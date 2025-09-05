Voici une sélection, ce 5 septembre 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne.
► Institutions européennes
● Commission européenne (commissaires centristes)
[Nota: les propos tenus par les commissaires européens français sont à lire dans Propos centristes France]
Kaja Kallas (vice-présidente, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)
> [Discours devant l’Institut d’études de sécurité de l’UE (EUISS): «L’Europe en danger, mais pas seule. Prendre au sérieux nos responsabilités sécuritaires»]
Alors que je me tiens ici aujourd’hui, le sol bouge sous nos pieds. Je pense que nous le ressentons tous. Nous le ressentons tous les jours en ouvrant nos téléphones et en regardant ce qui s’est passé.
Et les tremblements deviennent plus forts.
Mais il n’y a pas d’origines naturelles à cette catastrophe. Nous subissons des tentatives délibérées de changer l’ordre international.
Un nouvel ordre mondial est en train de se créer.
Il ne sera pas façonné sans l’Europe. Il sera façonné par ce que l’Europe est prête à faire :
Si nous sommes prêts à reconnaître la nécessité pour l’Europe de jouer un rôle géopolitique ;
Si nous sommes prêts à construire notre pouvoir géopolitique pour le faire.
Pour ceux qui doutent encore que l’Europe doive jouer un rôle sur la scène mondiale, nous l’avons toujours fait lorsque le besoin s’est fait sentir. Il en va de même aujourd’hui.
La Russie a ramené la guerre sur le continent européen. Poutine veut neutraliser l’Ukraine et rétablir sa sphère d’influence soviétique d’avant 1991. Ces plans ne sont pas un secret. Ils ont été écrits pour que le monde puisse les voir sur la poitrine du ministre russe des Affaires étrangères lorsqu’il a atterri aux États-Unis. L’agression de la Russie a exigé une réponse européenne collective et commune.
Cependant, l’urgence et le besoin pratique du rôle géopolitique de l’Europe sont plus grands aujourd’hui pour deux raisons.
Tout d’abord, la Russie n’agit pas seule. La Chine fournit à la Russie 80% de leurs importations à double usage. Comme nous le savons, pendant la guerre, il n’y a pas de double usage en temps de guerre. Ils sont tous utilisés à des fins militaires. Cela permet aux meurtres de continuer en Ukraine. La Chine et la Russie parlent également de changements majeurs qui n’ont pas été observés depuis cent ans et de révisions de l’ordre mondial en matière de sécurité.
Et deux, il y a des alliances croissantes de pays qui voient le monde d’une manière fondamentalement différente de l’Europe.
Lorsque le président Xi a parlé de construire un nouveau type de relations internationales lors de la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai cette semaine, les dirigeants de plus de 20 pays étaient présents.
Seule une poignée de ceux qui y ont assisté peuvent être
considérés comme démocratiques, la plupart obtiennent de mauvais scores sur les
indices des droits de l’homme et aucun n’est considéré comme entièrement
« libre » par l’indice de Freedom House.
C’est ce à quoi nous sommes confrontés. Que cela nous plaise ou non, l’Europe est engagée dans une bataille pour la liberté et la démocratie.
Pour participer en tant qu’acteur égal, l’Europe doit construire son pouvoir géopolitique.
Le pouvoir géopolitique est basé sur la puissance militaire et la force économique.
Il ne fait aucun doute que l’Europe a une puissance économique. Nous sommes l’une des plus grandes économies du monde et un bloc commercial mondial de premier plan. Nous avons la deuxième monnaie la plus utilisée et la deuxième plus grande monnaie de réserve dans le monde.
Notre puissance militaire, d’autre part, n’a jamais été assez forte. Nous n’avons pas dépensé suffisamment pour le matériel militaire.
Ce que nous avons dépensé a été inefficace. Et nous n’avons pas développé les bonnes capacités. Mais nous changeons.
L’Europe s’est engagée dans la plus grande entreprise militaire de l’histoire récente : 2 trillions d’euros supplémentaires en dépenses de défense d’ici 2031. Nous développons nos capacités militaires. La capacité annuelle de l’Europe à produire des munitions est six fois plus grande qu’il y a seulement deux ans. Maintenant, nous devons faire la même chose pour les lacunes capacitaires clés telles que la défense aérienne et les missiles guidés avec précision. Et nous éliminons lentement les obstacles dans le marché unique. C’est un travail en cours. Cela prend du temps, mais cela se produit, et c’est un début.
Nous construisons également notre puissance militaire de manière européenne, à travers des partenariats avec d’autres. Nous avons des partenariats de sécurité et de défense avec un nombre croissant de pays à travers le monde : le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, la Moldavie, l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Japon et la République de Corée. Nous explorons cela avec d’autres aussi.
Ce ne sont pas seulement des accords techniques, mais un exemple de l’engagement fondamental de l’Union européenne envers les alliances pour protéger les deux parties.
En ce qui concerne notre pouvoir économique, il y a deux façons de l’utiliser comme un outil géopolitique : le positif, par le commerce, ou le négatif par les sanctions.
L’UE et les États-Unis sont toujours à la tête d’une grande partie de l’économie mondiale. C’est pourquoi nous avons conclu l’accord commercial que nous avons conclu. Personne ne soutiendrait que c’est parfait, mais cela donne de la stabilité à nos propres citoyens et entreprises.
En même temps, nous sommes le plus grand partenaire commercial pour 72 autres pays à travers le monde et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, nous avons adopté des propositions pour deux nouveaux accords commerciaux avec le Mercosur et le Mexique. L’UE est ouverte aux affaires.
C’est extrêmement important. Les pays cherchent à diversifier leurs relations commerciales.
Mais ce n’est pas seulement sur le commerce que nous construisons ces relations. Ils trouveront toujours l’Union européenne aussi crédible et fiable que nous l’avons toujours été.
Nous construisons maintenant notre autonomie stratégique à travers des alliances sur les matières premières critiques aussi – matériaux pour les batteries, pour l’aviation, pour la défense.
Et l’Europe vient toujours avec une offre positive. Nous ne voulons pas épuiser les ressources. Nous nous soucions de la prospérité et du bien-être des personnes et de l’environnement.
Lorsque l’Europe renforce son pouvoir, elle n’est jamais aux dépens des autres.
Mais il ne suffit pas de renforcer notre pouvoir géopolitique. Nous ne sommes pris au sérieux que lorsque nous sommes prêts à utiliser ce pouvoir. Et ce qu’il faut, c’est notre unité pour utiliser ce pouvoir.
Il y a de bons exemples où nous le faisons déjà – l’Ukraine en est un.
Oui, il devient de plus en plus difficile d’avoir une position unie, même sur l’agression russe flagrante. Le financement au titre de la facilité européenne pour la paix pourrait également être utilisé pour acheter des armes aux États-Unis pour l’Ukraine. Mais il est bloqué.
Cependant, depuis le premier jour de l’invasion à grande échelle de la Russie, nous avons toujours agi ensemble, notamment avec 18 paquets de sanctions et ce n’est pas fini.
Un exemple où nous n’utilisons pas notre pouvoir géopolitique parce que nous ne sommes pas unis est Gaza.
La catastrophe humanitaire à Gaza est un test fondamental de la détermination de l’Europe à lutter internationalement pour nos valeurs. Et nous avons du mal parce que 27 États membres ont des positions différentes en raison de leur histoire.
L’Europe a été l’acteur le plus actif dans ce domaine dans le monde. Jour après jour, j’ai fait pression pour que l’aide atteigne ceux qui en ont désespérément besoin et j’utilise le levier politique que nous avons. J’ai ouvert des voies diplomatiques avec Israël parce que nous ne pouvons pas aller nulle part si nous ne parlons pas. L’Union européenne est le plus grand donateur humanitaire et un soutien constant de l’Autorité palestinienne et de la solution à deux États. Nous avons aidé plus que tout autre acteur international.
Mais il ne suffit pas de changer la situation sur le terrain. Et il y a la frustration. Nous n’avons pas été en mesure d’utiliser notre pouvoir géopolitique pour changer le cours à Gaza parce que nous n’avons pas d’unité. L’Europe ne peut utiliser toute la force de sa puissance géopolitique que lorsque nous agissons ensemble.
Être un acteur géopolitique signifie aussi revenir sur l’offre de l’Europe là où nos intérêts ne sont pas respectés.
Si nous avons des doutes sur le respect d’un pays pour nos intérêts, nous devrions être clairs sur les conséquences. Nous devons développer des outils que nous pouvons utiliser – des carottes ainsi que des bâtons. En termes simples, si un pays envisage de soutenir une guerre en Europe, nous le privons de financement. S’ils agissent ensemble avec nous dans la sphère mondiale, nous avons des initiatives dont ils bénéficient.
Pour chaque relation que l’Europe a, nous devons être prêts à montrer les deux côtés de l’équation, le positif et le négatif.
Un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Mais comment nous réagissons dépend entièrement de nous.
Nous avons ce qu’il faut, qui n’a jamais été dans le doute, si nous sommes unis.
Maintenant, nous devons accroître notre pouvoir géopolitique et travailler sur la façon dont nous pouvons être unis, ou changer les règles afin que nous puissions prendre des décisions.
Sinon, nous ne sommes tout simplement pas pris au sérieux.
> [Remarques après la réunion informelle des ministres
des Affaires étrangères]
Nous avons eu une très longue discussion aujourd’hui, une très longue journée avec les ministres de l’UE, et je peux déjà vous dire que nous n’avons pas couvert tous les points, donc nous ne sommes pas arrivés à la discussion sur les méthodes de travail dont nous avions désespérément besoin. Mais nous ferons cela dans les prochains mois, certainement.
