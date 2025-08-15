Propos centristes. France – Soutien à l’Ukraine et rencontre Trump-Poutine / Bayrou veut discuter de son plan d’action avec les Français / Echec du traité plastique / Excellence de la recherche française / Outrage au mémorial d’Ilan Halimi…

Voici une sélection, ce 15 août 2025, des derniers propos tenus par des centristes dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France.
► Emmanuel Macron (Président de la République)
> [Soutien à l’Ukraine] Excellente réunion aujourd’hui avec nos partenaires européens et le Président Trump, avant sa rencontre avec le Président Poutine le 15 août prochain en Alaska. Unité et grande convergence avec nos alliés sur les priorités : → Rien ne doit se décider sur l’Ukraine sans les Ukrainiens. → Un cessez-le-feu est le préalable indispensable à toute négociation. → Ces négociations devront aboutir à une paix solide et durable, assortie de garanties de sécurité, pour la souveraineté de l’Ukraine et la stabilité de notre continent. Nous sommes tous d’accord pour dire que tant qu’un cessez-le-feu et une paix durable ne seront pas obtenus, notre soutien à l’Ukraine restera total. Je remercie tous mes partenaires et le président des Etats-Unis pour leur mobilisation et leur détermination. Nous poursuivrons dans les prochains jours notre coordination étroite avec le Président Trump, avec le Président Zelensky et l’ensemble des partenaires de la Coalition des volontaires, pleinement mobilisés pour la paix et la sécurité en Europe.
> [Déclaration des
coprésidents de la Coalition des volontaires pour l’Ukraine] Le Président de la
République, le Premier ministre Starmer et le Chancelier Merz ont coprésidé
aujourd'hui une réunion en visioconférence avec des dirigeants de la «
Coalition des volontaires », à laquelle ont participé le président Zelensky et
le vice-président Vance, avant la rencontre entre le Président Trump et le
Président Poutine en Alaska.
Les dirigeants ont salué les efforts du Président Trump pour mettre fin aux massacres en Ukraine, mettre un terme à la guerre d'agression menée par la Russie et instaurer une paix juste et durable. Ils se sont félicités des discussions ouvertes avec le Président Trump plus tôt dans la journée.
Ils ont clairement indiqué que la voie vers la paix en Ukraine ne pouvait être décidée sans l'Ukraine. Il était nécessaire de poursuivre une approche combinant diplomatie active, soutien à l'Ukraine et pression sur la Russie. Une solution diplomatique devait protéger les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité.
Ils ont également réaffirmé que :
Premièrement, des négociations constructives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une cessation durable et significative des hostilités.
Deuxièmement, les sanctions et les mesures économiques plus larges visant à faire pression sur l'économie de guerre russe devraient être renforcées si la Russie n'acceptait pas un cessez-le-feu en Alaska.
Troisièmement, les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force.
Quatrièmement, l'Ukraine doit bénéficier de garanties de sécurité solides et crédibles afin de défendre efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale. La coalition des volontaires est prête à jouer un rôle actif, notamment par le biais de plans élaborés par ceux qui sont disposés à déployer une force de réassurance une fois que les hostilités auront pris fin. Aucune restriction ne devrait être imposée aux forces armées ukrainiennes ni à leur coopération avec des pays tiers. La Russie ne devrait pas pouvoir opposer son veto au chemin de l'Ukraine vers l'UE et l'OTAN.
Ils ont confirmé qu'ils continueraient à coopérer étroitement avec le président Trump et les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'avec le président Zelensky et le peuple ukrainien, pour une paix juste et durable en Ukraine.
> [Pollution plastique]
- Chaque année, 430 millions de tonnes de plastique sont produites et polluent l’ensemble des milieux.
- Chaque minute, 15 tonnes de plastiques sont rejetées dans l’océan.
- Chaque jour, notre santé est un peu plus menacée.
Qu’attendons-nous pour agir ?
Le traité mondial contre la pollution plastique est notre opportunité de faire bouger les choses. Mais le manque d’ambition dans le texte présenté hier aux Nations unies est inacceptable. J’appelle tous les États présents à Genève à adopter un texte à la hauteur de l’urgence environnementale et sanitaire. Pour notre santé. Pour notre environnement. Pour nos enfants. Je remercie tous les négociateurs français qui œuvrent sans relâche pour y arriver.
