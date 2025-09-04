La Quotidienne centriste du 4 septembre 2025. Trump va-t-il enfin se décider à soutenir l’Ukraine? Macron l’espère…

La coalition des volontaires qui soutient l’Ukraine compte 35 pays mais pas les Etats-Unis.
Réunie aujourd’hui à Paris avec le président ukrainien Zelensky, elle a pris de nouvelles mesures pour assurer la sécurité du pays agressé par Poutine qui, pendant ce temps, était allé rendre ses hommages à son maître, le chinois Xi.
Ainsi, 26 de ses membres ont annoncé qu’ils enverraient des troupes en Ukraine, une fois la paix conclue afin d’empêcher les Russes de reprendre les hostilités et de ne pas respecter, une nouvelle fois, leur signature.
Mais, tout cela, comme l’a rappelé Emmanuel Macron de même que plusieurs dirigeants de cette coalition, ne pourra pas se faire sans les Etats-Unis.
Cependant, le président français se veut optimiste puisqu’une visio-conférence s’est tenue à la fin de ce sommet avec Donald Trump et, selon certains des présents à celle-ci, ce dernier aurait affirmé son soutien à la coalition et la prise de mesures contre Poutine dans les jours à venir si celui-ci continuait à finasser et à refuser d’engager des pourparlers de paix avec Volodymyr Zelensky.
Il aurait même encouragé les Européens à ne plus acheter de pétrole et de gaz à la Russie, achats qui permettent à Poutine de financer son agression, en ajoutant qu’ils devraient aussi prendre des sanctions contre la Chine, principal soutien au dictateur du Kremlin.
Tout cela serait de bon augure… si toutes les déclarations du même acabit de Trump n’étaient restées lettres mortes et qu’il n’a pris jusqu’à présent aucune mesure de rétorsion contre Poutine.
Cette fois, croit Macron, ce ne sera plus le cas.
Malheureusement, ce discours n’est pas nouveau et, jusqu’à présent, les faits l’ont déjà contredit plus d’une fois.
Pourquoi, aujourd’hui, en serait-il autrement?
Rien ne permet de le dire et la prudence et la défiance doit être de mise.