Donc, ce qui a pris le temps était des discussions très substantielles, d’abord sur l’Ukraine. L’Union européenne et tous les États membres soutiennent les efforts diplomatiques pour parvenir à la paix et mettre fin à la guerre de la Russie. Mais, il est clair que la Russie ne se prépare pas à la paix. C’est le contraire. Ils se préparent à plus de guerre. Cette semaine, la Russie a lancé sa deuxième plus grande attaque aérienne contre Kiev depuis le début de la guerre.
Les frappes ont tué de nombreux civils et endommagé des bureaux appartenant à l’Union européenne et au British Council. Les frappes aériennes russes ont également touché une usine américaine. Donc, aujourd’hui, les ministres ont discuté des moyens d’augmenter davantage la pression sur la Russie pour qu’elle négocie réellement, qu’elle vienne vraiment à la table des négociations et s’assoie pour discuter avec l’Ukraine. Les sanctions ont privé la Russie de dizaines de milliards d’euros pour financer sa guerre – et le travail des sanctions.
Les ministres ont discuté des éléments de base possibles pour le prochain paquet de sanctions. Les options incluent des sanctions secondaires contre ceux qui soutiennent la guerre de la Russie, ainsi que des interdictions d’importation et des tarifs sur les produits russes. Les efforts contre les navires de la flotte fantôme doivent également être intensifiés, et j’ai demandé aux États membres leurs propositions pour la semaine prochaine. L’objectif est d’exercer une pression maximale sur la Russie. Bien sûr, les nouvelles actions seraient plus fortes si elles étaient accompagnées par nos partenaires, y compris nos partenaires transatlantiques.
Aujourd’hui, les ministres ont également discuté de l’utilisation des avoirs russes gelés pour la défense et la reconstruction de l’Ukraine. C’était une très bonne discussion et très substantielle. Nous avions besoin de cela pour entendre tous les arguments de tous les côtés, pour vraiment débattre sur le fond, et cette discussion continuera. Les ministres ont reconnu la nécessité de remédier au déficit de financement de l’Ukraine et de tenir la Russie responsable des dommages causés par la guerre.
Pour y parvenir, il est crucial d’explorer toutes les pistes disponibles tout en minimisant les risques potentiels. Je tiens à souligner que les marchés financiers n’ont pas réagi lorsque nous avons gelé les actifs. Les marchés financiers sont calmes maintenant, comme nous en avons discuté, et il y a des risques, mais je suis convaincu que nous sommes capables d’atténuer ces risques.
Une chose est absolument claire là où tout le monde était d’accord, et c’est que, compte tenu de la dévastation que la Russie cause en Ukraine et qu’elle a causée en Ukraine jusqu’à présent, il est impensable que la Russie revoie jamais cet argent à moins qu’elle ne compense pleinement l’Ukraine pour les dommages causés.
Deuxième, Moyen-Orient.
D’abord sur l’Iran, l’E3 - donc la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni - ont commencé le processus de réimposer les sanctions de l’ONU contre l’Iran, et nous avons eu une courte discussion à ce sujet. Le délai de 30 jours a commencé, et cela ne marque pas la fin de la diplomatie. Téhéran a encore la possibilité de coopérer pleinement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et de reprendre les négociations avec les États-Unis sur son programme nucléaire. La balle est dans le camp de Téhéran. Je suis prêt à soutenir tout effort diplomatique visant à trouver une solution.
Concernant Gaza, l’annonce par Israël que la ville de Gaza est désormais une zone de combat menace d’aggraver la situation humanitaire. Si une solution militaire était possible, la guerre serait déjà terminée. Gaza a besoin de moins de guerre, pas de plus. Et en Cisjordanie, la décision d’Israël de faire avancer ses colonies de Cisjordanie est illégale et sape la solution à deux États.
Alors bien sûr, nous avons discuté de ce que nous pouvons faire de plus.
Nous avons été très actifs en contact avec les Israéliens pour essayer d’améliorer la situation humanitaire sur le terrain. Mais bien sûr, il faut faire plus. De nombreux États membres de l’UE ont pris des mesures non pas contre Israël, mais contre le gouvernement israélien. Il y a une distinction très importante à faire. Ce n’est pas contre Israël, mais les actions du gouvernement israélien qui se poursuivent, y compris sanctionner les ministres et suspendre les exportations d’armes - c’est ce que les États membres de l’UE ont fait.
Du côté de l’Union européenne, il n’y a pas d’édulcorant à la réalité où nous sommes. Il était clair qu’aujourd’hui, une large majorité d’États membres a donné plus d’idées. Que pouvons-nous faire de plus pour vraiment améliorer la situation ; nous explorerons ces idées davantage. Mais il est clair que les États membres ne sont pas d’accord sur la façon d’amener le gouvernement israélien à changer de cap.
Les options sont claires et restent sur la table. Nous avons présenté un document d’option. Mais le problème est que tous les États membres de l’UE ne sont pas d’accord. Mais encore une fois, nous avons eu une très bonne discussion sur les différentes options, et nous continuerons à essayer de trouver des moyens d’explorer ce que nous pouvons faire.
Et enfin, sur la question du refus de visas à l’Autorité palestinienne, afin qu’ils ne puissent pas participer à l’Assemblée générale des Nations Unies. À la lumière des accords existants entre l’ONU et son État hôte, nous demandons tous instamment que cette décision soit réexaminée, en tenant compte du droit international et de la manière dont les Nations Unies ont été construites. Donc, c’est l’accord que nous avons tous eu sur ce sujet.
> Aujourd’hui, nous proposons des accords commerciaux
majeurs avec le Mercosur et le Mexique.
Ils apporteront des milliards d’exportations et d’emplois aux Européens de toute l’Union.
C’est un pas en avant pour l’influence mondiale de l’Europe.
> Il est crucial pour l’Iran d’assurer la transparence et
de coopérer pleinement avec l’AIEA.
La fenêtre diplomatique est toujours ouverte pour résoudre le problème nucléaire iranien et l’UE est prête à y jouer son rôle.
Michael McGrath
(commissaire à la démocratie, à la justice et à l’état de droit)
> [Remarques sur le deuxième paquet CFP]
Aujourd’hui, nous avons achevé le cadre pour le prochain budget à long terme de l’UE, avec l’adoption de sept programmes sectoriels.
L’enveloppe pour cette proposition de budget s’élève désormais à près de 2000 milliards d’euros en prix courants.
Ces sept propositions favorisent une économie dynamique et inclusive qui alimente la croissance de l’Europe et stimule notre compétitivité mondiale en renforçant le marché intérieur, en renforçant nos systèmes de justice et en réduisant les formalités administratives.
Ils représentent également un investissement évident dans la compétitivité, la résilience et la sécurité de l’Europe.
Alors, permettez-moi de vous fournir un bref résumé de cinq des programmes, avant d’entrer plus en détail dans deux d’entre eux.
Premièrement, le programme de recherche et de formation d’Euratom, doté d’un budget proche de 10 milliards d’euros, ce programme renforcera la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que la gestion des déchets, tout en maintenant les compétences essentielles pour le développement du secteur.
Plus de la moitié de ce budget soutiendra ITER - ITER est la première installation de fusion au monde, et donc le projet de fusion le plus ambitieux du monde.
Il s’agit du fleuron du secteur de la fusion et vise à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d’énergie à grande échelle, sans carbone, qui transformerait l’économie énergétique européenne.
Dans le cadre de l’instrument pour la coopération en matière de sûreté nucléaire et du programme de déclassement, doté d’un budget de près d’un milliard d’euros, nous renforcerons la sûreté nucléaire dans les États membres et les pays partenaires en combinant les programmes existants axés sur la coopération en matière de sûreté avec ceux qui sont axés sur les efforts de déclassement.
Dans le même ordre d’idées, le programme Ignalina sera prolongé.
Elle continuera à fournir une assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie.
Ce faisant, il améliorera la sûreté nucléaire, préservera la santé publique et protégera l’environnement.
Quatrièmement, la décision sur l’association outre-mer, y compris le Groenland, simplifie l’architecture actuelle en fusionnant le soutien financier de l’UE au Groenland et aux autres pays et territoires d’outre-mer avec l’UE.
Ce programme consacrera près d’un milliard d’euros au soutien aux 13 PTOM, y compris le Groenland – en reconnaissant leur rôle en tant qu’avant-postes essentiels pour l’UE dans leurs régions respectives.
Le programme Pericles (V) sera également prolongé, cette fois dans sa cinquième phase, afin de prévenir et de combattre la contrefaçon de l’euro et les fraudes connexes.
La stabilité et la sécurité de l’euro sont essentielles à la stabilité et à la sécurité de notre Union.
Ce programme protégera l’intégrité de l’euro et renforcera ainsi la confiance entre les entreprises et les citoyens.
Cela nous laisse avec le programme pour la justice et le programme pour le marché unique et les douanes, que je voudrais maintenant approfondir un peu plus.
Le présent programme «Justice» s’appuie sur les réalisations positives du programme actuel, qui a apporté une valeur ajoutée unique et renforcé l’espace de justice de l’Union, fondé sur l’État de droit, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle.
Avec près de 800 millions d’euros, le budget proposé pour le nouveau programme est plus du double de celui disponible dans le cadre actuel du CFP – ce qui, selon moi, témoigne de l’impact du programme.
Ces ressources seront utilisées pour poursuivre le développement d’un espace de justice efficace, inclusif, résilient et numérisé.
Nous stimulerons la numérisation de nos systèmes judiciaires nationaux.
