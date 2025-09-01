Propos centristes. Monde – Etats-Unis: Trump veut truquer les prochaines élections / Brésil: responsabilité fiscale / Canada: plan de grands travaux d’infrastructure / Japon: non au financement de la politique par les entreprises / Suisse: contribuer à la sécurité de l’Europe…

Voici une sélection, ce 1er septembre 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne et dans le monde.
● Brésil
♦ União Brasil
Antonio Rueda (président)
> Le discours du président Lula souligne la valeur de notre indépendance et l’importance d’une force politique qui ne se soumet pas au gouvernement.
En démocratie, la convivialité institutionnelle ne se mesure pas par des affinités personnelles mais par le respect des institutions et des responsabilités de chacun. Ce qui doit nous guider, c’est la construction de solutions et non des démonstrations de mécontentement. Ma priorité restera la même : travailler pour un avenir meilleur pour le Brésil, avec stabilité politique, développement économique et respect des institutions.
> L’austérité fiscale n’est pas de couper les rêves, mais s’assurer qu’ils sont réalisables. La responsabilité fiscale doit être à la base de tout plan de gouvernement. Sans elle, toute promesse est vaine.
> Un projet de pays ne se résume pas à des campagnes. Le Brésil a besoin d’un plan solide, qui réfléchisse aux générations futures et surmonte la polarisation. Ce qui me motive, c’est l’idée d’un pays où chaque Brésilien a de réelles chances de grandir.
> Lors de notre séminaire, j’ai souligné que le Brésil n’a pas besoin de sauveurs de la patrie, mais de leaders responsables et conscients, capables de livrer des résultats concrets. La position de l’Union Brésil est d’indépendance. Ce n’est pas de l’opposition pour de l’opposition. Pour ce qui est bon pour le Brésil, nous serons ensemble.
● Canada
♦ Gouvernement
Mark Carney (Premier ministre)
> Nous transformons la façon dont nous bâtissons dans notre pays, en simplifiant les processus d’examen et d’approbation des grands projets d’infrastructure et en donnant aux entreprises la certitude dont elles ont besoin pour investir au Canada.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Nous ne pouvons pas nous contenter du principe « faire confiance, mais vérifier » avec Poutine. Nous devons le dissuader et renforcer nos défenses.
> Le Canada a toujours été un pays de bâtisseurs. Le temps est venu d’honorer cet héritage et de bâtir des ports, des autoroutes, des réseaux d’électricité et d’autres grands projets – plus vite.
> La nouvelle selon laquelle une femme juive a subi une
agression insensée dans une épicerie d’Ottawa cette semaine est profondément
troublante. Mes pensées l’accompagnent, ainsi que sa famille et la communauté
juive d’Ottawa, et j’appuie le travail qu’effectuent les forces de l’ordre pour
traduire rapidement l’agresseur en justice.
À la communauté juive canadienne : vous n’êtes pas seule. En toute solidarité, nous dénonçons la haine et les menaces à votre sécurité et nous allons combattre l’antisémitisme là où il se manifeste.
> Le Canada a toujours été une nation de bâtisseurs, que l’on pense à la Voie maritime du Saint-Laurent ou à l’Expo 67. Dans ce moment charnière de notre histoire, le Canada doit puiser dans cet héritage et agir de manière décisive pour transformer son économie afin de passer de la dépendance à la résilience. Nous allons construire des ports, des voies ferroviaires et des réseaux d’électricité à un rythme que nous n’avions pas vu depuis des générations – de grands projets qui permettront de libérer le plein potentiel économique du Canada et de bâtir un Canada fort. Je suis ravi que Dawn Farrell, l’une des cadres les plus expérimentées du Canada, ait accepté de contribuer à la réalisation de cette grande priorité.
> Depuis plus d’une décennie, les membres des Forces armées canadiennes forment des soldats ukrainiens dans le cadre de l’opération unifier. Aujourd’hui, cette mission est plus importante que jamais. Le combat de l’Ukraine est notre combat.
