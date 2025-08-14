Propos centristes. Union européenne – Ukraine: ne pas laisser les mains libres au couple Trump-Poutine / Allemagne: les extrêmes au plus haut dans les sondages / Catastrophe humanitaire à Gaza / Pologne: Plan national de relance / Italie: Meloni parle beaucoup, agit peu…

Voici une sélection, ce 14 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne.
► Institutions européennes
● Commission européenne (commissaires centristes)
Kaja Kallas (vice-présidente, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)
> L’unité transatlantique, le soutien à l’Ukraine et la pression sur la Russie sont les moyens qui nous permettront de mettre fin à cette guerre et d’empêcher une future agression russe en Europe.
Les ministres des affaires étrangères de l’UE ont exprimé aujourd’hui leur soutien aux mesures américaines qui conduiront à une paix juste.
Pendant ce temps, nous travaillons à plus de sanctions contre la Russie, plus de soutien militaire pour l’Ukraine et plus de soutien aux besoins budgétaires de l’Ukraine et au processus d’adhésion à l’UE.
> La guerre à Gaza devient plus dangereuse d’heure en
heure.
Les priorités de l’UE restent le soutien humanitaire, y compris l’accès pour les ONG, avec un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages restants.
Si une solution militaire était possible, la guerre serait déjà terminée.
> Communiqué conjoint au nom de 29 partenaires sur l’aide
à Gaza et les restrictions auxquelles se heurtent les ONG
Les souffrances humanitaires à Gaza ont atteint des niveaux inimaginables. La famine se répand sous nos yeux. Une action urgente est nécessaire pour y mettre fin et renverser la situation. L’espace humanitaire doit être protégé et l’aide ne doit jamais être instrumentalisée à des fins politiques.
Pourtant, certaines ONG internationales essentielles risquent de devoir quitter d’un jour à l’autre les territoires palestiniens occupés en raison de nouvelles exigences restrictives d’enregistrement, ce qui ne ferait qu’aggraver encore la situation humanitaire. Nous appelons le gouvernement israélien à accorder une autorisation à toutes les livraisons d’aide des ONG internationales et à lever tous les obstacles qui empêchent des acteurs humanitaires essentiels d’intervenir. Des mesures immédiates, permanentes et concrètes doivent être prises pour faciliter l’accès à grande échelle et en toute sécurité des Nations Unies, des ONG internationales et des partenaires humanitaires. L’ensemble des points de passage et des routes doivent être utilisés pour permettre l’afflux d’aide à Gaza, notamment de nourriture, de produits nutritifs, d’abris, de carburant, d’eau propre, de médicaments et d’équipements médicaux. La force létale ne saurait être utilisée sur les sites de distribution et les civils, les travailleurs humanitaires et les personnels de santé doivent être protégés.
Nous remercions les États-Unis, le Qatar et l’Égypte pour les efforts qu’ils déploient afin de parvenir à un cessez-le-feu et de faire advenir la paix. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu qui puisse mettre fin à la guerre pour permettre la libération des otages et l’entrée sans entrave de l’aide à Gaza par voie terrestre.
[Déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Islande, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Suisse ; la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, la commissaire de l’UE à la Méditerranée et la commissaire de l’UE à l’égalité et commissaire à l’état de préparation et à la gestion des crises]
> [Déclaration au nom de l'Union européenne, sur
l'annonce du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan] Les accords
conclus aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par le Premier ministre
Pachinian et le président Aliyev, en présence du président Trump à la Maison
blanche, marquent une avancée significative pour mettre un terme à des
décennies de conflit. Nous félicitons vivement les deux parties et
l'administration américaine d'avoir su tirer parti de la dynamique et rendre
ces progrès possibles. Il sera maintenant important de veiller à la mise en
œuvre en temps utile des mesures convenues, notamment la signature et la
ratification du traité de paix.
À la suite de la finalisation des négociations bilatérales entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le texte de l'accord de paix en mars dernier, ces accords représentent une nouvelle étape importante et décisive vers une normalisation complète des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, fondée sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'autre partie, conformément à la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Une fois mises en œuvre, les mesures convenues aujourd'hui devraient avoir une incidence positive sur le développement pacifique global de la région et contribuer à rapprocher les sociétés, divisées par les héritages des conflits, d'une paix durable et d'une prospérité partagée.
L'UE soutient pleinement le processus de normalisation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et œuvre depuis des années avec les deux parties et nos partenaires internationaux pour créer les conditions d'une paix durable. Nous restons prêts à travailler avec les partenaires en vue d'une normalisation complète, en apportant un soutien et une expertise supplémentaires, y compris pour la mise en œuvre pratique des prochaines étapes.
> La répression en cours en Biélorussie est inacceptable
et doit prendre fin. Aujourd’hui marque le cinquième anniversaire des élections
présidentielles frauduleuses en Biélorussie. Des centaines de milliers de
personnes ont défendu pacifiquement la démocratie mais ont fait face à une
répression brutale. Les prisonniers politiques récemment libérés ont partagé
des histoires horribles de torture. Bien que certains aient été libérés, plus
de 1 000 restent emprisonnés dans des conditions cruelles.
Nous appelons les autorités biélorusses à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, à mettre fin à la répression et à engager un dialogue national inclusif. La répression en cours contre la société civile doit cesser. La Biélorussie doit également mettre fin à son soutien à la guerre illégale de la Russie contre l’Ukraine.
Nous sommes pleinement solidaires du peuple biélorusse. L’UE a mobilisé 170 millions d’euros depuis 2020 pour soutenir la société civile biélorusse, les médias indépendants et les victimes de la répression, et continuera à imposer des sanctions à ceux qui répriment la démocratie et violent les droits de l’homme.