En termes simples, cela signifie renforcer la capacité des systèmes de justice nationaux à se connecter et à échanger des informations avec leurs homologues dans toute l’Europe.
Cela profitera à la fois aux citoyens et aux entreprises, en travaillant à accroître l’efficacité de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
Et nous renforcerons également l’action au niveau de l’UE pour prévenir et combattre la corruption.
Des systèmes de justice faibles et la corruption rendent les marchés moins compétitifs, et dissuadent l’investissement et l’entreprise.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons introduit la dimension du marché unique dans le rapport sur l’état de droit de cette année.
Là où il y a certitude et équité juridiques, il existe un environnement prévisible pour les entreprises, les investisseurs et les consommateurs.
Dans un monde de plus en plus volatile, cela reste une pierre angulaire de la compétitivité européenne et un catalyseur pour la croissance à travers le marché unique.
Le programme «Justice» se concentrera sur trois objectifs spécifiques.
Premièrement, faciliter et soutenir la coopération judiciaire en renforçant l’indépendance, la qualité et l’efficacité des systèmes de justice et en améliorant la reconnaissance et l’exécution transfrontalières des décisions judiciaires.
Un exemple de cela dans la pratique est que les citoyens résolvent plus rapidement les litiges juridiques transfrontaliers.
Deuxièmement, promouvoir et soutenir la formation des professionnels du droit, afin de favoriser une culture juridique et judiciaire commune dans l’ensemble de l’Union et d’assurer la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’UE.
Troisièmement, faciliter et soutenir l’accès effectif et non discriminatoire à la justice et à des voies de recours efficaces, ce qui implique notamment que les victimes connaissent leurs droits où qu’elles aillent.
En soutenant l’égalité d’accès à la justice – en particulier pour les personnes vulnérables – le prochain programme de justice favorisera également les synergies avec les plans de partenariat nationaux et régionaux.
Cela inclut dans le cadre du Fonds social européen et avec Erasmus+.
Et veillera à ce que les ressources européennes et nationales soient mises en commun pour un impact maximal.
Les initiatives prévues dans le cadre du prochain programme pour la justice ne se limiteront pas à améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes de justice dans tous les États membres.
Ce faisant, ils renforceront l’État de droit, combattront la criminalité et la corruption transfrontalières, tout en défendant les garanties démocratiques et le respect des droits fondamentaux dans toute notre Union.
Le programme «Justice» garantira que les citoyens et les entreprises puissent avoir la certitude que leurs droits sont protégés, où qu’ils se trouvent dans l’UE, et que l’état de droit fonctionne sans heurts au-delà des frontières.
Nous veillons à ce que la justice soit respectée, où que vous alliez.
Enfin, cela m’amène au programme sur le marché unique et les douanes.
Le marché unique est le moteur de notre Union pour les entreprises, l’emploi et la croissance, et c’est le fondement de notre compétitivité mondiale.
La Commission propose un budget de 6,2 milliards d’euros pour ce programme.
La proposition consolide quatre programmes de financement distincts couvrant le marché unique, l’union douanière, la fiscalité et la lutte contre la fraude. Et en résumé, il vise à réduire la bureaucratie, à supprimer les obstacles et à stimuler la coopération entre les administrations nationales.
Environ 2,7 milliards d’euros dans le programme relatif au marché unique soutiendront le marché intérieur, le droit des sociétés, la politique de concurrence, les services financiers, la protection des consommateurs et les statistiques.
Environ 2,7 milliards d’euros dans le programme douanier financeront une refonte majeure de l’union douanière, renforcée par une autorité douanière et un centre de données de l’UE.
Le programme permettra de mieux protéger les citoyens contre les biens dangereux, de sauvegarder les intérêts financiers, protéger les entreprises de la concurrence déloyale et simplifier les procédures douanières.
Le programme Fiscalis, d’un montant de 475 millions d’euros, couvre la coopération en matière fiscale.
L’objectif ici est de favoriser des systèmes d’échange de données plus numériques et modernes pour générer des revenus et soutenir la compétitivité.
Le programme antifraude de l’Union soutiendra les efforts de lutte contre la fraude – la sauvegarde de l’argent des contribuables de l’UE – avec une enveloppe de 363 millions d’euros.
Il le fera en optimisant les ressources consacrées à la prévention et à la détection de la fraude, en s’attaquant à la corruption, en supprimant les obstacles transfrontaliers et en encourageant la coopération entre les administrations nationales.
Avec ce programme, nous visons à assurer la compétitivité de l’Europe pour l’avenir en offrant une certitude aux investisseurs, un environnement attrayant pour les entreprises et une protection pour les consommateurs.
Hadja Lahbib
(commissaire à l’égalité et à la gestion des crises)
> Les personnes LGBTIQ et leurs familles méritent des droits égaux.
La Commission européenne renouvelle ses efforts en adoptant une nouvelle stratégie pour l’égalité des personnes LGBTIQ.
> Un missile russe a frappé une mission de déminage humanitaire à Tchernihiv, en Ukraine. Deux démineurs de notre partenaire en RDC ont été tués.
Les démineurs humanitaires risquent leur vie pour nettoyer la terre des restes mortels de la guerre. Ils doivent toujours être protégés, jamais ciblés.
> Les Roms méritent une pleine égalité et inclusion. La participation des Roms à la vie démocratique est essentielle. J’ai rencontré ERGO pour renforcer notre coopération et réaffirmer mon engagement à mettre en œuvre le Cadre stratégique de l’UE pour les Roms.
> Aujourd’hui, j’ai rencontré l’ancien Premier ministre palestinien et économiste Mohamed Shtayyeh. En ces temps critiques pour Gaza et la Cisjordanie, nous avons discuté du soutien continu de l’UE aux Palestiniens et abordé le siège financier qui aggrave la crise humanitaire. La stabilité durable dépend d’une solution politique.
> Je salue la prolongation de 4 mois de l’ouverture du poste frontière d’Adré au Soudan. J’ai vu de mes propres yeux à quel point ce passage est crucial pour livrer des fournitures humanitaires comme de la nourriture et des médicaments. La traversée est un lien vital pour des millions de personnes et doit rester ouverte en permanence.
> L’Union européenne aide les Afghans en cette période difficile. Heureux de voir que le 1er vol humanitaire financé par l’UE en réponse au tremblement de terre en Afghanistan est déjà à Kaboul. Un 2ème vol est prévu demain. La solidarité européenne en action.
> L’avenir de l’Europe dépend des entreprises qui sont à la fois compétitives et engagées envers l’égalité. L’inégalité a un coût. À lui seul, l’écart entre les sexes en matière d’emploi coûte à l’UE 390 milliards d’euros par an.
> La violence au Yémen augmente avec des attaques d’Israël tuant également des civils. Nous appelons toutes les parties à désamorcer. Nous condamnons fermement la détention arbitraire du personnel de l’ONU par les Houthis, mettant en danger les travailleurs humanitaires et l’aide vitale pour ceux qui en ont besoin. Les civils doivent être protégés.
Marta Kos (commissaire à l'élargissement)
> Heureuse de rencontrer Maia Sandu [présidente de la Moldavie]. De la finalisation du screening en un temps record au décaissement du plan de croissance aujourd’hui : la Moldavie est fermement sur la voie de rejoindre l’UE.
Face à une ingérence et une désinformation russes sans précédent, j’ai reconfirmé notre forte solidarité pour garantir des élections libres et équitables.
> Frapper une
équipe de déminage humanitaire près de Tchernihiv, tuant deux personnes et en
blessant cinq autres, est une autre attaque brutale de la Russie contre des
cibles civiles en Ukraine.
C’est une attaque délibérée contre la paix et la reconstruction. L’UE se tient aux côtés de l’Ukraine : pour la sécurité, la dignité et un avenir européen.
> Notre plan de
croissance apporte une nouvelle ampleur et une nouvelle ambition aux
investissements soutenus par l’UE en Moldavie.
Aujourd’hui, nous avons lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt. Nous recherchons des entreprises intéressées à investir en Moldavie et dans son avenir européen.
Il est maintenant temps de transformer les idées en réalité.
> À Copenhague
aujourd’hui pour discuter de l’élargissement de l’UE avec les ministres
européens :
- Ancrer le respect de l’Etat de droit
- Apporter des avantages précoces aux pays candidats
- Préparer notre Union pour les nouveaux membres
- Communiquer les avantages de l’élargissement à nos citoyens.
> Les attaques
brutales contre des civils ukrainiens nous rappellent que la Russie ne cherche
pas la paix.
Au Danemark, avec les ministres des Affaires étrangères, nous avons discuté d’un soutien supplémentaire pour l’Ukraine :
- un 19e paquet de sanctions
- l’instrument SAFE à hauteur de 150 milliards d’euros pour renforcer le soutien à la défense
- nous sommes prêts à commencer les négociations d’adhésion.
> [Ukraine] Le
gouvernement, la Verkhovna Rada [Parlement] et d’autres parties prenantes
doivent respecter l’état de droit et les réformes anticorruption que la société
exige. Pas de retour en arrière.
L’UE soutient la voie de réforme de l’Ukraine. Nous construisons ensemble l’avenir de l’Ukraine dans l’UE.
● Parlement européen
♦ Renew Europe (groupe centriste et libéral au Parlement européen)
[Nota: les propos tenus par les députés européens français sont à lire dans Propos centristes France]
Dan Barna (vice-président)
> Les négociations entre les groupes politiques du Parlement européen concernant la résolution que nous adopterons la semaine prochaine, lors de la session plénière de Strasbourg, sont terminées. La résolution vise à soutenir la République de Moldavie face à la vague d’ingérence russe dans les élections législatives.
