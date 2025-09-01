Une Semaine en Centrisme 2025/33 (25-31 août). Bayou, coup ou conviction politique? / La Gauche croit à ses mensonges / Oui, Trump est vraiment un imbécile incompétent

► François
Bayrou est-il en train d’essayer de sauver sa peau de premier ministre ou agit-il
avant tout par conviction politique?
Si l’on ne peut écarter totalement une volonté de durer par une tentative de dramatiser la question de la dette, il est honnête de reconnaître que son obsession des déficits publics depuis des décennies milite pour la conviction politique, indépendamment de la justesse de sa position.
Vouloir réduire la demande de confiance à l’Assemblée à une machination politicienne est un procès d’intention.
D’autant que s’il n’avait pas juger opportun de légitimer son combat concernant les finances du pays, il est quasiment certain que le Budget qu’il aurait proposé n’aurait pas été voté et qu’il aurait du laisser sa place à Matignon avant la fin de l’année.
Mais le débat médiatico-politique étant ce qu’il est, c’est bien sûr la manœuvre politique qui est prisée davantage que l’honnêteté du combat politique.
► La Gauche et plus
particulièrement le PS se voit à Matignon dans quelques semaines.
Elle n’a évidemment aucune légitimité à réclamer le poste de Premier ministre comme elle ne l’avait déjà pas l’année dernière.
Mais se surajoute d’autres mensonges.
Le premier est un Budget qui est complètement déconnecté de la situation de la France et du monde qui conduirait le pays dans le mur à l’inverse des dires des responsables socialistes.
Le deuxième est de croire qu’un gouvernement de gauche pourrait obtenir la confiance sachant que le RN, ses alliés, LR et une partie du Centre voteront immédiatement une motion de censure.
La troisième est de prétendre que tout se fera avec compromis et consensus, en recherche constante de l’approbation d’une majorité de députés.
Mais si tel est le cas, pourquoi le PS, Les écologistes et le PC qui veulent gouverner ensemble n’agissent pas ainsi avec le gouvernement Bayrou?!
A part elle, qui croit à ses mensonges?...
► Que Trump veuille
être un autocrate, président à vie des Etats-Unis, ça, nous le savions et tout
ce qu’il fait ou tente de faire va dans cette voie.
Nous savions aussi qu’il était un incompétent notoire.
On se rend compte que son imbécilité est encore plus grande que ce que l’on redoutait.
Non seulement il est en train de fourvoyer son pays mais il entraîne avec lui le monde libre et permet à l’internationale totalitaire de marquer des points dans sa lutte contre la démocratie.
Dernière stupidité en date, obliger l’Inde à se tourner vers la Chine, son ennemie mortelle, suite aux vexations politiques et économiques qu’il a infligées à Narendra Modi.
Quant à la situation aux Etats-Unis, les prix augmentent, les divisions s’accentuent et le chômage augmente et sa seule préoccupation, c’est d’envoyer l’armée dans toutes les villes démocrates pour assoir son pouvoir.
Et le tout en un peu plus de sept mois à la Maison blanche.
Oui, il est bien un imbécile incompétent.
Et extrêmement dangereux.