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. Face à l’antisémitisme : la République, toujours intransigeante.
► Gouvernement
[Nota: Ce gouvernement est dirigé par un centriste, François Bayrou ; nous avons donc décidé de reprendre les propos de tous les ministres puisqu’ils agissent sous l’autorité d’un Président de la République et d’un Premier ministre centristes/centraux ; néanmoins nous avons fait une distinction avec d’un côté les ministres centristes-centraux et les autres puisqu’il s’agit d’un gouvernement de coalition du fait que le Président de la République et le Premier ministre ne disposent pas d’une majorité à l’Assemblée nationale]
●
Ministres centristes/centraux
François Bayrou (Premier ministre)
> Le plan d’action pour 2026 ne sera pas seulement discuté au Parlement. Il doit être débattu avec vous, dans une démarche collective. (…)
J'ai la conviction absolue. Je n'en ai jamais eu de plus chevillé au corps que sans vous c'est impossible. Je ne laisserai pas se mettre en place un conflit entre les responsables du gouvernement, le pouvoir et les Français parce que je sais qu'il n'en sort jamais rien de bon et je sais que sans le soutien des Français, cette tâche est impossible. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous soyez informé, associé et que vous puissiez participer.
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] L’arbre pour Ilan Halimi, vivant rempart contre l’oubli, a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier.
Elisabeth Borne (ministre d’Etat, ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] L’olivier, planté en mémoire d'Ilan Halimi, était un symbole d’espoir face à la barbarie. Le détruire, est un acte infâme de haine et d'antisémitisme d'une lâcheté absolue. Nous sommes face à un affront à notre mémoire collective et aux valeurs de la République. Les auteurs devront répondre de leurs actes. Nous nous tiendrons toujours debout face à la haine.
> La France se distingue dans le classement de Shanghai
2025. 27 établissements y sont classés, dont 2 nouveaux
entrants. Félicitations à toute la communauté scientifique.
Ces résultats témoignent de l'excellence de notre recherche. Le défi est
de consolider notre position face à la concurrence.
µAvec Philippe Baptiste, nous nous y engageons. Nos priorités : - Mieux cibler les financements privés pour l'innovation.
- Réduire la charge administrative pour les chercheurs.
- Maintenir l'ambition de la Loi de Programmation de la Recherche.
Ensemble, faisons rayonner notre recherche à l'international.
Jean-Noël Barrot (ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères)
> [Soutien à l’Ukraine] A l’Ukraine et ses alliés rassemblés aujourd’hui, le président Trump a affirmé clairement qu’il demanderait un cessez-le-feu inconditionnel à Vladimir Poutine, que les négociations territoriales ne se tiendraient qu’en présence de Volodymyr Zelensky lors d’une rencontre ultérieure, et que les États-Unis contribueraient aux garanties de sécurité conçues par la coalition des pays volontaires réunis par la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Agnès
Pannier-Runacher (ministre de la
Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche)
Aujourd’hui, à Genève, les négociations pour un traité contre la pollution plastique ont échoué. Je suis déçue et je suis en colère.
Je suis déçue car une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leurs populations et la durabilité de leur économie, ont bloqué l’adoption d’un traité ambitieux contre la pollution plastique. Pourtant, les preuves scientifiques et médicales sont accablantes : le plastique tue. Il empoisonne nos océans, nos sols, et in fine, il contamine nos corps.
Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans la nature, se fragmentent en particules invisibles qui pénètrent notre chaîne alimentaire, notre eau, l’air que nous respirons. Les scientifiques sont formels : la pollution plastique n’est pas seulement une crise environnementale, c’est une bombe sanitaire à retardement.
Et je suis en colère car la France, avec l’Union européenne et une coalition de plus de 100 pays de tous les continents, développés et en développement, déterminés et ambitieux, a tout fait pour obtenir un accord à la hauteur de cette urgence : réduire la production de plastique, interdire les produits les plus dangereux, protéger enfin la santé des populations. Comme l’a souligné le Président de la République, le manque d’ambition du texte présenté mercredi soir était inacceptable. Le nouveau texte présenté cette nuit est certes plus équilibré et constitue davantage une base de négociation. Mais trop de points restent en suspens, trop de points ne permettent d’avoir un outil efficace contre la pollution plastique, ce qui ne permet pas de conclure un accord aujourd’hui. Pourtant, nous ne pouvons plus fermer les yeux : si nous ne changeons rien, la production de plastique triplera d’ici 2060, et avec elle, les maladies, les souffrances, les vies brisées. Les pays producteurs de pétrole et leurs alliés ont choisi de regarder ailleurs. Nous, nous choisissons d’agir.