Le texte de compromis auquel sont parvenus les négociateurs est un texte solide, qui exprime sans équivoque le soutien du Parlement à la démocratie en République de Moldavie, au déroulement sans ingérence du vote parlementaire et à la protection de la société moldave contre les attaques hybrides de la Russie.
La résolution sera adoptée la semaine prochaine, lorsque la présidente de la République de Moldavie, Mme Maia Sandu, se rendra à Strasbourg et s’adressera au Parlement européen en séance plénière.
> La langue roumaine est le lien qui nous unit et nous
réunira dans la grande famille européenne.
C’était un honneur d’être en République de Moldavie aujourd’hui, avec le président de la Roumanie Nicușor Dan, la présidente de la Moldavie Maia Sandu et le ministre roumain des Affaires étrangères Oana Țoiu, pour célébrer la Journée de la langue roumaine. J’ai participé à la Marea Dictare Națională à Chișinău et à l’événement dédié à la célébration de la langue roumaine à Strășeni.
Les mots, la culture et les traditions nous relient à travers les générations, définissent notre identité et renforcent notre chemin commun. Et la visite d’aujourd’hui, outre son importance historique, donne un autre signal clair de soutien ferme à la voie européenne et démocratique de la République de Moldavie.
Merci, chers Roumains, qui portez nos paroles et notre culture dans le monde entier !
João Cotrim de Figueiredo (vice-président)
> Mario Draghi a parlé d’une «menace existentielle» dans la préface de son rapport – et cela venant d’un banquier central habitué à peser soigneusement ses mots. Face à une menace existentielle, il faut agir vite. Un an après l’adoption du rapport, nous manquons d’un sentiment d’urgence. Renew Europe veut maintenir la dynamique. Faire traîner le rapport Draghi est dangereux.
Nous pouvons déplorer l’existence de figures comme Trump et Poutine, mais nous ne pouvons pas y changer grand-chose. En revanche, nous pouvons influer sur notre propre agenda de réformes. Si nous devenons plus efficaces, nous serons plus forts, nous deviendrons des acteurs à part entière.
Martin Hojsik (député, vice-président du Parlement
européen)
> Nous condamnons le Premier ministre de la Slovaquie, Fico, pour s’être acoquiné avec les dirigeants de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Les dirigeants de l’UE doivent rester unis et dissuader les adversaires — ne pas offrir des poignées de main aux dictateurs.
> Poutine veut restaurer l’ancien bloc soviétique avec
tout ce qui lui appartient.
Fico veut que la Slovaquie en fasse partie.
Petras Austrevicius (député)
> Pékin est devenu un lieu où se rencontrent des dictateurs mondiaux et des représentants autoritaires. Ils parlent tous d’un nouvel ordre mondial, imaginez simplement le genre de système répressif qu’ils nous offrent.
> Mes sincères condoléances à ceux qui pleurent l’assassinat odieux d’Andriy Parubiy, l’ancien président de la Verhovna Rada. Andriy était un vrai patriote d’Ukraine, européen convaincu et démocrate. Repose en paix.
Engin Eroglu (député)
> Engagé dans une discussion productive avec le Premier ministre français François Bayrou et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (tous deux membres de la famille démocrate). Un signal fort pour la coopération européenne.
Il est devenu clair : l’accord commercial américain actuel et les tarifs existants sont insatisfaisants. Pour des conditions équitables dans l’UE et aux États-Unis, des renégociations urgentes sont nécessaires.
Nous avons également discuté des développements en Chine, de la guerre en Israël et du conflit en cours en Ukraine. Consensus : L’UE doit agir de manière plus décisive et assertive sur la scène mondiale.
Qu’il s’agisse de commerce, de sécurité ou de technologie, la force de l’Europe réside dans son unité. Ensemble, nous pouvons sauvegarder la démocratie, la liberté et la prospérité – et avoir une réelle influence internationale.
> J’ai eu le plaisir de rencontrer l’ambassadeur japonais
auprès de l’UE, Kazutoshi Aikawa. J’ai beaucoup apprécié l’accueil personnel et
notre conversation amicale.
Le Japon est un partenaire précieux pour nous – dans la démocratie, l’économie et la sécurité.
> Une image en dit plus que mille mots.
La Chine, la Russie et la Corée du Nord – unies lors d’un défilé militaire.
Ce n’est pas seulement une démonstration d’armes. C’est une
démonstration de puissance.
Frappant : il en manque un. Inde.
Si le Premier ministre Modi s’était également tenu là, l’image de l’ordre mondial actuel semblerait encore plus menaçante pour l’Occident.
Pour nous Européens, cela signifie :
- Nous ne pouvons pas juste regarder.
- Nous devons défendre nos intérêts et nos valeurs clairement.
- Et nous avons besoin d’unité – chez nous et à l’étranger.
La question clé : Comment l’Europe devrait-elle répondre à ces images ?
> Deux des alliés de la Chine sont directement responsables de la plus grande guerre terrestre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, pourtant le dirigeant chinois parle d’un choix entre la paix et la guerre. La Chine a déjà fait son choix en 2022, elle s’est rangée du côté de l’agresseur.
Karin Karlsbro (députée)
Michal Kobosko (député)
> Le président Donald Trump est connu pour changer d’avis souvent et rapidement. Oui, il a négocié les tarifs douaniers avec de nombreux pays à travers le monde. Nous ne pouvons qu’espérer sincèrement que l’annonce de ne pas réduire le contingent militaire américain en Pologne, que le président Nawrocki a entendue aujourd’hui, restera solide et inchangée.
Svenja Hahn (députée)
> L'Accord de Partenariat UE-Mercosur est une opportunité de renforcer notre résilience économique et notre compétitivité mondiale. En réduisant les droits de douane et en améliorant l'accès aux marchés, nous aidons nos entreprises à se développer et à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Cet accord constitue une étape cruciale pour réduire les dépendances et nouer de nouveaux partenariats en période d'incertitudes géopolitiques. Il est essentiel de contrer les discours protectionnistes et de démontrer que l'ouverture commerciale peut apporter des avantages concrets aux citoyens. (…)
La suppression des droits de douane élevés des pays du Mercosur permettra aux exportateurs de l’UE d’économiser plus de quatre milliards d’euros de droits de douane par an. De plus, l’accord prévoit la protection de 344 indications géographiques.
Urmas Paet (député)
> [Mercosur] Cet accord tant attendu représente une formidable opportunité pour l’UE. Il s’agit non seulement d’une question commerciale, mais aussi d’une question géopolitique. En période de turbulences, l’Europe a besoin de partenaires du monde entier pour rester un acteur majeur de la politique internationale, en particulier en période de turbulences.
► Pays membres de
l’Union européenne
● Allemagne
♦ FDP
> CDU et SPD dans le contrat de coalition : réduction des taxes sur l’électricité pour tous !
CDU et SPD en juin : réduction de la taxe sur l’électricité uniquement pour certains secteurs.
CDU et SPD en septembre : débat sur les hausses d’impôts.
Que diriez-vous plutôt de véritables réformes pour renforcer notre pays ?!
Christian Dürr (président)
> On peut décider d’accueillir des anciens agents locaux en provenance d’Afghanistan. Mais il faut être clair : une perspective durable en Allemagne n’existe que lorsqu’ils travaillent. Je ne comprends pas pourquoi ce point crucial n’est pas un problème pour le gouvernement.
Nicole Buettner (secrétaire générale)
> Le centre de travail n’est pas la vache à lait de la nation.
L’inconfortable vérité : si nous ne donnons pas la priorité à la sécurité et à l’avenir, mais que nous ajoutons toujours de nouvelles prestations sociales et subventions, nous tombons dans une situation difficile.
> Un classique : la gauche a besoin d’une image de l’ennemi et l’a trouvé cette fois chez les propriétaires. Le fait que les loyers augmentent parce qu’il manque des logements et que la bureaucratie freine ne correspond pas à la vision du monde. L’inflation parce que les supermarchés remplacent les étiquettes de prix?
> CDU et SPD sur les réformes de l’État social:
- Mettre en place la commission
- Dette aujourd’hui = hausse des impôts demain
- Distribuer les prestations au lieu de résoudre les problèmes
Ce dont l’Allemagne a besoin, c’est de moins de taxes, d’une capitalisation dans les systèmes sociaux et de la fin de la jungle sociale !
Wolfgang Kubicki (ancien vice-président du Bundestag)
> La fuite des entrepreneurs d’Allemagne va continuer à augmenter, car entre-temps la confiance dans le pouvoir créateur de cette coalition a été perdue.
> Selon ses propres déclarations, la gauche a construit le premier État socialiste sur le sol allemand pendant 40 ans, l’a défendu avec véhémence plus de trois décennies après sa chute et dit aujourd’hui qu’il n’y avait pas eu de socialisme. Quelque part dans cette histoire, la gauche a menti de façon effrontée.
● Belgique
♦ Gouvernement
Maxime Prévot (vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement de la Belgique)
> La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.
Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international, compte tenu de ses obligations internationales dont le devoir de prévenir tout risque de génocide, la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas. Il ne s’agit pas de sanctionner le peuple israélien, mais de veiller à faire respecter le droit international et humanitaire par son gouvernement et agir pour tenter de faire évoluer la situation sur le terrain.
