La Quotidienne centriste du 3 septembre 2025. L’échec de Bayrou, c’est l’échec de toute la classe politique

Au-delà de la politique suivie par François Bayrou à Matignon et de son plan pour réduire les déficits publics, son échec probable lors du vote de confiance à l’Assemblée le 8 septembre prochain doit être partagé avec l’ensemble de la classe politique, elle-même émanation de la volonté des Français.
Peut-être et sans doute que Bayrou n’a pas réussi à construire un compromis qui lui aurait permis de continuer son parcours à Matignon mais la question est de savoir s’il était possible.
Or, au vu du paysage politique et des prises de position de chaque tendance partisane, la réponse est plutôt négative.
Certains ont beau jeu de prétendre maintenant que leur main était tendue, qu’ils étaient prêts au compromis et que c’est à cause de la soi-disant intransigeance du premier ministre que l’on est arrivé à ce blocage.
Mais, dans les faits, c’est un mensonge comme c’en est un que leur volonté était, de toute façon, de ne pas voter le Budget pour 2026 quel qu’il soit et de ne pas accorder alors la confiance au gouvernement qui serait donc tomber à un moment ou à uin autre avant la fin de l’année.
Car LFI ainsi que le RN avaient décidé de se débarrasser de Bayrou quoi qu’il arrive.
On peut donc dire que l’échec de ce dernier est celui de toute les classe politique élue par les Français en toute connaissance de cause.
Au lieu de faire passer l’intérêt du pays, la plupart des partis jouent leur propre intérêt dans un jeu politicien que soi-disant les Français rejettent dans les sondages mais qu’ils vont légitimer selon les mêmes sondages en votant de manière identique si de nouvelles législatives ont lieu!
Sans parler des programmes politiques qui sont différents, ce qui est évidemment légitime en démocratie, les extrêmes eux ne poursuivent qu’un but, éviter le compromis et provoquer le chaos afin de créer une crise qui les amène au pouvoir.
Si LFI est loin de remplir cet objectif, en revanche, le RN n’en est pas loin, ce qui ne gène pas plus Mélenchon et ses amis qui espèrent bien cette victoire de l’extrême-droite pour susciter leur fameuse révolution avec, bien sûr, eux comme avant-garde…
Le véritable enjeu, ici, est d’éviter que l’échec de Bayrou et de la classe politique soit aussi celui de la France et donc des Français qui en sont conscients ce qui ne les empêchent pas de le rendre de plus en plus probable par leurs votes…