La France ne renoncera pas. Je ne renoncerai pas. À l’échelle nationale, avec notre Plan Plastique 2025-2030, nous allons accélérer la transition vers une économie plus sobre en plastique, plus circulaire, plus soucieuse de réduire nos déchets et de promouvoir le réemploi, plus protectrice de nos citoyens. Au niveau européen, nous avons pris nos responsabilités et travaillé à un cadre global de réduction de la pollution plastique et continuerons d’améliorer ces outils au service des Européens. Mais aucun pays ne peut gagner seul cette bataille. Il est temps que chacun assume ses responsabilités : la santé de nos peuples ne se négocie pas.
Aux citoyens, aux soignants, aux scientifiques, aux associations environnementales, à tous ceux qui sont mobilisés : votre combat est le nôtre. Continuons à faire pression, à innover, à exiger des comptes, à exiger un traité. Parce que le plastique ne doit plus être une menace, mais un défi que nous relèverons ensemble.
> [Il faut] l'adaptation de tous nos logements et de tous nos bâtiments à ce dérèglement climatique. Je préfère le mot dérèglement parce que ça rend bien compte de ce que nous vivons : plus de chaleur, mais on va avoir plus d'orages dans les heures qui viennent. C'est en fait le climat qui se détraque et nous en subissons les conséquences. Alors pourquoi adapter les bâtiments ? Parce qu'en fait, nous avons construit dans un monde qui n'était pas à plus 1,5°C, comme c'est le cas grosso modo aujourd'hui. Et en fait, on se rend bien compte, et votre reportage le montrait très bien ce matin dans le cas d'un étudiant, que ce n'est pas adapté à des températures qui dépassent 35°C, voire qui montent jusqu'à 40°C. C'est insoutenable. Donc il faut adapter ce bâti. Il faut mieux construire aussi, et ça c'est un des grands axes du Plan national d'adaptation au changement climatique, avec des aides de l'État pour les collectivités locales quand il s'agit des écoles, avec un accompagnement du bâti hospitalier, avec l'obligation qui est ancienne d'avoir une pièce rafraîchie dans tous les EHPAD, parce que ce sont des personnes vulnérables. Et on peut filer cette métaphore dans toutes les formes de bâti. Il faut nous adapter.
Aurore Bergé (ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte
contre les discriminations)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Jamais nous ne devons nous habituer. L'antisémitisme ne sera jamais banal. Il est un poison et nous ne le laisserons pas se propager.
Marc Ferracci (ministre délégué auprès du ministre
de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique,
chargé de l’Industrie et de l’Energie)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Un pas de plus franchi dans l’ignoble: l’arbre en hommage à Ilan Halimi a été tronçonné hier. La lâcheté de cet acte antisémite ne doit pas rester impunie.
Juliette Méadel (ministre déléguée auprès du ministre
de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation chargée de la Ville)
> La République et le cadre constitutionnel sont le dernier rempart pour protéger la démocratie Française contre les coups de boutoir de l’idéologie totalitaire portée par ceux qui veulent annuler un film sans motif légal. La liberté d’expression n’a pas de code postal. Elle vit partout. Et je la défendrai partout, et je protègerai les maires courageux qui refuse les compromissions avec la liberté.
> [Bayrou veut dialoguer avec les Français sur le plan pour 2026] La France ne sortira de l’ornière que par le dialogue, et avec François Bayrou ce n’est pas un vain mot. La preuve, ces explications pédagogiques quotidiennes du Premier ministre : claires et objectives, elles donnent à chacun tous les éléments pour la décision. Chacun peut réagir en direct et sur les réseaux. Nous surmonterons les difficultés ensemble.