12 sanctions fermes sont prises au niveau national, parmi lesquelles l’interdiction d’importation des produits issus des colonies, la révision de la politique d’achats publics avec des entreprises israéliennes, la restrictions des aides consulaires aux Belges vivant dans les colonies illégales en vertu du droit international, des poursuites judiciaires éventuelles, des interdictions de survol et de transit, la mise sur la liste des « persona non gratae » dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas…
Le vote favorable au niveau européen de mesures de suspension des collaborations avec Israël, nécessitant une majorité qualifiée, dont la suspension de l’accord d’association avec l’UE, la suspension des programmes de recherche, de coopération technique, etc.
La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New-York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci.
La Belgique reconnaîtra la Palestine lors de l’initiative conjointe de la France et de l’Arabie saoudite ! Un geste politique et diplomatique fort pour préserver les chances d’une solution…à deux (!) Etats et marquer la condamnation des volontés expansionnistes d’Israël avec ses programmes de colonisation et ses occupations militaires. La Palestine sera donc clairement un état pleinement reconnu sur la scène internationale par la Belgique. Conscient du traumatisme généré auprès du peuple israélien par les attaques terroristes du 7 octobre 2023 du Hamas, la formalisation administrative de cette reconnaissance par un arrêté royal s’effectuera quand le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n’assumera plus quelconque gestion de la Palestine.
Un engagement ferme dans la reconstruction de la Palestine.
Un engagement tout aussi ferme à demander des mesures européennes visant le Hamas et en faveur de nouvelles initiatives belges de lutte contre l’antisémitisme, mobilisant davantage tous nos services de sécurité et impliquant les représentants des communautés juives.
♦ Les Engagés
Yvan Verougstraete (président, député européen)
> Sans effort, la situation restera bloquée et Bruxelles abandonnée. Les contraintes arithmétiques, politiques et d’incompatibilités sont autant d’obstacles qu’il nous faut dépasser. Si chacun ne fait pas un pas, la situation restera figée. C’est dans cet esprit que j’ai réfléchi à une proposition où chacun fait une partie du chemin, pour que le formateur puisse démarrer son travail, dès demain, pour les citoyens. Concrètement, je vous propose de construire une majorité autour des 7 partis suivants : Côté francophone : MR, PS et Les Engagés. Côté néerlandophone : Groen, Vooruit, l’Open Vld et le CD&V. Et pour rendre cette proposition possible, il faut dépasser le cadre habituel afin de dégager un chemin. Pour ce faire, le MR a accepté de céder un secrétaire d’Etat pour le confier au CD&V et je propose que le secrétaire d’état qui devrait revenir au PS puisse être occupé par une personnalité francophone de la société civile qui a une connaissance des institutions bruxelloises et une affinité pour l’activité économique. Renoncer à ces deux secrétaires d’Etat est un geste fort. Un geste fort, pour Bruxelles. C’est le symbole de la responsabilité et de la primauté du projet sur les postes. Après deux semaines de travail de «facilitation», cette proposition est la meilleure issue que je vois pour débloquer la situation. Elle n’est bien entendu pas parfaite mais, soyons clairs, la refuser, à moins d’avoir une autre proposition, meilleure, c’est proposer de prolonger un gouvernement en affaires courantes.
♦ DéFI
Sophie Rohonyi (présidente)
> [Crise de Gaza] On doit pouvoir exprimer de la compassion pour le peuple gazoui ET les familles d’otages israéliens, plaider pour des sanctions à l’égard du gvt Netanyahou ET du Hamas, sans se faire constamment insulter ou agresser. La polarisation est extrême. J’appelle à l’apaisement.
> La fusion forcée des zones de police bruxelloises n’est qu’un brol coûteux et inefficace, dont les acteurs de terrain ne veulent pas, et qui va tuer la police de proximité. Que le ministre de l’Intérieur consacre plutôt son temps et son énergie à la lutte contre le narcotrafic!
François de Smet
(député)
> Déployer l'armée dans les rues contre le narcotrafic est une proposition populiste, qui a pour seul but de masquer l'échec du gouvernement fédéral à endiguer ce phénomène. Arrêter des dealers qui se remplacent du jour au lendemain est inutile si on ne frappe pas les têtes.
Pour frapper les têtes il faut les bons outils: enquêteurs spécialisés, parquet national financier et Agence anti-corruption, comme le propose DéFI depuis des années .
Il est temps que l'Arizona et son ministre MR de l'Intérieur déploient la même énergie dans la lutte contre ces réseaux que dans des déclarations tonitruantes et une fusion forcée de zones pour satisfaire l'appétit nationaliste flamand.
> Ce mercredi soir, vous pourrez voir un débat des présidents de parti sur RTL-TVI. Un débat de... 5 présidents. Sans DéFI. Pour la première fois, nous sommes exclus de ce format. J'avais toujours été invité durant ma présidence, alors que nous étions déjà les petits poucets. Argument RTL-TVI: vous n'avez pas de député au parlement wallon. Cela ne tient pas, ce n'était déjà pas le cas avant 2024. Bien sûr, nous avons connu une défaite aux dernières élections. Mais nous ne sommes pas effacés du paysage, loin de là. Nous sommes toujours présents dans deux parlements, comptons 84.000 voix à la Chambre et avons un nombre toujours important d'élus locaux. DéFI est le seul parti bénéficiant d'une représentation parlementaire grâce au scrutin du 9 juin 2024 à ne pas être invité à ce débat. Qui sera par ailleurs purement masculin soit dit en passant - une occasion manquée aussi pour le pluralisme de genre. Le motif est sans doute plus simple, et on devine le raisonnement de la rédaction : il est plus facile d'organiser un débat à 5 qu'à 6, donc puisqu'il y a un parti qui a un coup de mou et qu'on a l'occasion d'évincer, hop, simplifions, ça laissera plus de place à un affrontement de punchlines populistes entre Georges-Louis, Raoul et les autres. Comme une partie de la presse, la chaîne nous voit désormais comme une marque perdante qui n'a plus voix au chapitre dans ce monde de prédateurs et de winners. Car c'est cela aussi, la conséquence de cette décision: une simplification et donc un appauvrissement assumé du débat. Mais qui est entièrement dans l'air du temps. Ce soir vous aurez deux partis de droite qui gouvernent, qui vont défendre la même partition, et trois partis de gauche dans l'opposition, qui vont dire à peu près les mêmes choses. Aucune voix d'un centre véritable. Aucune voix pour dire, sur la réforme du chômage, que l'exclusion après deux ans nets va fabriquer des pauvres, mais que le système actuel devait être réformé, par exemple en ouvrant des exceptions plus larges sur la formation. Aucune voix pour dire que la question de la sécurité ce n'est pas juste soit plus de bleu dans les rues ou envoyer l'armée, ou soit ne rien faire, mais frapper les têtes du narcotrafic via un parquet financier et la confiscation des avoirs. Aucune voix pour s'élever contre le nationalisme flamand qui a pris possession de notre Etat fédéral dans l'indifférence. Etc. Si vous décidez de regarder ce débat, lorsque ces cinq hommes se hurleront dessus sans nuance, peut-être, sûrement même, vous direz-vous: «Il manque quelque chose». La voix et le volontarisme de Sophie Rohonyi auraient eu leur place dans ce pugilat annoncé. On ne remercie donc pas RTL-TVI de jouer dans cette simplification à outrance du débat. On ne les remercie pas de nous traiter comme si on était enterrés, en infraction avec ce que devrait être le respect du pluralisme démocratique. Celui qui n'invisibilise pas les plus petits, mais donne la chance à la nuance. Et on espère que la RTBF, qui semble-t-il nourrit les mêmes intentions, ne commettra pas la même fermeture. Cette invisibilisation nous cause un préjudice. Plainte est déposée par DéFI au CSA. A nous, dans l'intervalle, d'investir d'autres formats et d'aller à votre rencontre.
> [Crise de Gaza: des sanctions réelles mais une reconnaissance en carton-pâte: la belgique envoie un message flou et inconsistant] Il faut être de bon compte: l’accord intervenu en kern sur la Palestine contient des éléments positifs. Les sanctions contre les autorités israéliennes sont en effet indispensables pour créer un rapport de force pouvant dissuader l’expansionnisme actuel, en particulier en Cisjordanie. Interdire de visa les ministres d’extrême droite ayant des visées de purification ethnique est la moindre des choses; interdire l’importation de produits issus des colonies est du simple bon sens. De même, DéFI salue le fait que, en signant la déclaration de New York sur la reconnaissance de la Palestine, la Belgique sauvera momentanément son honneur sur le plan international. Toutefois, il ressort de l’accord que la Palestine ne sera réellement reconnue par la Belgique qu’à la réalisation de conditions. Certaines sont compréhensibles ; refuser qu’une reconnaissance tire ses pleins fruits tant que des otages israéliens sont détenus a du sens au regard du pogrom du 7 octobre. En revanche, que signifie la condition exigeant que le Hamas “soit totalement retiré du pouvoir” ? Personne n’imagine reconnaître le Hamas comme autorité légitime; il est bien clair que seule l’Autorité palestinienne peut être l’interlocuteur et le représentant de la Palestine. Chacun souhaite que le Hamas soit mis hors d’état de nuire et ne joue pas de rôle dans la région. Mais si l’accord signifie qu’il n’y aura pas de reconnaissance de la Palestine tant que le Hamas contrôle par la force un seul mètre carré de Gaza, autant dire que cette reconnaissance risque de ne jamais se produire avant longtemps. Il faudra donc que le gouvernement, et le ministre des affaires étrangères en particulier, clarifie rapidement ce point: quels sont les critères qui permettront de constater que le Hamas «ne gère pas la Palestine», sachant que nous considérons déjà qu’elle ne la gère pas ? Rappelons aussi que ce qui mettra hors-jeu le Hamas définitivement ce n’est pas la guerre, mais la mise en place d’une solution à deux États. Ainsi que des pressions à exercer sur le régime théocratique iranien, qui est le principal soutien de cette organisation terroriste. Tout indique donc que le “verrou” obtenu par le MR et la N-VA empêchera la reconnaissance de la Palestine sous cette législature. On se référera à cette fin au précédent de la convention-cadre sur la protection des minorités: suite aux accords communautaires de 2001, le ministre des affaires étrangères Louis Michel avait pu signer au nom de la Belgique cette convention-cadre ; sa ratification devait cependant attendre que les régions se mettent d’accord sur la définition des minorités nationales; la Flandre refusant de considérer qu’il existe des minorités sur son territoire, cette convention ne fut finalement jamais ratifiée par la Belgique. La reconnaissance de la Palestine prend le même chemin des grandes renonciations de la Belgique: un quart d’heure de gloire d’un ministre des Affaires étrangères sur un principe, suivi d’une absence totale de réalisation. Les communications dispersées et contradictoires du ministre Engagés et du président du MR témoignent que cet accord sert surtout à sauver des apparences. Notre gouvernement est sauvé mais notre politique étrangère est illisible. Notre pays mérite mieux.
