La Quotidienne centriste du 26 décembre 2025. 2025 aux Etats-Unis: «D'un point de vue fasciste, cette année a été formidable»

«D'un point de vue fasciste, cette année a été formidable. La tyrannie est en plein essor ici.»
Cette opinion est celle de Jimmy Kimmel, le célèbre et plus ancien animateur de talk-show, détesté par Trump qui a essayé vainement de le faire licencier par la chaine ABC, propriété du groupe Disney.
Il l’a prononcé lors d’une adresse aux Britanniques sur la chaîne Channel 4 qui, chaque année, après le discours du roi à la nation pour Noël, invite une personnalité pour donner son point de vue sur l’année qui vient de s’écouler.
SI l’on a choisi de mettre en avant cette déclaration, c’est qu’elle vient corroborer les analyses faites sur la deuxième présidence de Donald Trump qui a début le 21 janvier dernier.
Dans un éditorial titré «Sommes-nous en train de perdre notre démocratie?» publié il y a quelques jours, le New York Times fait le bilan de cette première année de son mandat et pointe «ces 12 signes avant-coureurs d'érosion démocratique» qui montre que «l'Amérique a glissé vers l'autocratie, sous l'impulsion du président Donald Trump».
Ainsi:
- Trump court-circuite le pouvoir législatif.
- Trump défie les tribunaux.
- Trump déclare l'état d'urgence nationale sous de faux prétextes (pour justifier ses « droits de douane réciproques »).
- Trump utilise l'armée pour asseoir son contrôle intérieur (comme le déploiement injustifié d'agents et de troupes fédérales à travers le pays).
- Trump abuse de son pouvoir pour son propre profit (les revenus de la Trump Organization sont passés de 51 à 864 millions de dollars en un an)
- Trump agit pour contrôler l'information.
- Trump persécute ses adversaires politiques en manipulant le ministère de la Justice. et le FBI
- Trump tente de contrôler les universités.
- Trump étouffe la dissidence et la liberté d’expression (en enquêtant sur des organisations de gauche, en révoquant les visas d’étudiants pro-palestiniens et en faisant pression sur les chaînes de télévision pour qu’elles annulent des émissions).
- Trump diffame des groupes marginalisés (comme les transgenres ou les immigrants illégaux).
- Trump met en place un culte de la personnalité.
- Trump manipule la loi (en incitant les Républicains à redessiner les circonscriptions électorales de leurs États afin d'influencer les prochaines élections en sa faveur).
Le quotidien newyorkais n’est pas le seul à affirmer que les Etats-Unis sont en train de basculer vers l’autocratie ou pire.
Tel Jeffrey Rosen, un juriste étasunien spécialiste de la Constitution américaine qui a déclaré au quotidien Le Monde que «la dictature élue, crainte des Pères fondateurs des Etats-Unis, semble se réaliser».
Quant au Centre pour la paix systémique qui évalue chaque année la qualité des régimes politiques à travers le monde en fonction de la compétitivité et de l'intégrité de leurs élections, des limites imposées au pouvoir exécutif et d'autres facteurs, il affirme que «les États-Unis ne sont plus considérés comme une démocratie et sont au bord de l'autocratie».
Un sondage mené en avril dernier auprès de plus de 500 politologues américains révèle, selon le média public NPR, «que la grande majorité d'entre eux estiment que les États-Unis évoluent rapidement d'une démocratie libérale vers une forme d'autoritarisme».
Wikipédia cite le politiste Steven Levitsky qui considère «les deux premiers mois de la seconde administration Trump comme le cas de recul démocratique le plus ouvertement et agressivement autoritaire qu'il ait observé».
Et, toujours selon l’encyclopédie en ligne «en septembre 2025, Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a averti que les États-Unis se dirigeaient vers des politiques autoritaires similaires à celles des années 1930».
On pourrait multiplier les exemples et les citations qui vont dans le même sens.
Avant même sa prise de pouvoir, deux universitaires, Kim
Lane Scheppele et Norman Eisen avaient écrit dans le New York Times:
«Sommes-nous en train de glisser insidieusement vers l'autocratie ? Nous ne l'espérons pas, et nous serions soulagés si cette menace ne se concrétisait pas. Mais en tant qu'observateurs attentifs des peuples et des lieux où la démocratie a été mise à rude épreuve et a parfois flanché, nous percevons l'incursion de l'autocratie comme une possibilité réelle et pourtant peu évoquée. Nous connaissons bien d'autres nations, comme la Hongrie et la Pologne, où des dirigeants ont mené des politiques qui ont conduit à un recul démocratique. Nous constatons d'étranges similitudes entre ce qui s'est passé dans ces pays et ce que M. Trump et son équipe de transition ont déjà fait et promettent de faire.»
Et il reste trois ans de pouvoir à Trump et peut-être plus s’il parvient par un stratagème à faire un troisième mandat sans oublier que ses successeurs pourraient être bien pire s’ils viennent de l’extrême-droite du Parti républicain comme le vice-président JD Vance.