● Autres
ministres
Bruno Retailleau (ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Ilan Halimi a été torturé et tué parce qu’il était juif. La barbarie de ses geôliers et assassins se poursuit dans la haine antisemite de ceux qui ont détruit l’arbre qui avait été planté en sa mémoire. On ne peut éprouver que dégoût et colère face à ce geste.
> Cette nuit, à Châtillon sur Seine, des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane. Mes pensées vont vers les fidèles heurtés par cet acte anti musulman d’une grande lâcheté.
Sébastien Lecornu (ministre des Armées)
> Investir dans nos armées, c’est concret.
En Nouvelle-Aquitaine, l’économie de défense c’est :
- 19.184 emplois dans les 384 PME et ETI sous-traitantes de l’industrie de défense, pour un total de 4,9 milliard d'euros de paiements directs du ministère des Armées aux entreprises en 2025
- 31.411 personnels du ministère présents, qui génèrent avec leurs familles 36 213 emplois dans les services et commerces de proximité
- 255 millions d’euros investis dans les infrastructures, et 2 061 PME et ETI fournisseurs directs du ministère sur le territoire
µNotre effort de défense est nécessaire pour garantir notre capacité à être libres souverainement. Il est aussi essentiel pour notre économie.
François Rebsamen (ministre de l’Aménagement du
territoire et de la Décentralisation)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Indignation et dégoût devant cette insulte à la mémoire de Ilan Halimi, victime de l’antisémitisme.
Annie Genevard (ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire)
> Après l’incendie dans l’Aude et la venue du Premier ministre, j’ai tenu à être aux côtés des agriculteurs sinistrés. J’ai annoncé un fonds d’urgence de 8 millions d’euros pour soutenir la filière viticole et les exploitants agricoles durement touchés. Le gouvernement sera au rendez-vous pour l’avenir de ce territoire dont l’adaptation au changement climatique est impérative.
> Les pompiers le disent : là où il y a de l'agriculture, il n’y a pas ou il y a moins de feu. (...) L'agriculture n'est pas un problème mais une solution.
Sophie Primas (ministre déléguée auprès du Premier
ministre, porte-parole du Gouvernement)
> Le tabac continue de tuer. En France, 200 décès par jour sont liés au tabac, 75 000 par an. Parmi eux, entre 3 000 et 5 000 personnes sont des non-fumeurs, victimes du tabagisme passif. Nous portons un plan ambitieux : faire des enfants nés aujourd’hui la première génération sans tabac. Ensemble, le Gouvernement aux côtés de tous les Français, nous portons cette responsabilité d’éviter ces drames par la prévention et ainsi de protéger nos enfants. Depuis le 1er juillet, il est donc interdit de fumer dans plusieurs lieux publics : plages, abribus, jardins... Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître !
Yannick Neuder (ministre délégué auprès de la ministre du
Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargé de la Santé et
de l’Accès aux soins)
> Former nos soignants:
- Fin du numerus apertus
- Passerelles pour kinés et infirmiers
- 4ᵉ année de médecine générale sur le terrain dès 2026
Former plus. Former bien. Former partout.
Véronique Louwagie (ministre déléguée auprès du ministre
de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
chargée du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises et de
l’Economie sociale et solidaire)
> Le constat dressé par Thierry Marx, Président de l’UMIH, est clair : notre restauration traverse des turbulences qui fragilisent ses acteurs et menacent nos savoir-faire. C’est précisément pour répondre à ces enjeux que j’ai lancé, au printemps, les Assises de la restauration et des métiers de bouche.
Objectif : bâtir, avec l’ensemble du secteur, un plan d’actions ambitieux. Défendre le fait maison, soutenir l’attractivité des métiers, moderniser et simplifier les conditions d’exercice… Autant de leviers pour redonner souffle et perspectives à cette filière essentielle à notre économie, à nos territoires et à notre identité gastronomique.
Nous aurons besoin de tous les acteurs pour ce chantier essentiel. Ils peuvent compter sur ma mobilisation pleine et entière.
Clara Chappaz (ministre déléguée auprès du ministre de
l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique)
> La politique d’inclusion numérique se déploie dans tous les territoires pour accompagner chacune et chacun dans leurs usages du numérique. Dans le Gard, à Saint-Hippolyte-du-Fort, les conseillers numériques répondent aux questions des usagers dans la Maison France Services, organisent des ateliers dans l’Alt Numérique et animent un espace ouvert de travail. Un lieu d’échanges unique pour guider les plus jeunes, les seniors et les commerçants dans leurs usages numériques du quotidien. Bravo !