> La nuit dernière, la Russie a lancé une nouvelle attaque brutale contre Kiev visant délibérément des civils et faisant plus d’une douzaine de morts, incluant des enfants. En tuant alors qu’il devrait dialoguer, Poutine démontre de la manière la plus horrible qui soit que sa mission visant à soumettre le peuple ukrainien à sa tyrannie se poursuit. Mes prières sont avec ceux qui pleurent leurs proches. Le Canada se tient en solidarité avec le peuple ukrainien qui vit sous l’ombre de la guerre menée par la Russie depuis plus de trois ans. Comme je l’ai dit cette semaine à Kiev, le Canada est aux côtés de l’Ukraine : votre combat est aussi le nôtre. Le Canada travaille avec ses alliés pour mettre fin aux tueries et pour assurer une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par des garanties de sécurité crédibles. L’attaque de la nuit dernière ne fera que renforcer notre détermination.
> Quand les gens voient la feuille d’érable sur un uniforme, ça leur donne de l’espoir. Ils obtiennent de l’aide. Ce sont les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes. Leur engagement, leurs valeurs et leur force représentent ce que le Canada a de mieux à offrir.
> L’opération REASSURANCE est une brigade de 3 500 membres dirigée par le Canada en Lettonie. Face à l’agression constante du président Poutine, nous renouvelons la mission. Nos militaires vont rester sur le terrain pour dissuader la Russie et fortifier le flanc est de l’OTAN.
> Grâce à l’ingéniosité et aux vastes réserves de minéraux critiques du Canada et à l’industrie manufacturière de pointe de l’Allemagne, nous avons un immense potentiel pour établir des partenariats stratégiques.
> Notre amitié avec l’Allemagne repose sur nos valeurs communes de paix, de démocratie et de durabilité et est renforcée par notre coopération en matière de commerce, de défense et d’énergie.
> L’alliance historique entre le Canada et la Pologne repose sur nos valeurs communes que sont la paix, la démocratie et la sécurité collective.
> J’ai eu l’honneur de rencontrer des soldats canadiens à Varsovie. Ils sont postés loin de chez eux, au nom de la liberté et de notre sécurité. Leur salaire devrait correspondre au poids de cette responsabilité. Tous les membres des FAC auront donc une augmentation cette année.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Le combat de l'Ukraine est notre combat.
> Le PM polonais, Donald Tusk et moi avons lancé le
Partenariat stratégique Canada-Pologne, visant le commerce, la défense et
l’énergie.
Nous agissons pour attirer les investissements au Canada, faciliter l'accès aux marchés étrangers et renforcer notre présence en défense en Europe.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] Le leadership du président Zelensky est extraordinaire. Depuis 3 ans, son courage galvanise le soutien de la communauté internationale autour du combat de l’Ukraine. Maintenant, les alliés et partenaires doivent intensifier leurs efforts vers une paix juste et durable.
> [Agression de Poutine contre l’Ukraine] L’avenir d’une
Ukraine libre et prospère : voilà le sujet principal de ma rencontre à Kiev
aujourd’hui avec la première ministre.
En collaborant avec l’Ukraine dans les domaines des minéraux critiques, de l’énergie et de la défense, le Canada l’aidera à rebâtir son économie.
● Côte d’Ivoire
♦ Gouvernement
Alassane Ouattara (président de la république)
> [Election présidentielle] Je viens de déposer, devant la CEI, mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, en réponse à l’appel de nombreux Ivoiriens qui souhaitent que nous poursuivions, ensemble, le chemin de paix, de stabilité et de développement.
● Etats-Unis
♦ Parti démocrate
Hakeem Jeffries (leader du Parti démocrate à la Chambre des représentants)
> Nous ne laisserons pas les républicains corrompus charcuter la carte électorale du Congrès. Et truquer les élections de mi-mandat. Arrêtons le vol.