L’UE continuera à soutenir le peuple biélorusse sur la voie de la démocratie aussi longtemps qu’il le faudra.
Hadja Lahbib
(commissaire à l’égalité et à la gestion des crises)
> Ukraine. Pas de paix sans l’Ukraine à la table. Gaza. Une situation humanitaire insoutenable. L’heure n’est plus aux divisions. L’UE doit parler d’une seule voix.
> Nous exhortons Israël à autoriser les envois d’aide, à débloquer l’accès et à ouvrir tous les points de passage. L’aide doit affluer. Les civils doivent être protégés.
> J’ai averti à
nouveau : Gaza est au bord de la famine.
L’aide est bloquée, les airdrops sont inefficaces et les nouvelles règles de réenregistrement des ONG risquent d’aggraver la crise.
Une prise de
contrôle militaire israélienne complète serait catastrophique : pertes
massives, services effondrés et otages en danger.
Nous appelons à un cessez-le-feu, à la libération des otages et à une aide humanitaire sans entrave.
> L’Ukraine est
notre plus grande opération humanitaire et de protection civile – plus de
155 000 tonnes d’aide livrée, une bouée de sauvetage pour des millions de
personnes.
Le temps pour la paix est maintenant, mais elle doit être juste et durable. L’Ukraine et l’UE doivent être à la table.
Nous maintiendrons la pression sur la Russie et défendrons l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
> Horrifié
d’apprendre le meurtre de journalistes d’Al Jazeera à Gaza, y compris le
journaliste Anas Al Sharif.
Un coup direct sur la liberté de la presse. Depuis octobre 2023, au moins 186 journalistes ont été tués. Les civils doivent être protégés, l’accès sécurisé et la presse protégée. Toujours.
> La décision du
cabinet de sécurité israélien de prolonger son opération militaire à Gaza
aggravera davantage la situation humanitaire déjà catastrophique et mettra en
péril la vie des otages restants.
Un cessez-le-feu immédiat est essentiel, ainsi que la libération inconditionnelle de tous les otages et l’acheminement à grande échelle d’une aide humanitaire, dans le plein respect du droit international humanitaire.
Il n’y a pas d’alternative à une solution à deux Etats.
Marta Kos (commissaire à l'élargissement)
> Aujourd’hui marque 5 ans depuis les élections présidentielles frauduleuses en Biélorussie. Peuple de Biélorussie, vous n’êtes pas seul. L’UE continuera à vous soutenir sur votre chemin vers la démocratie aussi longtemps qu’il le faudra.
> Je félicite Ilham Aliyev et Nikol Pashinyan sur le paraphe d’un accord de paix. C’est une étape décisive vers une paix durable et la stabilité. J’attends avec impatience ma prochaine visite en Arménie et en Azerbaïdjan et je suis prêt à soutenir le processus de normalisation et la connectivité régionale.
● Parlement européen
♦ Renew Europe (groupe centriste et libéral au Parlement européen)
Dan Barna (vice-président)
> Déclaration sur les progrès significatifs dans le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan réalisés lors de la réunion des dirigeants à Washington] Nous saluons vivement les résultats de la réunion des dirigeants d’Arménie et d’Azerbaïdjan, accueillie par les États-Unis à Washington, DC, le 8 août 2025, et en particulier le paraphe du texte de l’Accord sur l’établissement de la paix et de l’inter-relations entre les États, comme convenu par les parties en mars de cette année, et la déclaration conjointe des dirigeants des deux pays décrivant de nouvelles mesures vers une paix durable.
Nous saluons la détermination des gouvernements de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à mettre fin à leur conflit qui dure depuis des décennies, ainsi que la contribution importante des États-Unis à l’obtention de ce résultat positif, en s’appuyant sur les négociations de ces dernières années, y compris celles facilitées par l’UE. Il est important que le processus continue avec la signature et la ratification du traité de paix paraphé dès que possible.
L’accord politique sur l’ouverture des communications entre les deux pays pour le transport intra-étatique, bilatéral et international basé sur le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la juridiction des États, comme annoncé dans la déclaration conjointe des dirigeants, représente une percée majeure. Nous notons l’intention de l’Arménie de travailler avec les États-Unis et des tierces parties mutuellement déterminées sur le développement et la gestion de la route traversant le sud de l’Arménie, et saluons l’intention des États-Unis de fournir un investissement. Nous soulignons également l’importance des avantages réciproques pour la connectivité internationale et intra-étatique de la République d’Arménie, comme convenu par les dirigeants. Une fois mis en œuvre, ce projet de connectivité crucial libérerait l’immense potentiel du Caucase du Sud pour devenir un centre de commerce et de prospérité économique au profit de toutes les nations de la région.
L’engagement constructif de la Turquie sera indispensable pour atteindre le plein potentiel de cette avancée. Nous encourageons le gouvernement de la Turquie à soutenir ces développements positifs en répondant à la volonté de l’Arménie de normaliser les relations et d’ouvrir la frontière arméno-turque dans l’intérêt des deux pays et bien au-delà.
Nous saluons également l’engagement sans équivoque des dirigeants envers la Charte des Nations Unies et la Déclaration d’Almaty de 1991, ainsi qu’envers les principes de l’inviolabilité des frontières internationales et de l’inadmissibilité du recours à la force pour acquérir un territoire. Nous espérons que cela conduira à de nouveaux progrès dans le processus de délimitation des frontières et au retrait complet des forces azerbaïdjanaises du territoire de la République d’Arménie dans un avenir proche. Nous notons également la nécessité de résoudre les questions en suspens concernant les prisonniers arméniens en Azerbaïdjan et les Arméniens déplacés du Karabakh.
