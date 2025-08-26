La Quotidienne centriste du 26 août 2025. Macron se paye – fort justement – Netanyahu

Emmanuel Macron avait promis à Benjamin Netanyahu de répondre à sa lettre ouverte dans lequel il l’accusait de ne rien faire contre l’antisémitisme et, plus grave, de le provoquer en ayant décidé de reconnaitre l’existence d’un Etat de Palestine.
Une missive grossière et agressive dans le droit fil du personnage d’extrême-droite et corrompu qui a décidé, dans une fuite en avant mortifère, de régler le problème des Palestiniens en les éliminant.
Et cette réponse est ferme et sans concession, le président de la république se payant – fort justement – le premier ministre israélien.
Après lui avoir rappelé qu’il avait lui-même était à la tête d’une lutte sans concession de l’antisémitisme souvent caché derrière l’antisionisme – propagé par les extrêmes dont des amis de Netanyahu, il estime que les «accusations d’inaction face à un fléau que nous combattons de toutes nos forces sont inacceptables et offensent la France tout entière».
Il écrit notamment:
«Au titre des premières actions menées après mon élection, j’ai tenu, dans l’enceinte tragique du Vel’ d’Hiv, le 16 juillet 2017, à solennellement endosser – et vous aviez souhaité ce jour-là être à mes côtés – la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) qui condamne l’antisionisme comme un antisémitisme. C’était la première fois qu’un président de la République français allait aussi loin et je l’assume parfaitement. La protection de nos compatriotes juifs contre la montée de l’antisémitisme est, depuis le premier jour, une priorité absolue de mon action.»
Et de le renvoyer à ces turpitudes :
«Je vous appelle solennellement à sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d’une guerre permanente à Gaza qui expose votre pays à l’indignité et votre peuple à une impasse, à cesser l’illégale et injustifiable recolonisation de la Cisjordanie et à saisir la main tendue des partenaires internationaux disposés à travailler à un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour Israël et la région.»
Rappelons qu’Emmanuel Macron et la France font l’objet d’une campagne de dénigrement de la part du gouvernement Netanyahu mais aussi de celui de Trump dont, parmi ses soutiens majeurs, se trouvent des groupes d’extrême-droite antisémites…
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