● Espagne
♦ Ciudadanos
> Cet été PSOE et PP ont montré que le bipartisme ne sait ni ne veut gérer. Sánchez, retranché au pouvoir. Le PP, incapable dans ses gouvernements autonomes. L’Espagne a besoin d’une citoyenneté courageuse, prête à assumer les responsabilités qu’ils refusent.
> Quand le feu brûle, ce qui brûle aussi c’est l’incompétence d’un bipartisme qui n’apprend pas. L’Espagne mérite plus que la résignation. Il y a de l’espoir : le centre libéral va à nouveau élever la voix.
Carlos Pérez-Nievas (secrétaire général)
> [Salvador Illa, président de la Catalogne s’est plié aux souhaits du fugitif de la justice espagnole, Carles Puigdemont, et l’a réhabilité politiquement en se rendant à Bruxelles pour tenir avec lui une réunion institutionnelle en tant qu’ancien président de la région] C’est très difficile, mais très difficile, de tomber plus bas, de s’humilier davantage et de dégrader davantage les valeurs de la démocratie libérale. Honte.
● Irlande
♦ Gouvernement
Michéal Martin (premier ministre)
> J’ai été heureux d’avoir l’occasion aujourd’hui de rencontrer à nouveau des partenaires européens et internationaux partageant les mêmes idées à un moment critique pour l’Ukraine et pour l’Europe.
> La Stratégie nationale des droits de l’homme pour les personnes handicapées est le fondement de notre programme ambitieux et constitue un engagement à faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent vivre la vie de leur choix, sans obstacles et participer pleinement à leurs communautés et à notre société.
> Nous sommes heureux de voir le lancement de la nouvelle
carte TFI Child Leap aujourd’hui - en étendant les voyages gratuits aux enfants
âgés de 5 à 8 ans à travers l’Irlande
Jusqu’à 230.000 enfants et leurs familles en bénéficieront - un engagement clé de notre programme pour le gouvernement.
> Je suis heureux d’avoir l’occasion de m’adresser au
président Zelensky aujourd’hui pour réaffirmer le soutien indéfectible de
l’Irlande à l’Ukraine et à son peuple.
Le soutien de l’Irlande est aussi fort aujourd’hui qu’il l’était lorsque la Russie a envahi.
> Protéger les personnes et les communautés est une
obligation fondamentale du gouvernement.
Depuis son entrée en fonction, ce gouvernement s’est concentré sur l’amélioration de la sécurité publique, la modernisation de notre système judiciaire et la gestion efficace des migrations.
● Italie
♦ Azione
Carlo Calenda (secrétaire général)
> Le vrai danger est notre faiblesse.
Le problème n’est pas la construction d’un bloc de pays anti-occidentaux et antidémocratiques. La croissance chinoise n’aurait pas pu avoir un autre débouché. Un monde non plus unipolaire mais à nouveau bipolaire était une conséquence évidente de la mondialisation voulue par l’Occident qui a misé sur une croissance parallèle des échanges commerciaux et de la démocratie libérale. Cela n’a pas été le cas. L’échec de notre projet historique d’hégémonie après la chute du mur de Berlin est clair depuis des années.
Déjà à l’époque d’Obama, les USA ont commencé à construire des accords commerciaux visant à renforcer le front démocratique. Tout d’abord le TTIP avec l’UE, dont j’ai été un fervent partisan au sein du conseil commercial et le TPP avec les pays du pacifique. Tout ce travail a été anéanti par #Trump
Un monde bipolaire peut être stable ou beaucoup plus dangereux. La différence réside dans l’équilibre des forces économiques et militaires des deux blocs. Des forces équilibrées déterminent la stabilité, la faiblesse du front démocratique détermine l’agression par les États autocratiques.
La Chine dirige désormais ouvertement le front des autocraties. Malheureusement, plus personne ne dirige celui des démocraties qui, encore aujourd’hui, si elles étaient réunies, seraient nettement plus puissantes que le front opposé. C’est le principal danger que court le monde : notre faiblesse.
Trump est plus proche des dictateurs qui se sont rassemblés en Chine que les pays démocratiques traditionnellement alliés aux USA. Telle est la situation actuelle en Amérique et elle ne devrait pas changer à court terme.
Il ne reste plus qu’à en prendre acte et structurer, à partir des "volontaires", le noyau du nouveau front démocratique. Au sein de l’UE, il existe des cinquièmes colonnes de dictateurs qui doivent être marginalisées et expulsées. Mais jusqu’à ce que cela se produise, le lieu de construction d’une réponse globale aux autocrates doit partir des grands pays européens, de la Grande-Bretagne, du Canada et du Japon. Nous ne savons pas si ce front va tenir. Dans de nombreux pays, la droite pro-poutinienne se développe et la gauche est conditionnée par des pulsions pacifistes et anti-occidentales.
Le défi historique que notre génération doit relever est celui-ci et tout va changer.
> On se demande vraiment encore pourquoi la démocratie
est en crise ?
La démocratie est en crise à cause de ce jeu comique des partis auquel nous assistons aussi dans la préparation de ces élections régionales, entre accords inimaginables, fermetures d’usines de valorisation énergétique et introductions de revenus fantomatiques de citoyens régionaux. Le Mouvement 5 Étoiles est une honte nationale pour les choses qu’il a faites et aussi pour celles qu’il a rétractées.
> Le problème de la croissance est central en Italie. Le
gouvernement ne peut pas continuer à le cacher sous le tapis. Il y a des
mesures que nous avons discutées avec la majorité et qui ont été approuvées au
Parlement.
1) Renouvellement des concessions hydroélectriques vs garantie d’un prix moyen cohérent avec les coûts et cession de l’énergie directement aux entreprises. En alternative appel d’offres pour attribution à prix réduit sur le coût et l’énergie.
2) Réactivation pendant une période de dix ans (jusqu’à la phase in du nucléaire) de deux centrales au charbon avec réduction des coûts ETS pour les entreprises.
3) Révision des coûts exorbitants de transmission et de distribution qu’Enel et Terna facturent à la facture. Vous ne trouverez ces données dans aucun journal parce qu’ils sont de grands investisseurs publicitaires. Particulièrement Enel et son AD Cattaneo ont mobilisé le monde pour bloquer ces mesures. Mais ce ne sont pas les citoyens qui doivent payer le coût des bonus des managers.
4) restauration du paquet original de l’entreprise 4.0. Super/hyper amortissement et crédits d’impôt recherche et innovation et formation.
5) Externalisation de la formation pré-entrée aux agences d’intérim.
6) Stabilisation Ires prime pour ceux qui investissent.
Ce paquet peut être mis en place immédiatement avec un impact quasi nul sur le budget 2026.
Nous l’avons préparé et discuté avec la majorité. C’est maintenant à Giorgia Meloni de le faire.
> J’irai à la fête des jeunes de Forza Italia avec grand plaisir. J’ai tendance à ne jamais refuser une invitation même lorsque les positions politiques des organisateurs étaient très éloignées, je pense à l’assemblée de la CGIL, au congrès d’AVS il y a quelques années et même à la fête de «Il Fatto Quotidiano» ou d’Atreju. Sans parler des fêtes nationales de l’Unita auxquelles j’ai participé toutes les années avant leur décision «autarcique» de cette année. J’ai toujours pensé que les fêtes ainsi que les congrès sont d’abord des occasions de confrontation avec ceux qui ne pensent pas comme vous. D’autres théories politiques sont sans fondement. Les électeurs nous ont mis au centre et nous y resterons.
> Bettini loue Trump contre l’Europe, D’Alema va voir Poutine et Xi Jinping. Bersani se range contre les garanties de sécurité à l’Ukraine. Conte, Bonelli et Fratoianni sont depuis longtemps sur des positions de reddition à Poutine. La gauche italienne - parce qu’elle ne peut plus s’appeler centre-gauche - revient à l’anti-occidentalisme et devient ainsi un danger pour le maintien du positionnement international du pays. Nous avons besoin de volontaires qui prennent le risque de construire la maison des libéraux-démocrates. La culture traditionnelle de gouvernement du PD est en train de sortir humiliée par ces élections régionales et les révérences aux 5S. C’est le moment d’oser. La gravité du passage historique l’exige.
> La gravité d’un ancien président du Conseil qui se rend à Pékin pour célébrer la naissance du front anti-occidental. De plus, il rend hommage à Poutine, Kim Jong Un et Xi Jinping. Alors que des jeunes meurent en Ukraine pour défendre leur liberté et la nôtre. Une vraie merde du niveau de celles de Salvini.
