.»
Concernant le contenu de la réunion, M. Noda a déclaré qu’il s’abstiendrait de se référer aux remarques faites par la partie sud-coréenne, mais concernant le contenu de ses remarques « L’échange de documents lors d’une réunion avec le Premier ministre Shishaku est en soi un grand pas en avant », il a dit, révélant qu’il avait transmis son évaluation du « communiqué de presse conjoint », le premier document commun entre les dirigeants en 17 ans.
En outre, concernant l’orientation des relations entre le Japon et la Corée du Sud à l’avenir, sur la base de la reconnaissance parmi les dirigeants que « Soyons tournés vers l’avenir tout en tenant compte du passé », « Que ferons-nous concrètement à partir de maintenant ». Par exemple, il a mentionné des mesures spécifiques telles que la volonté de la Corée du Sud d’adhérer au PTPGP (Accord global et progressif sur le Partenariat transpacifique) et ce qui sera l’ALE Japon-Corée du Sud (Accord de libre-échange Japon-Corée du Sud).
D’autre part, concernant la visite du Président Lee aux États-Unis, il a dit qu’il avait fait des recommandations telles que « Si un accord peut être trouvé, il est préférable d’avoir un document de consensus basé sur la réflexion japonaise » et « Prenons des mesures pour impliquer les États-Unis dans le Sommet de l’Asie de l’Est ».
> Les
consultations sur l’abolition du taux provisoire de la taxe sur l’essence,
organisées par le gouvernement et l’opposition, se sont tenues à l’Assemblée
nationale le 21 août en présence du Parti démocratique constitutionnel et
du président du Conseil de recherches politiques, Kazuhiko Shigetoku. Au cours
de cette réunion, des discussions ont eu lieu sur les moyens d’obtenir des
ressources financières.
Au début, le gouvernement a expliqué, sur la base de la demande préalable de matériaux de l’opposition, la simulation des subventions pour l’essence et d’autres types de pétrole, la transition du surplus dans le compte spécial des fonds de change (Special Foreign Exchange), et le montant des bénéfices non distribués reportés, inutilisés et soldés pour chaque exercice. Une simulation sur les subventions a estimé que si les subventions pour l’essence et le diesel devaient être progressivement supprimées au moment de l’abolition provisoire de la taxe de sorte que le taux et le montant de la taxe seraient identiques, il y aurait un déficit de 310 milliards de yens à la fin de cet exercice fiscal. On suppose que le montant restant des subventions pour l’essence sera utilisé comme source de ressources financières pour l’abolition du taux d’imposition provisoire au cours de l’exercice fiscal, et si des ressources financières peuvent être obtenues par d’autres méthodes, au moins pour la partie liée à cette subvention Il est devenu clair que de nouvelles ressources financières ne sont pas nécessaires.
Supposons que le taux de taxe provisoire sur l’essence soit aboli en novembre et que le taux de taxe provisoire sur le diesel soit aboli à partir d’avril de l’année prochaine.
En outre, le président Masanori Shigetoku a présenté les idées suivantes lors de la consultation comme une reconnaissance commune des sept partis d’opposition qui sont les présentateurs du « projet de loi sur l’abolition provisoire du taux de taxation sur l’essence ».
En plus de la taxe sur l’essence, si le taux intermédiaire de la taxe sur la collecte du gazole est supprimé à partir de l’année fiscale 8, la réduction des revenus sera d’environ 1,5 trillion de yens.
En premier lieu, les partis au pouvoir et d’opposition ont tenu des discussions basées sur les résultats de l’élection à la Chambre des conseillers, qui a été remportée par le parti d’opposition qui préconisait l’abolition anticipée du taux d’imposition provisoire, du point de vue des contribuables qui ont été soumis au taux d’imposition provisoire pendant de nombreuses années malgré le fait que l’assiette fiscale a été perdue Nous devons avoir une discussion du côté du contribuable.