L’UE s’est activement engagée à soutenir la stabilité et la prospérité dans le Caucase du Sud et se tient prête à contribuer davantage au processus de normalisation. Ce processus est également crucial dans le contexte des efforts de l’Arménie pour diversifier ses relations économiques et sécuritaires et de ses aspirations européennes déclarées, que le Parlement européen soutient pleinement.
> En cette Journée internationale de la jeunesse, je
tiens à remercier les jeunes intelligents, optimistes, gentils et courageux que
j’ai eu le plaisir de rencontrer cette année. Beaucoup d’entre eux représentent
honorablement la Roumanie à travers le monde.
Il est de notre devoir d’avoir foi en leurs rêves et, à leur tour, d’investir dans eux. En agissant ainsi, nous investissons dans un avenir meilleur pour l’Europe et la Roumanie, un avenir qu’elles poursuivront sans aucun doute.
Bonne journée internationale de la jeunesse à tous les jeunes là-bas !
Petras Austrevicius (député)
> Je me demande comment cette déclaration des dirigeants de l’UE a été lue à la Maison-Blanche sur la préparation pour la réunion en Alaska. Les principes indéniablement corrects ne peuvent pas être dépassés par certaines exigences dangereusement mauvaises de la Russie. L’apaisement et les transactions fragmentées conduisent à une situation sécuritaire supplémentaire en Europe.
> La journaliste géorgienne Mzia Amaglobeli a été condamnée à deux ans de prison pour avoir prétendument agressé un policier. Ceux qui sont chargés de changer le cours politique de la #Géorgie - non démocratique, pas européen, répressif contre la société civile doivent en subir les conséquences. Le temps pour les déclarations est terminé.
Engin Eroglu (député)
> La CDU/CSU tergiverse sur les réformes, endette notre avenir - pousse les gens à l’extrême
D’abord Merkel, maintenant sous les ordres de Merz : l’Union est le maître du report des problèmes, de la création de dettes et de l’accélérateur d’incendie pour les marges politiques.
Chiffres actuels alarmants:
AfD [extrême-droite néo-nazie]: 26 % - pour la première fois avant la CDU-CSU (forsa)
Die Linke [extrême-gauche] : 12 % - record (Ipsos)
Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Alors que l’Union se perd dans les jeux de pouvoir, votre loyer augmente, votre facture d’électricité explose et vos enfants étudient encore dans des salles de classe délabrées. Le milieu paie - et les extrêmes encaissent.
Sous Merkel:
- Nous créons la «décision sans plan» - manque de préparation, surmenage des communes, profonde division sociale.
- Désorientation politique - le changement constant de cap entre conservateurs et sociaux-démocrates pousse les électeurs à l’extrême.
- Refus de la réforme malgré des taux d’intérêt historiquement bas - Merkel a utilisé l’argent bon marché pour attendre les réformes structurelles, plutôt que de préparer l’économie, les retraites et l’administration.
Sous Merz:
- Débat polarisant au Bundestag sur l’AfD - par une mauvaise communication plus de titres pour les extrêmes et une nouvelle vie dans le parti de gauche.
- Politique économique à l’aveuglette - Merz contracte des dettes gigantesques pour éviter les réformes.
- La politique du risque - les mesures budgétaires à court terme plutôt qu’une stratégie d’investissement à long terme exacerbent la méfiance au centre et renforcent les partis de protestation.
Merkel a tardé à réformer, Merz est responsable de notre avenir et ceux qui veulent éteindre l’incendie doivent cesser de verser de l’essence.
Je ne laisserai pas deux chanceliers détruire le centre politique et nourrir les extrêmes.
L’Allemagne doit redevenir un pays dans lequel il est possible d’atteindre la prospérité avec diligence et travail - sans qu’une famille avec deux ou trois enfants doive tout sacrifier pour cela. L’État doit encourager les citoyens, et non pas les intimider. Quiconque contribue ne doit pas être mis sous la suspicion générale ou pénalisé par de nouveaux impôts et taxes.
Il faut:
- Une politique honnête sans belles paroles
- Des réformes qui ne se feront pas aux dépens de la prochaine génération
- Le Renforcement de l’autonomie communale au lieu d’une
politique centrale à Berlin.
Il nous faut de véritables réformes pour que ce ne soient pas les plus bruyants qui gagnent, mais les plus sensés.
Michal Kobosko (député)
> Loukachenko n’est pas et n’a jamais été un président légal. Les pseudo-élections de 2020 et 2025 sont des farces qui ont violé toutes les normes internationales. La Pologne, l’UE et la communauté internationale en parlent bruyamment aujourd’hui, à l’anniversaire de ces événements en 2020.
Dans cette réalité mondiale difficile, n’oublions pas nos frères biélorusses. Une Biélorussie libre et sûre est une raison d’être polonaise. Le soutien et l’action pour une Biélorussie libre est notre devoir commun envers les personnes qui ont choisi la démocratie et qui paient un prix énorme pour ce choix sous forme de persécution et d’emprisonnement.
Urmas Paet (député)
> L’UE doit rester ferme dans la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. L’UE doit soutenir l’Ukraine sur son chemin vers une paix juste. Changer les frontières par la force militaire est inacceptable. L’agression ne doit pas être récompensée - ni en Ukraine ni ailleurs.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (députée)
> Ce n’est pas seulement en vue du sommet entre Trump et Poutine que l’Europe doit cesser de se comporter comme un nain. Nous ne devons pas nous rabaisser vis-à-vis des États-Unis, car notre puissance économique est puissante. Les dirigeants européens doivent être clairs : sans l’Europe, les USA ont un gros problème. C’est une situation très dangereuse si Trump et ses interlocuteurs ne semblent pas s’intéresser vraiment à l’Ukraine ou à l’Europe. En fin de compte, nous avons besoin d’un cessez-le-feu à 100% et de garanties de sécurité contraignantes pour l’Ukraine.
