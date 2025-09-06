La Quotidienne centriste du 6 septembre 2025. «Bloquons tout» lancé par l’extrême-droite, récupéré par l’extrême-gauche, étonnant? Non!

Déstabiliser la démocratie républicaine en créant le chaos pour la détruire est ce qui unit les extrêmes.
Dès lors quand l’extrême-gauche récupère le «mouvement» «Bloquons tout» lancé par l’extrême-droite il n’y a rien d’étonnant.
Dans le sens inverse, mais toujours sans aucun étonnement, c’est LFI qui a décidé de faire tomber le gouvernement dès cette rentrée et c’est le RN qui a suivi le mouvement, condamnant le gouvernement Bayrou, d’où sa demande de confiance, ce que l’on oublie trop souvent.
Et c’est dans un mouvement circulaire perpétuel que l’extrême-droite et l’extrême-gauche demandent la démission d’un président de la république élu au suffrage universel.
«Bloquons tout» est, de par sa dénomination, une tentative d’imposer à la démocratie la volonté de séditieux dans la violence face à un ordre républicain où le citoyen électeur est la base légitime de son fonctionnement.
Un citoyen électeur qui, n’en déplaise aux oppositions et aux médias affiliés, est le responsable de la situation politique présente et même future puisque selon les sondages, c’est lui qui réclame une nouvelle dissolution et non Emmanuel Macron qui, rappelons-le, a appelé l’année dernière ce citoyen électeur aux urnes parce qu’il contestait dans ces mêmes sondages la légitimité du gouvernement en place et qu’il avait manifesté sa défiance dans une élection démocratique, les européennes, sachant que ce gouvernement n’avait pas de majorité absolue à l’Assemblée.
Cette proximité idéologique et d’action entre les deux extrémistes n’est pas nouvelle et a été pointée par nombre d’observateurs avertis.
Même si LFI tente de tirer profit de «Bloquons tout» inventé par l’extrême-droite le 10 septembre, le RN, si le mouvement réussi, sera aussi le grand gagnant et en retirera les bénéfices.
Car, les deux extrêmes ont comme stratégie de d’abord éliminer les tenants de l’ordre démocratique puis de s’affronter dans une lutte à mort.
Quand Jean-Marie Le Pen disait que les seules forces politiques qu’il respectait étaient celles de l’extrême-gauche, c’est en pensant à cet affrontement final.
Et les dernières révélations de l’Histoire nous montrent Hitler et Staline ayant une admiration commune pour leur œuvre réalisée.
Et, dans cette stratégie, la victime finale est le citoyen électeur…
Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l'équipe du CREC concernant l'actualité du jour
