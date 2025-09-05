La Quotidienne centriste du 5 septembre 2025. Et si nous arrêtions de financer la Chine

Si quelqu’un croyait encore que la Chine était ou pouvait être notre alliée, le dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a été une piqûre de rappel bien douloureuse.
On a vu Xi Jinping accueillir tous les dictateurs de la planète les plus exécrables – club dont il fait partie et en est le premier criminel – où, en dehors de la parade militaire qu’il a organisé pour montrer sa force, il a tenu des propos d’une rare violence à l’encontre des démocraties pour vanter son «rêve chinois» qui est de créer un nouvel ordre mondial totalitaire dont il serait le maître.
Il a également réitéré son soutien inconditionnel à Vladimir Poutine et à son agression contre l’Ukraine.
Voilà qui démasque une nouvelle fois le personnage qui n’hésitait pas, il y a encore quelques semaines, à proposer à l’Europe une alliance contre les Etats-Unis de Donald Trump!
Mais dans cette mégalomanie et cette hubris de Xi, nous avons une grande responsabilité.
D’abord historique en ayant décidé dans les années 1980 de faire de la Chine l’usine du monde et le fournisseur des biens de consommation de l’Occident, ce qui a permis au Parti communiste au pouvoir de faire du pays une grande puissance mondiale alors qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même grâce à la manne financière que nous lui avons donnée.
Ensuite, en continuant à acheter sans compter des produits chinois ce qui permet de financer son combat contre… nous!
Car, le primordial n’est pas de couper les ressources de la Russie pour assurer notre sécurité à nous Européens mais bien de ne plus financer la Chine par nos achats.
Or, ce n’est pas du tout ce que nous faisons.
Bien sûr et enfin, il y a de plus en plus de voix de politiques qui désignent la Chine de Xi comme notre principal ennemi mais, pour l’instant, ce ne sont que des discours et aucune réelle mesure de rétorsion n’a encore été prise.
Il est temps qu’enfin nous réagissions avant que grâce à notre argent, la Chine nous dicte ses volontés.