> Les amis de l’Allemagne et d’Israël doivent se dire la
vérité, même avec des mots clairs. Mais : la cessation du soutien à Israël
et l’arrêt des armes allemandes sont une grave erreur de la part du chancelier.
Ils récompensent le calcul du Hamas terroriste qui détient toujours plus de 50
otages, dont sept Allemands.
Ceci est d’autant plus contradictoire que le gouvernement fédéral fournit simultanément des Eurofighter et d’autres armes à la Turquie, un soutien déclaré du Hamas et un refuge pour ses dirigeants.
Le ministre fédéral de la Défense Pistorius, dont on a étonnamment peu entendu parler ces derniers temps, devrait dire clairement au chancelier à quel point la coopération en matière de sécurité avec Israël est importante, notamment pour la construction du bouclier aérien européen.
► Pays membres de
l’Union européenne
● Allemagne
♦ FDP
> Il y a 64 ans aujourd’hui, le régime injuste du SED commençait avec la construction du Mur [de Berlin]. Aujourd’hui nous rappelle que la liberté ne va pas de soi - et qu’il faut toujours la défendre contre ses ennemis.
Christian Dürr (président)
> Le fonds souverain norvégien obtient un rendement de 5,7 % en Allemagne ? 0 %.
Si nous investissions seulement 2 % du salaire brut dans une rente en actions (moins d’un quart de la cotisation actuelle), cela représenterait plus de 80000 € supplémentaires pour la vieillesse. Il est temps d’augmenter notre pension au lieu de la distribuer.
> Si, après moins de 100 jours au pouvoir, on se présente comme «en danger de mutation», il est évident qu’on n’a pas beaucoup d’ambition pour les réformes. Je me demande quand le SPD et l’Union se rendront compte de la gravité de la situation.
> Rendre Israël co-responsable des conflits sociaux en Allemagne est un nouveau point bas dans la politique étrangère. La décision du chancelier reste erronée - et cette faible déclaration de la centrale de la CDU est plus irritante que bénéfique.
> Dans l’ombre des événements de politique étrangère, le
comité scientifique du BMF-Banda a publié un rapport remarquable. J’espère que
le gouvernement fédéral le lira ; les experts considèrent qu’un nouvel
assouplissement du frein à la dette est problématique.
Il est alarmant de constater que même le ministère de Lars Klingbeils lance des mises en garde contre les emprunts excessifs. Un retour à une saine gestion financière est nécessaire.
Wolfgang Kubicki (ancien vice-président du Bundestag)
> Friedrich Merz ruine les relations germano-israéliennes. Hier, le chancelier n’a pas seulement détruit une grande partie de l’héritage de politique étrangère de Konrad Adenauer - il a également annoncé cette rupture historique sur les médias sociaux au lieu de rendre des comptes au seul endroit approprié : le Bundestag. La surprise de la pause estivale n’est pas un signe de méfiance à l’égard de l’opposition parlementaire de gauche et des verts, dont il suit la ligne avec sa décision, mais envers son propre groupe. Les députés qui prennent au sérieux leur mission constitutionnelle ne doivent pas se laisser faire.
> Que fait le gouvernement allemand pour ramener les otages allemands de Gaza?
● Belgique
♦ Gouvernement
Maxime Prévot (vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement de la Belgique)
> Avant la réunion entre les présidents Trump et Poutine annoncée le 15 août, la HRVP Kaja Kallas a convoqué à juste titre une réunion virtuelle du Conseil des affaires étrangères pour calibrer notre réponse conjointe.
J’ai délivré les messages suivants à mes homologues au nom de la Belgique.
Nous saluons les efforts déployés par les États-Unis, sans lesquels il est peu probable qu’un cessez-le-feu soit atteint. Ces initiatives sont précieuses. Mais les États-Unis ont tout intérêt à impliquer l’UE dans les discussions, pour renforcer le partenariat transatlantique.
De toute évidence, aucune paix durable ne peut être atteinte sans que l’Ukraine soit une partie directe aux négociations qui la concernent. Le président Zelensky doit également être à la table, avec les dirigeants européens.
Ce n’est pas à la Russie de redessiner les frontières des pays européens tout en cherchant le soutien des États-Unis pour le faire. Il ne doit y avoir aucune récompense territoriale pour l’agresseur. L’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine doivent être garanties. Récompenser l’agresseur avec des gains territoriaux signifie endosser la loi du plus fort. Cela est inacceptable et crée un dangereux précédent, notamment pour tous les pays voisins de la Russie.
Un plan de paix potentiel conclu bilatéralement aux dépens de l’Ukraine, victime de l’agression, ne peut pas être crédible ou soutenu. C’est l’agresseur qui doit faire des concessions. Pas la victime.
Nous continuons à soutenir financièrement et militairement l’Ukraine dans ses efforts d’autodéfense et la résilience de sa population.
Nous croyons en la capacité des États-Unis à prendre en compte tous les aspects et toutes les parties prenantes de ce conflit et à ne pas brouiller les rôles entre agresseur et victime.
> La Belgique s’est jointe à l’initiative du Royaume-Uni pour appeler Israël à lever les restrictions imposées aux ONG internationales à Gaza et en Cisjordanie pour garantir un accès sécurisé à l’aide. Les ONG doivent pouvoir intervenir là où l’urgence l’exige. Entraver l’accès humanitaire aggrave la crise et est en violation avec le droit international humanitaire.
> 11h02. Nagasaki, 80 ans plus tard. 3 jours après Hiroshima. La mémoire des victimes nous oblige. Plus que jamais, il faut œuvrer à la désescalade nucléaire. Au-delà de la dissuasion, la sécurité mondiale passe plus encore par la coopération.
