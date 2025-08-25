La Quotidienne centriste du 25 août 2025. Comme d’habitude les médias promettent une «rentrée chaude» et la «colère» en s’en délectant

Mais, comme d’habitude, tel un «marronnier» (en langage journalistique une information traitée de manière récurrente qui revient à épisodes réguliers), les médias nous la promettent et se «plantent» au moins une fois sur deux si ce n’est plus.
Une «rentrée chaude», ça fait vendre du papier, ça booste les audiences et ça rapporte commercialement et politiquement.
On pourrait s’amuser à reprendre toutes les prédictions erronées, fausses et mensongères véhiculées depuis des années par les journalistes qui nous assurent savoir ce qui va se passer et prennent leurs désirs pour des réalités, des vessies pour des lanternes et autres lieux communs!
Bien entendu si la rentrée sera «chaude», la colère ira avec, terme devenu un des favoris du monde médiatique, là aussi parce qu’il fait vendre.
Au-delà de la réalité de cette prédiction, c’est surtout la délectation de nombre de journalistes qui est choquante comme si ceux-ci attendaient avec gourmandise que des troubles éclatent et que le chaos s’installe.
Rappelons-nous comment fut traité médiatiquement l’épisode des Gilets jaunes puis les manifestations contre la réforme des retraites, pour ne prendre que des épisodes récents, pour en être convaincu.
Et la publicité, pour ne pas dire la propagande, donnée à un appel obscur à tout bloquer le 10 septembre venu des sphères d'extrême-droite et récupéré par l'extrême-gauche nous prouve que les «bonnes habitudes» en la matière sont toujours de mise...
Rappelons également que dans une démocratie républicaine libérale et représentative, c’est d’abord le débat qui doit primer sur la rue et la recherche du compromis sur l’opposition de principe, des règles manifestement qui n’ont pas la cote dans les médias.
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.