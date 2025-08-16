L’Humeur du Centriste. Trump-Poutine: quand un putschiste applaudit un criminel de guerre

Au-delà même du résultat de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, il y a déjà cette terrible image où l’on voit un président américain, représentant ce qui était jusqu’à maintenant le leader du monde libre, en train d’applaudir un despote et criminel de guerre qui s’est fait une spécialité de bombarder les civils ukrainiens tuant nombre d’enfants et en kidnappant d’autres qu’il offre à l’adoption sur un site internet avec le choix de critères qui ressemblent à ceux des esclavagistes.
Des applaudissements de la part, rappelons-le, d'un personnage qui a tenté un putsch le 6 janvier 2021 pour demeurer au pouvoir malgré sa défaite électorale, qui n’avaient aucune justification d’autant qu’ils se sont déroulés avant même toute négociation.
Oui, ce «sommet historique» terme dont se gargarisent jusqu’à plus soif les médias est déjà une défaite de la démocratie et des valeurs humanistes car Trump a invité Poutine à discuter alors que ce dernier n’a, non seulement, pas cessé ses agissements criminels mais les a, au contraire, accentués.
Et ces applaudissements sont une injure à toutes les victimes de son agression contre l’Ukraine et aux traitements qu’il réserve depuis trois ans au peuple ukrainien.
Des applaudissements qui en disent long sur l’époque que nous vivons et sur le tragique de l’Histoire.
Centristement votre.
Le Centriste
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.