La Quotidienne centriste du 14 août 2025. La rencontre Trump-Poutine, preuve d’un monde en complète démence

Deux mégalomaniaques totalement narcissiques et corrompus pour qui la vie humaine ne représente pas grand-chose vont se rencontrer demain pour parler de paix dans le monde.
Voilà une situation surréaliste qui montre dans quelle dimension chaotique nous sommes en train de tomber sachant que ces deux personnages n’ont aucun intérêt à trouver une solution humaniste mais simplement à défendre leurs propres intérêts et leurs quêtes respectives de gloire.
Comment le monde libre et plus particulièrement les Européens en sont venus à attendre leur salut d’un extrémiste populiste qui a déclaré maintes fois qu’il n’avait aucun respect pour eux et qui les considéraient comme peu de chose?
Comment le monde libre peut espérer en un boucher tueurs d’enfants qui s’en va répétant qu’il veut une Europe à sa botte?
Comment en sommes-nous arrivés à espérer que deux personnages de cette trempe puissent réellement avoir un comportement d’une quelconque rationalité?
Comment faire confiance à deux criminels qui devraient aujourd’hui être en prison, un ayant été reconnu coupable pénalement, Trump, l’autre étant recherché par le Cour internationale de justice qui a émis un mandat d’arrêt à son intention?
Croyons-nous vraiment aux miracles ou sommes-nous tellement impuissants de par notre faute pour être dans une attente qui mélange honte et imbécillité?
Une telle rencontre aurait été unanimement condamnée il y a quelques années.
Aujourd’hui, elle est porteuse d’espoir pour nombre de personnes.
Oui, ce monde est en complète démence.
[Retrouvez quotidiennement ce billet rédigé par l’équipe du CREC concernant l'actualité du jour]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.