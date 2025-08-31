La Quotidienne centriste du 31 août 2025. La tentative de passage en force des socialistes pour gouverner

Une affirmation péremptoire d’être prêts à gouverner avec un ancien-futur idiot utile de LFI, Olivier Faure, comme premier ministre (sic!) et un projet de Budget de l’ancien monde avec augmentation d’impôts des «riches» et économies en trompe l’œil (totalement insuffisantes, de plus), sans oublier, bien sûr, l’abandon de la réforme des retraites et l’augmentation du salaire minimum – toutes ces mesures dangereuses pour la croissance ainsi que l’emploi dans la situation de la France et dans le contexte international –, voilà le Parti socialiste qui demande la clé de Matignon à Emmanuel Macron.
Actuellement, à l’Assemblée, le PS possède 65 sièges sur 577, soit un peu plus de 11% du total et dans le dernier sondage sur une éventuelle élection législative anticipée (refusée par le président de la république pour l’instant), son alliance avec Les écologistes et le Parti communiste, deux formations situées à l’extrême-gauche, est créditée de 16,5% des voix.
Quant à la volonté des Français de voir un premier ministre de gauche, toutes tendances confondues, elle se monte à 24%.
Tout cela est loin d’une légitimité politique et surtout populaire pour occuper le siège de premier ministre…
Quant aux promesses de ne pas gouverner avec LFI et de chercher systématiquement le compromis, elles n’engagent que ceux qui y croient.
Mais le principal obstacle du PS et de son projet, c’est qu’il ne passerait pas le premier vote à l’Assemblée.
Lorsque l’éventualité d’un gouvernement dirigée par les socialistes avait été émise après les dernières législatives, il y avait une majorité à l’Assemblée pour voter l’immédiate censure de celui-ci et rien ne permet de dire que ce ne serait pas le cas aujourd’hui, dissolution ou pas.
Enfin, si tel était le cas, le problème du PS serait, à la fois, de tenir ses promesses irréalisables et, surtout, de se confronter à une réalité qui lui renverrait sa démagogie populiste en pleine figure et dont les victimes seraient les Français.
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.