En ce qui concerne l’obtention de ressources financières pour maintenir les services administratifs d’État et locaux, l’argument consistant à demander au public une nouvelle augmentation de la charge est inacceptable du point de vue du contribuable car l’abolition du taux d’imposition provisoire est une mesure contre la hausse des prix. Lorsqu’il s’agit de convenir d’obtenir des ressources financières dans les partis au pouvoir et dans l’opposition, un large éventail de mesures devrait être envisagé, y compris l’utilisation de divers excédents et revenus non fiscaux, l’utilisation de ressources financières à hauteur de 20 000 yens/personne en prestations, la réforme des dépenses, et le retour des recettes fiscales, qui sont en hausse.
Après la fin de la consultation, la conférence de presse a été interviewée par Masanori Shigetoku, qui a déclaré : « La façon dont nous avons traité les taux d’imposition provisoires du gouvernement et des partis au pouvoir jusqu’à présent consiste simplement à dire qu’il n’y a pas de ressources financières ou que tout ce que nous affirmons est difficile. Si vous êtes sérieux à l’idée de le faire, j’aimerais demander une réponse solide, pas seulement pour dire que c’est difficile ou difficile pour ce que nous avons dit, mais parce que c’est le gouvernement qui dispose des informations élaborées," dit-il, et pour aider le gouvernement à prendre des mesures immédiates afin d’abolir le taux d’imposition provisoire à partir du 1 novembre, j’ai demandé au parti au pouvoir.
● Royaume Uni
♦ Liberal democrats
> Les libéraux démocrates ont écrit à l’examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme pour demander une révision de la législation qui a conduit à des arrestations massives le week-end dernier en vertu des lois terroristes simplement pour avoir tenu des pancartes. La protestation pacifique est un pilier fondamental de toute démocratie libérale, et cette législation prive les gens de ce droit.
Ed Davey
(leader)
> L’arrestation de personnes pour avoir exercé des droits démocratiques devrait tous nous inquiéter.
> [Crise de Gaza] > Le CPI [Cour pénale
internationale] a confirmé nos pires craintes. Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés pendant que cette catastrophe se déroule.
Trump a le pouvoir d’arrêter la dévastation. Il doit décrocher le téléphone à Netanyahu - aujourd’hui - et menacer de conséquences si les routes d’aide vers Gaza ne sont pas entièrement rouvertes.
> Aujourd’hui, j’ai écrit au secrétaire à l’énergie pour lui demander de bloquer la licence d’approvisionnement en électricité de Musk. Le gouvernement devrait faire passer l’intérêt national en premier, sans se soucier de contrarier Elon Musk.
> [Crise de Gaza] L’assaut de Netanyahu contre la ville
de Gaza ne fera qu’aggraver le cycle de violence, aggraver la mort et la
souffrance, et mettre les vies des otages en plus grand danger.
Donald Trump pourrait arrêter cela maintenant en décrochant le téléphone aujourd’hui. Keir Starmer doit utiliser toute son influence pour que cela se produise.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Poutine est l’agresseur, Trump l’apaiseur - si l’Europe ne reste pas unie, nous savons exactement comment cela se termine.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Le plan de
Trump de remettre le territoire ukrainien à Poutine n’apporterait pas la paix.
Ce serait la plus grande récompense pour l’agression de mémoire d’homme, et
cela ne ferait que conduire à plus d’agression russe en Ukraine et dans toute
l’Europe de l’Est.
Avant le trilatéral de Zelensky avec Poutine, les dirigeants britanniques et européens doivent s’impliquer davantage.
Pour Starmer, cela signifie s’engager à fournir des typhons britanniques à l’armée de l’air ukrainienne, saisir les avoirs russes gelés et montrer à Poutine que nous continuerons à soutenir l’Ukraine.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Trump semble
toujours penser que son travail est de faire en sorte que le président Zelensky
cède aux exigences de Poutine.
Keir Starmer doit faire preuve d’une réelle détermination et le persuader qu’il s’agit de renforcer l’Ukraine et d’affaiblir Poutine pour qu’il accepte les termes de l’Europe.
