L’Humeur du Centriste. La communication maladroite du MoDem sur Bayrou et son obsession de la dette

Bon, François Bayrou et ses amis du MoDem nous répètent inlassablement qu’ils ont été les premiers et les plus insistants des politiques concernant la dette de la France et de sa dangerosité.
C’est même devenu l’argument ultime pour justifier la nécessité de s’y attaquer sans délai afin d’éviter le cataclysme qui guette la France, pire que ce qui s’est passé en Grèce selon eux.
Et donnons leur ce crédit.
Pour illustrer cette soi-disant lucidité de François Bayrou, le MoDem a posté sur les réseaux sociaux un clip où l’on voit celui-ci mettre en garde à diverses époques sur la catastrophe qui guette la France si l’on ne met pas fin le plus rapidement possible aux déficits publics.
1993, 2003, 2007, 2009, 2025, soit 32 ans de mises en garde avec cette affirmation péremptoire que les propos de Bayrou seront dans les livres d’Histoire.
Cependant…
Les concepteurs de ce clip ne se sont-ils pas rendus compte d’une chose, que depuis 32 ans, la catastrophe imminente annoncée par leur chef ne s’est jamais produite?!
Ce qui en fait un très mauvais pronostiqueur, pour le moins, et un politique complètement obnubilé par un problème très largement hypothétique, à tout le moins.
De même, en répétant quotidiennement qu’il y a un problème, on multiplie ses chances qu’un jour ou l’autre celui-ci sera une réalité et que l’on aura raison!
Mais il est difficile de croire que le Bayrou de 1993 ou de 2003 pensait à 2025…
Ce clip est pour le moins très maladroit.
Il montre chez Bayrou aucune préscience, seulement que les événements ont été, par hasard, en concordance avec ses propos à un moment donné.
Bien sûr, il n’est pas le seul à prédire des choses qui n’arrivent que des décennies plus tard et qui n’étaient pas un problème prégnant quand il en a parlé la première fois.
De même, agir aujourd’hui contre la dette excessive et éviter qu’elle ne revienne est une bonne chose.
Néanmoins, le ton apocalyptique de François Bayrou de ces 30 dernières années apparait plutôt comme une posture politique assise essentiellement sur une exagération d’une situation largement fantasmée.
Et c’est ce que prouve ce clip du MoDem…
Centristement Votre.
Le Centriste