> Donald Trump a transmis au Congrès une escroquerie
effrontément illégale visant à voler l’argent des contribuables avant la date
limite de financement du gouvernement. La Constitution donne au Congrès, et non
à un prétendu roi, le pouvoir financier.
Les républicains abandonnent une fois de plus le processus d’appropriation bipartisan pour poursuivre un programme extrême qui sape la sécurité nationale américaine. S’il y a une fermeture du gouvernement, cela résultera directement d’une administration hors de contrôle et de représentants républicains dociles qui ont passé cette année à augmenter les coûts et à priver les soins de santé des Américains ordinaires au lieu de rendre la vie meilleure.
> Les prix de l’électricité montent en flèche et les extrémistes MAGA enlèvent les soins de santé à des millions de personnes. Vous méritez mieux.
> Le secrétaire à la Santé est un échec qui colporte des
théories du complot et promeut la science poubelle.
Nommer un laquais non qualifié à la tête des Centres de contrôle des maladies met en danger la santé du peuple américain.
> Donald Trump harcèle les entreprises, microgère la
prise de décision des entreprises et essaie de prendre le contrôle de la
Réserve fédérale.
Hugo Chavez serait fier.
Pourquoi les républicains et les soi-disant défenseurs du libre marché ne se plaignent-ils pas ?
> Les démocrates de la Chambre se tiendront toujours aux côtés du travail organisé.
> Lisa Cook est la première femme noire à siéger au
Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Donald Trump essaie de
l’éliminer sans la moindre preuve crédible qu’elle a fait quelque chose de mal.
Dans la mesure où une personne est inapte à occuper un poste de responsabilité en raison d’une conduite trompeuse et potentiellement criminelle, c’est l’occupant actuel de la Maison-Blanche. Le peuple américain ne croit pas à votre fausse projection et à la diffamation d’un fonctionnaire distingué.
>En ce moment, l’Amérique est trop chère. Les coûts du logement sont trop élevés. Les coûts des courses sont trop élevés. Les factures d’électricité atteignent des sommets. Tout cela se passe sous la surveillance de Donald Trump. Il a promis de réduire le coût élevé de la vie, en fait, de réduire le coût élevé de la vie dès le premier jour. Les coûts ne diminuent pas, ils augmentent. En tant que démocrates, nous allons également nous concentrer sur la réparation de notre système de santé défaillant et sur le nettoyage de la corruption. Donc, nous avons un programme affirmatif qui est convaincant et que nous continuerons à présenter au peuple américain. Les républicains ont échoué.
> Il n’y a pas de bon aspect de l’esclavage. Et donc, Donald Trump se comporte une fois de plus comme un incendiaire racial, et il est extraordinaire qu’il fasse une déclaration historiquement ignorante.
> [Tentatives de charcutage électoral de Trump] Les démocrates vont répondre d’un océan à l’autre et à tous les points intermédiaires, comme cela a été fait en Californie, avec force, immédiatement et de manière appropriée, pour s’assurer que Donald Trump ne puisse pas voler les élections de mi-mandat.
Chuck Schumer (leader
de la majorité démocrate au Sénat)
> Trump a enfreint la loi pour augmenter vos prix. À quel point est-ce stupide ?
> La date limite de financement du gouvernement est le
30 septembre.
µIl est clair que ni Trump ni les républicains du Congrès n’ont de plan pour éviter une fermeture douloureuse et entièrement inutile.
Ils semblent désireux d’infliger de nouvelles souffrances au peuple américain, en augmentant leurs coûts de santé, en compromettant les services essentiels et en nuisant davantage à notre sécurité nationale.
> Les attaques têtues, bornées et conspirationnistes de
RFK Jr. [secrétaire à la Santé] contre des données scientifiques prouvées vont
rendre beaucoup plus de gens malades et causer plus de décès.
Les Américains sont en plus grand danger chaque jour, où RFK Jr. reste en poste.
En gardant RFK Jr., Trump construite son propre échec.
Trump doit admettre son erreur et éliminer Kennedy maintenant.