Anna Sabine (députée)
> «Je ne veux pas voir de pactes électoraux. J’aimerais voir une représentation proportionnelle.» Les gens se sentent frustrés par la politique parce qu’ils ne se sentent pas représentés.
Wendy Chamberlain (députée)
> De plus en plus, le système uninominal majoritaire à un tour semble ne pas fonctionner. Nous sommes toujours dans une situation où la Biélorussie est le seul autre pays avec un scrutin uninominal à un tour en Europe.
● Suisse
♦ Le Centre
> L’abolition de la valeur locative est juste et équilibrée. Il n'est pas acceptable de payer des impôts sur un revenu que l'on ne perçoit pas. Restons mobilisés ! OUI le 28.9.25 à la réforme de l’imposition de la propriété du logement.
> Pourquoi dire non à l’imposition individuelle ? Plus de bureaucratie. Plus d’impôts. Pas de solution !
♦ Vert’libéraux
> Les bénéfices économiques de 18 semaines de congé parental dépassent largement les coûts ! Les femmes peuvent reprendre plus rapidement le travail après la pause bébé, et avec des taux d’occupation plus élevés. Résultat : davantage de recettes fiscales et une économie stimulée.
● Venezuela
♦ Vente Venezuela
María Corina Machado (leader)
> Nous assistons aujourd’hui à un spectacle cruel, l’un des derniers de cette tyrannie qui finit comme elle a commencé : avec le mensonge, avec le chantage, avec la haine, avec la violence.
Et aujourd’hui, une fois de plus, la dignité et le courage du peuple vénézuélien s’imposent.
Ces criminels ont pillé le pays, séparé nos familles, commis des crimes horribles et violé les droits de l’homme pour lesquels ils sont aujourd’hui recherchés dans le monde entier. Ils ont voulu enterrer notre immense victoire du 28 juillet. Ils ont voulu briser les gens à la pointe de la terreur et des menaces.
Et le Venezuela les a laissés seuls, désavoués par un pays fatigué qui veut vivre avec respect, justice, amour et dignité.
A chacun des employés publics, militaires, policiers, pompiers, juges, procureurs, enseignants, infirmières, paysans, transporteurs, je dis à tout le monde que c’est fini. Que l’heure approche où nous devrons travailler très dur pour construire un pays dans lequel chacun apportera sa contribution, où nous serons embrassés comme un seul Venezuela qui se relèvera fier des ruines et qui ne souffrira plus jamais d’oppression, de misère et d’injustice.
Aujourd’hui encore, désobéissez ; ignorez-les, laissez-les seuls. Ces lâches veulent vous utiliser pour faire semblant de force, alors que la réalité est qu’ils sont en train de s’effondrer. Ils prétendent que vous sortez pour les défendre quand ils se cachent.
Les places vides de tout le Venezuela annoncent aujourd’hui l’avenir à venir.
N’ayez pas peur. Vous n’êtes pas seul. Ils le sont.
> Je vous demande votre aide pour dénoncer la situation
inhumaine que vivent nos prisonniers politiques dans la prison de Tocoron.
J’ai été informée que 9 détenus ont tenté de se suicider ces derniers jours en raison du traitement impitoyable qu’ils subissent et de la dépression que cela leur a causé.
La santé mentale de nombreux prisonniers à Tokoron est détériorée par les conditions inhumaines de détention et les traitements dégradants dont ils sont victimes : la nourriture est très rare, pourrie, pleine de vers; les visites sont de plus en plus courtes, Ils ont réduit les appels téléphoniques à leurs proches et les possibilités de toilettes sont presque nulles.
J’alerte la communauté internationale sur cette situation dramatique. Au cours de l’année écoulée, au moins 6 Vénézuéliens sont morts sous la garde du régime. C’est un meurtre et Nicolas Maduro en est responsable.
Il y aura justice. Le Venezuela sera libre.
