L’Humeur du Centriste. 15 morts de plus en Ukraine au passif de Trump

Donald Trump fait croire qu’il veut la fin de l’agression de Poutine contre l’Ukraine, ce qui est un mensonge.
D’abord, il ne parle pas d’agression du dictateur russe mais d’une guerre où les deux parties ont des responsabilités et doivent faire des concessions.
Ensuite, il ne veut pas la paix mais une victoire de la Russie qui serait imposée à l’Ukraine.
Enfin, il se fiche pas mal des morts civils ukrainiens comme il se fiche des palestiniens puisqu’il laisse faire Poutine (et Netanyahu) même s’il faisait semblant de les déplorer sans bouger le petit doigt mais en déclarant haut et fort qu’il va le faire sans le faire!
Ça c’est la réalité qu’il essaye d’enrober pour enfumer la communauté internationale et plus particulièrement les Européens qui font semblant de le croire sans vraiment réagir au niveau requis.
Cette nuit, les bombardements du criminel Poutine sur Kiev ont fait au moins 15 morts dont quatre enfants.
Ça, c’est de qui fait partie du bilan de Trump qui espère toujours remporter le prix Nobel de la paix.
En espérant sans doute pas qu’on compte les enfants morts suite à son inaction…
Centristement votre.
Le Centriste