> La Slovaquie doit être chassée de l’UE. Nous les remplissons de fonds européens et ils vont embrasser les pantoufles des dictateurs. Ça suffit.
> [Crise de Gaza] Toute initiative d’agression contre les militants qui apportent de l’aide à Gaza et/ou de détention prolongée exigerait des sanctions immédiates de la part de l’UE et des pays membres contre Israël.
> [Crise de Gaza] Je refuse toute forme d’antisémitisme et je lutte pour qu’Israël ait le droit d’exister mais pas celui de tuer des civils, d’occuper des terres et de mener un nettoyage ethnique criminel.
> [Crise de Gaza] Israël envisage l’annexion de la Cisjordanie parce que c’est le plan de ce gouvernement de criminels. Il n’y a jamais eu d’ouverture possible pour #Netanyahu Smotrich et ses camarades vers "deux peuples deux états". Le reste est des excuses pour l’horreur et la répression.
> Et une fois, monsieur Salvini, vouslouez Poutine, une fois Trump, une fois Orban, une fois le pape. Les valeurs ne sont pas les ingrédients d’un mojito que vous jetez dedans et mélangez.
♦ Italia Viva
Matteo Renzi (président)
> Dans le climat international brûlant, l’Italie et la France ont les mêmes problèmes : les droits de douane de Trump, l’incertitude géopolitique, les guerres, le déclin démographique. Au lieu de se faire des reproches, travaillons ensemble pour une Europe plus forte.
> Le gouvernement a dit qu’il fera un "plan des droits" pour les entreprises de 25 milliards : où sont ces ressources? Où est le plan? Lors de la réunion de Rimini, le plan maison de 15 milliards a surgi : même question, qu’est-il arrivé? Ce gouvernement fait des annonces constantes mais on ne discute de rien au Parlement parce que le débat fonctionne sur Instagram mais il ne produit pas de réformes. Nous lancerons nos propositions pour la sécurité, sur les impôts, à propos des jeunes. Mais c’est la majorité qui décide. Et nous ne voyons que des bavardages
> Mais le problème n’est pas le nom aujourd’hui, mais les contenus. Si le centre-gauche ne présente pas aussi un profil réformiste fort, la Meloni gagne. Je viens des Marches où quelqu’un comme Matteo Ricci l’a très bien compris. Faire une grande maison du réformisme : c’est le projet sur lequel nous travaillons. S’il réussit, nous gagnerons en 2027 et rééquilibrerons la gauche maximaliste. S’il échoue, Meloni gagnera à nouveau.
> Celles que Bayrou appelle des politiques de dumping fiscal sont des choix faits par mon gouvernement en 2016. Mon ami François semble ne pas être informé. Ce n’est pas l’Italie qui pratique le dumping. Il serait souhaitable que le gouvernement français sache distinguer les alliés des ennemis.
● Pays-Bas
♦ D66
Rob Jetten (président)
> Les Néerlandais aspirent à la coopération et à la stabilité. Mais Yesilgöz suscite à nouveau la division et l’incontrôlabilité. Sous sa direction, le VVD est de plus en plus emporté vers les extrêmes qui choisit consciemment la polarisation au lieu du progrès.
Jan Paternotte (député)
> [Crise de Gaza] Ce que le VVD et le BBB ont bloqué, la Belgique le fait désormais.
- Arrêt des importations provenant des colonies illégales.
µ- Reconnaissance de l'État palestinien.
- Sanctions commerciales contre le gouvernement Netanyahu.
C'est ainsi que l'on fait preuve de leadership. La seule raison pour laquelle les Pays-Bas ne le font pas est un manque de volonté politique.
> Nous avons un nouveau ministre de l’Education : ancien membre de l’état de Gouke Moes. Un chemin arc-en-ciel a été défiguré avec des croix gammées. Il a trouvé qu’à la fois cet arc-en-ciel et les croix gammées sont provocants. Logique, avec ces meurtres de masse commis sous le drapeau arc-en-ciel…
> Les Pays-Bas fournissent une science de classe mondiale depuis 400 ans, mais le gouvernement est anti-scientifique. C’est pourquoi les universités et les collèges commencent aujourd’hui avec moins d’argent et de personnel. Les chercheurs partent pour les pays voisins ou au-delà. Cela peut vraiment être différent. Choisissez plus de connaissances !
● Pologne
♦ Gouvernement
Marta Cienkowska (ministre de la Culture)
> Il y a 45 ans, les accords d’août ont été signés à la porte n° 2 du chantier naval de Gdansk. Ils ont ouvert la voie à la victoire de la Solidarité et à la reconstruction de la République souveraine de Pologne.
Ce qui s’est passé en 1980 n’était pas seulement une percée politique. C’était aussi une leçon de communauté, de courage et de pouvoir civique.
Les accords d’août nous rappellent que le dialogue et la coopération sont le fondement de notre identité. Parce que sans la solidarité, il n’y aurait pas de liberté pour nous.
♦ Polska 2050
> Le président du Sejm [Parlement] Symon Holownia a visité le Refuge de Notre-Dame des Pauvres à Zochcin dirigé par Sr. Małgorzata Chmielewska – présidente de la Fondation des maisons communautaires du pain de vie et supérieure de la communauté catholique du pain de vie. La réunion a été inspirée par une lettre ouverte envoyée par la sœur aux représentants des plus hautes autorités de l’État, y compris le président du Sejm, en lien avec le veto du Président visant à modifier la loi sur l’assistance aux citoyens ukrainiens.
Au cours de la conversation, la sœur a attiré l’attention sur les conséquences du retrait du soutien financier et de l’accès aux services de santé pour certains enfants ukrainiens vivant et étudiant en Pologne. Comme l’a souligné le supérieur de la Communauté, cela aura des conséquences dramatiques pour les familles hébergées.
Le centre abrite actuellement une cinquantaine de quartiers qui ont fui la guerre, pour la plupart handicapés ou mères célibataires avec des enfants souvent gravement malades. Ce sont des personnes qui n’ont aucune chance de devenir indépendantes –, que ce soit sur le marché du travail ou dans la recherche d’un appartement », a souligné sœur Chmielewska.
Depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine, le refuge de Notre-Dame des Pauvres a soutenu environ 300 victimes de la guerre. La plupart des étudiants ont quitté la Pologne ou ont réussi à devenir indépendants. Les patients pris en charge par l’établissement sont des personnes dans des situations particulièrement difficiles.
> Nous sommes pleinement engagés dans la mise en œuvre d’investissements à long terme dans la culture – chez les personnes, les institutions et les lieux – également grâce aux fonds des PIN et aux fonds de l’UE.
> La Pologne 2050 est fortement présente aujourd’hui au Forum économique de Karpacz ! Nous parlons du développement de la Pologne, des investissements européens, de l’avenir des services publics, de la crise démographique, des défis pour les gouvernements locaux et d’une politique climatique durable. Notre vision de la Pologne est le développement basé sur la responsabilité et l’égalité des chances.
> Nous construisons
un marché du logement équitable - un marché qui sert les gens, pas les
promoteurs.
Morawiecki s’en lave les mains comme d’habitude. Comme si ce n’étaient pas eux qui ont gonflé le marché et augmenté les prix de l’immobilier. Comme si ce ne sont pas eux qui ont nourri les promoteurs avec l’argent des contribuables.
Pologne 2050 dit assez!
- Il n’y aura pas de crédit à 0%.
- Nous avons introduit la transparence dans les prix de l’immobilier.
- Notre loi sur la garantie entre en vigueur dans quelques jours.
Étape par étape, nous restaurons un marché qui sert les gens.
> Nous avons soumis
un projet de loi établissant le 12 avril comme Jour des incapacités de
guerre
C’est un geste symbolique envers ceux qui ont donné leur santé pour la Pologne. Leur combat ne se termine pas sur le front – et dure chaque jour de leur vie.
C’est un changement qui n’a pas besoin de budget, mais qui ne nécessite qu’une seule chose : le courage de rétablir le respect dû.
> Nous remplissons nos obligations ! À partir de 2026, cinq espèces d’oiseaux, dont le sorbier et le fuligule, seront protégées toute l’année. Pologne 2050 protège ce qui est le plus précieux – notre patrimoine naturel.
> 202 millions de PLN de KPO vient d’intégrer PKP Intercity. C’est 1,85 milliard de PLN pour les trains polonais ! Une autre tranche est en cours – et d’autres investissements.
Szymon Hołownia
(président du Sejm (Parlement) et député)
> [86e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale] Lorsque nous entendons des salves de canon ici, il est difficile de ne pas penser à ceux qui les ont sorties de leur sommeil il y a 86 ans. Ils se sont réveillés le 1 septembre et le cauchemar a commencé à se réveiller, durant 6 ans, coûtant la vie de 60 millions de personnes. Nous ferons tout pour que ce cauchemar ne se reproduise plus jamais.
> [86e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale] Les guerres commencent lorsque quelqu’un se donne le droit de franchir les frontières de quelqu’un d’autre, pas les siennes. Vous pouvez et devriez franchir vos limites pour une cause juste, mais vous ne pouvez pas quelqu’un d’autre, car cela coûte aux enfants et aux proches de pleurer et de mourir.
Agnieszka Buczyńska (députée)
> Le 31 août 1980, des accords ont été signés à Gdańsk qui ont créé Solidarité - le premier syndicat indépendant du bloc de l’Est. Le courage des travailleurs a ouvert la voie à la liberté et à la fin du communisme. Aujourd’hui, nous les remercions et leur rendons hommage pour le courage qui a changé l’histoire de la Pologne et de l’Europe !