> Trump savait que RFK Jr. serait un choix désastreux pour diriger les soins de santé en Amérique, et il l’a quand même nommé. Trump a fait cette erreur, et maintenant il doit licencier RFK Jr. immédiatement.
> Les enfants retournent à l’école. Et les tarifs de Trump nuisent aux familles de travailleurs.
> Toute tentative de licencier Lisa Cook de son poste de
gouverneure à la Réserve fédérale n’est que la dernière des manœuvres
partisanes de Donald Trump pour manipuler l’économie au profit de ses donateurs
milliardaires aux dépens des Américains travailleurs.
Cette tentative de licenciement détruit l’indépendance de la Fed et met en danger les économies et les prêts hypothécaires de chaque Américain.
Donald Trump joue à un jeu dangereux avec un pilier clé de notre économie.
Cette prise de pouvoir effrontée doit être arrêtée par les tribunaux avant que Trump ne cause des dommages permanents aux économies nationale, étatique et locale.
Et si l’économie s’effondre, si les familles perdent leurs économies et que la rue principale en paie le prix, Donald Trump possédera chaque once de l’épave et la dévastation ressentie par les familles.
> Trump augmente à nouveau les coûts énergétiques rendant notre air plus sale et il annule des emplois bien rémunérés tout cela parce qu’il n’aimait pas voir un parc éolien depuis son parcours de golf.
Barack Obama (ancien
président des Etats-Unis)
> Les républicains essaient de redessiner les lignes des districts congressionnels pour garder leur emprise sur le Congrès dans les midterms et au-delà.
Les électeurs devraient choisir leurs politiciens, et non l’inverse.
> Voici quelques bonnes nouvelles : Catelin Drey a remporté une élection spéciale cette semaine pour retourner un siège républicain au Sénat de l’Iowa et briser la supermajorité des républicains. Ce siège était aux mains des républicains depuis 13 ans. Lorsque nous sommes organisés et que nous soutenons des candidats solides qui se concentrent sur les questions qui comptent, nous pouvons gagner. Continuons.
Hillary Clinton
(ancienne secrétaire d’Etat)
> Ce ne devrait pas être aux enfants américains de se protéger les uns, les autres de se faire tirer dessus. C’est le travail des adultes américains d’arrêter les fusillades en premier lieu. Interdire à nouveau les armes d’assaut maintenant.
> En février, j’ai demandé pourquoi un oligarque non élu et sa bande de sbires se sentaient autorisés à avoir votre numéro de sécurité sociale. Six mois plus tard, il est clair que cela s’est terminé en désastre. L’administration Trump doit répondre de cette violation de la confiance du public qui a mis les informations des Américains en danger.
> Il y a la liste croissante de pays qui choisissent de suspendre les livraisons de courrier aux États-Unis en raison du chaos tarifaire de Trump. Quelqu’un a-t-il voté en 2024 pour devenir le nouveau royaume ermite?
> Mon avertissement de septembre 2024 sur ce à quoi ressemblerait Trump 2.0.
J’aurais aimé avoir eu tort. Mais parce que Trump suit un manuel autoritaire classique, c’est aux gouvernements étatiques et locaux de repousser cette tyrannie tant que cela est encore possible.
● Japon
♦ Parti démocrate constitutionnel
> Les quatrièmes négociations sur l’abolition du taux provisoire de la taxe sur l’essence ont eu lieu à l’Assemblée nationale le 28 août auxquelles ont participé le Parti démocratique constitutionnel et le président de l’enquête parlementaire Kazuhiko Shigenori. Lors de cette réunion, le gouvernement et les partis au pouvoir ont seulement expliqué l’état actuel de chaque système fiscal, et aucun détail spécifique sur les ressources financières n’a été présenté.
Après la fin de la réunion, le représentant du PDC a expliqué qu’il aimerait s’assurer que le contenu des ressources financières spécifiques est clairement indiqué afin d’obtenir un accord sur l’abolition du taux d’imposition provisoire la semaine prochaine. En ce qui concerne la réduction fiscale de 1,5 trillion de yens par l’abolition temporaire du taux de taxe sur l’essence et le diesel, il a demandé s’il était nécessaire de décider de la répartition en détail. La mesure par laquelle il est nécessaire d’identifier clairement les ressources financières n’est pas partagée entre les partis au pouvoir et ceux de l’opposition.