> Je félicite le président Aliyev et le premier ministre
Pashinyan pour leur courage et leur leadership, et je reconnais le rôle
constructif des États-Unis dans la facilitation de cet accord.
Une paix durable est essentielle non seulement pour la stabilité et la prospérité de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, mais aussi pour toute la région.
La Belgique, avec l’Union européenne, reste engagée à soutenir la normalisation des relations et à assurer la mise en œuvre rapide et fidèle des mesures convenues.
♦ Les Engagés
Yvan Verougstraete (président, député européen)
> Renoncements de Coca-Cola… un recul pour l’environnement et la santé! Le Coca-Cola vendu en promotion ou moins cher chez les discounters vient parfois de l’autre bout de l’Europe voire du monde (le Vietnam par exemple). Or, dans certains pays, la recette n’est pas tout à fait la même et de moins bonne qualité. Au-delà de l’aberration écologique d’avoir dans nos rayons du Coca-Cola qui vient de pays lointains, ces bouteilles « discount » ont troqué le sucre blanc par du sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS). De très nombreuses études démontrent que ce composant engendre une augmentation des lipides et du cholestérol dans le sang, ainsi qu’une accumulation de graisse hépatique. Autrement dit, la consommation de fructose favoriserait l’obésité, le diabète et le mauvais cholestérol.
> La transition écologique ne peut pas reposer uniquement sur la morale individuelle. Pour être efficace, elle doit s’appuyer sur un Pacte industriel clair, des investissements structurants et une politique convaincante. Allier l’écologie à l’économie est primordial.
♦ DéFI
François de Smet (député)
> Six mois d'Arizona. Six mois de MR à l'Intérieur. Six mois de grands discours sécuritaires. Et six mois de fusillades supplémentaires.
● Danemark
♦ Moderaterne
Charlotte Bagge Hansen (députée)
Il reste 100 jours avant les élections régionales, un choix qui n’est généralement pas très focalisé, mais qui est crucial pour nous tous, et notamment pour nous dans les zones rurales, qui avons les plus grands défis.
C’est pourquoi j’ai choisi de me porter candidat au Comité des régions.
Le fait que je siège au Folketing [Parlement danois] est, à mon avis, une énorme force, avec l’opportunité de créer un lien entre l’économie et les bonnes solutions.
J’espère que vous lirez ici afin que vous puissiez avoir un aperçu de mes positions.
Il est toujours important de voter en personne et j’espère pouvoir gagner votre voix
« La santé, les soins et la croissance en milieu rural d’abord : près de vous »
J’ai moi-même vu comment la Zélande rurale a du mal à être vue et entendue. Nous méritons un système de santé plus proche, des soins dignes pour les personnes âgées et un développement commercial qui apporte la vie à nos communautés. C’est pourquoi je me lève. Je me battrai pour nos zones rurales non seulement pour devenir une « réflexion », mais un domaine d’intérêt central dans la région Zélande.
1 Santé près de chez vous
Je veux m’assurer que tout le monde – également dans les petites villes – ait accès aux soins médicaux et aux traitements sans longs temps d’attente ni trajets de plusieurs kilomètres. Il devrait être facile d’obtenir de l’aide urgente et un traitement préventif dans la région.
2 Soins aux personnes âgées qui durent
Nos personnes âgées ne devraient pas être conduites sur de longues distances pour des soins. Je veux travailler pour des soins aux personnes âgées meilleurs et plus accessibles dans les zones rurales afin que nos personnes âgées puissent rester à la maison plus longtemps dans un environnement sûr et digne.
3 Renforcement de la préparation aux situations d’urgence
Tous les citoyens, où qu’ils vivent, devraient pouvoir obtenir de l’aide rapidement en cas de besoin. Je veux assurer une réponse d’urgence renforcée afin que nous puissions répondre rapidement et efficacement, même dans les zones les plus reculées.
4 Transport public qui fonctionne
Je me battrai pour plusieurs solutions alternatives, des options de transport flexibles qui relient les zones rurales aux villes – afin qu’il soit facile de se rendre au travail, chez le médecin et à la maison de retraite sans dépendre de la voiture.
5 Développement rural et emploi
Les zones rurales doivent être un endroit où les entreprises peuvent prospérer. Je veux travailler pour un meilleur cadre pour les entreprises locales, l’innovation et la transition verte – pour créer plus d’emplois qui maintiennent les communautés locales en vie
6 Conservation de la nature et de l’environnement
Notre nature est notre avenir. Je veux m’assurer que nous la préservons et l’utilisons pour la production alimentaire, l’énergie durable, le tourisme et les loisirs – afin que nous puissions créer de la croissance tout en prenant nos responsabilités envers l’environnement.
7 Une communauté forte dans toute la région
Je veux m’assurer que nous ne perdons pas le lien entre la ville et la campagne. Plus d’initiatives locales, une unité plus forte et des projets communs qui profitent à la fois aux citoyens et aux entreprises !
● Espagne
♦ Ciudadanos
> Le PSOE est rongé par la corruption avec un président incapable d’assumer des responsabilités. Et l’alternative ne peut pas être un PP allergique à la régénération et avec un historique étouffant. Des millions de citoyens réclament une alternative pour l’Espagne. Travaillons pour qu’elle existe.
● Hongrie
♦ Momentum Mozgalom
> Márton Tompos, député du Momentum à l'Assemblée nationale, a rendu compte sur les réseaux sociaux de l'accord d'extradition entre la Hongrie et la Chine, qui a été conclu en seulement trois jours de négociations entre les parties et dont les détails n'ont été révélés que par la presse chinoise.