Valérie Létard (ministre déléguée auprès du ministre de
l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du Logement)
> Le décret sur le diagnostic structurel est publié. Un outil essentiel pour détecter les risques d’effondrement et agir avant qu’un drame ne survienne.
Les communes peuvent désormais délimiter des secteurs où les immeubles collectifs devront obligatoirement être diagnostiqués afin de vérifier leur solidité et protéger les habitants. Le décret sur le diagnostic structurel des immeubles collectifs est publié : un nouvel outil pour prévenir les effondrements liés à l’habitat dégradé.
> À Mayotte, la reconstruction progresse après le cyclone
Chido. Avec Manuel Valls, nous en faisons une priorité nationale. Le décret du
8 août 2025 adapte temporairement les règles de construction pour :
- accélérer la remise en état des logements, écoles et infrastructures
- lever les freins techniques et administratifs
- garantir des reconstructions solides et durables Un cadre clair pour agir vite et durablement.
Benjamin Haddad (ministre délégué auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Un acte antisémite ignoble de plus. L’auteur doit être retrouvé et puni.
> [Soutien à l’Ukraine] Je me suis entretenu avec le vice-premier Ministre ukrainien en charge de l’intégration européenne. J’ai rappelé le soutien de la France à la perspective européenne de l’Ukraine, en particulier l’ouverture du premier cluster de négociation. L’Ukraine doit rester libre se choisir son orientation politique.
► Assemblée
nationale
Yaël Braun-Pivet (présidente)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] S’attaquer à l’hommage rendu à Ilan Halimi, c’est raviver l’horreur qui l’a tué. L’antisémitisme frappe encore. Restons debout face à lui.
► Partis
politiques
● Renaissance
[Nota: dans ce parti, les propos de ses membres qui ne sont pas centristes et se considèrent à droite ou à gauche ne sont plus retranscrits]
Sylvain Maillard (député)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Même enfermé vivant, même torturé, même assassiné, pour ces antisémites, un juif doit donc être effacé. Quel symbole terrible que même ce simple arbre du souvenir d’Ilan Halimi soit tronçonné.
> Il nous faut arrêter le principe des ruptures conventionnelles sauf dans 3 cas : -Départ pour une formation longue -Mutation du conjoint dans une autre région -Création de son entreprise L’assurance chômage doit couvrir un risque, pas être un mode de revenu.
David Amiel (député)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Un acte ignoble, nouvel exemple de la prolifération des attaques et profanations antisémites en France. Le pire risque serait de s’habituer aux agissements de ces salauds.
Marie Lebec (députée)
> [Soutien à l’Ukraine] Rien sur l’Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune décision sur les questions territoriales ne peut se prendre sans leur implication, rappelle le président Emmanuel Macron. Face à Poutine, l’Europe reste soudée, ferme et claire : cessez-le-feu d’abord, négociations ensuite.
● MoDem
Maud Gatel (secrétaire générale)
> [À Épinay, l’olivier dédié à Ilan Halimi, jeune homme juif mort à 20 ans aux mains du gang des barbares, a été tronçonné pendant la nuit] Révoltée et infiniment triste.
Bruno Fuchs (député)
> Trump et Poutine se rencontrent ce 15 août. Munich 1938 ne doit pas se reproduire. Les présidents des Commissions Affaires Étrangères de 22 pays appellent à un cessez-le-feu, au respect de la souveraineté de l’Ukraine et du droit international.
> Travailler plus est indispensable pour financer notre modèle social. 2 jours de plus par an, c’est 4 min par jour ou 20 min par semaine. Je suis pour que les partenaires sociaux et les Français soient consultés pour trouver la manière la plus consensuelle d’y parvenir.
► Autres
● Personnalités centristes
Sarah El Hairy (haut-commissaire à l’Enfance)
> [Bayrou veut dialoguer avec les Français sur le plan pour 2026] Parce que le lien entre le Gouvernement et les Français doit pouvoir bénéficier au pays. Parce que l’association sera toujours plus constructive que la division. Je salue cette démarche inédite.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.