L’Editorial d’Alexandre Vatimbella. Qui a décidé de bloquer le pays? Les Français!

Les Français n’aiment pas trop qu’on leur dise la vérité en face mais celle-ci est évidente.
Qui voulait la dissolution de l’Assemblée, il y a un an?
Réponse: les Français.
Qui a voté aux dernières législatives?
Réponse: les Français.
Qui a choisi les députés qui siègent à l’Assemblée?
Réponse: les Français.
Qui crée une crise politique?
Réponse: les députés populistes extrémistes et leurs alliés qui refusent tout consensus et compromis, qui demandent une nouvelle dissolution (dont tous les sondages indiquent que les résultats d’une nouvelle élection ressembleront à la précédente) voire à une démission d’Emmanuel Macron, au mépris total de la Constitution.
Et certains sondages montrent qu’une majorité de Français les soutient.
Dès lors, à la question «qui a décidé de bloquer le pays», la réponse est: «les Français».
Et qui s’apprête à le faire à nouveau: les Français en élisant une Assemblée qui ne permettra pas, comme dans celle-ci, de trouver une majorité stable pour gouverner et une majorité de députés qui prendront enfin conscience des défis qui se posent au pays et qui s’attèlent vraiment à les relever.
Cela s’appelle le déni de responsabilité de rejeter la faute sur les autres et l’irresponsabilité de voter pour des formations extrémistes qui cherchent avant tout à déstabiliser l’Etat de droit, la démocratie et l’ordre républicain.
Les Français ne peuvent pas continuer à jouer la France selon leurs humeurs du moment, à refuser les réformes indispensables et à répondre aux sondeurs que les responsables sont tous sauf eux et à chercher dans les formations politiques les plus démagogues, les plus populistes, les plus extrémistes et les plus irresponsables, la solution aux problèmes qu’elles n’ont pas et dont les agissements si elles parviennent au pouvoir plongeront la France dans le chaos tout en mettant en danger la démocratie républicaine libérale.
A force de ne vouloir rien perdre et de ne pas faire les sacrifices nécessaires pour espérer des bénéfices plus grands, les Français sont dans une logique où ils vont tout perdre.