Yoshihiko Noda (président)
> [Négociations tarifaires entre le Japon et les États-Unis et sur le report de la visite aux États-Unis du ministre de la Relance économique] Il est inhabituel d'annuler une visite à la dernière minute. Nous voulons savoir quand les droits de douane sur les automobiles seront abaissés, et quand les droits de douane réciproques seront modifiés, car il s'agit d'une question importante. Il semble que les États-Unis aient déclaré qu'il s'agissait d'une erreur administrative, mais nous voulons qu'ils précisent quand cette erreur sera corrigée. Je pense que le ministre lui-même devrait d'abord donner des explications claires lors d'une conférence de presse, par exemple.
> [Financement des partis] Nous avons aujourd’hui un important désaccord avec le LDP [parti de droite au pouvoir], qui prône l’abandon de l’interdiction des dons d’entreprises et de groupes qui ont été un foyer de scandale et que nous pensons avoir permis de dévoyer la démocratie.
● Royaume Uni
♦ Liberal democrats
> Le gouvernement conservateur précédent a laissé un héritage d’échecs, mais le gouvernement travailliste n’a pas été assez rapide pour s’attaquer à l’épidémie de crimes non résolus. Des milliers de victimes innocentes sont laissées sans la justice qu’elles méritent.
> Les modifications apportées à la fiscalité du travail ne donnent pas satisfaction aux collectivités rurales.
> Le vandalisme économique de Trump menace maintenant la santé et le bien-être des gens ici au Royaume-Uni. Les ministres devraient demander à l’AMC de lancer une enquête sur ces prix abusifs et d’expliquer clairement les sanctions qui peuvent être imposées si Eli Lilly continue dans cette voie.
> La décision de
Reform [parti politique d'extrême-droite] d’empêcher les journalistes locaux de
couvrir leur travail est tout droit sortie du manuel de Donald Trump. C’est un
pilier de notre démocratie que les politiciens de tous bords soient tenus
responsables — mais pour une raison quelconque, les copains de Farage pensent
qu’ils peuvent s’en exonérer.
Nigel Farage prétend défendre la liberté d’expression : nous lui demandons de prendre une part de responsabilité pour une fois dans sa carrière politique et d’exiger que le chef du conseil du comté de Nottinghamshire, Mick Barton, annule cette décision.
Ed Davey
(leader)
> Aujourd’hui, je déposerai une motion pour forcer le gouvernement à publier l’avis juridique qu’il a reçu sur l’action militaire d’Israël à Gaza et les violations du droit international. Les ministres ne peuvent plus fermer les yeux sur cette catastrophe humanitaire.
> [Crise de Gaza] Tony Blair doit venir devant le Parlement pour témoigner de ses discussions avec l’administration Trump sur la crise humanitaire à Gaza. Trump a un pouvoir unique pour mettre fin à cette guerre. Nous devons tirer parti de toutes les informations à notre disposition pour lui faire faire ce qui est juste.
> [Crise de Gaza] Je boycotte le banquet d’État pour envoyer un message à la fois à Donald Trump et à Keir Starmer qu’ils ne peuvent pas fermer les yeux et souhaiter que la crise humanitaire à Gaza disparaisse. Donald Trump peut arrêter cette catastrophe à Gaza et faire libérer les otages.
> [Crise de Gaza] Je crains que nous puissions avoir une situation où Trump vient dans notre pays, est honoré par un dîner somptueux dans l’un de nos plus beaux palais, pourtant personne ne lui rappelle qu’il a le pouvoir de mettre fin à la famine horrifiante, aux morts et aux captifs à Gaza.
> Comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire, le manuel populiste utilisé par Farage est laid, puissant et incroyablement destructeur. Nous savons où cela mènera si nous ne l’arrêtons pas.
● Suisse
♦ Le Centre
> Session d’automne : renforcer la sécurité et abolir la discrimination fiscale
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. a discuté des principaux thèmes de la session d’automne lors de sa réunion préparatoire. L’accent est mis sur les défis de la politique de sécurité pour la Suisse dans une période de changements géopolitiques. Durant la deuxième semaine de la session, le Conseil national débattra de l’initiative du Centre pour des impôts équitables, qui vise à éliminer la discrimination des couples mariés de manière simple, juste et concrète.
L’environnement
géopolitique actuel est marqué par l’imprévisibilité et d’anciennes certitudes
volent soudainement en éclats. Le partenariat transatlantique est mis à
l’épreuve et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine se
poursuit sans relâche, entraînant de lourdes conséquences sur l’architecture de
sécurité européenne. « Pour être en mesure d’apporter des réponses crédibles
aux défis géopolitiques et aux menaces du XXIᵉ siècle, la Suisse doit
clairement poursuivre la modernisation et le renforcement de son armée »,
déclare Philipp Matthias Bregy, président du Groupe du Centre et président du
Centre Suisse.
Dans le cadre du message sur l’armée 2025, Le Centre s’engage à renforcer la capacité de défense de l’Armée suisse et à combler les lacunes existantes en matière de capacités. La guerre hybride montre à quel point il est important d’équiper l’armée non seulement contre les cyberattaques, mais aussi pour les conflits conventionnels. Compte tenu des bouleversements actuels, le Groupe du Centre veut que l’armée s’adapte à cette nouvelle réalité, notamment à travers une flexibilisation des effectifs de l’armée. En période d’instabilité internationale de plus en plus importante, cela doit permettre au Conseil fédéral de bénéficier d’une marge de manœuvre nécessaire pour agir efficacement et rapidement. Par exemple, une troupe plus réduite mais mieux équipée peut s’avérer plus efficace selon la situation.
Oui à une imposition fédérale équitable pour les couples mariés
Lors de la deuxième semaine de la session, le Conseil national débattra de l’initiative du Centre pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés. Celle-ci prévoit l’introduction d’un calcul alternatif de l’impôt. Pour l’impôt fédéral direct, en plus de calculer l’imposition commune, il doit être possible d’effectuer un calcul alternatif selon les barèmes fiscaux pour les personnes seules. En comparant les deux calculs, c’est celui avec le montant le plus bas qui devient déterminant. L’équité est ainsi créée pour tous les couples, indépendamment du modèle de vie.
«L’imposition individuelle entraîne de nouvelles discriminations et une augmentation massive de la bureaucratie. C’est pourquoi Le Centre prend part au référendum contre celle-ci.» (Pirmin Bischof, président du groupe Le Centre au Conseil des Etats)
L’initiative Oui à plus d’équité du Centre propose une solution juste, simple et applicable pour mettre fin à la discrimination dont sont victimes les couples mariés. En revanche, le groupe du Centre rejette fermement l’introduction de l’imposition individuelle adoptée par le Parlement. Celle-ci ne tient pas compte de la diversité actuelle des modèles de vie et elle crée de nouvelles inégalités profondes. Elle provoque de nouvelles discriminations ainsi qu’un développement massif de la bureaucratie. Le Centre s’engage donc pour le référendum contre l’introduction de l’imposition individuelle. Un engagement fort du comité interpartis est nécessaire pour qu’il soit couronné de succès.
♦ Vert’libéraux
> La Suisse doit elle aussi contribuer à la sécurité de l’Europe! Nous demandons le déploiement de troupes suisses de maintien de la paix en Ukraine, afin de garantir un éventuel cessez le feu.
> La 13e rente AVS [retraite] doit être financée par une augmentation temporaire de la TVA de 0,7 %. Hier, Patrick Haessig a obtenu une majorité au sein de la commission sociale pour ce compromis valable jusqu’en 2030.
