Une Semaine en Centrisme 2025/32 (18-24 août). «Bloquons tout» entre emballement médiatique et récupération politicienne / L’attaque indigeste des pro-Netanyahu contre la France

► Décidément
beaucoup de journalistes et de politiciens partagent cette envie de créer de l’instabilité
et du tumulte qui fait fonctionner leurs petits commerces commerciaux et idéologiques.
La montée en puissance de «Bloquons tout» dans les médias er chez les populistes extrémistes en est une nouvelle preuve après les Gilets jaunes et d’autres mouvements qui n’auraient jamais existé sans cette récupération.
La semaine qui vient de s’achever a définitivement inscrit la date du 10 septembre dans l’agenda politico-médiatique et l’on attendra donc de voir quelle mobilisation des Français en résulte.
Beaucoup de ces coups médiatico-politiciens ont échoué tout come ces fameuses prédictions le plus souvent fumeuses du genre «la rentrée de sera chaude» ou «la colère des Français va tout bousculer».
Peu importe pour leurs initiateurs qui, quel que soit le résultat, en tire toujours un bénéfice en précarisant un petit peu plus l’Etat de droit ainsi que l’ordre démocratique et en attendant la prochaine occasion pour repasser les mêmes plats.
► Benjamin
Netanyahu et ses alliés, tant en Israël qu’en France ou aux Etats-Unis et
ailleurs, ont fait de la France et de son Président de la République leurs
cibles en les accusant d’être antisémites et de ne rien faire pour protéger la
communauté juive qui est la plus nombreuse d’Europe.
Evidemment ces attaques sont directement corrélées à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France et de sa condamnation des crimes commis par Netanyahu à Gaza.
La France a ainsi pris la direction d’un mouvement international parmi les pays démocratiques qui se veut avant tout humaniste et humanitaire et qui n’a rien à voir avec l’antisémitisme.
Un mouvement qui n’est en aucun cas responsable de la montée de cette antisémitisme en France et dans le monde mais qui est malheureusement bien trop réel.
Ses causes sont diverses et sont attachées en partie avec la montée des extrémismes populistes dans les démocraties ainsi que par l’activisme de plus en plus manifeste des islamistes et de leurs relais qui, sous couvert, d’antisionisme, font de l’antisémitisme intolérable.
Mais n’oublions pas que si cet antisémitisme est de plus en plus présent, c’est bien de la responsabilité même de Netanyahu et de ses agissements qui sont totalement soutenus par Trump.
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il faut analyser les accusations de l’ambassadeur des Etats-Unis en France, Charles Kushner, tout à, la fois promoteur newyorkais, ami de Trump et beau-père de sa fille, contre l’inaction du gouvernement face à la montée de l’antisémitisme et qui sont évidemment, à la fois, mensongères et inacceptables.