« Selon les médias chinois, entre le 14 et le 16 juillet, soit en l'espace de trois jours seulement, ce que les Chinois soulignent avec une certaine surprise, ils ont réussi à finaliser et à signer (!) le projet de texte avec la délégation du ministère hongrois de la Justice. Selon la justification officielle, il fallait conclure l'accord aussi rapidement parce que la criminalité avait augmenté parallèlement au renforcement des échanges commerciaux entre la Chine et la Hongrie.
Selon le rapport chinois, le débat le plus vif a porté sur la peine de mort, qui a été résolu par la promesse (!!!) de la partie chinoise de ne pas exécuter les personnes extradées par les Hongrois. Tu as bien lu, les Chinois ont promis sur leur honneur, et cela a suffi à la délégation hongroise », souligne Tompos.
Il est également important de noter que les Chinois ne sont pas fiables dans ce domaine, car il y a déjà eu des cas où ils ont exécuté un criminel qui leur avait été remis.
« Pour moi, l'accord actuel montre que les représentants du ministère ne sont pas allés à cette négociation pour voir ce qu'ils pouvaient en tirer, mais qu'il y avait une directive de la direction selon laquelle cet accord d'extradition devait être conclu et qu'ils n'avaient plus qu'à le mettre sur papier. En d'autres termes, Orbán a décidé – ou promis à Xi – qu'il n'y aurait pas d'objection technique, pas de torture, pas de protestations contre la peine de mort, et qu'il fallait signer. Ce contrôle centralisé, c'est la démocratie, et c'est la mort du développement social et économique qui en découle. Bien sûr, ils savaient aussi que c'était risqué, personne n'en a parlé, les articles ont seulement été informés par le post WeChat de l'ambassade de Chine en Hongrie. Il faut changer de toute urgence cette gestion, cette communication et cette vulnérabilité, mais cela ne sera possible qu'après un changement de gouvernement. Je m'y engage.
● Irlande
♦ Gouvernement
Michéal Martin (premier ministre)
> À un moment critique pour l’Ukraine et l’Europe, je me suis joint aux autres dirigeants de la Coalition des volontaires pour discuter des récents développements et de l’engagement continu avec nos partenaires américains avant la rencontre du président Trump avec le président Poutine.
> Je me joins à d’autres dirigeants de l’UE pour faire une déclaration importante sur notre soutien continu à l’Ukraine et pour maintenir les sanctions contre la Russie visant à assurer un cessez-le-feu. L’Ukraine mérite une paix juste et durable.
> Soutenir tous les efforts pour mettre fin aux tueries en Ukraine et à la guerre d’agression de la Russie. Le soutien de l’Irlande à l’Ukraine est inébranlable. Nous continuerons à travailler avec le président Zelensky et avec les États-Unis et l’UE, pour assurer une paix juste et durable qui respecte la Charte des Nations Unies.
> Le logement est la question sociale la plus urgente et la plus importante à laquelle notre pays est confronté. Le gouvernement prend des mesures sur tous les fronts.
● Italie
♦ Azione
Carlo Calenda (secrétaire général)
> Faisons simple:
1) Le nombre de touristes qui viennent en Italie augmente.
2) Le nombre d’Italiens qui ne peuvent pas partir en vacances diminue même s’il reste supérieur à la moyenne européenne et inacceptable du point de vue des valeurs absolues (30%).
3) Les coûts liés aux voyages, aux hôtels, aux établissements et aux restaurants augmentent, mettant en difficulté la classe moyenne.
4) C’est aussi pour cela les destinations changent pour les Italiens. Moins de parasols plus de voyages.
5) Les balnéaires sont la destination la plus protégée et
privilégiée de l’Italie.
Pour le reste, si les prix augmentent, le marché fonctionnera et les touristes ne viendront plus. Au moins eux qui estiment qu’il y a trop de touristes ne se plaindront plus.
> Ces dernières années, la légalité et le respect des
règles n’ont fait que beaucoup de propagande. Et aujourd’hui, face à un épisode
qui repropose combien on ne peut pas continuer ainsi, tout le monde fait
semblant de ne pas savoir qui a les compétences et les responsabilités.
En parlant de camps roms, c’est mon idée sur la façon dont on devrait intervenir.
> Vous savez très bien qu’à partis inversés la droite - l’opposition - aurait dit que les données sur le tourisme démontrent l’effondrement du pouvoir d’achat des Italiens et la gauche - au gouvernement - aurait mis l’accent sur les arrivées. Deux données tout à fait compatibles.
Ce scénario se déroule depuis trente ans sans qu’on n’arrive jamais à analyser un quelconque phénomène dans sa réalité et sa complexité. La politique de droite contre gauche se résume à un bruit de fond fait pour polariser l’électorat et confondre les citoyens. Ça suffit. Passons à autre chose.
> Pour ceux qui avaient encore des doutes sur la façon dont la relation avec Trump devrait être gérée. Les intimidateurs ne respectent que la force.
> Donc, la proposition de Trump pour la «paix» est : nous reconnaissons à Poutine tout ce qu’il a pris par la force. Le plus grand malheur des dernières décennies est ce président US. L’Europe paiera la facture.
> Trump sort à nouveau pour ce qu’il a toujours été : un allié de Poutine. Les cessions territoriales ne peuvent être décidées que par l’Ukraine. L’Europe prend clairement position.
> Intéressant ce commentaire du conseiller régional expulsé d’Azione repris promptement par la presse. Le méfait est «snobisme envers la populace». Le peuple, ou plutôt les citoyens, se servent en respectant les institutions et en travaillant sérieusement en ne faisant pas les bouffons et les clowns. Quand on fait du spectacle, on le fait normalement pour tromper le peuple. Et c’est ce qui se passe depuis trente ans, en particulier dans le Sud.