● Portugal
♦ Iniciativa liberal
> La fonction publique comme travail à vie peu importe la performance doit finir.
Au cours de la dernière décennie, le nombre de fonctionnaires a augmenté comme jamais auparavant. C'est au plus haut niveau jamais vu.
La vie des Portugais est meilleure ? Non, non.
Notre état est fort en nombre, faible en résultats. Et les chiffres ne mentent pas : au cours de la dernière décennie, le nombre de fonctionnaires a grimpé en flèche, passant de 659 000 à la fin de 2015 à plus de 760 000 en 2025 - soit une augmentation de plus de 100 000 emplois.
Ceci dans un pays où il y a encore des files d'attente à SNS, des tribunaux lents et une bureaucratie étouffante.
Nous devons mettre fin à l'idée que la fonction publique est un emploi garanti à vie, quels que soient le mérite ou le rendement.
Qui accomplit, qui travaille, qui sert bien les citoyens devrait être reconnu et valorisé. Mais ceux qui échouent systématiquement, qui bloquent les processus, qui vivent dans l'ombre de l'inertie ne peuvent pas continuer à être payés par les contribuables pour toujours.
Le Portugal a besoin d'un gouvernement qui ait le courage de faire face à ses problèmes au lieu de vivre de la propagande.
Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui annonce des réformes qui n'arriveront jamais.
Ce qui présente les fusions d'entités comme de grandes réalisations, mais qui en pratique ne sont que de petits ajustements : elles changent les noms, elles changent les organigrammes, mais elles n'avancent jamais sur l’essentiel.
On ne dit jamais au revoir à ceux qui sont trop, pour pouvoir contracter là où il faut ou automatiser là où c'est déjà possible.
Ne jamais couper dans les armoires inutiles, pour renforcer les hôpitaux, les écoles et les tribunaux. Les licenciements et les superpositions de compétences ne peuvent jamais être éliminés.
L'initiative libérale a une proposition claire : une évaluation approfondie de l'administration publique.
Pas pour prétendre qu'ils changent, mais pour identifier qui se conforment et qui échoue, qui sert les citoyens et qui se limite à occuper une place.
Et après cette évaluation, virez ceux qui sont trop, qui bloquent les processus, qui vivent dans l'ombre de l'inertie.
Ce n'est qu'alors que nous pourrons libérer des ressources. Ce n'est qu'alors que nous cesserons d'avoir un État lourd, qui se sert lui-même, pour que nous puissions avoir un État efficace, qui sert.
● Roumanie
♦ Gouvernement
Nicosur Dan (président)
> J'ai été heureux de recevoir le président du Conseil européen, António Costa, pour discuter de nos priorités au niveau européen dans les mois à venir, avec un agenda axé sur la sécurité et la défense, ainsi que sur la compétitivité.
Nous avons réaffirmé l'engagement ferme de la Roumanie à faire avancer l'agenda européen dans toutes ses dimensions.
Des efforts pour parvenir à une paix durable en Ukraine, au soutien de l'intégration de la République de Moldova et de l'Ukraine et à la préparation d'un budget européen pour répondre aux besoins de nos citoyens et entreprises, toutes ces priorités nécessitent une coordination, une vision politique et beaucoup de travail pour les apporter à la réalisation.
> Nous avons
marqué un moment important pour la sécurité énergétique de la Roumanie : le
début du processus de retechnologie du réacteur 1 à Cernavoda, en service
depuis 1996, et une nouvelle étape vers la construction des réacteurs 3 et 4.
C'est un investissement majeur, de plus de 3 milliards d'euros, qui renforcera
la sécurité énergétique de notre pays.
L'énergie joue un double rôle stratégique : elle est le moteur de l'économie et un pilier de la sécurité nationale. Dans ce contexte, l'énergie nucléaire est vitale : elle fournit environ 20% de la consommation nationale, est stable et nous rapproche des objectifs de décarbonisation.
La Roumanie est prête à contribuer de manière significative à la revitalisation du secteur nucléaire en Europe. Avec des investissements majeurs dans les nouvelles technologies, y compris dans les petits réacteurs modulaires de Doice domti, nous consolidions notre position dans ce domaine de pointe.
Merci à toutes les personnes concernées : autorités, partenaires institutionnels, entreprises roumaines et internationales et employés de Cernavoda qui exploitent cette usine avec professionnalisme et responsabilité.
L'avenir de l'énergie nucléaire roumaine dépend non seulement de la technologie, mais aussi de personnes bien préparées. Nous avons besoin d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de spécialistes pour faire avancer ce domaine.
Mais l'énergie nucléaire n'est pas seulement de l'électricité. Cela signifie développement technologique, applications médicales, et surtout un pilier solide pour l'avenir de l'économie. Et l'avenir, de plus en plus numérique, de plus en plus connecté à l'intelligence artificielle, signifie une énorme demande d'électricité et d'esprit brillant. On les a eus. Nous devons investir dans eux.
La Roumanie a la chance de devenir un acteur important pour garantir l'autonomie énergétique européenne, et les investissements d'aujourd'hui sont un pas décisif dans cette direction.
> Sur les rives
de la mer Noire, nous avons rencontré Ursula von der Leyen. Nous vivons une
période compliquée avec la pression de la Russie, et la solidarité européenne
est très importante.
La Roumanie reste un pilier de sécurité sur le flanc estonien et nous voulons que le centre de sécurité européen soit avec nous. La solidarité compte plus que jamais
> Nous avons
accueilli sur les rives de la mer Noire Madame la Présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen.
Notre pays revêt une grande importance stratégique pour la sécurité européenne et euro-atlantique, et la Roumanie remplit de façon responsable son rôle d'État membre de l'UE et d'allié de l'OTAN sur le flanc Est.
Notre visite commune d'aujourd'hui reflète également l'importance géostratégique du port de Constanta, à la fois en tant que centre logistique commercial et militaire, et dans la perspective des futurs efforts de reconstruction de l'Ukraine.
Je profite de cette occasion pour souligner la nécessité d'exploiter le centre de sécurité maritime sur la mer Noire, dans le cadre de la stratégie de l'UE pour la mer Noire.
Nous sommes préoccupés par l'utilisation aussi efficace que possible des ressources européennes, notamment à travers le plan Readiness 2030 et l'outil SAFE, pour développer nos capacités militaires, moderniser l'industrie de la défense et augmenter la mobilité militaire.
● Slovaquie
♦ Progresivne Slovensko
Michal Šimečka (président)
> Grande honte et humiliation pour la Slovaquie. Le Premier ministre Fico n’est pas assis à la table avec les dirigeants européens, mais il fait partie d’un groupe de dictateurs comme Kim Jong-un, Loukachenko et Poutine. Il a délaissé des gens en Slovaquie, n’a aucune légitimité et trahit nos intérêts nationaux.
> Le patron de SIS [services secrets], Pavol Gaspar, devrait se retirer. Il n’avait pas de qualifications pour son poste, il est devenu directeur uniquement comme rémunération pour son père afin de protéger les intérêts du clan familial. Hier, en outre, il y avait un soupçon qu’il n’avait pas rempli son obligation légale - une voiture de sport avec laquelle il a accidenté et blessé un mineur ne figurait pas dans la déclaration de propriété. Les critères les plus stricts doivent s’appliquer au Directeur du SIS. M. Gaspar ne les rencontre même pas par hasard.
Le chef des services secrets devrait être un maître discret dans le travail d’information. Un professionnel expérimenté et discret qui pense cinq pas en avant. Il se comporte comme un riche profiteur gâté, et chaque nouvelle déclaration est davantage prise dans des mensonges et condamnée pour violations de la loi.
● Suède
♦ Liberalerna
> Les libéraux réduisent désormais de moitié la taxe sur les denrées alimentaires. Personne ne devrait plus appréhender ses courses hebdomadaires.
Depuis longtemps, les familles avec enfants et les personnes âgées ont du mal à joindre les deux bouts. Nous rendons désormais les denrées alimentaires un peu moins chères afin que davantage de personnes puissent équilibrer leur budget familial.
Simona Mohamsson (première secrétaire)
> Aujourd’hui, nous nous sommes réunis ici à nouveau. À 12 heures à Norrmalmstorg. Avec les couleurs bleu-jaune de l’Ukraine.
Théodore n’a pas été autorisé à avoir 3 ans. Derrière les murs blancs de l’église St Andrews, où beaucoup ont été enterrés dans une fosse commune pendant l’occupation, il y a maintenant un mur commémoratif fait de plaques métalliques, 509 noms.
Quand j’ai vu des enfants passer à vélo devant le mémorial et les fleurs commémorant les victimes de la Deuxième guerre mondial, cela a été un rappel de la façon dont ma propre génération a été privilégiée – mais aussi de notre responsabilité maintenant que l’Europe ressent à nouveau la proximité de la guerre.
Trois ans ont passé depuis l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie. Des dizaines de milliers d’écoles ont été bombardées. Près d’un million d’enfants ont été chassés de leurs classes. L’objectif de Poutine est clair : détruire l’avenir de l’Ukraine.
Mais l’Ukraine n’abandonne pas. Ils continuent d’aller au travail, à l’école, au front. Et tant que l’Ukraine se battra, nous n’abandonnerons pas.
La Suède est à leurs côtés depuis le premier jour avec du matériel de défense, de l’aide et un soutien à la reconstruction. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine. Il s’agit de la liberté de toute l’Europe.
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.