♦ Italia Viva
Matteo Renzi (président)
> «Naufrage dans le Canal de Sicile: le gouvernement Renzi devrait être enquêté pour crime de massacre». C’est ce qu’écrivait Giorgia Meloni, il y a dix ans, quand j’étais au gouvernement. Qui sait si elle aura le culot d’accuser les oppositions d’être des profiteurs de la situation. Entre temps, elle jure qu’elle veut combattre les trafiquants d’humains.
Quand la police en a arrêté un, Almasri, elle a eu peur et l’a renvoyé chez lui. Aujourd’hui nous pleurons le énième massacre de la mer, causé par les trafiquants d’humains. Giorgia Meloni aurait dû se taire. Rester en Grèce, en Albanie, où elle veut et penser à ses vacances. Et se taire. Parce qu’elle a fait une instrumentalisation honteuse quand elle était dans l’opposition. Maintenant qu’elle est au gouvernement, elle aide les trafiquants d’humains à poursuivre leur business inhumain. Depuis qu’elle a libéré Almasri, Giorgia Meloni ne peut plus parler de lutte contre les trafiquants d’êtres humains. Après le massacre de Lampedusa, comme après Cutro, Giorgia Meloni essaie aujourd’hui d’instrumentaliser l’événement de manière cynique. S’il vous plaît, arrêtez ! Qu’elle se taise et porte simplement respect pour les victimes de la mer d’aujourd’hui et leurs familles. Ce gouvernement ne combat pas les trafiquants d’êtres humains, ce gouvernement les met dehors et les ramène à la maison en avion. Il y a dix ans, Giorgia Meloni profitait d’être dans l’opposition. Aujourd’hui, elle libère les passeurs en leur offrant même un billet d’avion. Je ne sais pas si elle peut ressentir de la honte, mais dans le doute, je l’invite à se taire et à nous épargner ses phrases cyniques et hypocrites.
> Giorgia Meloni de ses vacances à l’étranger attaque l’opposition. Elle ne se repose jamais, pauvre Première ministre. Elle dit que l’opposition se trompe : il y a beaucoup de gens sur les plages italiennes. En fait : il y a trop de gens. Au point qu’elle, la pauvre, s’est sacrifiée et a dû aller en Grèce après l’année dernière en Albanie. Pendant ce temps, elle fait remarquer que le gouvernement Meloni a dépassé le mien par sa longévité. Et viva, nous sommes en train de devenir un pays stable. Question non polémique. Vous rappelez-vous quelques réformes de ce Gouvernement ? Parce que du mien, nous nous rappelons de beaucoup de réformes, même trop peut-être. Les 80€, le JobsAct, Industrie 4.0, les Unions Civiles, le Après nous, l’Irap coût de la main-d’œuvre, l’IMU première maison, la facturation électronique et la déclaration préremplie, le bonus 18 ans et la liste pourrait continuer longtemps. Je demande aux amis des réseaux sociaux, même à ceux qui votent pour Giorgia Meloni : étant donné que nous avons été au gouvernement pendant le même nombre de jours, quelqu’un se souvient-il des réformes de Giorgia?
● Pays-Bas
♦ D66
Jan Paternotte (député)
> Poutine obtient le sommet avec Trump qu’il voulait et les États-Unis causent une crise diplomatique suggérant que l’Ukraine cède plus de territoire. Que le gouvernement arrête de parler à Trump aux bêtises dangereuses!
● Pologne
♦ Gouvernement
♦ Polska 2050
> Depuis des années, les personnes atteintes de maladies rares sont invisibles au système. Aujourd’hui, ce système commence enfin à fonctionner
Nous remboursons la recherche innovante, construisons un registre et lançons de nouveaux centres. Ce n’est pas la fin de –, des travaux législatifs sont actuellement en cours sur la loi sur le registre et les centres pour maladies rares.
Il est également prévu d’évaluer le panier de services pour mieux répondre aux besoins réels des patients.
Nous savons quel chemin prendre. Et nous ne ralentissons pas
> Le Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO] est un grand projet de développement pour la Pologne. 255 milliards de PLN - 54 réformes et 57 investissements dans, entre autres, la santé, l’éducation, le développement de la Pologne et la sécurité.
> Soutien à l’industrie de la défense polonaise, renforcement de la cybersécurité, infrastructures à double usage, y compris les routes et les pistes, protection civile, c’est-à-dire des abris, par exemple - nous investissons pour cela 25 milliards de PLN du Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO] dans le cadre du Fonds pour la sécurité et la défense.
> Jusqu’alors, 110 millions de PLN ont été payés par HoReCa au secteur de l’hôtellerie-restauration, alors que l’ensemble du programme s’élevait à 1,2 milliard de PLN. Aucun fonds ne sera transféré pour les paiements tant que le contrat n’aura pas été audité et jugé conforme aux règles de HoReCa, et en cas d’attribution incorrecte des subventions, ils seront remboursés.
> En gelant les prix de l’énergie, nous ne traitons que les effets des non-causes. C’est pourquoi nous opérons de manière globale et proposons dans la loi le développement de sources d’énergie bon marché - les parcs éoliens. Monsieur le Président [membre du parti de droite radicale PiS et opposant au gouvernement], votre signature seule sépare des millions de Polonais d’une énergie moins chère aujourd’hui et à l’avenir.
> Le Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO] pour la santé est de 18 milliards de PLN, qui iront, entre autres, à plus de 180 hôpitaux dans toute la Pologne.
> Développement énergétique du Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO]: 45 milliards de zlotys pour les réseaux de distribution et 40 milliards de zlotys pour l’énergie provenant de sources renouvelables et de parcs éoliens dans la mer Baltique.
> Nous développons la Pologne avec le Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO]! 26 milliards de PLN pour renforcer la résilience de notre pays – de la construction d’abris, de puits et de systèmes d’eau, en passant par le développement de l’industrie de l’armement et de nouveaux emplois, à la modernisation des routes, pistes, sites d’atterrissage et aéroports, ainsi qu’aux investissements dans la cybersécurité, y compris les radars et la protection des données polonaises.
La Pologne a été la première à lancer le Fonds pour la sécurité et la défense au sein du Plan national de relance [avec les fonds européens / KPO]!
● Portugal
♦ Iniciativa liberal
> Ce n'est pas aux entreprises de prendre en charge la sécurité sociale pour le compte de l'État. Cette charge ne peut pas incomber aux entreprises.
Les politiques de sécurité sociale sont définies par l'État en fonction de sa capacité à les appliquer et à les maintenir.
Les acteurs privés ne peuvent pas continuer à être utilisés pour soutenir des mesures qui relèvent de la responsabilité de l'État.
> Solution pour le droit des étrangers
L’Initiative libérale reconnaît que le pays fait face à une situation de crise migratoire qui découle de la politique irresponsable des portes ouvertes adoptée par les gouvernements du Parti socialiste, et soutenue par la plupart des autres forces de gauche.
Cette situation de crise exige que des mesures d’urgence plus restrictives que celles qui seraient appropriées dans des circonstances normales soient envisagées d’urgence. Il aurait été possible, si le gouvernement n’avait pas fait preuve d’ineptie dans la conduite de ce processus, et
comme l’Initiative libérale a toujours défendu, concilier le
caractère urgent de la décision parlementaire, la nécessaire réponse à la
situation d’urgence et le respect des limites fondamentales et des garanties
procédurales.
La conséquence de l’arrêt du Tribunal constitutionnel publié hier - considérant inconstitutionnelles cinq dispositions du décret de l’Assemblée de la République modifiant la loi no 23/2007, du 4 juillet, qui approuve le régime juridique d’entrée, de séjour, de sortie et l’éloignement des étrangers du territoire national -, et le veto consécutif de Son Ex. Monsieur le Président de la République, il s’agira de maintenir l’actuel cadre législatif en situation d’impasse constitutionnelle, en perpétuant la politique des portes ouvertes qui a entre-temps été dépassée par les circonstances, contribuant à aggraver la situation d’urgence actuelle.
Dans ce contexte, et en vue de surmonter cette situation indésirable d’impasse, l’Initiative libérale vient par la présente manifester son ouverture à négocier une solution urgente, rigoureuse et avec des garanties procédurales appropriées, se rendant dès maintenant également disponible pour dans le cadre de cette solution négociée, participer à une éventuelle majorité des 2/3 pour l’approbation du Diplôme, au cas où la proposition modifiée soulèverait à nouveau des réserves politiquement motivées de la part du Tribunal constitutionnel.
● Roumanie
♦ Gouvernement
Nicosur Dan (président)
> Nous avons assisté à la visioconférence de la Coalition of Will aujourd'hui pour coordonner nos positions avant la rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et le président de la Fédération de
Nous saluons la
détermination du président Trump de mettre fin à cette agression et d'assurer
une paix durable en Ukraine. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous
devons d'abord obtenir un cessez-le-feu avant de pouvoir entamer des
négociations en vue
J'ai souligné que l'avenir et la sécurité de notre continent et de la région de la mer Noire sont en jeu, et c'est pourquoi nous avons besoin d'une paix qui tienne compte des intérêts de l'Ukraine
De même, nous avons tous adopté une position unifiée selon laquelle tout accord de paix devrait s'accompagner de garanties de sécurité saines pour l'Ukraine.
> Je salue les
efforts du président Donald Trump pour aider à mettre fin à la guerre illégale
de la Russie contre l'Ukraine et à construire une solution de paix juste et
durable.
Avec les autres dirigeants européens, nous avons signé notre déclaration commune qui affirme sans équivoque : la paix ne peut se construire sans l'Ukraine, sans respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et sans que le peuple ukrainien décide librement pour son avenir.
Nous continuerons à soutenir l'Ukraine, avec nos partenaires européens et transatlantiques, pour un avenir sûr, stable et démocratique dans la région et pour défendre les valeurs qui sous-tendent le projet européen.
♦ USR
Dominic Fritz (président)
> Si nous voulons comprendre comment fonctionne l'alternative des Russes à la guerre qu'ils mènent en Ukraine, nous devons nous tourner vers la Géorgie.
La Géorgie est le miroir d'un scénario dangereux : là, les Russes ont échoué avec des chars et sont passés au mensonge, à la propagande et à la guerre de l'information. Ils ont soutenu un parti, volé des élections, arrêté des dirigeants de l'opposition, utilisé la torture. Le résultat ? Une démocratie perdue. Ce modèle, testé en Géorgie, on le voit maintenant - moins subtil - en Roumanie également
> Le déficit que nous avons maintenant est un crime contre la prochaine génération. Nos enfants et jeunes vont payer la facture. C'est pourquoi nous devons mettre fin à ce déficit. Je sais que c'est dur. Mais on va nulle part.
● Suède
♦ Liberalerna
Simona Mohamsson (première secrétaire)
> [Plusieurs pays musulmans n’acceptent pas les divorces qui ont lieu en vertu de la loi suédoise / Par exemple, l’ambassade d’Iran exhorte les femmes vivant en Suède à subir un processus religieux dans une mosquée ici, pour être considérées comme divorcées dans leur pays d’origine] Intolérable. L’État ne devrait pas être neutre quant aux valeurs qui s’appliquent en Suède. Les États voyous tels que l’Iran ne doivent pas dicter le droit des femmes suédoises au divorce. Ici, ce sont les valeurs suédoises qui prévalent. Et la loi.
